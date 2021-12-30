2022’ye girişte zorunlu test

◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.
◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.
◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.
YANİ...
◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...
◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...
AMA...
◊
Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.
Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:
“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...
“Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.
“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...
Şuydu başlığı:
“Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?”
Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.
Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.
Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.
Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.
Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.
Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.
“The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.
“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.
Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.
Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.
Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.
İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.
Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.
Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.
O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.
Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
¡ ¡ ¡
Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
¡ ¡ ¡
Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
¡ ¡ ¡
Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
***
GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
2022’ye girişte zorunlu test
İşletmeler geçen sene müşteri kabul etmemiş, yılbaşı gecesini herkes evinde geçirmişti. Bu sene için özel hazırlık yapıldı, çoğu mekanın rezervasyonları doldu. Şöyle bir dönemde yeni yılı kapalı mekanlarda, kalabalık bir ortamda karşılayacak kadar ‘cesur’ olanlar kimler, o ayrı bir konu.
Neyse...
Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.
Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.
Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.
Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.
“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.
İşte budur!
Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.
Ben yılbaşını kapalı bir mekanda geçirecek olsam ilk aklıma gelen...
◊ Ya ortamda pozitif biri varsa...
◊ Ya mekan çıkışı hastalanırsam...
◊ Ya taşıyıcı olup sağa sola virüs bulaştırırsam...
Gibi endişe verici düşünceler olur.
Gemileri yakıp mekana gidersem...
◊ Yan masadaki öksürdü...
◊ Arkamdaki hapşırdı...
◊ Garson elimi sıktı...
◊ Uzaktan selamlaştığım arkadaşım geldi, boynuma sarıldı...
Diye düşünür, kendimi gergin, huzursuz, panik içinde hissederim.
Ama Korto’nun yaptığı bu uygulama bir nebze olsun rahat hissettirir insanı.
Peki ya pozitif çıkan olursa?
Peki o mekan girişinde yapılan testlerin sonucu ya pozitif çıkarsa?
Ya virüsün taşıyıcısı olduklarını kapıda öğrenirlerse?
Ne olacak o zaman?
◊ Korona pozitif olanlar taksiyle mi yollanacak evlerine?
◊ Hastaneye mi gitmeleri söylenecek?
◊ Hadi hepsini geçtim, “Ben bu testi kabul etmiyorum” diyen olursa?
◊ “O kadar para verdim, içeri gireceğim kardeşim” diye ısrar ederlerse?
O zaman seyredin siz curcunayı...
Onlardan sakının
Sanki geçen yıla döndük gibi.
Kafamızı nereye çevirsek Covid...
Kimi sorsak Omicron.
Ve işin en can sıkıcı tarafı, kimse eğlencesinden, keyfinden ödün vermiyor.
Kimse “eve kapanayım” demiyor.
Testi pozitif olup dışarıda gezenler var.
Hatta bazı özel firmalara test yaptırıp e-devlet’ine işletmeyenler var.
Onlardan sakının!
Hadi oradan!
Sakarya’da bir lisenin öğrencilerinin düzenlediği Roman Kahramanları Festivali’ni gördünüz mü?
Okul koridorlarında gezen Adile Naşit var.
İngiliz yazar Roald Dahl’ın kurgusal karakteri Willy Wonka var. Üstelik çikolatalarıyla.
Queen’s Gambit dizisindeki Beth Harmon’ın satranç oynama sahnesi canlandırılmış.
Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu romanının kurgusal karakteri Esmeralda bile var.
Yani öğrencilerin büründüğü her karakterin hikayesi var, hepsinin edebiyat tarihinde yeri var. Alkışlanacaklarına, “Ne güzel iş yapmışsınız çocuklar” denileceğine şikayet edilmiş öğrenciler!
Milli Eğitim’e onları şikayet edenler, şunu söylemiş:
“Milli Eğitim’in görevi ortalama bir Türk vatandaşı yetiştirmektir.”
Ne şikayet gerekçeniz mantıklı, ne sizlerde azıcık mantık var...
Sizlere de verilecek tek cevap var haliyle:
Hadi oradan!
Öpüşme, izin alma... Offfff
Selen Görgüzel Alkan ile İrfan Kangı’nın sahnede öpüşmeleri, bu muhabbetin çok uzaması, başka bir tiyatro oyuncusunun onlara sataşması...
Yıl bitti ama bu tartışma bi’ bitmedi!
Tiyatro sahnesinde öpüşülür, adı üzerinde orası ‘sahne’, orada ‘şov’ yapılıyor, orada ‘oyun’ oynanıyor, kurgu yani. Orada garip olan tek şey, “Bir saniye eşinizi öpüyorum” diye izin almaktı. Ama bunun da amacı reklamdı. O amaca ulaşıldı mı? Evet! O yüzden 2021 ile birlikte bu konuyu da kapatalım artık.
Bartu’nun eteği
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan aynı zamanda Büyük Ev Abluka’da grubunun solisti. Müziğiyle de sahne tarzıyla da farklı biri Bartu. Aslında farklı yerine ‘sıra dışı’ sıfatını kullanacaktım ama elim gitmedi. Çünkü sıra dışı dersek olan biteni her şeyi normal görmemiz gerekir. Mesela Bartu Küçükçağlayan’ın konserde etek giymesi gibi.
Ataşehir’de verdiği konserin bir bölümüne taytla, diğer bölümüne yeşil bir etekle çıktı Bartu. Biz “özgürlük” dedikçe, “karışmayın kıyafetlere” dedikçe işin ayarı biraz kaçıyor sanki ve bu ayarı kaçıranlar hep şunu diyorlar: “Ben aslında mesaj vermek istedim, farkındalık yaratmaktı amacım.”
O farkındalığı zaten sahneye çıkan kadınlar yaratıyor, onlar mesajlarını da iletiyorlar iletmeleri gereken yere.
Yani diyeceğim o ki, öyle etek giyerek gündem olmak, mesaj vermek falan erkeklere göre değil.
◊ İrite ediyor...
◊ Sakil duruyor...
◊ Komik oluyor...
◊ Uf, puf çektirtiyor...