Yeni ilgi köpüğümüz: Bay Hadid

Şimdi yeni Bodrum gelişmelerine buyurun:
◊ Nişantaşı’ndaki Must da Bodrum’a geliyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda, eskiden Root’un olduğu yere konuşlanacak olan Bodrum Must’ın açılış tarihi 7 Mayıs.
Akşam 18.00’den sonra açılacak ve fine-dining restoranı olarak hizmet verecek olan Must’ın Bodrum çıkarmasıyla ilgili mekanın ortağı ve işletmecisi Ercan Gümüşkaya iddialı ve heyecanlı.
Nişantaşı’ndaki Boel ise Bodrum Must’ın hemen üstündeki otelin işletmesini üstleniyor.
◊ Bomonti’deki restoran-bar Wu, Yalıkavak’a açılacak bir diğer İstanbul markası.
Edition Oteli’nin tam karşısına açılacak olan Wu, bu yaz yeni neslin favori noktalarından biri olmaya aday.
◊ Edition Otel’e de bir İstanbul markası geliyor: Kuruçeşme’deki Inari.
Sen kalk Warner Music’le anlaş, ilk İngilizce şarkını çıkar ve sonra da kendini şarkının YouTube videosunun altına “Şarkı ayransız döner gibi olmuş” diye “mizah kasıcı” yorum yazanların, yetmedi Demet Akalınlı polemiklerin ortasında bul.
Hadi diyelim ki buldun.
Ama bari yanıt verme. Hemen o topa girme.
Muhabirler Demet Akalın’ın dediklerini anımsatınca şöyle demiş Aleyna: “Beni eleştirenler, çalıştığım ekip Grammy aldı, onu konuşsun.”
Açıkçası bu yanıt da “Şarkı ayransız döner gibi olmuş” diye yazandan pek farklı değil.
“Çocuk dizisinde oynuyor” diyen senin ekibin nerede ne yapmış, ne almış ilgilenmez ki...
Önceki gün bir başka ünlü müzayede evi olan Sotheby’s devreye girdi ve “kripto art” üreticisi Pak ile işbirliği yapacağını duyurdu.
Sotheby’s açık artırmanın ne zaman yapılacağı konusunda henüz detay vermedi ama bu kadarı bile yeni bir heyecan dalgası yaratmaya yetti.
Bizim tarafımızda ise başka bir heyecan söz konusu. Çünkü Pak, Türk bir “kripto art” üreticisi.
NFT pazarlarından biri olan SuperRare’den uzun süredir takip ettiğim, Twitter’daki kullanıcı adı Murat Pak olan ama yaptığı çalışmalar için kendine kısaca “Pak” diyen dijital sanatçının ürettiklerinin değeri aralık ayında 1 milyon doları aşmıştı.
GİZEMLİ VARLIK
Pak, 1 hafta önce “Foundation.app”e bir röportaj vermişti. Orada “gizemli bir varlık” olarak tanımlanmıştı:
“Bir sanatçı, kolektif ya da bir yapay zeka olabilir. Bu belirsizlik, itirazın bir parçası da olabilir. Pak, 25 yıldır dijital sanat yaratıyor. NFT pazarındaki son patlamaya kadar Pak, Ethereum üzerinde en başarılı sanatçıydı.”
Özellikle de 2020’nin mart ve nisan aylarında.
Zaten bu hepimizin malumu, yeni bir şey değil.
Yeni olan bu düşüşün başka bir veriyle açıklanması ve bunun da bir işe yarıyor oluşu!
Günlük karbondioksit emisyonlarının tahmini üzerine kurulu uluslararası bir girişim var.
Adı, Carbon Monitor.
İşte orada uçakların dünya çapında yaydığı karbondioksitten yola çıkarak karşılaştırmalı bir istatistik hazırlamış.
Buna göre havacılıktan kaynaklanan karbondioksit emisyonu geçen yıl yüzde 50 düşmüş.
Daha da sayısal ifade edersek: 2019’da emisyon oranı yaklaşık 1 milyar metrik tonmuş. 2020’de ise 500 milyon metrik tona gerilemiş.
Hafta sonuma bu üçünün aynı anda çıkan yeni şarkıları ve o şarkıların videoları damga vurdu.
İrem Candar’ın Hatırla...
Mabel Matiz’in Kahrettim...
Ve Kalben’in Teoman’la beraber söylediği Robot Kozmonot.
Üçünün de şarkılarındaki sound arayışı yenilikçiydi.
Eski değildi.
Keza videoları da öyle.
Uzun uzun da Beeple’ın nereden nereye geldiğinden bahsetmiştim.
İşte Beeple’ın “İlk 5000 Gün” adlı kolaj dijital eseri, New York Times’ın manidar deyişiyle “JPG dosyası”, iki hafta süren açık artırmanın sonucunda perşembe günü 69 milyon dolara satıldı!
Üstelik 255 yıllık müzayede evi, tarihinde ilk kez bir satış için kripto para birimi olan Ethereum’u kabul etmiş oldu.
Her açıdan işin içinde bolca yenilik var yani.
KOONS VE HOCKNEY’DEN SONRA ÜÇÜNCÜ!
100 dolarla başlayan dijital eser için fiyat teklifleri aslında son gün 30 milyon dolarda kalmış.
Ancak son anda teklifler hızlanmış ve açık artırma 2 dakika daha uzatılmış.
Sonunda eserin fiyatı bir anda 60 milyon doların üzerine çıkmış.
iPhone’un fotoğraf arşivinden baktım, daha kapanmamıza 2 gün varmış. Hatta Time Out’un yeme-içme ödül törenini İdil Yazar’la beraber sunmuşuz.
2 gün sonrası ise çook eskiden saatler 24.00’ü gösterdiğinde TRT’nin yaptığı gibiydi işte: İstiklal Marşı ve kapanış! Ve bugün o kapanışın, yani salgının üzerinden tam 1 yıl geçmiş.
Şimdi herkes kendi içinde birinci salgın yılının muhasebesini yapıyor, “Nasıldı?” diye.
Ünlü mimarlık ve tasarım sitesi Dezeen da yapmış.
Tasarım ve mimarlık alanının parlak isimlerine salgının birinci yılında neler değiştiğini sormuş. Bu sorunun yanıtını az çok hepimiz biliyoruz.
O nedenle ikinci soruları daha çok ilgimi çekti:
“Bundan sonra ne olacak?”
ANAHTAR KELİME İŞBİRLİĞİ
90’lar gerçekten çılgınmış. Buyurunuz:
◊ Sibel Can’la Karahan Çantay’ın ilişkisine dair dedikoduların yayılması.
◊ Eski bir mankenin bu ilişkiye dair “Elimde kasetiniz var” diyerek Sibel Can’ı tehdit etmesi.
◊ Sibel Can’ın sonradan “uzaktan akraba” diyerek açıklayacağı bir çeteyi, şantajı sona erdirmek için devreye soktuğu iddiası.
Tüm bu olaylardan sonra Karahan Çantay unutulmuştu.
Meğer önce Amerika’ya gitmiş. Eldeki bilgilere göre taksicilik yapmış. Ama son yıllarda Tayland’da yaşıyormuş.
Matematik öğretmenliği yapıyormuş.
Zaten meşhur olduğu sırada ODTÜ Matematik’te okuyormuş.
Güneştekin İskoç erkeklerinin giydiği, onların tarihinde önemli bir sembol olan “kilt”i giyerek poz vermiş fotoğrafta.
Altında şöyle yazıyordu:
“İyi ki renkler ve sesler var var. İyi ki sanat var. İyi ki sanatın cinsiyeti kadın.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”.
Niyet eminim iyidir ama her açıdan problemli ve kafası über karışık bir durum var ortada.
Şu açılardan:
- İskoç kimliğinin sembolü olan, her klana ve bölgeye göre ekose deseni/rengi değişen bir milli kıyafetin Kadınlar Günü’yle ne ilgisi var?
Hem bir ya da iki saat mekanda oturmak için o kadar trafikte kalmaya değmezdi.
Hem de mekanlarda yoğunluk gerçekten ürkütücüydü.
Ama yine de umutluyum, bu yoğunluk hali ilk hafta sonunun “Tutmayın beni” hevesinden.
Bir sonraki cumartesi her şey normal akışına dönecektir.
Tabii tekrar kapanma olmazsa...
Sınırlı sosyallik herkesi bunaltmıştı
Özlenen sadece bir mekanda oturup yemek yemek değil aslında.
AZUR DA BODRUM’A GELİYOR
Yeniköy’deki yeni nesil deniz mahsülleri restoranı Azur, bu yaz Yalıkavak’a iniyor.
Gökçebel’deki eski tersanenin oraya, Barboom’un olduğu koya konuşlanacak olan Azur’un en büyük artısı günbatımını çok iyi yakalayan bir noktayı seçmesi.
Yazın en iyi mekanı olmaya şimdiden aday Bodrum Azur.
ALAÇATI’NIN “LUCCA”SI OLABİLİR
Arnavutköy’deki Angelo’nun ortaklarından Ozan Balaban’la Caddebostan’daki Neni Brasserie’nin sahipleri bu yaz Alaçatı’da bir mekan açmak için ortaklık yaptı.
Mekanın ismi, Cherie.
Durumumuz tam öyle.
Mekanların 19.00 saat sınırlamasıyla açılmasıyla birlikte yeni duruma yeni davranışlar geliştirdik.
Dün Caddebostan’daki Neni Brasserie’de otururken mekanın ortaklarından Mustafa Taşan şöyle diyordu: “An itibarıyla herkes sözleşmiş gibi 16.00’ya rezervasyon yaptırdı.” Doğruya doğru,
ben de bugüne bir
16.00 balıkçı randevusu yaptım.
Çünkü en mantıklısı bu.
Öbür türlü koştur koştur oturup hemen de kalkmak zorunda kalıyorsun mekandan.
Özellikle
Ya da akşamüstü arkadaşımızla buluştuk ve bir masada oturarak muhabbet etmenin tadına vardık aylar sonra.
Benim bu ikinci açılma günlerinde ilk hissettiğim şu oldu:
Herkes yorgun gibiydi.
Psikolojik bir yorgunluk bu.
Hem mekancılar hem de biz müdavimleri.
Bana “paslanmışız” gibi geldi.
Pratiğimizi kaybetmişiz sanki.
◊ PAPERMOON VE SUNSET GELİYOR
Geçen yazın en sükseli yerlerinden biriydi Bodrum Loft.
Şef Yılmaz Öztürk’ün Loft Elia restoranı, pandemi nedeniyle talep patlaması yaşayan evleri ve Maça Kızı’nın Loft içinde yer alıp almayacağı meselesiyle hep dillerdeydi burası.
Bu yaz da öyle olacak gibi.
Çünkü daha yaz başlamadan Lucca’nın Loft’ta açılacağı dedikodusu yayıldı etrafa.
Kısa sürede bu dedikodunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.
Ama şimdi kesinleşen iki yeni olayı var Loft’un:
Papermoon
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
Hatta kendi halinde web sitesi ve Instagram’ında takılıyordu diyebiliriz.
Ama aralık ayında dijital eserlerinden kazandığı toplam para 3.5 milyon doları bulunca işler tabii ki değişti.
Mike Winkelmann’dan bahsediyorum, namıdiğer Beeple’dan.
Şu anda herkesin konuştuğu bu ilginç adamın eserleri, geçen perşembe günü Christie’s müzayede evinde de açık artırmaya sunuldu.
12 Mart’ta sona erecek olan açık artırmanın heyecanı süredursun, Winkelmann’ın sanat dünyasının dengelerini sarsan ilham verici hikâyesine bir göz atma zamanı...
Mike Winkelmann
HER GÜN BİR BAŞKA ÇİZİM
Muhtemelen bu hafta sonu da öyle olacak. Herkes kendini dışarıya atacak.
Çünkü durum şu:
Depresyondayız!
Duygular karmakarışık.
Kendini her saat dışarı atma isteği de bu karmaşıklığın belirtilerinden.
Misal: Önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nın oradan yürüyorum.
Yazın bile böyle kalabalık görmemiştim parkta.
1. Alice’in beyaz tavşanı izleyip tuhaflıklarla dolu bir diyarın ortasına düşmesi gibi, Aleyna kariyerinin başından beri onu yalnız bırakmayan dev pembe ayısından yine vazgeçmemiş. Klip onunla açılıyor! Ama bu son galiba. Dev ayı videonun sonunda yok oluyor.
Mecazi sonuç: Aleyna global sulara açıldı ve artık bu diyarda tamamen kendi kanatlarıyla (kılavuz ayısız) uçacak diyebiliriz.
2.Şarkıyı sevdim. “Buralardan” değil, dibine kadar “oralardan” bir şarkı.
Şarkının matematiği, ritmi, ruhu, huyu, suyu Amerika ve İngiltere pazarına göre.
O pazarlar düşünülerek yapılmış, üretilmiş. Tek dezavantajı şu olabilir:
Bu tür şarkılardan oralarda çok var. Tutması, dolaşıma girmesi Aleyna’nın ışığına bağlı...
3. Şarkının sözlerinde Dua Lipa’nın da imzası var. Onun detayı ise aşağıda, bir sonraki yazıda...
Yeni ilgi köpüğümüz: Bay Hadid
Ben ilk gördüğümde Mickey Rourke’un kardeşi filan sanmıştım.
Değilmiş, Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid’miş.
Bir açılış için Türkiye’ye gelmiş.
Ama açılış bitti, o gün bugündür baba Hadid’in attığı her adım çılgınca takip ediliyor.
Baklava yiyor, flaş flaş. Sultanahmet’e gidiyor, flaş flaş. Sergi geziyor, flaş flaş.
Bir dahaki sefere Gaziantep ve Alaçatı’yı da gezecekmiş.
O zaman kendisini günlerce takipten çıkmayacağız demektir.
Hele bir de Gigi ve Bella’nın ön Arapça isimlerini söyledi ya, bahtiyarız.
Bir tepsi baklava daha yemeden bırakmayız.
Mohamed Bey artık bizden sayılır.
Keza gayrimenkul işinde uğraşan bu iş insanı hiçbir yerde tadamayacağı, Niagara Şelalesi gibi bu coşan taşan çağlayan bu ilgiyi görünce bir değil, beş yüz kez gelecektir. Hakkıdır.
Ah bir de “Yaza kızlarımı da getiririm belki” demedi mi, orada bittik biz zaten.
İçimizin yağları kereviz suyu içmeye gerek kalmaksızın eridi gitti.
Şimdi bekle dur yaz gelsin, baba Hadid’le kızlarının ve torunlarının yolları gözlensin.
Tepsi tepsi baklavalar şimdiden yapılsa, hatta yolluk olarak LAX’e (Los Angeles Havalimanı) önceden yollansa hani, yeridir.
Çünkü, yemeden bırakmayız.
Böyle bir konseptle yola çıkıyorlarsa...
Dossa Dossi Fashion Show’un sonbahar-kış dijital defilesinin çekimleri Salda Gölü’nde yapılacakmış. Dosso Dossi tarafı, bilinçsiz su tüketimi ve su kaynaklarının korunmasına vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söylemiş.
Ayrıca Salda’yı dünyaya tanıtacaklarını.
Mars’taki kratere benzetilmesinden sonra Salda’nın tanıtıma ihtiyacı olmadığı kesin.
O bahsi geçelim.
Ama dijital defilenin amacı, konsepti gayet iyi duruyor. Böyle bir konseptle yola çıkılıyorsa herhalde çevreye zarar verilmeyeceğinin de garantisini veriyorlardır.
Bu da ilk uzay oteli
Tasarım ve mimari sitelerine zaman zaman çok iddialı projeler düşer.
“Vay” dersin, “İnanılmaz”. Ama çoğu hayata geçmez.
Geçtiğimiz günlerde yine iddialı bir proje düştü sitelere. Gateway Vakfı’nın uzay istasyonunda açacağı Voyager Station adlı otel!
İster istemez heyecanlanıyorsun, “Nasıl yani, uzay istasyonunda otel mi açacaklar?” diye. Ama sonra kuşkuya düşüyor, olabilirliğini sorguluyorsun.
Eğer sorguyu bir yana bırakırsak detay vereyim:
Voyager Station, kendini “dünyanın ilk büyük ölçekli uzay inşaat şirketi” olarak tanımlayan inşaat şirketi Orbital Assembly Corporation tarafından inşa edilecek. 440 odalı otelin 2027’de açılması planlanıyor.
Gateaway Foundation iddialı: “Uzaya gitmek, insanların tatilleri için seçecekleri başka bir seçenek olacak” diyor.
Ama otelde konaklamak isteyenler nasıl süreçlerden geçecek belli değil.
İşin bir de yer çekimi boyutu filan var.
Neyse, şunun şurasında ne kaldı 2027’ye. Bay Hadid’i bekler gibi bekle dur şimdi.