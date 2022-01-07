Kuruçeşme bu yıl daha çok hareketlenecek

Bu yılın ilk günlerinde de İstiklal Caddesi’nde çekilmiş yılbaşı gecesi görüntülerini konuştuk.
Geçen yıllardan farklı olarak en azından bu kez tacize uğrayan kadın görüntüleri yoktu.
Çünkü koca caddede devasa bir erkek seli vardı, kadın yoktu!
Bunun üzerine sosyal medyada İstiklal Caddesi’nin 1995 yılında çekilmiş nostaljik görüntüleri girdi devreye.
Daha önce olduğu gibi...
En başta “İstiklal Caddesi neden böyle oldu?” diye hayıflananlar İstiklal’e gitmiyor aslında.
Çünkü İstiklal’e gitmeleri için uzun bir süredir esaslı bir neden yok.
Eskiden
İzleyen herkes sürekli kıyas yarışında.
Cem Yılmaz gösterilerinin müdavimi olmadığım için öyle
bir kıyas yapmam mümkün değil.
O yüzden son gösteriyi tamamen bu önyargıdan arınmış halde izledim.
Ne kadar güldüm ne kadar gülmedim diye de bakmadım olaya.
Oturup konferans izler gibi beklentisiz, dümdüz seyrettim. Sonuç şu:
- Jenerasyonlarla ilgili analizlerini sevdim. Ama bir noktadan sonra kendi jenerasyonunu, 70’ler ve 80’leri çok fazla övdü ve “eskiye özlem” duygusunu bir tık abarttı.
Malum, son zamanlarda en çok konuştuğumuz şeylerden biri nasıl olduğunu tam bilsek de bilmesek de Metaverse.
Şimdilik insanların dijital olarak bir araya gelip sosyalleşebileceği, onun da ötesinde mal ve hizmet satın alabileceği bir dijital meydan olarak düşünülüyor.
Ama aslında Metaverse bunun çok daha ötesi. Lakin “ötesi” için henüz zaman var.
Şu an her şey emekleme aşamasında.
Her şeyi çok hızlı yaşadığımız için hatırlayan var mı bilmem ama internetin henüz çok yaygınlaşmadığı ilk zamanları gibi düşünün.
Benim anladığım şu an Metaverse o seviyede...
PEKİ SONRA NELER OLDU?
EN İYİ KONSEPT:
Yazz Collective... Fethiye’deki salaş balıkçı Osman’ın Yeri, bu yaz başında Yazz Collective adıyla açıldı. Yapımcı Timur Savcı ve ortağı Mehmet Can Uzun’un sahibi olduğu Yazz’a sadece denizden ulaşım vardı. Mimari tasarımını Fahrettin Aykut’un üstlendiği, mutfağın başında ise Mustafa Otar’ın olduğu mekan, yaz boyu en çok konuşulanlar arasındaydı.
EN YENİ TREND:
Plaj Yakalılar... Ofise hâlâ dönmemiş olanlar ya da işi uzaktan çalışmaya müsait olanlar soluğu şehir dışında alıp yazlık yerlerde fahiş fiyatlara ev kiraladı. Ellerinde bilgisayar, üzerlerinde flip flop terlik ve şort kombinasyonuyla her yerden çalıştılar, en çok özenilen grup oldular.
EN ‘OLMAZSA OLMAZ ŞEY’:
Sanata mutlaka yer vermek... Mandarin Oriental Bodrum’da Pilevneli Galeri, Kaplankaya’da The Pill, Yalıkavak Elements’te ise Arton Galeri pop-up sergileme alanları açtı. Sevil Dolmacı Art Gallery ise Bodrum Loft açık alanda heykel sergisi yaptı.
EN EĞLENCELİ YAZLIK MEKAN:
Wu Yalıkavak.
“Sen de mi? Aynen, ben de pozitifim.”
Herkes birbiriyle “Senin semptomlar nasıl? Nasıl geçiyor?” konuşmaları yapıyor.
Test olup evde gün sayanlar, uçağa binebilmek için test olmayıp yılbaşını Alaçatı ya da Bodrum’da geçirecek olan “ayaklı pozitiflere” kıl oluyor.
Karantina günleri hesaplanıyor, “Aa az kalmış seninki” deniliyor.
Şöyle handikaplar yaşayanlar da var:
Aynı arkadaş grubundan 5 kişi geçen haftalarda aynı anda pozitif olmuş.
Ama karantina günleri tam da bugün doluyor. İçlerinden biri soruyor: “Ya hepiniz negatife dönmüş olursanız ve ben hâlâ pozitifsem ne yapacağım?”
Kısacası yılın son gününe malum virüs damgasını vurdu diyebiliriz.
Begüm Kıroğlu mücevher markası Begüm Khan’da alışılmadık takılar tasarlıyor.
Çünkü Begüm’ün takılarında kaplumbağalar, böcekler ve sinekler başrolde!
“Benim çalıştığım hayvanlar klasik güzellik anlayışına pek uymuyor. Onlar beni daha çekiyor” diye açıklıyor Begüm bu durumu...
Markasını 10 yıl önce Şangay’da kurmuş Begüm.
Oraya gidiş nedeni ise Doğu kültürlerine karşı duyduğu merak ve ilgi.
Şanghay’da Çin kültürü üzerine master yaparken çalışmaya da başlamış.
HER ŞEYİN NEDENİ KOL DÜĞMELERİ!
Mücevher tasarımı işine girmesi ise
Çünkü simitli polemikte ilk söylediği laflar çok slogandı, haliyle herkes sazan gibi üstüne atladı.
Şimdi Avşar’ın o lafların üzerine kalkıp “Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem. Kendim kazandım, hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını size vermeyeceğim” diye serzenişte bulunması fena halde dramatik ve sıkıcı.
Elbette kimse onun ne kadar kazandığını sorgulamıyor.
Feci bağlamdan kopuk, uzay boşluğunda açıklamalar bunlar...
Bu simitli hadisede golü atan ise pek sevgili Deniz Seki oldu.
Deniz, Hülya Avşar’ı desteklemek isterken durumu abarttı ve onu eleştiren herkesi ısıracağını söyledi.
Ah Deniz, ısırmak da nedir şimdi?
İstanbul’un sosyal hayatında aralık başından bu yana hız kesmeyen davetler, yemekler ve etkinliklerde son virajdayız.
Haftaya pek bir şey kalmaz, her şey normal seyrine döner, eve kapanır “Emily in Paris”in şaşkın maceralarını izleriz artık.
Zaten herkes patır patır hasta. Sosyal hayatın seyri “Squid Game”deki cam köprü oyunu gibi, ya düşüyor ya da yoluna devam ediyorsun.
Neyse, hafta başı Wu Bomonti’de pek hoş bir yemek vardı.
Dijital sanat platformu Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği.
Genç sanatçıların eserlerini erişilebilir fiyatlarla satan,
dahası yeni sanatçıların önünü açan sanat platformunun yemeğinde en sevdiğim şey
İlk soru: Bu devam dizisine, yani “And Just Like That”e gerek var mıydı?
“Sex And the City” (SATC) bildiğimiz o eski bölümleriyle hafızalarımızda kalsa daha iyi değil miydi?
Yalan değil, pandeminin o ilk karantina günlerinde eski bölümleri arada bir izliyordum ve çoğu sahneyi bilmeme rağmen yine de dizi hâlâ eğlenceli geliyordu.
Ve gelelim “Gerek var mıydı?” sorusunun yanıtına:
Yeni dizinin ilk iki bölümünü izledikten sonra kararımı verdim, pek de gerek yokmuş!
Bu ikonik karakterler 30’larında, 40’larında kalsa daha iyiymiş.
Çünkü o karakterler dünyaya yeni bir şey sunuyordu.
Trendeyken bildiğim tek şey şuydu: Odunpazarı Modern Müze’de (kısa adıyla OMM), 31 sanatçıyı bir araya getiren yeni ve büyük bir sergi var. Ben de o serginin açılış davetine gidiyorum.
Her şey, sergi açılışından sonra sanatçılar ve İstanbul’dan gelen davetlileri (mesela Şebnem-Celal Çapa, Emir Yargıcı ve Mustafa Taviloğlu) bir araya getiren OMM INN restorandaki yemeğe girmemle beraber değişti.
Ortam küçük bir gazinoya dönüştürülmüştü.
Eski usullerle yeniler bir aradaydı: Mekana sürekli sis veriliyor, masalar sis içinde yüzüyordu.
Bir yandan da duvarlara yansıtılan projektörlerde 2021 versiyon bir zenne en kıvrak göbek hünerlerini sergiliyordu.
Daha bunlar başlangıçtı tabii.
İlerleyen saatlerde bir grup müzisyen sahneye çıktı ve ortam bir anda ateşlendi.
Kollar iki yana doğru açıldı, göbekler atılmaya başlandı ve sergi yemeği bir anda
Çok hoşuma gidiyor ve tabii kestanelerden bir tanesini çaktırmadan alıp mideye indiriyorum.
Bu arada Pandeli tıklım tıklım. Kalabalığın çoğunluğu yabancı turist.
Benim orada bulunmamın nedeni ise “lokum tadımı”.
Lokum da tıpkı soba üzerindeki kestane gibi unuttuğum şeylerden...
Neyse ki eski tip bir lokumun tadımı değil bu.
Pandeli’nin yeni nesil lokum markası Marsel’le beraber çıkardığı “Bazaar Lokum”un tadımı.
Önce Selim Cenkel’in kurduğu Marsel’den bahsetmeliyim.
Bugüne kadar “Ajda Forever” diyorduk.
Ama o son videosu “Bi Tık”la diyor ki, “Ajdalar forever...”
Çünkü klipte farklı zaman dilimleri ve boyutlarda ve hatta uzayın sonsuzluğunda farklı farklı Ajdalar olarak çıkıyor karşımıza.
“Game of Thrones”u andıran zamanlardan bir savaşçı Ajda olarak...
Narin bir Ajda prenses olarak...
Buzlar kraliçesi Ajda olarak...
Şehrin içinde otomobiliyle giden bir Kylie Minogue olarak...
Manifestonun teması nefisti: 15 yıl içinde dünyayı değiştirebilecek fikirlerin sunulduğu bir gelecek vizyonu. Yani herkes 2036’da hayal ettiği dünyayı yazdı diyebiliriz.
Şu sıralar Chanel No5 için Miami’de yaptığı Five Echoes adlı işiyle gündemde olan Es Devlin de manifesto yazanlardan biriydi.
Devlin’in 15 yıl sonrasına ait vizyonunda öne çıkan ana fikir öyle heyecan verici ki, paylaşmasam olmazdı:
“Arabaları ağaçlarla takas edin...”
HAYAL EDİN, YIL 2036...
Tam da Fatih Akın’ın filme çekeceği türden bir hikâye!
Peki gençler arasında Los Angeles’tan ilhamla “Esencılıs” diye bilinen Esenyurt’u bu kadar cazip kılan neydi?
Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Başakşehir arasında, otoyollar arasında sıkışıp kalmış, Afrikalısından Suriyelisine dek her milletten insanı barındıran, kalabalık ve kaotik, çok katlı yüksek binaları yıllar içinde mantar gibi çoğalmış, İstanbul’un en büyük AVM’lerinden üçünün ilçe sınırları içinde olduğu, kavgası silahlı çatışması nedeniyle “üçüncü sayfa” haberlerine sürekli konu olan ama aynı zamanda kendi magazinini de yaratan bir yer.
Mesela geçen yıl bir mekanında düzenlenen “Miss Uganda” yarışması hâlâ hafızalarımızda taze.
Aynı şekilde ilçede yaşayan Afrikalıların düğün salonunda yaptığı pazar ayini de...
“1+1 YA DA 1+0 HAYATLAR”
Rap müzik de Esenyurt’un ana damarlarından biri.
Tepebaşı’ndaki Çok Çok Thai o restoranlardan biri.
Dile kolay, 16 yılı doldurmuşlar.
Bu bilgiyi de Çok Çok Thai’ye gittiğimde değil, bu grubun yeni açtığı restoranda öğrendim, Çok Çok Pera’da.
16 yıllık eski restorana çok yakın mesafede, Soho House’un yanı başında açılan Çok Çok Pera’nın tarzı hayli farklı.
Daha fine-dining, daha ağır ve daha şık.
Üstelik bulunduğu tarihi binadan dolayı mekan bölüm bölüm ilerliyor, sürprizli.
En son bir arkadaşım, Uber’deki ismini Arapça bir isimle değiştirdiğini söyledi.
Bir türlü taksi bulamayıp canına tak edince ve “Gör bak, bazen işe yarıyor” diye çevresinden duyunca, böyle bir yönteme başvurmuş.
Sonuç?
Evet, işe yaramış. Uber’den bir tane taksi bulmuş. Ama taksici gelmeden önce uygulama üzerinden mesaj atarak, belirtilen konuma 100 liraya gideceğini yazmış.
“Ne yapayım, o an mecbur kaldım ve 25 lira yazacak yere 100 liraya gitmeyi kabul ettim” diyordu arkadaşım.
Bunu yapmaya mecbur kalmasından da nefret ediyordu tabii.
Sokaklar asla güvenli değil.
Hele inşaat olan yerlerden kesinlikle geçmemeli.
Her an bir şey uçabilir, kafaya düşebilir.
Çatalca’daki gibi “yapı sorumluluğu” sıfır, ucube bir saat kulesi de devrilebilir...
Ben bu fırtınada en çok Hayko Cepkin’e özendim ve “Şehirde ne yapıyoruz böyle?” oldum. Hayko, Ege’deki evinde fırtınayla imtihanını bize bahçe kamerasından izlettirdi.
Fırtınadan dolayı uçamayan serçeyle olan konuşması pek şahaneydi.
Odunpazarı’ndaki sergi
Maziye Bakma Mevzu Derin...
Zaten daha önce U2, Kanye West, Billie Eilish ve Adele için de setler tasarlamıştı.
Louis Vuitton’un 2020 sonbahar kış koleksiyonu için hazırladığı defile tasarımı ayrıca müthişti.
İngiliz sanatçı ve tasarımcı Es Devlin’den bahsediyorum.
Devlin, son dönemin dikkat çeken isimlerinden.
Popüler kültür alanında işler yapıyor gibi görünse de, yelpezesi çok geniş.
En son Londra Tasarım Bienali için yaptığı değişim için orman adlı tasarımı konuşulmuştu.
Devlin şimdi de dikkat çekici bir başka işe imza atmaya hazırlanıyor:
Demo kayıtlarını sessiz sedasız YouTube kanalından yayınlamaya devam ediyor Sezen Aksu.
O şarkılardan sonuncusu cuma günü düştü ortamlara: “Belki de Aşk Lazım Değildir”.
Aslında bu şarkıyı Sertab Erener son albümünde söylemişti.
Ama şimdi sahibinin sesinden dinlemek daha farklı ve anlamlı oldu.
Çünkü 2019 tarihli şarkıdaki önerme hayli beklenmedik yerden.
“Belki de aşk lazım değildir, sıcacık bir el yeter, kimse ölmez aşktan maşktan, öyle gelir” diyor Sezen Aksu şarkıda.
Oysa yıllarca “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” dememiş miydi?
Kuruçeşme bu yıl daha çok hareketlenecek
Çünkü uzun süredir inşası devam eden Divan Kuruçeşme nihayet bu yıl açılıyor.
Hatta çok yakında etkinliklerin başlaması planlanıyor.
Divan Kuruçeşme mimar Gökhan Avcıoğlu’nun tasarım stüdyosu GAD ve Sinan Kafadar’ın beraber çalıştığı bir tasarım projesi.
Avcıoğlu’na “Nasıl bir bina bizi bekliyor?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu:
“Burası 17. ve 18. yüzyıllardan kalma iki adet yalının arka bahçesi.
Zaman içinde yalılar apartman tarzında, kat kat olacak şekilde kullanılmaya başlanmış.
Bu arka bahçeler ise o yalılara ait hamam, çamaşırhane gibi fonksiyonların bulunduğu bahçeler olarak düşünülmüş.
İçerideki çelik konstrüksiyon aslında bir hamam kalıntısını taşıyor.
Burada çıkan tarihi eserlerle bir arkeoloji müzesi yaptık.
Çıkan kalıntıların hepsi, bina tamamlandıktan sonra yukarıdaki sergi alanında sergilenecek.
Bu projede Sinan Kafadar’la birlikte çalıştık. Restorasyon konularında danışmanımız ise Prof. Dr. Gülsün Tanyeli oldu.
Restorasyon projesinde mevcut tarihi duvarlar, yeraltı alanları, sarnıçlar, istinat duvarları, teras bahçeleri olduğu gibi koruduk ve davetlerin gerçekleştirildiği yaklaşık bin kişilik çok amaçlı salon, bu mevcut doku içine yerleştirildi.
Projenin genelinde inanılmaz güzel bir Boğaz manzarası var.
Manzara alanındaki odalar ise özel misafirler için kiralanacak.”
Seçkin Pirim eseriyle gündeme gelen otel
Autoban’ın kurucuları Seyhan Özdemir Sarper ve Sefer Çağlar’ın Maldivler’de üzerinde çalıştığı otel projesi Joali Being, sanatçı Seçkin Pirim’in yaptığı heykel niteliği taşıyan nefis giriş kapısıyla gündeme geldi geçtiğimiz hafta.
Aslında Autoban, Joali Being’den önce bu otelin sadece Joali adını taşıyan ilkini 2018’de tamamlamıştı.
İLHAM KAYNAĞI O FİLM
Seyhan ve Sefer her Autoban tasarımında olduğu gibi, Gürallar grubu markası olan Joali için de önce bir hikâye oluşturup daha sonra tasarımı gerçekleştirmiş.
İlham kaynakları Meryl Streep’in oynadığı “Out of Africa” filmi olmuş.
Meryl Streep’in o filmde canlandırdığı karakterden yola çıkmışlar.
“Hayat dolu, özgür ruhlu, seyahat etmeyi seven, koleksiyon yapan, sofistike bir kişiliği olan, yaşını, yaşamayı, biriktirmeyi seven ve yaşamı da biriktirmiş bir kadının evi gibi burası” diyor Joali’nin tasarım karakteri için Seyhan ve Sefer.
Joali için o coğrafyaya özgü klasik bir yapı olan Maldiv barakasından yola çıkarak anlattıkları kadın profilinin hayat felsefesiyle birleştirmiş ve buradan bir deneyim yaratmışlar.
ARINMAYLA BİRLİKTE GELEN HER ŞEY
İkinci otel Joali Being ise Maldivler’de ‘wellbeing’ odaklı bir otel olmaması fikrinden yola çıkarak oluşturulmuş. “Bu noktada en önemli kelime hafiflik. Hafiflik derken de insana, ruhuna iyi gelen, onu besleyen ve onun üzerine arınmayla birlikte gelen her şeyden bahsediyoruz” diyor Autoban’cılar.