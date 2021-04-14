MM ve Arthur Miller gibi olurlar mı?

Qatar Havayolları dünyanın ilk aşılı uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Qatar’ın açıklamasına göre QR6421 sefer sayılı uçağın hem yolcuları hem de tüm mürettebat aşılı olarak seyahat etmiş.
Yani uçağa binmeden önce herkes bir şekilde aşısını olmuş.
Bu da yetmemiş, check-in işlemleri sırasında da aşılanmış personel hizmet vermiş yolculara.
Benim en çok merak ettiğim şey uçaktakilerin maske takıp takmadığı oldu.
Hani herkesin aşılı olmasının verdiği bir rahatlık gelmiş olabilir üzerlerine.
Bir de herkesin iki doz aşıyı tamamlayıp tamamlamadığını merak ettim.
The New York Times teknoloji yazarı Kevin Roose işte bu fikirden yola çıktı ve yazısının bulunduğu sayfayı NFT pazarlarından Foundation’da satışa çıkardı.
Hem ne olacağını görmek hem de bizzat NFT’yi deneyimlemiş olmak için.
Sonuç?
Elbette milyon dolarlara satılan dijital eserlerin yanında tatlı bir hüsran.
Roose’un yazısı 24 saatlik açık artırma sonunda 350 Ethereum, yani yaklaşık 749 bin dolara satıldı.
Belki süreyi biraz daha uzun tutsa fiyat artabilirdi, kim bilir?
Birkaç gündür soruşturuyorum.
Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor.
Başlangıç ve salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor.
Bir kokteylin fiyatı ise 130 ila 150 lira arasında değişebilir.
Bu fiyatların birçok nedeni var. Tüm mekancılar öncelikle artan maliyetleri öne sürüyor.
Bir de yıllardır “Bodrum fiyatı” denilen bir şey var.
Bodrum’a gelince fiyatlar iki-üç katına çıkarılır.
Üçünün de ortak noktası yaptıkları satıştan elde edilen geliri sosyal sorumluluk kapsamında dernek ya da vakıflara bağışlaması.
NFT kısa sürede ‘Türkleşti’ diyebiliriz yani.
Yakında başka ünlü isimler de bu yola başvuracak ve NFT üzerinden bağış yarışı başlayacaktır kuşkusuz.
Bu NFT’nin popüler ve bir süre sonra yıldızı sönecek olan yüzü.
Madalyonun esas derya deniz kısmında ise dijital sanatçıların NFT pazarındaki şahane rekabetine tanık oluyoruz.
Daha önce bu köşe topraklarında NFT pazarlarının en ünlü Türk isimlerinden birini, yani Murat Pak’ı yazmıştım. Yakında Beeple’ı geçebilir kendisi.
Ama başka Türk sanatçılar da var NFT pazarında.
Ama sanatçı bu kez önünde uzun kuyruklar oluşan Pilevneli Galeri’deki “Makine Hatıraları: Uzay” sergisiyle değil, Instagram profilinin hikâye bölümünden paylaştığı, bol göndermeli bir yazıyla gündeme geldi.
Arkasında büyük bir uydu anteni fotoğrafının olduğu yazıda şöyle diyordu Anadol:
“Sevgili dostlar, yine aynı elitist sanat akademisyenleri maalesef sergimizin başarısını hazmedemiyorlarmış. Normaldir.
Yokluktan, hiçlikten ve negatiflikten beslenirler.
Yeni hiçbir şey söylemezler. Sanat halka inince hep böyle yaparlar. Onlara buradan 70 metrelik DNS anteni hediyem olsun”.
SANAT ELEŞTİRMENİ SÖNMEZ’DEN YANIT GELDİ
Ben de dahil herkes bu uydu antenli,
Bunu da hafta sonu o civarda gittiğim mekanlara dayanarak söylüyorum.
İlk durağım, Soho House’du.
Kulübün özellikle teras kısmı popülerdi.
Herkes orada toplanmıştı.
Bu arada Soho House altıncı yaşına girmiş geçtiğimiz günlerde.
Oysa daha dün gibi; Jamie Dornan’lı, Eddie Redmayne’lı açılış gününün tantanası, süksesi.
Soho House onca krize, bölgenin geçirdiği onca değişime rağmen ayakta ya, gerçekten bravo.
Evet, alışkanlık ürkütücü, çünkü bu kuvars tozu Sarı’nın yazısında belirttiği gibi hem denize hem de bize iyi gelmiyor.
İnşaat sektöründe kullanılan bu kuma maruz kalmak tüberküloz ve akciğer kanseri gibi hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Sarı’nın haberinden öğrendiğime göre aslında bu kumu döken otellere para cezası da yazılıyormuş. Ama o para cezaları kuvars tozu dökülen plajlarda bir öğle yemeğine ödenen para zaten. Bu yüzden oteller cezayı umursamıyor.
Bir de sırf Maldivler havası veriyor diye kuvars tozu dökmek şu anlama da geliyor:
Doğal olandan utanmak, onu gizlemeye çalışmak.
Oysa Ege kıyılarının doğal hali en güzeli. Bu kuma ihtiyacı yok!
Emir Taha’nın İngilizce-Türkçe yükselişi
Bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum ama o sırada kaçırdıkları bir kitle var.
O da halihazırda evden çalışan beyaz yakalılar.
Evden çalışmak herkes için kolay bir durum değil.
Kendini eğitmek, disipline sokmak
ya da ev kalabalıksa önündeki işe odaklanmaya çalışmak.
Oysa gündüz çok da iş yapmayan, daha çok akşam müşterisi olan mekanlar bazı masalarını çalışma alanı gibi düzenleyebilir.
Hatta her gün aynı masada çalışmak isteyene, o masayı rezerve edip ona göre bir bedel alabilir.
“Yine” diyorum, çünkü akşamlar artık tek başınalığın sembolü.
Herkes kendi evinde (kendi izlediği diziyle) yalnız.
“Herkes” dediğim, biz, yani bekar ve çocuksuz arkadaş grubum.
Evet, mekanlar açılmadan önce birbirimizin evine gidip geliyorduk.
Ama mekanda buluşup laflamak gibi olmuyordu.
Mekanlar açılınca hızla alıştık öğleden sonra buluşmasına.
Ama öğleden sonra buluşmak da zor.
Herkesin işini bir şekilde ayarlaması gerekiyor.
Değilmiş, Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid’miş.
Bir açılış için Türkiye’ye gelmiş.
Ama açılış bitti, o gün bugündür baba Hadid’in attığı her adım çılgınca takip ediliyor.
Baklava yiyor, flaş flaş. Sultanahmet’e gidiyor, flaş flaş. Sergi geziyor, flaş flaş.
Bir dahaki sefere Gaziantep ve Alaçatı’yı da gezecekmiş.
O zaman kendisini günlerce takipten çıkmayacağız demektir.
Hele bir de Gigi ve Bella’nın ön Arapça isimlerini söyledi ya, bahtiyarız.
Bir tepsi baklava daha yemeden bırakmayız.
Mekanın açık alanında kalabalık bir masaydık ve tam beş saat oturduk.
Uzun süredir bir mekanda o kadar saat oturmamıştım.
Kendime de şaşırdım.
İşin doğrusu, o kadar saatin nasıl geçtiğini de anlamadım.
Bakınız: Pandemiyle birlikte zaman algısının değişmesi hadisesi...
Eskiden olsa onca saat bir mekanda oturmaktan kesin sıkılır, “Buradan başka bir yere mi gitsek?” diye etrafımdakileri manipüle etmeye çalışırdım.
O gün ise hiç sıkılmadım, hatta yerimden kalkmak da istemedim.
Mekanın açık alanındakiler mutlu mesut otururken
Şimdi yeni Bodrum gelişmelerine buyurun:
◊ Nişantaşı’ndaki Must da Bodrum’a geliyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda, eskiden Root’un olduğu yere konuşlanacak olan Bodrum Must’ın açılış tarihi 7 Mayıs.
Akşam 18.00’den sonra açılacak ve fine-dining restoranı olarak hizmet verecek olan Must’ın Bodrum çıkarmasıyla ilgili mekanın ortağı ve işletmecisi Ercan Gümüşkaya iddialı ve heyecanlı.
Nişantaşı’ndaki Boel ise Bodrum Must’ın hemen üstündeki otelin işletmesini üstleniyor.
◊ Bomonti’deki restoran-bar Wu, Yalıkavak’a açılacak bir diğer İstanbul markası.
Edition Oteli’nin tam karşısına açılacak olan Wu, bu yaz yeni neslin favori noktalarından biri olmaya aday.
◊ Edition Otel’e de bir İstanbul markası geliyor: Kuruçeşme’deki Inari.
Sen kalk Warner Music’le anlaş, ilk İngilizce şarkını çıkar ve sonra da kendini şarkının YouTube videosunun altına “Şarkı ayransız döner gibi olmuş” diye “mizah kasıcı” yorum yazanların, yetmedi Demet Akalınlı polemiklerin ortasında bul.
Hadi diyelim ki buldun.
Ama bari yanıt verme. Hemen o topa girme.
Muhabirler Demet Akalın’ın dediklerini anımsatınca şöyle demiş Aleyna: “Beni eleştirenler, çalıştığım ekip Grammy aldı, onu konuşsun.”
Açıkçası bu yanıt da “Şarkı ayransız döner gibi olmuş” diye yazandan pek farklı değil.
“Çocuk dizisinde oynuyor” diyen senin ekibin nerede ne yapmış, ne almış ilgilenmez ki...
Önceki gün bir başka ünlü müzayede evi olan Sotheby’s devreye girdi ve “kripto art” üreticisi Pak ile işbirliği yapacağını duyurdu.
Sotheby’s açık artırmanın ne zaman yapılacağı konusunda henüz detay vermedi ama bu kadarı bile yeni bir heyecan dalgası yaratmaya yetti.
Bizim tarafımızda ise başka bir heyecan söz konusu. Çünkü Pak, Türk bir “kripto art” üreticisi.
NFT pazarlarından biri olan SuperRare’den uzun süredir takip ettiğim, Twitter’daki kullanıcı adı Murat Pak olan ama yaptığı çalışmalar için kendine kısaca “Pak” diyen dijital sanatçının ürettiklerinin değeri aralık ayında 1 milyon doları aşmıştı.
GİZEMLİ VARLIK
Pak, 1 hafta önce “Foundation.app”e bir röportaj vermişti. Orada “gizemli bir varlık” olarak tanımlanmıştı:
“Bir sanatçı, kolektif ya da bir yapay zeka olabilir. Bu belirsizlik, itirazın bir parçası da olabilir. Pak, 25 yıldır dijital sanat yaratıyor. NFT pazarındaki son patlamaya kadar Pak, Ethereum üzerinde en başarılı sanatçıydı.”
Özellikle de 2020’nin mart ve nisan aylarında.
Zaten bu hepimizin malumu, yeni bir şey değil.
Yeni olan bu düşüşün başka bir veriyle açıklanması ve bunun da bir işe yarıyor oluşu!
Günlük karbondioksit emisyonlarının tahmini üzerine kurulu uluslararası bir girişim var.
Adı, Carbon Monitor.
İşte orada uçakların dünya çapında yaydığı karbondioksitten yola çıkarak karşılaştırmalı bir istatistik hazırlamış.
Buna göre havacılıktan kaynaklanan karbondioksit emisyonu geçen yıl yüzde 50 düşmüş.
Daha da sayısal ifade edersek: 2019’da emisyon oranı yaklaşık 1 milyar metrik tonmuş. 2020’de ise 500 milyon metrik tona gerilemiş.
Hafta sonuma bu üçünün aynı anda çıkan yeni şarkıları ve o şarkıların videoları damga vurdu.
İrem Candar’ın Hatırla...
Mabel Matiz’in Kahrettim...
Ve Kalben’in Teoman’la beraber söylediği Robot Kozmonot.
Üçünün de şarkılarındaki sound arayışı yenilikçiydi.
Eski değildi.
Keza videoları da öyle.
Uzun uzun da Beeple’ın nereden nereye geldiğinden bahsetmiştim.
İşte Beeple’ın “İlk 5000 Gün” adlı kolaj dijital eseri, New York Times’ın manidar deyişiyle “JPG dosyası”, iki hafta süren açık artırmanın sonucunda perşembe günü 69 milyon dolara satıldı!
Üstelik 255 yıllık müzayede evi, tarihinde ilk kez bir satış için kripto para birimi olan Ethereum’u kabul etmiş oldu.
Her açıdan işin içinde bolca yenilik var yani.
KOONS VE HOCKNEY’DEN SONRA ÜÇÜNCÜ!
100 dolarla başlayan dijital eser için fiyat teklifleri aslında son gün 30 milyon dolarda kalmış.
Ancak son anda teklifler hızlanmış ve açık artırma 2 dakika daha uzatılmış.
Sonunda eserin fiyatı bir anda 60 milyon doların üzerine çıkmış.
iPhone’un fotoğraf arşivinden baktım, daha kapanmamıza 2 gün varmış. Hatta Time Out’un yeme-içme ödül törenini İdil Yazar’la beraber sunmuşuz.
2 gün sonrası ise çook eskiden saatler 24.00’ü gösterdiğinde TRT’nin yaptığı gibiydi işte: İstiklal Marşı ve kapanış! Ve bugün o kapanışın, yani salgının üzerinden tam 1 yıl geçmiş.
Şimdi herkes kendi içinde birinci salgın yılının muhasebesini yapıyor, “Nasıldı?” diye.
Ünlü mimarlık ve tasarım sitesi Dezeen da yapmış.
Tasarım ve mimarlık alanının parlak isimlerine salgının birinci yılında neler değiştiğini sormuş. Bu sorunun yanıtını az çok hepimiz biliyoruz.
O nedenle ikinci soruları daha çok ilgimi çekti:
“Bundan sonra ne olacak?”
ANAHTAR KELİME İŞBİRLİĞİ
MM ve Arthur Miller gibi olurlar mı?
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar’ın sevgili olduğu konuşuldu.
Serenay haberi hemen yalanladı. “Arkadaşız” dedi.
Nitekim doğru, bana kalırsa da iyi arkadaşlar.
Arkadaş kalmaya da devam edebilirler.
Yetişkin bir kadınla erkek yemeğe çıktı, bir yerde görüntülendi diye bu onların sevgili olduğu anlamına gelmez.
Ama bir noktada durumları Marilyn Monroe ve Arthur Miller ilişkisinde olduğu gibi başka yöne evrilebilir mi?
Olabilir, hayat bu.
Nitekim Miller ve MM ilişkisi en sevdiğim hikâyelerden biridir.
Hatırlayalım:
Hollywood’un gösterişinden uzakta, kendi halinde bir yaşam sürdüren evli ve iki çocuk babası yazar Arthur Miller’ın hayatı Marilyn Monroe’yla tanıştıktan sonra değişir.
Miller uzun süre MM’ye dirense de sonunda ona kayıtsız kalamaz. Monroe, Miller’a yazdığı kısa mektuplardan birinde ona şöyle der:
“İnsanların çoğu babalarına hayranlık duyar, ama ben böyle birisiyle hiç karşılaşmadım. Hayran olacağım bir insana ihtiyacım var.”
Sonunda ikili Hollywood’u şaşırtan bir şekilde evlenir.
Entelektüel bir yazarın MM gibi dönemin en ünlü oyuncusuyla evlenmesi çok fazla eleştirilir.
Bu evlilik bir süre sonra bitince MM şöyle der:
“Yaşamım boyunca Marilyn Monroe’yu oynadım. Her zaman her şeyi daha iyi yapmaya çalıştım. Peki sonuç ne? Yalnızca kendi taklidimi oynuyorum. Beni Arthur’a çeken şey de işte buydu... Onunla evlendiğimde, onun sayesinde Marilyn Monroe’dan uzaklaşmayı başaracağımı sanıyordum.”
Yeni kapanma, yeni refleksler
Yeni bir kapanmaya daha hoş bulduk. Bu kez nasıl olacak hiçbir fikrim yok.
Tek bildiğim şu: Kuryeler artık yeni ailem oldu.
Gündelik rutinimde en çok onlarla karşılaşıyorum.
Evde zırt pırt bir şey ansızın tükeniyor, hop sipariş...
Şimdi azıcık kuruyemiş fena olmaz mıydı diyorum, hop tekrar sipariş...
Bu sabah biraz detoksa girip kereviz suyu mu içsem diye coşuyorum, hop yine sipariş...
Siparişlerim ultra dengesiz ve kabul edelim şımarıkça.
Kuryelerimiz ise sağ olsunlar, ultra dakikler.
Bir de şöyle bir şey oldu: Artık kurye motosikletlerinin sesini bir sokak öteden duyuyorum, “Hah geldi benim kurye” oluyorum.
Çünkü neden?
Apartman otomatiğimiz bozuk, çalışmıyor.
İster istemez kuryenin motosiklet sesini takip etmek zorundayım, böyle bir refleks geliştirdim.
İnsan nelere refleks geliştiriyor mecbur kalınca, şaşkınım.
Keza bazı kuryeleri aplikasyondan da takip ediyorum, “Yola çıktı, geliyor, köşeyi döndü, az kaldı” filan diye.
Evde kendi kendime sipariş tiyatrolarındayım yani, durumum fena...
Bu döngüden kurtulmak için yine bir sipariş mi versem?
Sarılma öpüşme olmasa da olur
Tanıdık, tanımadık fark etmez; biriyle bir araya gelince giriş konuşması olarak korona ve aşı muhabbeti yapmaktan sıkıldım.
Aynı bilgileri evir çevir konuşuyoruz.
Biliyorum, konuşacak en önemli şey o.
Ama eskiden yeni bir albüm ya da ne bileyim yeni bir film üzerine filan konuşurduk.
Eski normalin en çok o yanını özledim aslında.
Sarılmalar, öpüşmeler olmasa da olur.
Sadakatimi satıyordum bazen, alan yoktu
Bu yeni kapanma döneminin albümü, yeşeren baharın cıvıllığına inat/tezat bir çalışma: Teoman’ın “Gecenin Sonuna Yolculuk” albümü. Üzerinde uzun uzun yazılmalık bir albüm.
Ama şimdilik dikkatleri kısa metraj film tadındaki “Viski ve Lazanya” şarkısına çekmek isterim.
Bir otel odasında yaşanmış (ya da yaşandığını varsaydığım) hikâyeyi çok güzel anlatmış Teoman. O şarkıdan en çok aklımda kalan iki dize şu:
İlki, “Sadakatimi satıyordum bazen, alan yoktu.”
Diğeri de şu: “Delikler olmasaydı ruhumda, anlardım belki.”