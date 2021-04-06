Adana diğer şehirlere örnek olmalı

Milliyet Sanat dergisi nisan sayısı şahane olmuş. Bugün kahvenizin yanında size eşlik etsin...
Kapadokya’yı baştan sona yaşatan ender yerlerden olan ‘Argos in Cappadocia’ için bir seyahat planlaması yapın...
Dijitalleşen iletişim dünyasının tüm yönleriyle ele alındığı bir kitap olmuş ‘İletişim Teorileri’... Werner J. Severin & James W. Tankard’ın kaleminden çıkan kitabı alın...
Tatlı yemeyi seviyoruz peki ya yapmasını?
Uzun süredir yurtdışındaydı.
Döndü.
Kimseye bulaşmıyor kendi halinde yaşıyordu.
E haliyle sıkıldı.
Sosyal medyaya dönüşünü sitem dolu bir mesajla duyurdu Subaşı.
Sitemin sebebi ‘detoks’ sırasında çıkan haberlerdi.
Söylenenlere göre Subaşı, estetik ameliyat yaptırmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Karavan merakı bu sene çok arttı. Peki, son modelleri merak ediyor musunuz? TÜYAP’ta ‘İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı’ Karavanist kapılarını bugün açıyor.
‘Gurmepack.com’a girip ‘Bir sofra da sen kur’ hareketine destek olun. 28 TL ödeyerek bir iftar sofrası kurabilirsiniz.
Muzikplatformu.com gönüllülerin desteğiyle kuruldu ve müzik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Sektördeyseniz üye olun.
Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.
Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.
O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.
Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.
Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var
İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.
Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.
Bana
EKS Mutfak Akademisi’nde saat 15.00’te kahve ve cheesecake workshop’u düzenleniyor. Biletix’ten bilet alıp katılın...
SPA ile baharı karşılamak, cildinize iyi bakmak isterseniz ‘Grand Hyatt İstanbul’da yer alan ‘Gaia SPA’ önerimdir. Denemelisiniz!
‘Borusan Quartet’ mart ayının son konserinde sevilen yapıtları seslendirecek. 16.00’daki konser kaçmaz. Adres ‘borusansanat.tv’
Ünlü sanatçıların başarılarını biliyoruz, peki ya çocuklarının? En iyisi siz ‘Çocuk Sanatçılar’ kitabını bu hafta edinin...
İnternette bahar temizliği yapın. Şifrelerinizi değiştirin, güncelleme ve yedeklemelerinizi yapın...
“Vay be Fazıl Say’ı bile çektik magazinin içine” sohbetleriyle geçti bu hafta sonu.
Ama sevdi Fazıl Say bu magazin işini. Sanki bu ‘an’ı bekliyormuş ünlü piyanist...
10 sene önce Safiye Soyman’ın bir konserinde giydiği ilginç kıyafetin fotoğrafını bulup “Hayatımda çok elbise gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi” mesajıyla paylaştı.
Bir magazin avcısı edasıyla yaptığı bu hareket haliyle çok konuşuldu.
Benimse inceden bir gönlüm kırıldı sanki...
İçim sıkıştı biraz...
Neden be Fazıl Say?
Sen ki...
Cihangir ‘Miss Pizza’ yıllara meydan okuyor. Halen denemediyseniz acele edin derim.
Akşam 20.00’de ‘Kadınlar İçin Stil ve İmaj’ eğitimi var. Online etkinlik için ‘biletino.com’dan bilet alın.
Bir şeyi daha iyi ve hızlı yapmak için neye ihtiyacınız var? Bugünü bunu öğrenmeye ayırın.
Ufak tefek bekleyen işleriniz vardır. Bugün onları da bitirebilirsiniz.
Zeynep Sağdaş’ın “Dağılmış Taşlar” şarkısını dinlediniz mi? Yeni şarkıyla beraber yeni bir Zeynep Sağdaş var artık karşımızda.
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Akaretler’de ‘Minoa’ diye bir kitap kafe var. Kitap satın alıp bahçesinde kahvenizi için.
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Yeniköy’deki ‘Marcel Patisserie’, fırınından çıkan sıcacık lezzetleri ile fark yaratıyor.
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Düşünmeden cevap verdi güzel oyuncu.
“Burak King’in ‘Eyvallah’ şarkısını çok gizlice dinlerim” dedi. Hatta programda şarkıyı da söyledi.
¡¡¡
Şaşırmadım.
Benim bir değil birkaç tane var gizli şarkım.
Biri konusunu açtı mı bilmezden geldiğim, herkesin ortasında çalınca duymazdan geldiğim şarkılar.
Mert Fırat’ın İdil Fırat’ı aldattığı.
İddia sahibi kim?
Sosyal medyadaki ‘isimsiz’ biri.
İddiayı ortaya atan neresi?
Sosyal medyadaki bir magazin sayfası...
Yani baştan sona ‘at çamuru izi kalsın’ olayı da olabilir, ‘vay arkadaş böyle bir aldatma görülmemiş’ olayı da...
Genç kızın ‘ihbar’ niteliğindeki mesajlarını okudum.
‘Mert ile uzun zamandır görüştüklerini, evlendikten sonra Mert’in ona daha çok ilgi gösterdiğini, Mert’in kendisine ‘meleğim’ diye hitap ettiğini, İdil Fırat için çok üzgün olduğunu falan yazmış.
Cumartesi öğle yemeği için ‘Yeniköy’e atın kendinizi. Mutlaka zevkinize göre bir yer bulacaksınız.
Evde yemek yapacak olanlar; taze balık için son günler! Bu akşam sofranızda balığa yer açın.
Nova Norda’nın son single’ı ‘Cehennem’in klibi ‘iphone 12 Pro’ ile çekilmiş. İzleyince ‘yok artık’ diyebilirsiniz.
Çocuklar için saat 14.00’te ‘Sebzeler Ülkesi’ adlı online tiyatro oyunu var. Biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.
Oyunculuğu kadar müzisyenliği ile de ön planda olan ‘Işıl Yücesoy’ Sezen Aksu Sokağı adlı bir albüm çıkardı. Arkada gün boyu hafif hafif çalsın.
Cumartesi günü ‘Grand Hyatt İstanbul’ adlı otelin uzun süren kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Sonrasında belki İstanbul sokaklarında yürüyüş...
Dışarı çıkacaklar ‘çift maske’ artık çok önemli. Uflayıp puflamak yok ‘çift maske’ var...
‘Bir Ofis Gecesi Rüyası’ bu akşam 18.00’de Oda Tiyatrosu sahnesinde seyircisini bekliyor...
JoJo Sahnesi’nde Cem Adrian türkü söyleyecek. 22.00’deki online konserin biletleri ‘biletix’te...
Cuma ve cumartesi yemekleriniz için ‘Ya Sonra Ortaköy’ü denemelisiniz. Güzel meze, kaliteli yemek, huzurlu ortam...
Çerkes ve Anadolu mutfağı için ‘Fıccın’ı unutmayın. Menüye bakınca bile acıkacağınıza eminim...
Kahve ve makine birleşimi önemli. Genelde yabancı markaların makineleri tercih ediliyor ama Vestel oyuna girmiş ve ‘kahve.com’ ile bir işbirliği yapmış. Bir abonelik seçin ve 1 yıl boyunca kahve keyfinizi uzmanlara bırakın...
+1 Fest
Var.
Bunu söylemeye çekinenler var mı?
Çok fazla var.
Peki bu yaşadıkları ayrı ‘ev’lilikleri suistimal edenler var mı?
O da var.
2-3 sene önceydi sanırım.
Burcu Esmersoy, “
Bugüne bir ‘çilekli milföy pasta’ çok yakışır. Tarif için Hürriyet’in ‘Lezizz’ sayfasını ziyaret edin...
‘Kötü uyku’ insanı daha bencil hale getiriyor. Belki ‘tartışmalarınızın’ sebebi budur. Bugünden itibaren uykunuzu düzene sokmaya çalışın...
Türkiye’nin ilk dijital kahve zirvesinde bugün Türk kahvesinin bilinmeyenleri anlatılacak. ‘istanbulcoffeesummit.com’dan kayıt olmanız yeterli...
‘Ağaçla Bir Ömür’ sergisi Üsküdar’da ‘Nevmekan Sahil’de ziyarete açıldı. Ahşap sanatına yolculuk yapabilirsiniz...
Bağ Kültür Atölyeleri çok rağbet görüyor. Bugün biletix’ten bilet alıp, ‘Bağcılık Atölyesi’ne katılın...
7 değerli sanatçının yapıtlarını yakından hissedin. ‘KÖK’ adı verilen sergi ‘Galeri Diani’de başladı...
‘Better Call Saul’ 5. sezonu ile dijital platformda yayında. Dizinin hayranlarına duyurulur...
İletişim uzmanı Dr. Çiçek Doğan’ın roman türündeki kitabı ‘Pau Şatosu’ çıktı. Okuması kolay bir kitap bu...
Çiçek Pasajı’na en son ne zaman gittiniz? Belki bir öğlen turu planlayabilirsiniz...
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Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...
David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...
İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...
◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.
Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.
Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.
Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.
Kafalar karıştı.
Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’
İlişki dediğin tabii ki
Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.
Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?
‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...
‘Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...
Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...
Arter Sanat Platformu’nu
Adana diğer şehirlere örnek olmalı
Adana’nın meşhur Portakal Çiçeği Karnavalı’nı hep duyardım.
“Nisanda Adana’da olmalısın” diyenlere “Abartmayın” derdim.
“Şehir portakal çiçeği kokuyor” diyenlere de tebessüm ederdim.
Pandemi şartları yüzünden online düzenlenen karnavala ilk kez katıldım ve “Ne çok şey kaçırmışım bunca zaman” diye söylenerek ayrıldım...
***
Toyota Türkiye’nin CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt karnavalın fikir babası.
Malatya doğumlu ama Adana’da büyümüş. Bir başka seviyor Adana’yı. Gönülden bağlı.
O yüzden ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’ deyince ilk akla gelen isim o.
Meşhur Onbaşılar Kebap’ın sahibi Tayyar Zaimoğlu da Adana için çalışan isimlerden. O da elini taşın altına koymuş.
Adana lezzetlerinin Türkiye sınırlarının dışına çıkması için uğraşan isimlerin başında geliyor.
Vali ve Belediye Başkanı da işin içinde olunca coşku kentin tamamına yayılıyor.
Ali Haydar Bozkurt’un asıl ‘çılgın’ planı önümüzdeki sene için... Karnavalın 10’uncu senesinde, pandemi de biterse muhteşem bir geri dönüş planlıyor.
Zaten bu sene festivalin tüm bu zorluklara rağmen gerçekleştirilme sebebi de bu; “unutturmamak ve gelecek senenin ayak seslerini duyurmak.”
Çok festival gördüm, çokça karnavala katıldım. Bu yüzden bir etkinlikte eksik nedir iyi anlarım.
Adana’daki Portakal Çiçeği Karnavalı’nda ne eksikti biliyor musunuz?
Hiç!
Online gerçekleşen bir karnavalda bir detay da atlanmaz mı yahu?
Atlamamışlar.
Eğer fırsatınız olursa önümüzdeki sene için Adana planınızı şimdiden yapın.
Ali Haydar Bozkurt’a, tüm karnaval ekibine ve Adana halkına kocaman sevgiyle...
İyi ki varsınız.
Hibrit deneyimi
Malum, devir tasarruf devri...
Otomobilde de hibrit devri...
Adana’daki Portakal Çiçeği Karnavalı’na Toyota’nın SUV modeli RAV4 Hybrid ile gittim.
Yaşadığım en farklı hibrit deneyimiydi.
Bir kere arabada ses diye bir şey yok. Özellikle şehir içinde giderken elektrikli motoru kullandığı için çok sessiz bir yolculuk imkanı sunuyor.
İstanbul trafiği için çok uygun, çünkü yaklaşık 50-60 kilometreye kadar elektrikli motoruyla kullanabiliyorsunuz.
Şehir içinde benzin göstergesi hiç aşağı düşmüyor diyebilirim.
Otobana çıktığınızda ise arabanın konforunun farkına varıyorsunuz.
Toyota, güvenli sürüş özelliği sayesinde öndeki aracın hızına göre kendi hızını ayarlıyor.
İşte bahsettiğim konforun en büyük nedenlerinden biri bu.
Tabii şehir dışı kullanımda şehir içinde olduğu kadar tasarruflu değil.
Ama arabadaki “hibrit sürüş” göstergesini takip ederseniz, yani gaza aniden yüklenmezseniz, bir depoyla yaklaşık 700 km gidebilirsiniz.
Eğer aile seyahatlerini seven biriyseniz, RAV4 oldukça geniş ve konforlu olduğu için beklentinizi karşılayacaktır.
Ben arabada dış görünüşe önem veren biriyim, RAV4 de agresif görünüşüyle çok hoşuma gitti.
Hayat gerçekten size güzel
Özge Özpirinçci unutulmaz bir doğum günü geçirdi.
Gündüz ‘kalabalıklar’ içinde pasta üfledi, akşam da evinin bahçesinde partiledi.
Evi polis basınca, kapıda bekleyen magazin muhabirlerini suçlayıp “Polisleri siz çağırdınız” dedi.
Olayın detaylarını öğrendim.
Polisi kapıda bekleyen muhabirler değil, komşular çağırmış.
Gürültü rahatsız etmiş komşuları.
Burak Yamantürk, kapıda bekleyen magazincilere sinirlenmiş.
Bir yandan da polisin eve girmesini engellemeye çalışırken saçmalamış da saçmalamış.
Bu olaydan sonra...
Burak Yamantürk, “Küfürbaz Burak” olarak anılırsa...
Murat Dalkılıç, pandemi döneminin kural tanımazları sıralamasında Merve Boluğur’u geçerse...
Kıvanç Tatlıtuğ “tüm kutlamalara katılan ama ortalık karışınca ilk kaçan isim” diye nam salarsa...
Özge Özpirinçci ‘çamur at izi kalsın’cılıkta zirve yaparsa...
Hiç şaşırmam.
Yöntem değiştirin
Her hafta meydanlarda toplanıp eylem yapan işletmecilere bir önerim var.
Meydanlarda toplanacağınıza, mekanını gizli gizli açan, müzik çalan restoranların önünde toplansanız?
Ya da bir otelin restoranına rezervasyon yaptırıp saatler gece yarısına yaklaşınca, müzik de son ses açıkken kalkıp ayağa ‘medeni’ bir şekilde protesto etseniz?
Kendi arkadaşlarınızı ‘ifşa’ etseniz yani...
Nasıl olur?
Mecidiyeköy’deki bir otelin restoranından daha birkaç gün önce geldi görüntüler.
Hepiniz biliyorsunuz hangi restoran olduğunu.Doğum günü kutlamalarına, partilere devam ediyorlar İstanbul’un göbeğinde.
Oraya gidip, “Sizin yüzünüzden bu haldeyiz” desenize...
İnanın çok daha faydalı olacak...