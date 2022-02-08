‘Asla yapmaz’ gömleğini giyen

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül’ün içsel bir yolculukta oldukları hep konuşuluyordu. Hatta kulaktan kulağa “bunlar tarikat üyesi” gibi söylentiler de vardı. İlk kez bu kadar detaylı bir haber okuduk. İddialar ilginç... Detayları çarpıcı... Önce kısacık bir özet geçmek istiyorum...

Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.

Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.

Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.

İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.

Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.

Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.

İş hayatına müdahale deseniz var.

