Negatif PCR testiyle girilen yemek daveti

Fotoğraflar şahane. Bir hikâyesi var. Prodüksiyon iyi. Kısa filmi bile var. Söyleşide ise bol atışma ve nefis, altı çizilesi cümleler. Madonna ve oyun yazarı Jeremy O. Harris’in V Magazine için gerçekleştirdiği çarpışmaya buyurun...

Madonna Forever.

V Magazine’in son sayısının kapağında yer alan Madonna için kullanılan başlık böyleydi.

Biz yıllardır “Ajda Forever” diyorduk zaten, şimdi Madonna da o statüye erişti.

Dergideki fotoğraflar kadar, ki onun ayrı bir hikâyesi var, Madonna’nın söyledikleri de dikkat çekici. Söyleşiyi yapan Jeremy O. Harris ünlü bir oyun yazarı. “Slave Play” en çok bilinen oyunu.

Madonna ve Harris son yıllarda çok tartışılan “cancel culture”, yani iptal kültürüne değinmişler röportajda.

Cancel kültürü aslında bizim buralardaki linç kültürünün akrabası, hatta aynısı.

Özeti şu:

