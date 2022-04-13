Yat, kat ve saç

Tarkan’ın “Yat almadım, villam yok, saçım da protez değil ama arada boyuyorum” açıklamasını sevdim, en çok da saç ve boya kısmına takıldım.
Acaba boyamasa saçı nasıl görünür?
Beyazlar ona yakışmaz mı?
Şu da var:
Uzun süre saçını boyamaya alışmış biri bir anda boyayı bıraksa kendini kötü hissedebilir tabii.
Mesela Okan Bayülgen’i beyaz saçlarıyla kuaförde gördüğümde tanıyamamıştım.
Sonra saçını boyatmış ve yine bildiğimiz, tanıdığımız Okan’a geri dönmüştü.
Öte yandan son videosunda saçı gerçekten protez gibi duruyor Tarkan’ın.
Madem protez değil, acil kuaförünü değiştirmeli.
Gerçek taksi müşterisi
İki hafta önce “Kabataş’tan Bebek’e 200 liraya giderim abi” diye benimle pazarlık eden taksicinin hayali gerçek olmak üzere.
Taksi açılış tarifesi 9.8 oldu. İndi bindi 28 lira.
Diyelim ki Bebek’ten Taksim’e gitmek istediniz, 65 lira.
Mesafeyi daha da uzattığınız anda taksiye ödenen ücret yurtiçi uçak bileti gibi... Onca artışa rağmen taksiciler yine de durumdan memnun değildi.
Nihayet memnun olan bir taksi şoförüyle karşılaştım geçenlerde, şöyle diyordu:
“Artık gerçek taksi müşterisi binecek taksicilere, bence iyi oldu.”
Gerçek derken?
Zoraki
Aleyna Tilki yeni şarkısının video çekimleri sırasındaki dans görüntülerini paylaşmış...
Dilimden dökülenler şunlar oldu:
* Zoraki.
* Samimi değil.
* Bir şey ispat etmeye çalışıyor.
Bu sinir biraz fazla
Öykü Karayel çocuğuyla beraber Akmerkez’de fotoğrafının çekilmesine “Daha fazla çekmeyin çocuğumu” diyerek sinirlenmiş.
Çocuğunun fotoğrafını paylaşmak istemeyen ünlüler var. Saygı duyulası bir durum.
Ama Karayel arada bir Roman’la olan fotoğraflarını paylaşıyor zaten.
Akmerkez’deki siniri biraz fazla ve anlamsız olmuş.
Zehirlenmek
En fena şeylerden biri herhalde.
Restoranda yediğin yemekten dolayı zehirlenmek.
Önceki gün başıma geldi ve deyim yerindeyse yerlerde süründüm.
İnsan o sürünme anlarında şöyle düşünüyor:
* Daha da dışarda yemek yemem.
* Bir daha badem sütlü granolaya filan elimi sürmem (ondan olduğunu düşünüyorum).
Ve şu an:
Tabii ki dışarıda yemek yiyorum.
Yat, kat ve saç
Tarkan’ın “Yat almadım, villam yok, saçım da protez değil ama arada boyuyorum” açıklamasını sevdim, en çok da saç ve boya kısmına takıldım.
Acaba boyamasa saçı nasıl görünür?
Beyazlar ona yakışmaz mı?
Şu da var:
Uzun süre saçını boyamaya alışmış biri bir anda boyayı bıraksa kendini kötü hissedebilir tabii.
Mesela Okan Bayülgen’i beyaz saçlarıyla kuaförde gördüğümde tanıyamamıştım.
Sonra saçını boyatmış ve yine bildiğimiz, tanıdığımız Okan’a geri dönmüştü.
Öte yandan son videosunda saçı gerçekten protez gibi duruyor Tarkan’ın.
Madem protez değil, acil kuaförünü değiştirmeli.
Gerçek taksi müşterisi
İki hafta önce “Kabataş’tan Bebek’e 200 liraya giderim abi” diye benimle pazarlık eden taksicinin hayali gerçek olmak üzere.
Taksi açılış tarifesi 9.8 oldu. İndi bindi 28 lira.
Diyelim ki Bebek’ten Taksim’e gitmek istediniz, 65 lira.
Mesafeyi daha da uzattığınız anda taksiye ödenen ücret yurtiçi uçak bileti gibi... Onca artışa rağmen taksiciler yine de durumdan memnun değildi.
Nihayet memnun olan bir taksi şoförüyle karşılaştım geçenlerde, şöyle diyordu:
“Artık gerçek taksi müşterisi binecek taksicilere, bence iyi oldu.”
Gerçek derken?
Zoraki
Aleyna Tilki yeni şarkısının video çekimleri sırasındaki dans görüntülerini paylaşmış...
Dilimden dökülenler şunlar oldu:
* Zoraki.
* Samimi değil.
* Bir şey ispat etmeye çalışıyor.
Bu sinir biraz fazla
Öykü Karayel çocuğuyla beraber Akmerkez’de fotoğrafının çekilmesine “Daha fazla çekmeyin çocuğumu” diyerek sinirlenmiş.
Çocuğunun fotoğrafını paylaşmak istemeyen ünlüler var. Saygı duyulası bir durum.
Ama Karayel arada bir Roman’la olan fotoğraflarını paylaşıyor zaten.
Akmerkez’deki siniri biraz fazla ve anlamsız olmuş.
Zehirlenmek
En fena şeylerden biri herhalde.
Restoranda yediğin yemekten dolayı zehirlenmek.
Önceki gün başıma geldi ve deyim yerindeyse yerlerde süründüm.
İnsan o sürünme anlarında şöyle düşünüyor:
* Daha da dışarda yemek yemem.
* Bir daha badem sütlü granolaya filan elimi sürmem (ondan olduğunu düşünüyorum).
Ve şu an:
Tabii ki dışarıda yemek yiyorum.