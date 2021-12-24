Sosyal hayatın son hızlı haftasının çılgın özeti

İlk soru: Bu devam dizisine, yani “And Just Like That”e gerek var mıydı?
“Sex And the City” (SATC) bildiğimiz o eski bölümleriyle hafızalarımızda kalsa daha iyi değil miydi?
Yalan değil, pandeminin o ilk karantina günlerinde eski bölümleri arada bir izliyordum ve çoğu sahneyi bilmeme rağmen yine de dizi hâlâ eğlenceli geliyordu.
Ve gelelim “Gerek var mıydı?” sorusunun yanıtına:
Yeni dizinin ilk iki bölümünü izledikten sonra kararımı verdim, pek de gerek yokmuş!
Bu ikonik karakterler 30’larında, 40’larında kalsa daha iyiymiş.
Çünkü o karakterler dünyaya yeni bir şey sunuyordu.
Trendeyken bildiğim tek şey şuydu: Odunpazarı Modern Müze’de (kısa adıyla OMM), 31 sanatçıyı bir araya getiren yeni ve büyük bir sergi var. Ben de o serginin açılış davetine gidiyorum.
Her şey, sergi açılışından sonra sanatçılar ve İstanbul’dan gelen davetlileri (mesela Şebnem-Celal Çapa, Emir Yargıcı ve Mustafa Taviloğlu) bir araya getiren OMM INN restorandaki yemeğe girmemle beraber değişti.
Ortam küçük bir gazinoya dönüştürülmüştü.
Eski usullerle yeniler bir aradaydı: Mekana sürekli sis veriliyor, masalar sis içinde yüzüyordu.
Bir yandan da duvarlara yansıtılan projektörlerde 2021 versiyon bir zenne en kıvrak göbek hünerlerini sergiliyordu.
Daha bunlar başlangıçtı tabii.
İlerleyen saatlerde bir grup müzisyen sahneye çıktı ve ortam bir anda ateşlendi.
Kollar iki yana doğru açıldı, göbekler atılmaya başlandı ve sergi yemeği bir anda
Çok hoşuma gidiyor ve tabii kestanelerden bir tanesini çaktırmadan alıp mideye indiriyorum.
Bu arada Pandeli tıklım tıklım. Kalabalığın çoğunluğu yabancı turist.
Benim orada bulunmamın nedeni ise “lokum tadımı”.
Lokum da tıpkı soba üzerindeki kestane gibi unuttuğum şeylerden...
Neyse ki eski tip bir lokumun tadımı değil bu.
Pandeli’nin yeni nesil lokum markası Marsel’le beraber çıkardığı “Bazaar Lokum”un tadımı.
Önce Selim Cenkel’in kurduğu Marsel’den bahsetmeliyim.
Bugüne kadar “Ajda Forever” diyorduk.
Ama o son videosu “Bi Tık”la diyor ki, “Ajdalar forever...”
Çünkü klipte farklı zaman dilimleri ve boyutlarda ve hatta uzayın sonsuzluğunda farklı farklı Ajdalar olarak çıkıyor karşımıza.
“Game of Thrones”u andıran zamanlardan bir savaşçı Ajda olarak...
Narin bir Ajda prenses olarak...
Buzlar kraliçesi Ajda olarak...
Şehrin içinde otomobiliyle giden bir Kylie Minogue olarak...
Manifestonun teması nefisti: 15 yıl içinde dünyayı değiştirebilecek fikirlerin sunulduğu bir gelecek vizyonu. Yani herkes 2036’da hayal ettiği dünyayı yazdı diyebiliriz.
Şu sıralar Chanel No5 için Miami’de yaptığı Five Echoes adlı işiyle gündemde olan Es Devlin de manifesto yazanlardan biriydi.
Devlin’in 15 yıl sonrasına ait vizyonunda öne çıkan ana fikir öyle heyecan verici ki, paylaşmasam olmazdı:
“Arabaları ağaçlarla takas edin...”
HAYAL EDİN, YIL 2036...
Tam da Fatih Akın’ın filme çekeceği türden bir hikâye!
Peki gençler arasında Los Angeles’tan ilhamla “Esencılıs” diye bilinen Esenyurt’u bu kadar cazip kılan neydi?
Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Başakşehir arasında, otoyollar arasında sıkışıp kalmış, Afrikalısından Suriyelisine dek her milletten insanı barındıran, kalabalık ve kaotik, çok katlı yüksek binaları yıllar içinde mantar gibi çoğalmış, İstanbul’un en büyük AVM’lerinden üçünün ilçe sınırları içinde olduğu, kavgası silahlı çatışması nedeniyle “üçüncü sayfa” haberlerine sürekli konu olan ama aynı zamanda kendi magazinini de yaratan bir yer.
Mesela geçen yıl bir mekanında düzenlenen “Miss Uganda” yarışması hâlâ hafızalarımızda taze.
Aynı şekilde ilçede yaşayan Afrikalıların düğün salonunda yaptığı pazar ayini de...
“1+1 YA DA 1+0 HAYATLAR”
Rap müzik de Esenyurt’un ana damarlarından biri.
Tepebaşı’ndaki Çok Çok Thai o restoranlardan biri.
Dile kolay, 16 yılı doldurmuşlar.
Bu bilgiyi de Çok Çok Thai’ye gittiğimde değil, bu grubun yeni açtığı restoranda öğrendim, Çok Çok Pera’da.
16 yıllık eski restorana çok yakın mesafede, Soho House’un yanı başında açılan Çok Çok Pera’nın tarzı hayli farklı.
Daha fine-dining, daha ağır ve daha şık.
Üstelik bulunduğu tarihi binadan dolayı mekan bölüm bölüm ilerliyor, sürprizli.
En son bir arkadaşım, Uber’deki ismini Arapça bir isimle değiştirdiğini söyledi.
Bir türlü taksi bulamayıp canına tak edince ve “Gör bak, bazen işe yarıyor” diye çevresinden duyunca, böyle bir yönteme başvurmuş.
Sonuç?
Evet, işe yaramış. Uber’den bir tane taksi bulmuş. Ama taksici gelmeden önce uygulama üzerinden mesaj atarak, belirtilen konuma 100 liraya gideceğini yazmış.
“Ne yapayım, o an mecbur kaldım ve 25 lira yazacak yere 100 liraya gitmeyi kabul ettim” diyordu arkadaşım.
Bunu yapmaya mecbur kalmasından da nefret ediyordu tabii.
Sokaklar asla güvenli değil.
Hele inşaat olan yerlerden kesinlikle geçmemeli.
Her an bir şey uçabilir, kafaya düşebilir.
Çatalca’daki gibi “yapı sorumluluğu” sıfır, ucube bir saat kulesi de devrilebilir...
Ben bu fırtınada en çok Hayko Cepkin’e özendim ve “Şehirde ne yapıyoruz böyle?” oldum. Hayko, Ege’deki evinde fırtınayla imtihanını bize bahçe kamerasından izlettirdi.
Fırtınadan dolayı uçamayan serçeyle olan konuşması pek şahaneydi.
Odunpazarı’ndaki sergi
Maziye Bakma Mevzu Derin...
Zaten daha önce U2, Kanye West, Billie Eilish ve Adele için de setler tasarlamıştı.
Louis Vuitton’un 2020 sonbahar kış koleksiyonu için hazırladığı defile tasarımı ayrıca müthişti.
İngiliz sanatçı ve tasarımcı Es Devlin’den bahsediyorum.
Devlin, son dönemin dikkat çeken isimlerinden.
Popüler kültür alanında işler yapıyor gibi görünse de, yelpezesi çok geniş.
En son Londra Tasarım Bienali için yaptığı değişim için orman adlı tasarımı konuşulmuştu.
Devlin şimdi de dikkat çekici bir başka işe imza atmaya hazırlanıyor:
Demo kayıtlarını sessiz sedasız YouTube kanalından yayınlamaya devam ediyor Sezen Aksu.
O şarkılardan sonuncusu cuma günü düştü ortamlara: “Belki de Aşk Lazım Değildir”.
Aslında bu şarkıyı Sertab Erener son albümünde söylemişti.
Ama şimdi sahibinin sesinden dinlemek daha farklı ve anlamlı oldu.
Çünkü 2019 tarihli şarkıdaki önerme hayli beklenmedik yerden.
“Belki de aşk lazım değildir, sıcacık bir el yeter, kimse ölmez aşktan maşktan, öyle gelir” diyor Sezen Aksu şarkıda.
Oysa yıllarca “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” dememiş miydi?
Trafikten tırstığım için erkenden geçtim. Ama bu kez de fazla erken oldu galiba!
Çünkü buluşma saatimize 2-3 saat filan vardı.
Aradaki zamanı Ataşehir’de açılan Han Spaces içinde bilgisayara gömülerek geçirdim.
2 saat sonra da kendimi Koşuyolu’ndaki Kaen’de buldum.
Mekanın ahşap tarzı, tavrı ve arkadaki bahçesi sebebiyle bir an kendimi Bangkok’ta gibi hissettim.
Orada gittiğim birkaç mekanı anımsattı Kaen: Sıcak, samimi ve tropikal.
Kaen’in suşi seçenekleri de çok fazlaydı.
Aslında topladığı eserlerin büyük kısmı bir depoda muhafaza ediliyormuş.
“Keşke orayı da görsem” deyince, “Çok fazla karışık” dedi Kocabeyoğlu.
Bunun üzerine bir “keşke” dileğinde daha bulundum:
“Keşke Rotterdam’daki Museumpark’ta açılan sanat deposu gibi bir yerimiz olsa”.
Aslında ünlü derginin bu komplolu kapaktan daha ilginç başka bir geleneği daha var.
O da geleceğe dair olası senaryoların yer aldığı “What If?” bölümü.
Bu bölümdeki senaryoların her biri kurgu.
Ama The Economist bu senaryoların temelinin tarihsel gerçeklere, güncel spekülasyonlara ve bilime dayandığını da not düşmeden geçmiyor.
Bu yılki senaryolardan bazıları şöyle:
◊ Ya bir yapay zeka Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırsa?
◊ Ya ölümcül bir sıcak hava dalgası Hindistan’ı vurursa?
Bir süre sonra kendini müziğin ritmine kaptırmış bir adam yanımıza doğru süzülüyor.
Arkadaşlarımdan biriyle dans etmek istiyor.
Arkadaşım nazik bir şekilde “Hayır” yanıtını verince adam da gülümseyip kibar bir şekilde uzaklaşıyor.
Haliyle, “Keşke İstanbul’da da şöyle net bir flört ortamı olsa” diyorum.
Buradaki kendiliğinden medeni flört ortamının nedeni, ortamın Birleşmiş Milletler gibi oluşu. Bu her milletten insan ise tek bir ortak amaç için şehirde:
Daha iyi para kazanmak ve daha iyi yaşamak.
Tıpkı ‘expat’ların yoğun olduğu Dubai ve Singapur’da olduğu gibi...
Doha’da da expat’lar çoğunluk ama kuralları onlar belirlemiyor tabii.
1947 yılının kasvetli Paris’i...
Batıl inançları çok kuvvetli olan 42 yaşındaki Christian Dior, ilk koleksiyonunu Avenue Montaigne’deki bir malikanede hazırlamaya başlamadan önce sokakta metal bir yıldız bulur ve bunun iyiye işaret olduğunu hisseder.
Dior’un batıl inancı doğru çıkar. Çünkü ilk koleksiyonu hayal edebileceğinden çok daha fazla bir başarıya ulaşır.
Öyle ki, Dior’un adı kısa süre sonra Paris’in cazibesiyle eş anlamlı hale gelir.
Hikâyenin çıkış noktası böyle. Abartılı ya da değil.
Ama zaten modanın kendisi bu ikilem arasında gidip gelmiyor mu?
Bana kalırsa, her daim!
Elbette herkes trend olacak durumları kendine göre yorumlayıp yönlendirme yapar.
Ama bu yıl ortak bir payda var.
WTTC’den (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) Hilton’a kadar tüm 2022 seyahat raporlarında rastlanan tanım şu:
Daha az ama iyi seyahat.
“İyi seyahat”ten kastedilen şey, seyahat süresinin daha uzun ve içeriğinin daha dolu, daha anlamlı, daha kaliteli hale gelmesi...
Bir başka üzerinde durulan tanım ise “sürdürülebilir seyahat”.
Evet, sürdürülebilir kelimesi çok fazla kullanılıyor ve bu yüzden de anlamını yitirmek üzere.
Çünkü sahnede son dönemin en popüler gruplarından Sakiler vardı.
Levent’teki La Boucherie’nin açılış gecesinde çıkan Sakiler’i popüler yapan cover şarkı malum, Pinhani’nin “Dünyadan Uzak” adlı hiti.
Elbette grup bu şarkıyla açılış yaptı ve sonrasında peş peşe ‘damarlarla’ dertli kuyulara düşürdüler herkesi. Hakan Altun’dan başlayıp herkesin bir yerden bildiği, mırıldandığı meyhane alaturka ve arabeskleri sıraladılar.
Sakiler’i dinleyenler arasında Fırat
Çelik de vardı, Birkan Sokullu’yla sevgilisi Eda Gürkaynak da...
Bir başka masada Aybüke Pusat, menajeri Önem Günal’la oturuyordu.
Gün gelip de bir gözlem raporu hazırlasaydım gecelerle ilgili, herhalde baş köşeye “flört edememe” halini koyardım.
Bu konuda uzman olduğumdan filan değil, sadece kadınlar ve erkeklerin flört edeceğim derken birbirlerini ne kadar yanlış anladığına şahit olduğumdan...
Genelde şöyle oluyor:
1- Erkek kendine göre normal ama bir kadına göre fazla aceleci davranıyor.
Kadınla bakışır bakışmaz onun yanına gelip bir şekilde tanışmak istiyor.
Eğer kadının yanında arkadaşları varsa, o an bittiği an.
Kadın, adamı arkadaş grubunun içinde nazikçe tersliyor.
Sosyal hayatın son hızlı haftasının çılgın özeti
Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği, mekan sahiplerinin rol aldığı o kısa filmin galası, ismine bayıldığım Bomonti kafesi, Arnavutköy’de bir modern meyhane ve bir de “Emily in Paris”. Ufak İstanbul gezintimize buyurun...
İstanbul’un sosyal hayatında aralık başından bu yana hız kesmeyen davetler, yemekler ve etkinliklerde son virajdayız.
Haftaya pek bir şey kalmaz, her şey normal seyrine döner, eve kapanır “Emily in Paris”in şaşkın maceralarını izleriz artık.
Zaten herkes patır patır hasta. Sosyal hayatın seyri “Squid Game”deki cam köprü oyunu gibi, ya düşüyor ya da yoluna devam ediyorsun.
Neyse, hafta başı Wu Bomonti’de pek hoş bir yemek vardı.
Dijital sanat platformu Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği.
Genç sanatçıların eserlerini erişilebilir fiyatlarla satan,
dahası yeni sanatçıların önünü açan sanat platformunun yemeğinde en sevdiğim şey
şu oldu:
Neredeyse tüm sanatçılarını davet etmişler. Bu nedenle körler sağırlar yemeği değildi.
Yemek sonrası şöyle bir Bomonti mekanlarını da dolaştım.
Pazartesi gecesi olmasına rağmen her yer doluydu. Isola’sından Batard’ına kadar...
Mekanların dönüştürücü gücü işte, 5 yıl öncesine kadar nadir sayıda insanın gece dolaştığı bu sokaklarda şimdi ciddi hareketlilik var.
Bomonti’de fink atarken daha önce görmediğim bir kafe de gördüm.
Öncelikle ismine vuruldum: Halüsinasyon!
Böyle beklenmedik mekan isimlerini seviyor ve destekliyoruz.
HAYATTAN SOĞUYORSUN
İstanbul’daki günler geceler “Emily in Paris” tadında geçmiyor tabii.
Bir yerden bir yere ulaşana kadar hayattan soğuyorsun.
Taksi şoförleriyle şu muhabbeti yapmaktan bıktım:
- Abi bugün acayip bir trafik var, öyle böyle değil.
- Yok, inanın bana dün de öyleydi, bir farkı yok. Matrix gibi.
- Abi, valla bugün farklı, diyorum sana.
- Peki.
Böyle dön dolaş aynı konuşma balonları.
Hakikaten: Emily bir şekilde İstanbul’da bir ajansta çalışmaya başlasa ne olurdu acaba?
Trafikten çıldırıp hediye paketi gibi kıyafetleriyle yürür müydü bozuk kaldırımlarda?
“ACAYİP” FİLMİNİN İKİ STARI KİM?
Bir başka gece, yine cam köprüden seke seke ilerlediğim...
Bu kez Mandarin Oriental Oteli’nin balo salonunda Pernod Ricard davetindeyim.
Davetin nedeni Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği bir kısa filmin galası.
Filmi ilginç kılan şey, rol alanların tamamen İstanbul gece hayatının önde gelen mekan sahipleri ve işletmecilerinden oluşması.
Tüm davetlilerin kahkahalar eşliğinde izlediği ve gram sıkılmadığı “Acayip” adlı bu kısa filmin iki starını açıklıyorum:
Nişantaşı Must’ın ortaklarından Ercan Gümüşkaya ve Ruby’nin sahibi Ali Ünal.
Ercan’ı bir diziye ya da filme koy, o denli rahat ve nasıl derler “ekran yüzü var”.
Ali Ünal ise tam ters köşe. Meğer onun da içinde bir oyunculuk cevheri yatıyormuş.
VE BİR MEKAN TAVSİYESİ...
Yazının koştur koştur ilerleyen son satırları ve son deminde bir mekan tavsiyem var.
Arnavutköy’deki Şişko Perihan.
Epeydir duyduğum ama bir türlü gidemediğim mekana bir grup arkadaş gidip çöktük.
Hani bu modern meyhanelerde ya mezeler ya da yemekler bir türlü özenli olmaz ya, Şişko Perihan bu önyargımı yıkan bir yer oldu.
Ortalıkta değil, ara sokakta olmasını da sevdim.
Gidiniz ve “Emily in Paris” dizisini bir çırpıda unutunuz...