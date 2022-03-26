Şehirde neler oluyor

Beca’nın kapalı kapılar ardındaki açılışı, galerideki çay partisi, Somer Şef’in lahana kebabı, Soho House’un yedinci yaş partisi ve Aheste’nin arka odaları. En yeni şehir notlarına buyurun...
ŞEHRİN EN YENİSİ VE POPÜLERİ
Lucca’dan ayrılan Bahadır Gürceer uzun süredir ortaklarıyla beraber üzerinde uğraştığı mekanı Beca’yı hafta içi “kapalı kapılar ardında” açtı.
Kapalı kapılar derken kastım şu: Hafta içi gittiğimde Beca’nın etrafındaki inşaat kapıları henüz kaldırılmamıştı. O nedenle çoğu insan gibi mekanın yanı başındaki Maria’nın Bahçesi’ne sordum, “Beca nerede?” diye.
Meğer önünden geçtiğim inşaat kapılarının arkasındaymış.
Aslında mekanın inşaatı, içi dışı, her şeyi bitmiş tabii.
Ama şimdilik “limitli” bir açılış istediklerinden o kapıları kaldırmamışlar.
Doğruya doğru, böylesi daha gizemli olmuş...
Peki Beca nasıldı?
Uzun süredir tüm mekanlar birbirinin aynısı geliyordu bana.
Bu nedenle Sanayi 313’ün uygulamasını yaptığı Beca’nın özenli ve ayrıntılara odaklı iç mimarisini çok beğendim.
Hani “açık mutfak” moda oldu ya her yerde, Beca’daki tam anlamıyla bir açık mutfak olmuş.
Dahası, farklı alanları da var Beca’nın.
Mesela lounge alanında plak çalınıyor.
Benim gittiğim gece DJ Kiwi kendi arşivindeki plakları çalıyordu.
YENİ GALERİDE ŞAMPANYALI ÇAY PARTİSİ
ArtOn Galeri’den ayrılan Gökşen Buğra Karaköy’deki Juma’nın içinde yeni bir galeri açtı.
Bosfor adlı galeride hafta içi hem ilk sergi “Dağ”ın açılışı hem de Raffles Otel’in “Tipsy High Tea” adını verdiği havalı organizasyonu gerçekleşti.
Tipsy High Tea, sanatçıların atölyelerinde ya da kendi hikâyesi olan galerilerde gerçekleşen bir sanatı kutlama serisi. Öğleden sonra yapılıyor ve Raffles ekibinin hazırladığı şampanyalı çaylar servis ediliyor.
Galeri Bosfor’un sahibi Gökşen Buğra’nın ev sahipliğini yaptığı Tipsy High Tea’de en çok konuşulan şey ise Galataport’la yeniden ilgi odağı olmaya başlayan Karaköy’ün yükselişi oldu.
SOMER ŞEF’TEN LAHANA KEBAP
Şef Somer Sivrioğlu bir süredir üzerinde uğraştığı restoranı Efendy’yi perşembe gecesi açtı ve ilk geceden aklımda kalan en leziz ve farklı tabağı söylemek istiyorum hemen:
Lahana kebap.
Sebzeden kebap olur mu demeyin, mutlaka deneyin.
Üzerine de mantarlı keş peynirli erişteyi alın.
Son tavsiye ise sürprizli bir tatlı: Patlayan elma şekeri.
SOHO HOUSE’UN YEDİNCİ YAŞI
Soho House’un yedinci yaşını kutladığı partinin yıldızı DJ ve drag queen Jodie Harsh’dı.
Mert Alaş’tan Victoria-David Beckham’a Londra’daki birçok ünlü ismin hem yakın arkadaşı hem de onların partilerinin vazgeçilmez DJ’i olan Jodie, geç saatlerde orta kattaki kalabalığı tam anlamıyla coşturdu.
Yurtdışından gelen davetliler nedeniyle partinin ortamı özlenen kozmopolitlikteydi diyebilirim.
Kalabalıklar arasında ısrarla dolaştırılıp servis edilmeye çalışılan ızgara tepsilerini ise unutmak istiyorum galiba...
AHESTE’NİN ARKA ODALARI
Tepebaşı’ndaki Aheste’ye uzun zamandır gitmiyordum. Soho House’daki parti öncesi yemek için Aheste’ye gittik ve mekanın arka odalarını bu sayede keşfettik.
Meğer arka odalar yeni açılmış. Öyle bir havası var ki, saatlerce oturası geliyor insanın.
Bu arada Aheste menüsünden patlıcanlı “Zehir Zemberek” bin tavsiye.
Şehirde neler oluyor
Beca’nın kapalı kapılar ardındaki açılışı, galerideki çay partisi, Somer Şef’in lahana kebabı, Soho House’un yedinci yaş partisi ve Aheste’nin arka odaları. En yeni şehir notlarına buyurun...
ŞEHRİN EN YENİSİ VE POPÜLERİ
Lucca’dan ayrılan Bahadır Gürceer uzun süredir ortaklarıyla beraber üzerinde uğraştığı mekanı Beca’yı hafta içi “kapalı kapılar ardında” açtı.
Kapalı kapılar derken kastım şu: Hafta içi gittiğimde Beca’nın etrafındaki inşaat kapıları henüz kaldırılmamıştı. O nedenle çoğu insan gibi mekanın yanı başındaki Maria’nın Bahçesi’ne sordum, “Beca nerede?” diye.
Meğer önünden geçtiğim inşaat kapılarının arkasındaymış.
Aslında mekanın inşaatı, içi dışı, her şeyi bitmiş tabii.
Ama şimdilik “limitli” bir açılış istediklerinden o kapıları kaldırmamışlar.
Doğruya doğru, böylesi daha gizemli olmuş...
Peki Beca nasıldı?
Uzun süredir tüm mekanlar birbirinin aynısı geliyordu bana.
Bu nedenle Sanayi 313’ün uygulamasını yaptığı Beca’nın özenli ve ayrıntılara odaklı iç mimarisini çok beğendim.
Hani “açık mutfak” moda oldu ya her yerde, Beca’daki tam anlamıyla bir açık mutfak olmuş.
Dahası, farklı alanları da var Beca’nın.
Mesela lounge alanında plak çalınıyor.
Benim gittiğim gece DJ Kiwi kendi arşivindeki plakları çalıyordu.
YENİ GALERİDE ŞAMPANYALI ÇAY PARTİSİ
ArtOn Galeri’den ayrılan Gökşen Buğra Karaköy’deki Juma’nın içinde yeni bir galeri açtı.
Bosfor adlı galeride hafta içi hem ilk sergi “Dağ”ın açılışı hem de Raffles Otel’in “Tipsy High Tea” adını verdiği havalı organizasyonu gerçekleşti.
Tipsy High Tea, sanatçıların atölyelerinde ya da kendi hikâyesi olan galerilerde gerçekleşen bir sanatı kutlama serisi. Öğleden sonra yapılıyor ve Raffles ekibinin hazırladığı şampanyalı çaylar servis ediliyor.
Galeri Bosfor’un sahibi Gökşen Buğra’nın ev sahipliğini yaptığı Tipsy High Tea’de en çok konuşulan şey ise Galataport’la yeniden ilgi odağı olmaya başlayan Karaköy’ün yükselişi oldu.
SOMER ŞEF’TEN LAHANA KEBAP
Şef Somer Sivrioğlu bir süredir üzerinde uğraştığı restoranı Efendy’yi perşembe gecesi açtı ve ilk geceden aklımda kalan en leziz ve farklı tabağı söylemek istiyorum hemen:
Lahana kebap.
Sebzeden kebap olur mu demeyin, mutlaka deneyin.
Üzerine de mantarlı keş peynirli erişteyi alın.
Son tavsiye ise sürprizli bir tatlı: Patlayan elma şekeri.
SOHO HOUSE’UN YEDİNCİ YAŞI
Soho House’un yedinci yaşını kutladığı partinin yıldızı DJ ve drag queen Jodie Harsh’dı.
Mert Alaş’tan Victoria-David Beckham’a Londra’daki birçok ünlü ismin hem yakın arkadaşı hem de onların partilerinin vazgeçilmez DJ’i olan Jodie, geç saatlerde orta kattaki kalabalığı tam anlamıyla coşturdu.
Yurtdışından gelen davetliler nedeniyle partinin ortamı özlenen kozmopolitlikteydi diyebilirim.
Kalabalıklar arasında ısrarla dolaştırılıp servis edilmeye çalışılan ızgara tepsilerini ise unutmak istiyorum galiba...
AHESTE’NİN ARKA ODALARI
Tepebaşı’ndaki Aheste’ye uzun zamandır gitmiyordum. Soho House’daki parti öncesi yemek için Aheste’ye gittik ve mekanın arka odalarını bu sayede keşfettik.
Meğer arka odalar yeni açılmış. Öyle bir havası var ki, saatlerce oturası geliyor insanın.
Bu arada Aheste menüsünden patlıcanlı “Zehir Zemberek” bin tavsiye.