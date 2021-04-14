MM ve Arthur Miller gibi olurlar mı?

Madem her şey NFT’de dijital varlık olarak satılabiliyor, neden bir köşe yazısı da satılmasın?

The New York Times teknoloji yazarı Kevin Roose işte bu fikirden yola çıktı ve yazısının bulunduğu sayfayı NFT pazarlarından Foundation’da satışa çıkardı.

Hem ne olacağını görmek hem de bizzat NFT’yi deneyimlemiş olmak için.

Sonuç?

Elbette milyon dolarlara satılan dijital eserlerin yanında tatlı bir hüsran.

Roose’un yazısı 24 saatlik açık artırma sonunda 350 Ethereum, yani yaklaşık 749 bin dolara satıldı.

Belki süreyi biraz daha uzun tutsa fiyat artabilirdi, kim bilir?



