2022’ye girişte zorunlu test

Restoranda yemek yeriz, o sırada masanın altından bir miyav sesi... Soframızda ne var ne yoksa paylaşırız.

◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.

◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.

◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.

YANİ...

◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...

◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...

AMA...

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