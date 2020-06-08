Gaye Su Akyol’la bir ay önce konuştuğumuzda söylemişti o cümleyi:
“Dalga geçemediğin şey seni ele geçirir. Aklım şu sıra bu cümleyle kurcalanıyor. Turnusol kağıdı gibi her yere uyguluyorum.
Çünkü dokunulmaz kıldığın ne varsa bir noktada sana dokunuyor.
Canını ya sıkıyor ya da yakıyor.
Bu yüzden canımı her sıkan şeyde daha derine bakıyorum, ‘Gülüp geçemediğim ne var burada” diye.
İşte bu cümleyi gayet zekice uyguladı Gaye Su ve ortaya hafta sonunu yıkıp geçiren “Erkek yerini bilsin” hashtag’i çıktı. Her şey, Gaye’nin bir twitter kullanıcısının “Kocam isterse çalışabilir” tweet’ini görmesiyle başlıyor. Bu esprili tweet üstüne Gaye, onun deyimiyle el artırıyor ve şöyle yazıyor:
“Erkek şort giyiyorsa aranıyordur.”
Sonrası çığ gibi. Tüm kadınlar, hatta erkeklerin de sahiplenmesiyle birbirinden yaratıcı cümleler yazılmaya başladı Twitter’da.Cinsiyetçi dilin ters yüz edilmesiyle ortaya hem kara mizah çıktı hem de beklemediğimiz bir yerden düşünmeye zorlandık.
Hürriyet’in bir dönem Vodafone’la beraber gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi vardı, hatırlarsınız.
Yazarların yazılarındaki cinsiyetçi kelimeler bir yapay zeka sistemi tarafından teşhir ediliyordu.
Yazının üzerindeki butona basınca hangi cinsiyetçi kelimeler kullanılmış görüyordunuz. Nitekim o projeden sonra cinsiyetçi dil kullanımı azalmaya başlamıştı.
Mesela artık işadamı ya da işkadını demiyoruz, iş insanı diyoruz. Yazı diline yerleşti bu.
Gaye Su Akyol’un öncülük ettiği “Erkek yerini bilsin” akımı da eminim büyük bir farkındalık yarattı. Bu tür zeki işlere her zamankinden çok ihtiyaç var.
Hafta sonu izlenimleri
◊ O İKİ MEKAN...
Bebek Otel ve Teras Emirgan.
Popüler mekanlar arasında bugünlerde popülerliği daha da artan iki mekan.
Bebek Otel’de, Lucca’nın kapalı oluşunun da etkisiyle insan kalabalığı var.
Teras Emirgan da gözlerden uzak ve tabii açık hava mekanı oluşu dolayısıyla...
◊ BİR KESİM ÇOK RAHAT
Hafta sonu mekanlarda dolaşırken şunu gördüm:
Bir kesim gerçekten çok rahat. Hemen tokalaşmak, hatta eskisi gibi yanak yanağa öpüşmek istiyor. Sanki o iki buçuk aylık süreç hiç yaşanmamış gibi.
Ben kendimi geri çektiğimde ise bu tavrı garip buluyorlar.
◊ NEGATİFİM,
RAHAT OL
Bir başka kesim ise “Bir yakınım sayesinde her gün PCR testi yaptırıyorum, yüzde 79 oranında doğru çıkıyor, negatifim merak etme” diyenler...
◊ İSKİ TRAFİĞİ
Cumartesi gecesi taksiyle eve dönerken Beşiktaş’ın trafiğinde kilitlenip kaldım.
Tüm arabalardan birbirinden farklı müzik sesleri yükseliyordu.
Tam o anda taksici de söylenmeye başladı. Trafik, yüksek müzik, şikayet...
Eski normale bu kadar hızlı geri dönmesek de olurmuş!
Bu arada trafiğin nedeni İSKİ’ydi. Durdular durdular, şehrin en kritik noktalarında boru değişimi yapmaya başladılar, pes diyorum.
◊ KORONA HALAYI
Moda’daki parkta halay çekenlerin videosunu görünce iki buçuk ay evlerde boşuna oturduk diye sayıkladım hepimiz gibi. Tam bir korona halayıydı, tebrikler...
Miami’den Bodrum’a Villa Azur sürprizi
Nikki Beach grubunun St. Tropez, St. Barth ve Miami destinasyonlarında uzun yıllar genel müdür olarak çalışmış, yurtdışında ismi “gece hayatının ustası” diye anılan Jean Philippe Bernard 2012 yılında ortakları Michael Martin ve Olivier Martinez’le beraber Miami’de Villa Azur’u açmıştı.
Kısa sürede popüler olan Villa Azur’un ünlü müdavim listesi her daim çekici oldu:
Paris Hilton, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Adriana Lima...
Jean Philippe Bernard geçen yıl Villa Azur’u Mexico City’de açtı.
Bu yaz mekanını açacağı yeni destinasyon ise Bodrum Yalıkavak.
Serafina’nın sahibi Metin Şen’in yatırımında gerçekleşecek Bodrum Villa Azur projesi, haziranın son haftası kapılarını açacak.
Lokasyon, Tilkicik Koyu’ndaki D Plaj Evleri’nin önündeki plaj.
Geçen sezon Barbello olarak işletilen yer.
‘Erkek şort giyiyorsa aranıyordur’
Gaye Su Akyol’la bir ay önce konuştuğumuzda söylemişti o cümleyi:
“Dalga geçemediğin şey seni ele geçirir. Aklım şu sıra bu cümleyle kurcalanıyor. Turnusol kağıdı gibi her yere uyguluyorum.
Çünkü dokunulmaz kıldığın ne varsa bir noktada sana dokunuyor.
Canını ya sıkıyor ya da yakıyor.
Bu yüzden canımı her sıkan şeyde daha derine bakıyorum, ‘Gülüp geçemediğim ne var burada” diye.
İşte bu cümleyi gayet zekice uyguladı Gaye Su ve ortaya hafta sonunu yıkıp geçiren “Erkek yerini bilsin” hashtag’i çıktı. Her şey, Gaye’nin bir twitter kullanıcısının “Kocam isterse çalışabilir” tweet’ini görmesiyle başlıyor. Bu esprili tweet üstüne Gaye, onun deyimiyle el artırıyor ve şöyle yazıyor:
“Erkek şort giyiyorsa aranıyordur.”
Sonrası çığ gibi. Tüm kadınlar, hatta erkeklerin de sahiplenmesiyle birbirinden yaratıcı cümleler yazılmaya başladı Twitter’da.Cinsiyetçi dilin ters yüz edilmesiyle ortaya hem kara mizah çıktı hem de beklemediğimiz bir yerden düşünmeye zorlandık.
Hürriyet’in bir dönem Vodafone’la beraber gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi vardı, hatırlarsınız.
Yazarların yazılarındaki cinsiyetçi kelimeler bir yapay zeka sistemi tarafından teşhir ediliyordu.
Yazının üzerindeki butona basınca hangi cinsiyetçi kelimeler kullanılmış görüyordunuz. Nitekim o projeden sonra cinsiyetçi dil kullanımı azalmaya başlamıştı.
Mesela artık işadamı ya da işkadını demiyoruz, iş insanı diyoruz. Yazı diline yerleşti bu.
Gaye Su Akyol’un öncülük ettiği “Erkek yerini bilsin” akımı da eminim büyük bir farkındalık yarattı. Bu tür zeki işlere her zamankinden çok ihtiyaç var.
Hafta sonu izlenimleri
◊ O İKİ MEKAN...
Bebek Otel ve Teras Emirgan.
Popüler mekanlar arasında bugünlerde popülerliği daha da artan iki mekan.
Bebek Otel’de, Lucca’nın kapalı oluşunun da etkisiyle insan kalabalığı var.
Teras Emirgan da gözlerden uzak ve tabii açık hava mekanı oluşu dolayısıyla...
◊ BİR KESİM ÇOK RAHAT
Hafta sonu mekanlarda dolaşırken şunu gördüm:
Bir kesim gerçekten çok rahat. Hemen tokalaşmak, hatta eskisi gibi yanak yanağa öpüşmek istiyor. Sanki o iki buçuk aylık süreç hiç yaşanmamış gibi.
Ben kendimi geri çektiğimde ise bu tavrı garip buluyorlar.
◊ NEGATİFİM,
RAHAT OL
Bir başka kesim ise “Bir yakınım sayesinde her gün PCR testi yaptırıyorum, yüzde 79 oranında doğru çıkıyor, negatifim merak etme” diyenler...
◊ İSKİ TRAFİĞİ
Cumartesi gecesi taksiyle eve dönerken Beşiktaş’ın trafiğinde kilitlenip kaldım.
Tüm arabalardan birbirinden farklı müzik sesleri yükseliyordu.
Tam o anda taksici de söylenmeye başladı. Trafik, yüksek müzik, şikayet...
Eski normale bu kadar hızlı geri dönmesek de olurmuş!
Bu arada trafiğin nedeni İSKİ’ydi. Durdular durdular, şehrin en kritik noktalarında boru değişimi yapmaya başladılar, pes diyorum.
◊ KORONA HALAYI
Moda’daki parkta halay çekenlerin videosunu görünce iki buçuk ay evlerde boşuna oturduk diye sayıkladım hepimiz gibi. Tam bir korona halayıydı, tebrikler...
Miami’den Bodrum’a Villa Azur sürprizi
Nikki Beach grubunun St. Tropez, St. Barth ve Miami destinasyonlarında uzun yıllar genel müdür olarak çalışmış, yurtdışında ismi “gece hayatının ustası” diye anılan Jean Philippe Bernard 2012 yılında ortakları Michael Martin ve Olivier Martinez’le beraber Miami’de Villa Azur’u açmıştı.
Kısa sürede popüler olan Villa Azur’un ünlü müdavim listesi her daim çekici oldu:
Paris Hilton, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Adriana Lima...
Jean Philippe Bernard geçen yıl Villa Azur’u Mexico City’de açtı.
Bu yaz mekanını açacağı yeni destinasyon ise Bodrum Yalıkavak.
Serafina’nın sahibi Metin Şen’in yatırımında gerçekleşecek Bodrum Villa Azur projesi, haziranın son haftası kapılarını açacak.
Lokasyon, Tilkicik Koyu’ndaki D Plaj Evleri’nin önündeki plaj.
Geçen sezon Barbello olarak işletilen yer.