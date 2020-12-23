Günün kelimesi: Mutasyon

O yalnız, ben yalnız.
Ayrı evlerde tek tek oturacağımıza, hafta sonu karantinasında beraber oturur, beraber sıkılırız dedik.
Kolektif sıkılmanın dayanılmaz hafifliğinde kaybolma hikâyesi yani.
Biz, yani iki arkadaş. Koskoca iki adam.
Ama sonra birden, o iki gün gözümüzde büyüdü tabii.
“Emin miyiz?” olduk, “Ya birbirimizden nefret edersek” diye sorguladık.
Sonuçta böyle arkadaşının evine gidip yatıya kalmalar bizim için çok geçmişte kalmıştı.
Neredeyse tüm bir yılı maske takarak, virüs konuşarak, oturma odasından salona ya da salondan yatak odasına seyahat ederek, ayrıca bir açılıp bir kapanarak geçirdik.
Haliyle pandemi hadisesi her yönüyle popüler kültür ve magazini de etkiledi.
Mesela: Merve Boluğur belki de önceki yıl olmadığı kadar haber oldu.
Çünkü çoğunluğun aksine maskesiz dolaştı, dolaştıkça daha çok fotoğraflandı, fotoğraflandıkça Merve Boluğur maskesiz eylemine devam etti.
Hiçbir projede yer almayan oyuncu, manasız bir şekilde 2020’nin en çok konuşulanı olup çıktı...
Mesela: Bir önceki yıl Şevval Şahin ismini bilmiyorduk.
2020 popüler kültürü bize onu da öğretti. Yine pandeminin payı var.
Şahin, erkek arkadaşı Marcus için yaptığı doğum günü partisi ve onu izleyen parti zincirlemesi nedeniyle “korona parti kızı” olarak yaftalandı.
15. Contemporary İstanbul’un dijital versiyonu bugün ön izlemeyle açılış yapıyor.
21 Aralık’ta ise genel izlemeye açılıyor.
Akbank ana sponsorluğundaki Virtual Contemporary İstanbul’a 11 ülkeden 37 galeri ve 550 sanatçı katılmış.
Dijital fuar 17 gün boyunca gezilebilecek. Ücretsiz olarak.
CI’ın fiziki edisyon tarihleri de belli oldu.
O da baharın en güzel zamanlarında: 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında.
Dijitali yaptıktan sonra fiziki fuar tamamen iptal olabilirdi. Vazgeçilmemesi de iyi haber.
Öyle bir poz ki, bugün bile hâlâ konuşuluyor, Whatsapp’larda görsel olarak kullanılıyor. Önceki gün Şokopop’ta yeniden bu çıplak poza denk gelince şunları düşündüm:
◊ “Şimdi her iki ünlü de başka başka yollarda. Bu pozun gündeme gelmesinden utanıyor olabilirler mi?” İkonik poza dair en çok bu yorum yapılıyor.
Özellikle Nefise Karatay’ın evli oluşunun altı çiziliyor.
Bu yorumları yapanları hiç anlamıyorum. Evet, geçmiş geçmişte kaldı tamam da, insan geçmişte yaptığı bir çekimden neden utansın? Zorla mı yapmış? Yo, hayır.
Üstelik çok güzel bir fotoğraf. Kimse kötü bir şey söyleyemez bu pozla ilgili.
Gayet estetik gayet şık.
◊ “Şimdi böyle pozlar verecek bir ünlü çift yok” deniliyor. Doğru, yok.
Ama o zamanın ünlüleri de seviyordu medyaya böyle işler çıkarmayı. Konuşulmayı, ses getirmeyi seviyorlardı.
Yener gibi bir sanatçı için bu rakam bir başarısızlık mı?
Aslında değil.
2020’nin en iyi Türkçe pop albümlerinden birini yaptı Hande Yener.
Albümü baştan sona dinleyen herkes buna hak verecektir.
Ama işte bir dönem YouTube’daki tık sayısıyla ölçülüyordu ya müzik dünyasındaki başarı ve başarısızlık.
Tık sayın çoksa muhteşemdin, az sayıdaysa öldün bittin.
Bu tık kriterine takılıp kalan hâlâ çok fazla. Bitmiş değil.
Oysa YouTube başka bir dünya.
“İstanbulluların geceleri dışarı çıkamadığı ve sosyal mesafeyi korumanın her zamankinden daha elzem olduğu günlerde yalnızca karanlıkta deneyimlenebilen bir ışık festivali düzenlemeyi maddi ve manevi kaynakları zamansız, yersiz kullanmak bağlamında etik bulmuyorum”.
Refik Anadol şu açıdan haklı.
Evet, hafta içi 21.00’dan sonra, hafta sonu ise hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz.
Ama bu yasakları festivali düzenleyen ekip de hesap edemezdi.
Her şeyi ekim ayında planladılar.
Aralık ayına dair bir hoşluk olarak.
Mesela ben Refik Anadol’un bir işi şu anda bir açık alanda sergilensin, mutlaka görmeye giderdim.
Houseparty’lerde, Zoom’larda sosyalleşmek, flört etmek yeniydi.
Hoşumuza da gitti.
Hatta martın 20’sinde “Yalnızlar bir adım öne çıksın” diye bir yazı satırlayıp evde yalnız yaşayanların ruh hallerini aktarmışım.
Biri şöyle demişti mesela:
“Ne kadar yalnız olduğumu anladım, üstelik daha bu üçüncü gün.
İçinde bulunduğumuz stresi yanı başımda olan biriyle paylaşamamak çok fenaymış. İşler normale döner dönmez bir sevgili bulacağım!”
Bir başkası şöyle:
Bir ilişkiye başlarsın. Henüz tam emin değilsindir duygularından.
Ama hemen açıklama beklenir senden.
“İlişki var mı yok mu?” diye.
Kendinden ve karşındakinden emin olup “İlişki var, mutluyuz” dersin.
İki gün sonra aranıza kara kedi ya da Serdar Ortaç’ın antilop yavrusu girer mesela, bu kez “İlişki bitti mi, açıklama bekliyoruz” denir.
Barışırsın, bu kez de “Barıştınız mı?”
Zor yani. Habire ilişki durumunla ilgili bir güncelleme yapmaya zorlanmak.
“Sevdiğiniz kişiyi gerçekten tanıyor musunuz?”
Tüm sevgililer ya da evli çiftler genelde bu konuda iddialıdır.
“Çok iyi tanırım ben onu” diye devam eder ve ilk akıllarına gelen özellik genelde şöyle basit ve anlamsız bir ayrıntı oluverir:
“Bir düşüneyim, mesela Türk kahvesini orta sever”.
Oysa “tanımak” dediğimiz şey, aslında kendi algı penceremizden gördüklerimiz olabilir mi?
Ya da o kişinin size kendini nasıl yansıttığıyla paralel bir diyarlama olamaz mı?
Sonuçta çok çok sevdiğiniz kişi bile olsa onun içinde kopan, kopmuş, kopmaya hazır beklemekte olan fırtınaları tam olarak nasıl bilebilirsiniz ki?
Onu “başarılı”, “sempatik”, “sadık”, “çalışkan” gibi özelliklerle tanıyor olabilirsiniz. Yine kendi algı çiftliğinizden.
Hava nefis, 17 derece.
Tüm kokuları hissedebiliyorum.
Malum, bu dönemde koku duyusu ekstra önemli.
Koku almıyorsan, bu en önemli korona belirtilerinden.
Bulunduğum yer Urla Bağ Yolu’ndaki Od Urla.
Ben burayı sadece restoran olarak biliyordum.
“Bu dönemde Urla’da nerede kalınabilir?” diye araştırınca konaklaması da olduğunu öğrendim. Arkadaşlarım da onaylayınca rotayı buraya çevirdik.
Sekiz odası var Od Urla’nın.
KANEPE HÜZNÜ
◊ Kanepe benden, ben kanepeden: Karşılıklı birbirimizden sıkıldık.
◊ “Her şey bitsin, bu kanepeyi değiştireceğim” diye düşündüm, sonra dedim ki, “İyi bu kanepe ya”. Bir anda kanepe hüznü yaşadım yani, manasız/gereksiz.
◊ Dijital platformlar arasında gittim geldim. Gece yarısı izlediğim tüm dizi ve filmleri istisnasız rüyamda gördüm.
Mesela izlediğim bir film Vietnam’da geçiyordu, hoop ben de rüya koridorlarında Vietnam’dayım. Ne deniliyor buna acaba? Karantina sırasında izlenen filmlerin yan etkisi mi?
◊ Karantina 1.0’da olduğu gibi kendimi spora, yogaya vuramadım.
Sadece bir kez içimden egzersiz yapmak geldi. Onda da kendimi zorladım.
Yeni durumlara sürekli adapte olmak yorucu olduğu kadar, ekstra emek harcamak, eski planları unutup yeni planları devreye sokmak demek.
Mesela Contemporary İstanbul.
Bu ay ortasında gerekli tüm önlemler alınarak, rezervasyonlu sistemle 15’inci kez yapılacaktı. Her şey planlanmıştı.
Ama hafta sonu yasaklarının gelmesiyle fuarın gezileceği günler haliyle azalmış oldu. Bu noktada CI ekibi fuarı tamamen iptal etmek yerine hızlı bir karar aldı, ki bu noktada hepimizin içine işlemiş o şahane “pratiklik” devreye giriyor işte:
Fuar daha önce açıklanan tarihlerde başlayacak, ama sadece dijital ortamda izlenebilecek.
Üstelik süre uzun. 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar.
Fiziksel fuar ise 2021 Nisan ya da Mayıs’ta. Net bir tarih, doğal olarak, verilemiyor.
Bu yüzden yeniydi, daha önce deneyimlenmemiş bir şeydi.
Şimdi bu ikinci karantina eski sevgiliyle yeniden çıkmaya çalışmak gibi.
O nedenle heyecan yok, heves yok. Her şeyi ezbere biliyorsun. Ayrılık garanti.
İkinci karantina dönemi o yüzden daha zor, o yüzden daha sıkıcı.
◊ İlkinde online kurs, evde ekmek yapma, müzeleri dijital ortamda gezme gibi havalı vakit geçirmelere adayan çok olmuştu kendini.
Bu kez aynı coşkulu hissiyat olacak mı, meraktayım.
Yoksa derin bir depresyon bizleri mi bekliyor?
Ekin Mert Daymaz’la çıkmıyorlarmış.
Tuba’nın bu haberi yalanlarken kurduğu cümleler çok edebiydi:
“Biliyorum, bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, ‘ilişki’ diyorsunuz.
Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum”.
Bence Tuba “Kendimle bitmeyen randevu” olayının üstüne gitmeli.
Buradan bir film, dizi ya da kitap çıkar.
Ayrıca şunu merak ettim:
Hani “Halka” filmindeki Samara bile ondan daha az ürkütücüydü.
Zaten Akasya, “Şu ibretlik halimi koyayım da, yaptırmadan önce belki bir daha düşünürsünüz” diye yazmış.
Bir yandan doktorun kapısında gördüğü estetik kuyruğundan etkilenerek şunu eklemiş:
“Kimsenin (estetikten) korktuğu yok. Herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor, ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı”.
Bu çılgınlığı elbette Akasya’nın ya da Seda Sayan’ın aşırı bandaj bandaj, aşırı şişik şişik paylaşımları durduracak değil.
Ama bir yandan iyi oluyor:
Estetik ameliyat sonrasının çok da Alice Harikalar Diyarı olmadığını görmüş oluyoruz.
Şu sıra fenomenlerin dünyasında sosyalleşiyorum.
Bir tanesinin Instagram’ını ya da “kanalıma hoş geldiniz”ini açıyorum, sonra diğerlerine zıplaya zıplaya, derken bir bakıyorum:
Bir sıkıcı pandemi kış gecesi daha böylece sona ermiş.
Mesela şu sıra Kerimcan Durmaz’ın Los Angeles hayatına özenmekteyim.
Geçtiğimiz günlerde gece yarısı canı hamburger çekti, yollara düştü tipik çığlıklarını atarak.
Keyif ve hasetle izledim, intikamımı “Sadakatsiz”deki Asya gibi filan almayı düşünmekteyim.
Bir başka gün soru-cevap yaptı Kerimcan.
Sonra “Bandıra bandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma”.
Yonca Evcimik’in bu şarkılarını zamanında pek sevmiş, eğlenmiştik.
Ama önceki gün çıkardığı “Ayıp Şeyler” şarkısıyla herkesi dumur diyarlarında darmaduman etti ve ışık hızıyla soğuttu kendisinden.
Her şeyden önce modaya uyup rap yapmaya kalkışmış Evcimik.
Ama Ezhel’e özenip bolca ‘auto-tone’lanmış sesi öyle kulak tırmalar bir seviyeye gelmiş ki, ikinci kez şarkıyı dinlemek zaten pek mümkün değil. Hadi bunlar tolere edilebilir demode haller.
Peki kadına şiddetin karşısında olacağım diye yapılmış bu zoraki mesaj kaygılı şarkının, bir noktadan sonra kadınlara öfke kusan şu cinsiyetçi sözlerine ne demeliyiz?
“ÇIKACAK ADIN...”
“Sen kadınsın zekisin, ama bazen gerçekten aşırı cinssin
Biliyorum elde değil, hepimiz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz gibi.
Ama artık o sohbetleri kısa kesip (çünkü hep aynı cümleleri kurup duruyoruz) başka şeyler konuşuyorum karşımda kim varsa. Yeni şarkıları, dizileri, videoları, kitapları...
Kimse tam odaklanamıyor bunlara, orası da ayrı.
Yine de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bunlar diye düşünüyorum. Mesela yeni bir tekli çıktı bugünlerde.
Hollandalı grup Altın Gün’ün yeni albümleri “Yol”dan çıkardıkları “Ordunun Dereleri” adlı çalışma.
Özellikle videosunu izleyin, pek şahane bir zaman tüneli.
Grup üyeleri 70’ler kıyafetleriyle, eski bir Mercedes sürekli yolda...
Bizim sokağın önü. Tam evden çıkmışım. Birisi adres arıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Arada telefonla birini arıyor ama açan yok. Sonunda bana sordu, “X apartmanın girişi nereden, bu sokaktan değil mi?” diye. Tam ben söyledim, aradığı kişi telefonu açtı ve tabii konuşulanlara kulak misafiri oldum. Meğer konuştuğum kişi denetime gelmiş. Telefonla aranan kişinin ise çevresinden biri pozitif çıkmış. Onun testi negatif çıkmış ama tedbir amaçlı kendisini yine de karantinaya alması istenmiş. Denetime gelen, “Sadece pencereye çıkıp el sallasanız yeterli. Evde olup olmadığınızı görmek için geldim” dedi kibar kibar. Sonra semptomu olup olmadığını sordu ve uzaktan uzağa yapılan görüşme sona erdi. Denetimlerin gayet titiz bir şekilde yapıldığını görmüş oldum böylece.
AVM’lerin yeme-içme katlarındaki kalabalık
AVM içindeki restoran ve kafeler de genelge kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servisine ya da “gel-al” hizmetine açık.
Ama sanırım AVM’lerin yeme-içme katları durumu yanlış anladı.
O katlarda her restoranın kullandığı ortak masa ve sandalyeler vardır.
Lokantadan paketini alan oralara oturup yemeğini yemeye başlayınca ortaya yine kalabalık görüntüler çıktı.
Hafta sonu o görüntüler dolaştı sosyal medyada.
Günün kelimesi: Mutasyon
İngiltere’de virüs mutasyona uğradı. Yeni bir panik dalgası kapıda.
İyi de yıl içinde mutasyondan mutasyona girmiş şu davranış şekillerimiz ne olacak?
◊ Birini gördüğümüzde tokalaşmak, yanak yanağa öpüşmek diye bir şey vardı eskiden. Tarih oldu.
◊ Yüz yüze, saatler süren toplantılar vardı eskiden. Tarih oldu.
◊ Sokakta birbirini görünce uzaktan selamlaşmak vardı. Tarih oldu.
Çünkü maskeden kimse kimseyi tanıyamıyor.
◊ Sosyalleşmek vardı eskiden, tarih olmak üzere.
◊ “Sabahlar olmasın” vardı eskiden. O bayağı tarih oldu.
◊ Az da olsa tahammül vardı eskiden, o da pandemi koşulları nedeniyle tarih olmak üzere.
Artık sokakta maskesini beş saniyeliğine çıkarana bile korkunç gözlerle bakılıyor.
Edis’in kilolu hali
Tam da yarın akşam Vodafone Park’ta vereceği online stadyum konseri öncesi Edis’in TikTok’a girip gayet kötü bir video koyması doğru muydu yanlış mıydı?
Doğruluğu yanlışlığından öte sanırım her şey planlıydı. Tam da konser öncesi TikTok dünyasındaki gençliği konsere daha çok çekmek adına.
Ama onun dışında:
◊ Edis’in siyah atleti de beline kadar çektiği jean’i de kötüydü. Keza bu kötü styling de planlı gibiydi.
◊ Aybüke’yle yaptıkları “şaplaklı” atraksiyon da pek fenaydı.
◊ Herhalde TikTok dünyasındakiler “Yapa yapa bunu mu yaptınız?” demiştir. O derece kötü.
◊ Gelelim kilo meselesine... İnsan kilo alıp verebilir elbet ama Edis gibi konserlerinde durmadan dans eden, o iddiayı sergileyen bir starın bence kilo almaya pek hakkı yok.
Derin düşünceler...
Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin’in paylaştığı bir fotoğraf yorum yağmuruna tutulmuş. Çoğunluk makyajına takılmış. “O yaşta bu makyaj nedir?” filan diye.
Makyaj hikâye; herkes belli ki pozdaki aşırı özgüvenli tavra takılmış. Çünkü bunlar alışık olunmayan, ezber bozucu edalar, haller.
Derin’in pozundaki tavrını sırf bu nedenle sonuna kadar destekliyorum. Ama evet, makyajına laf edeceksek de şunu söylememiz lazım:
“Kedicik”leri anımsatan o makyajdan acilen vazgeçmeli Derin.
“Büyüyüp serpildi güzeller güzeli” haberleri
Medyanın gayet ‘seksist’ bulduğum bir haber kategorisi var.
Mesela X bir ünlünün kızı büyüyor, doğal olarak Instagram profiline de büyümüş fotoğraflarını koyuyor.
Sonra aşağı yukarı şu dilde haberler çıkıyor:
“X ünlünün kızı büyüdü, güzelliğiyle ilgi odağı oldu”.
Siz hiç ünlülerin 18 yaşına gelmiş oğullarıyla ilgili böyle bir şey okudunuz mu?
Hiç yoktur.
Ayrıca bu “büyüyüp serpildi maşallah” haberleri kimi ilgilendirir, orası da meçhul.
Peki bu “X ünlünün güzeller güzeli kızı” haberleri neden var?
O da meçhul.
2020’nin tuhaf kostümleri
Tasarım sitesi Deezen 2020’nin en yaratıcı ve sıra dışı kostüm tasarımlarını seçmiş. Seçilenler arasında benim en çok hoşuma giden şu tasarımlar oldu. İlki, İspanyol sanatçı SiiGii’nin güneş alerjisi olan kişilere yönelik tasarladığı Floating Above Limits.
Güneşten etkilenmeden suda yüzmeyi sağlayan bu giyilebilir, şişirilebilir tasarım tamamen lateksten üretilmiş. Gayet eğlenceli ve komik olmuş.
İkinci tasarım Harikrishnan’dan. Tasarımcı özel dikilmiş ceketlerle eşleştirdiği dalgalı, şişirilmiş pantolonlar yaratıyor.
Dahası, uyluk etrafındaki genişliği iki katına çıkarmak için pantolonu şişirmeden önce bele sıkıca oturtuyor. Zor iş yani!
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