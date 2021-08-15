Ahhhh Irmak ahhhh

Yapılan bazı açıklamaların ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.
Bakınız Deniz Akkaya’nın son açıklamaları mesela.
“Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” dedi Akkaya.
Sonra da bir paylaşım yaptı ve “Cımbızlamayın sözlerimi, videonun tamamını izleyin” dedi.
İzledim elbette.
Benim için önemli olan cümle “Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” cümlesiydi.
Bunun öncesi, sonrası hiç önemli değil.
Allen Hulsey, DJ kabininde kanun, saz ve elektro gitarla unutulmaz performanslar sergiliyor. Her cuma ve cumartesi Bodrum Galia’da Allen’ı dinleyin...
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Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinin bugünkü konuğu Melike Şahin. “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla adını duyuran ismi kaçırmayın...
Uluslararası üne sahip Şef Fatih Tutak’ın restoranı TURK Fatih Tutak, Now Bomonti’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıradanlıktan sıkılanlar mutlaka bugün uğramalı...
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Cumartesi planını bugünden yapın. Genç isim Can Aydın, cumartesi akşamı 21.30’da Etiler Scarlet’te sahneye çıkacak.
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Semaver Kumpanya’nın rekortmen oyunu ‘Cimri’, bu akşam Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda.
İstanbul’da iyi tapas yapan bir yer var. Kuruçeşme’deki ‘The Steeve’de Latin akşamı keyfi yapın.
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Diğeri genç. 30 yaşında. Şu dönemin ünlülerinin hayat mücadelesi gibi bir dertleri olmadığı için hayat tecrübesi konusunda sıkıntıları var.
Erkan Özerman’ın Edis’i azarladığı ödül törenindeydim.
Tören, katılımcıların kaçmaması için teknede yapıldı. ‘Yook öyle ödül alıp kaçmak’ dediler yani.
Fakat organizasyon ekibi ünlü isimlere torpil yaptı.
Tekne açılmadan, Hande Yener, Edis, Hande Ünsal gibi isimlerin ödülleri dağıtıldı.
Ödülünü ilk alan isimlerden biriydi Edis.
BBC’nin fantastik suç dizisi “The Watch” bu akşamdan itibaren 2’nci sezonuyla BBC First ekranlarında yayında...
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Turkcell Yıldızlı Geceler Konser serisi bu akşam son buluyor. Sahneyi Ebru Yaşar kapatacak. Biletler biletix’te...
RNB-POP’un genç ismi Güneş yeni teklisini çıkardı. “Dikenlerinle” adlı şarkıyı dinleyin...
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Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.
Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.
Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.
Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.
Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’
◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.
◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.
Odeabank O’art’ın ‘Şey: Nesnenin İhtimali’ sergisi için bugün son gün. Yarından itibaren internet üzerinden gezilebilecek sergiyi bugün fiziksel olarak ziyaret edin.
Evden çalışmaya boyut atlatacak bir ürün çıkardı Sony. SRS-NB10 kablosuz boyun bandı bildiğimiz kulaklıkların yerini alacak. Toplantıdan toplantıya koşanlar kaçırmasın.
Harbiye Açıkhava’da Sibel Can günü geldi. 21.15’teki konser için erken gidin ki, sıra beklemeyin.
Gümüşlük Festivali başladı ve tam gaz devam ediyor. Bugün Barış Büyükyıldırım piyano resitali ile Bodrumlularla buluşacak.
Caz severler Ankara’ya akın etti. JazzExpose kapsamında gerçekleşen konserler dizisinde Meltem Ege&Ankara Jazz Trio dinletisinin biletleri tükenmek üzere.
Yerinizde duramayacağınız, sonunu merakla bekleyeceğiniz bir dizi geldi. Netflix’teki ‘Hit&Run’ evde olanlar için izlenmesi gereken bir dizi.
İş çıkışında biraz kafa dağıtmak ve açık havada eğlenmek için Zorlu PSM Amfi’de akşam ‘After Work Party’ var.
Fenerbahçe Parkı’nda yaz buluşmaları devam ediyor. Akşam 19.00’da “Küçük Prens ve Çiçek” adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
Usta oyuncu Nevra Serezli “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla sahnelere döndü. Oyun bu akşam 21.00’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda...
Her özel anınızı bir Foto Kitap olsun istiyorsanız Sosyopix internet sitesini ziyaret edin. Anılarınızın dijital ortamda kaybolma riskini sıfıra indirin.
Yangın mağduru hayvanların sevgiye ihtiyaçları var bu hafta mutlaka bir barınağa uğrayalım...
TRT 2 pazartesi gününe özel bir filmle ‘merhaba’ diyor. 21.15’te “Mavi Yaşmaklı–The Blue Veiled”i seyredin.
YouTube’a ‘30 dakikada spor’ yazın. Kısa antrenman programları sizi spora başlatacaktır.
Yorumculuğa başlıyor dedikleri anda “gol oldu” dedim.
Adresinin artık TRT Spor olduğunu öğrenince “yerini buldu” dedim.
Anlamsız bir sevinç yani.
Gidişiyle boşluk yaratmıştı, dönüşüyle kendi yarattığı boşluğu doldurdu ünlü spor adamı.
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Tıpkı futbol hayatında olduğu gibi yorumculukta da bir markadır Dilmen.
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.
Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.
Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.
Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.
İşte olmaması gereken yardım aynen budur.
Sabah sporu sonrasında kendinizi serin bir yere atın. Uzmanlar güneşe bu sıcaklarda çıkmayın diye uyarıyor!
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Buz, muz, yaban mersini ve badem sütü ile evde kendinize ‘smoothie’ yapın.
Yapımı çok kolay, lezzetli ve serinletici.
Çocuklarınızın keyifli bir vakit geçirmesi için ‘Peter Rabbit-Kaçak Tavşan’ bugün sinemalarda gösterime girdi.
İbrahim Çelikkol
Sırtlamış omzuna yangın hortumunu aslanlar gibi mücadele ediyor.
Şahan Gökbakar
Adam günlerdir uyku uyumadı, alevleri takip ediyor. Öyle evinin malının mülkünün derdinde değil insanlığın derdinde!
Demet Akalın
◊ Millet canıyla boğuşuyor, Tuğba Özay ‘story’ atıp “çiftliğim de çiftliğim” diyor.
◊ Alevlerden kaçamayan hayvanlar hayatını kaybediyor, Tuğba Özay kuyumcu açılışına gidiyor.
Manavgat yanarken Tuğba Özay’ın paylaşımları beni ‘irite’ etse de sustum.
‘Doğal’ gelmese de kapattım çenemi.
“Millet nelerle uğraşıyor” diyerek kafamı başka yöne çevirdim.
Bunun arkası gelir elbet, işte o vakit söyleyecek sözümüz olur dedim.
Ve devamını getirdi Tuğba Özay.
Öylesine büyük isyanların, felç geçirdim diye acil odalarından yapılan paylaşımların hemen sonrasında güle oynaya bir açılışa katıldı Özay.
Tatil bittiyse sağlıklı beslenme dönemine geçin. Juico, glutensiz ve düşük karbonhidratlı beslenme paketleri çıkarmış. Üç günlük paket vücudunuzu yeniliyor.
KüçükÇiftlik Park Bahçe Sineması film gösterimlerine devam ediyor. Günün filmi ‘Another Round’.
Pera Müzesi Öğrenme Programları, çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor. Yarın başlayacak atölye, Zoom üzerinden gerçekleşecek.
Haliç’te kürek sporu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ders alın. Çok seveceksiniz.
‘Dr. Death’ adlı dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı ve ABD sağlık sistemindeki çarpıklıkları anlatıyor. Bugün ilk bölümünü seyredin.
İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ‘Van Gogh’ adlı oyunu yeniden sahneliyor. Biletler, Biletix’te...
Duman hayranları için güzel haberler var. Turnede olan ünlü grup, bugün Denizli Açıkhava’da.
Antik Yunan
Derin bir nefes alın ve bütün kötü düşüncelerinizden kurtulun. Nefes pratikleriyle yoga yapmak haftanızı rahat geçirmenize yardımcı olacak.
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İmaj değişikliği iyidir. Bugün kendinize bakın, hatta kendi stilinizde radikal değişiklikler yapın.
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Bugün Türk Milli Voleybol Takımı’mızın önemli bir maçı var. Filenin Sultanları’na destek olalım.
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Pazartesi günleri zordur. Haklısınız. Ama bu zorluğu lehimize çevirelim. Açın sesi ve en sevdiğiniz şarkıyı dinleyerek güne başlayın.
Mesleği şarkıcılık....
Yaşı 22...
Henüz çok genç...
Ama bir o kadar da hırçın...
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Geçtiğimiz günlerde
Cihangir’de kız arkadaşını tehdit ve darp ederken çekilmiş görüntüleri çıktı genç şarkıcının.
Doğaçlama tiyatro izlemediyseniz şans verin ve bu akşam Trump Sahne’deki ‘Mahşer-i Cümbüş’ü seyredin.
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Beach konserleri için illa Ege’ye, Akdeniz’e gitmenize gerek yok. İstanbul’un yakın semtlerindeki plajlarda da konserler yapılıyor. Üstelik bu hafta sonu alternatif çok.
En yakın parkta sabah yürüyüşü ile haftanın yorgunluğunu atalım ve yeni hafta için enerji depolayalım.
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Bazı olaylar olur ‘geri basarsın’
Bazen canın feci yanar sadece durur ve ‘seyredersin’.
Ama bu can sıkıcı olaylar karşısında hiçbir zaman ‘etkileşim, beğeni, tıklanma’ derdine düşmezsin. Düşmemelisin...
Ormanlarımız yanarken canımız da çok yandı. Ama bazıları bu acılarını yaşarken yeni çağın hastalığına yenildi (belki de farkında olmadan). YouTube fenomeni Enes Batur’un tweetini okudum. Üzüldüm...
Küçükçiftlik Park’ta bugün rock müzik günü. Sahnede Manga ve Düşdünya olacak.
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Beykoz’daki Kundura Sineması’nda bu akşam 1954 yapımı “Bir Yıldız Doğuyor” filmi gösterilecek. Beykozkundura.com’dan bilet alabilirsiniz.
Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları başladı. Belki hafta sonunuzu Bozcaada’da kalarak geçirebilirsiniz.
Ahhhh Irmak ahhhh
Trafikte tartıştığı adama tüküren Irmak Arıcı bir açıklama yaptı. Ama ‘beklenen’ açıklamanın aksine ‘beklenmeyen’ bir açıklama oldu. Eli o açıklamayı yapmaya bile zor gitmiş olacak ki, ufacık puntolarla yazmış açıklamasını.
Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?
Ya geçiniz Irmak Hanım...
◊ Mis gibi ağustos ayımızı mahvettiniz.
◊ Hafta sonuna umutla, neşeyle girenlerin keyfini kaçırdınız.
◊ Akşama güzel bir sofra kuralım diyenlerin midesini kaldırdınız.
O yüzden geçiniz...
Duymak istemiyorum
Nasıl ki pandemi, tam kapanma, karantina, Covid gibi kelimeleri unutmak istiyorsam...
◊ Berdan Mardini’nin karışık aşk hayatını...
◊ Gülşah Saraçoğlu’nun bilmem kaçıncı kez barıştığı eski sevgilisiyle olan ilişkisini...
◊ Kendine Gökçe Kırgız ismini ‘yükleyen’ sahte Gökçe’yi...
◊ Halil Sezai’nin ‘S’sini...
Falan bu süreçten sonra duymak istemiyorum.
“Sanatçıyım, kelepçe takmayın”
Oyuncu Ayşegül Çınar vakası var hayatımızda maalesef.
Önce uyuşturucu ile yakalandı, sonra sevgilisiyle gittikleri mekanda olay çıkardı.
Gündem olma konusu sürekli ‘ofsayt’ yani.
Bu oyuncu arkadaşımız hafta içi hakim karşısındaydı.
Suçlamaları reddederken kurduğu bir cümle dehşete düşürdü beni.
Çınar, o olaylı gecede, kendisini gözaltına alan polislere “Dışarıda basın var lütfen kelepçe takmayın, ben sanatçıyım” demiş.
Ne güzel hayat değil mi...
◊ Sen ortalığı birbirine kat... “Ben oyuncuyum” de.
◊ Uyuşturucuyla yakalan... “Kelepçe takmayın, sanatçıyım” de.
◊ İnsanları tehdit et... “Sanat yapıyorum” de.
Sanatçılık böyle bir şey değil.
Sanatçılık, yapılan hatalar sonrası sığınılacak bir liman değil.
Bak bu işi doğru düzgün yapan yüzlerce, binlerce insan var.
Sen kimi örnek aldın ki hiç anlamıyorum.
Massimo yakışıklı falan değil!
Bir Michele Morrone fırtınası yaşanıyor.
Adını “365 Gün” adlı film ile duyurdu İtalyan aktör.
Filmde oynadığı Massimo karakteri çok konuşuldu.
Kendisinin Türkiye’deki hayranları öyle fazla ki, ona “Et Adam” diye lakap bile takmışlar.
Et adam nedir, kime denir?
Michele’in alametifarikası nedir?
Hiç bilmiyorum.
◊ Oynadığı “365 Gün” filmi son derece sıkıcı ve anlamsızdı...
◊ Yakışıklılık deseniz abartıldığı kadar asla değil (kıskançlık olarak algılanmasın lütfen).
◊ Oyunculuğu çok iyi falan derseniz, e o da yok.
Ben anlamadım bu işi.
Lütfen hanımlar abartmayalım, İtalyan aktörü gözümüzde fazla büyütmeyelim.
Bugün var yarın yok onlar.
Kendi ülkemizdeki yakışıklılara sahip çıkalım.
Zaten Michele’in Türkiye’ye gelişinde de reklam kokusu var.
Son çıkan haberlere göre ‘meme ucu estetiği’ için gelmiş İtalyan aktör.
Bugün yarın bir doktor çıkar, “Estetik operasyonunu ben yaptım, Michele’in meme uçlarını ben küçülttüm” derse hiç şaşırmayın.
Özür gibi özür
Nesrin Cavadzade hafta içi Nişantaşı’ndaydı. İddiaya göre kameralardan kaçan oyuncu, kendisini çeken magazincilere bağırıp “çekmeyin beni” dedi. Olay sonrası ilk fırsatta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayıp;
“Bağırmam söz konusu bile olamaz. Çok üzüldüm çıkan haberlere, sizlere çok saygı duyuyorum” diye gönül aldı Cavadzade.
Eğer bağırdıysa bile şu tatlı açıklama, bu özür gibi özür her şeyi unutturur zaten.
Olması gereken tavır budur işte.
Ayrıca insanların ‘beni bugün çekmeyin’ gibi ricalarının yerine getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.