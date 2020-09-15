Açık havaya yasak kapalı salonlara serbest

Pandemi önlemleri kapsamında alınan son kararla açık alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi.
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Peki kapalı salonlarda durum ne?
Tabii ki onlarda iptal edilmiştir diye düşünerek, bazı kapalı sahnelerin gişelerini aradım.
Aldığım cevap “Bize yasak yok, oyunlarımız devam ediyor” oldu.
Yani açık havada yasak olan tiyatro oyunları kapalı salonlarda oynanabiliyor.
“Bu nasıl iş” deyip kapadım telefonu...
Açık alan-kapalı alan karmaşası elbet çözülecektir ama burada sahne önü ve arkasındaki binlerce çalışanın mağduriyeti var. Bu mağduriyete dikkat çekmek için tiyatrocular ve tiyatro kooperatifi hafta sonu bir açıklama yaptı.
O açıklamada özetle “Özel tiyatrolar çöküyor” vurgusu yapıldı.
Tiyatrocular “Biz illa çıkalım, oyunlarımızı oynayalım” diye ısrar etmiyor.
Bir destek paketi ile krizin getirdiği olumsuzlukların hafifletilmesini, süreç boyunca zor durumda kalan sahne çalışanlarının az da olsa rahatlatılmasını istiyorlar.
Sana ne bana ne
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ı birçoğumuz sahanda yumurtaya “sunny side up” demesiyle tanıdık. Sonrasında paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı aşırı photoshop’la tekrar konuşulmayı başardı fenomen.
Son olarak yine paylaştığı bir fotoğraf linç için pusuda bekleyenleri harekete geçirdi.
Duygu’nun fotoğrafa photoshop yaptığını iddia edenler, yorumlara bir ton hakaret dolu cümle yazdı.
Tamam karantina günlerinde Duygu ile güldük eğlendik, bundan sonrası biraz abartıya kaçmıyor mu?
Farz edelim photoshop var fotoğrafta... Sana ne?
Farz edelim Duygu çok kilo almış... Bana ne?
Böyle durumlarla karşılaştığımızda içimizden üç kere “sana ne”, üç kere “bana ne” diyelim. Bu kalıpları sık sık kullanırsak huzur gelecek hayatımıza.
16 yaşında korumalarla
Adı: Alper Erözer
Mesleği: Şarkıcılık
İdolü: Justin Bieber
Alametifarikası: AVM’de korumalarla gezmesi
Bu genç kardeşimiz, AVM’de korumalarıyla gezerken görüntülenmiş. “Fanatik hayran kitlemden dolayı korumalarla geziyorum” demiş...
Tam bir “güler misin ağlar mısın” durumu...
Bir akıl hocası, bir büyüğü yok mu acaba Alper’in?
“Evladım sen ne yapıyorsun” demiyor mu? “Seni daha kimse tanımıyor, kim neden sana zarar versin?”
Görünüşe göre yok.
O halde bir büyüğün olarak ben naçizane birkaç söz söylemek istiyorum sana Alper;
Bu yaşta bu özentilik hiç iyi değil. Okulunu oku, derslerinde başarılı ol. Şarkı söyleme demiyorum, söyle ama hobi olarak söyle. Korumalarla filan da gezmeyi bırak...
Birileri bizimle dalga mı geçiyor?
Bu akşam yapılacak bir ödül töreninin afişi bu.
Bizim nerede ne konuşması gerektiğini bilmeyen sözde sosyal medya fenomenimiz Murat Övüç gecenin ödülleri toplayan ismi olacak. En iyi çıkış yapan şarkı ödülü de onun, kadın haklarına en duyarlı fenomen ödülü de.
Evet, organizasyonu yapanlar, dalga geçercesine Övüç’e bu ödülü verecek. Kadınlara ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen bir isme böyle bir ödül vermek, bizimle dalga geçmekten başka bir şey değil.
Asla ciddiye almıyorlar
Geçtiğimiz günlerde Türkiye güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral’ın verdikleri yalı partisi çok konuşulmuş çok tepki çekmişti. Yiğit Bey’in davetine katılanlardan bazılarının parti sonrası Covid-19 testleri pozitif çıkmış, haliyle partiye katılan isimleri bir panik sarmıştı.
Bu kural tanımayan partici ekip, bu kez Şevval Şahin’in doğum günü partisi için toplandı.
15 gün arayla ikinci partiyi yapmak demek, “Siz istediğiniz kadar konuşun, biz sizi hiç takmıyoruz” anlamına geliyor.
Bir de anlamadığım bir şey var...
İlk parti sonrası birçok kişi korona paniği yaşadıysa, bu partiye katılanları nereden buldu Şevval Şahin?
Aynı kişiler, “Nasılsa biz negatif çıktık, bir kez daha şansımızı deneyelim” diye katıldılarsa orasını bilemem ama pes doğrusu derim ve geçerim...
Açık havaya yasak kapalı salonlara serbest
Pandemi önlemleri kapsamında alınan son kararla açık alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi.
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Peki kapalı salonlarda durum ne?
Tabii ki onlarda iptal edilmiştir diye düşünerek, bazı kapalı sahnelerin gişelerini aradım.
Aldığım cevap “Bize yasak yok, oyunlarımız devam ediyor” oldu.
Yani açık havada yasak olan tiyatro oyunları kapalı salonlarda oynanabiliyor.
“Bu nasıl iş” deyip kapadım telefonu...
Açık alan-kapalı alan karmaşası elbet çözülecektir ama burada sahne önü ve arkasındaki binlerce çalışanın mağduriyeti var. Bu mağduriyete dikkat çekmek için tiyatrocular ve tiyatro kooperatifi hafta sonu bir açıklama yaptı.
O açıklamada özetle “Özel tiyatrolar çöküyor” vurgusu yapıldı.
Tiyatrocular “Biz illa çıkalım, oyunlarımızı oynayalım” diye ısrar etmiyor.
Bir destek paketi ile krizin getirdiği olumsuzlukların hafifletilmesini, süreç boyunca zor durumda kalan sahne çalışanlarının az da olsa rahatlatılmasını istiyorlar.
Sana ne bana ne
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ı birçoğumuz sahanda yumurtaya “sunny side up” demesiyle tanıdık. Sonrasında paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı aşırı photoshop’la tekrar konuşulmayı başardı fenomen.
Son olarak yine paylaştığı bir fotoğraf linç için pusuda bekleyenleri harekete geçirdi.
Duygu’nun fotoğrafa photoshop yaptığını iddia edenler, yorumlara bir ton hakaret dolu cümle yazdı.
Tamam karantina günlerinde Duygu ile güldük eğlendik, bundan sonrası biraz abartıya kaçmıyor mu?
Farz edelim photoshop var fotoğrafta... Sana ne?
Farz edelim Duygu çok kilo almış... Bana ne?
Böyle durumlarla karşılaştığımızda içimizden üç kere “sana ne”, üç kere “bana ne” diyelim. Bu kalıpları sık sık kullanırsak huzur gelecek hayatımıza.
16 yaşında korumalarla
Adı: Alper Erözer
Mesleği: Şarkıcılık
İdolü: Justin Bieber
Alametifarikası: AVM’de korumalarla gezmesi
Bu genç kardeşimiz, AVM’de korumalarıyla gezerken görüntülenmiş. “Fanatik hayran kitlemden dolayı korumalarla geziyorum” demiş...
Tam bir “güler misin ağlar mısın” durumu...
Bir akıl hocası, bir büyüğü yok mu acaba Alper’in?
“Evladım sen ne yapıyorsun” demiyor mu? “Seni daha kimse tanımıyor, kim neden sana zarar versin?”
Görünüşe göre yok.
O halde bir büyüğün olarak ben naçizane birkaç söz söylemek istiyorum sana Alper;
Bu yaşta bu özentilik hiç iyi değil. Okulunu oku, derslerinde başarılı ol. Şarkı söyleme demiyorum, söyle ama hobi olarak söyle. Korumalarla filan da gezmeyi bırak...
Birileri bizimle dalga mı geçiyor?
Bu akşam yapılacak bir ödül töreninin afişi bu.
Bizim nerede ne konuşması gerektiğini bilmeyen sözde sosyal medya fenomenimiz Murat Övüç gecenin ödülleri toplayan ismi olacak. En iyi çıkış yapan şarkı ödülü de onun, kadın haklarına en duyarlı fenomen ödülü de.
Evet, organizasyonu yapanlar, dalga geçercesine Övüç’e bu ödülü verecek. Kadınlara ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen bir isme böyle bir ödül vermek, bizimle dalga geçmekten başka bir şey değil.
Asla ciddiye almıyorlar
Geçtiğimiz günlerde Türkiye güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral’ın verdikleri yalı partisi çok konuşulmuş çok tepki çekmişti. Yiğit Bey’in davetine katılanlardan bazılarının parti sonrası Covid-19 testleri pozitif çıkmış, haliyle partiye katılan isimleri bir panik sarmıştı.
Bu kural tanımayan partici ekip, bu kez Şevval Şahin’in doğum günü partisi için toplandı.
15 gün arayla ikinci partiyi yapmak demek, “Siz istediğiniz kadar konuşun, biz sizi hiç takmıyoruz” anlamına geliyor.
Bir de anlamadığım bir şey var...
İlk parti sonrası birçok kişi korona paniği yaşadıysa, bu partiye katılanları nereden buldu Şevval Şahin?
Aynı kişiler, “Nasılsa biz negatif çıktık, bir kez daha şansımızı deneyelim” diye katıldılarsa orasını bilemem ama pes doğrusu derim ve geçerim...