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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Çöpsüz karantina daha iyiydi

12 Haziran 2020

Karantina biter bitmez parklardan, denizlerden gelen görüntüler fenaydı: Her yer çöp!


Poşetler, pet şişeler, meyve sebze kabukları...
Hatta belediyeler bile sosyal medya hesaplarından bu aşırı çöplük durumu paylaştı, “Yapmayın etmeyin” dercesine, ama nafile...
Karantina boyunca yürüyüş yaptığım yerlere şimdi baktığımda aradaki çöp yoğunluğu farkı çok net.
Gel de “Karantina zamanı şehir daha temizdi” diye söylenme!

Murat Boz’un Kalben’i

Murat Boz “Kalben” adlı son şarkısını yayınladı. Evet, şarkının adından dolayı hemen bir yanlış anlaşılma oluyor: Kalben’le düet yapmış sanıyorsun...
Ama bundan da öte sorun, Boz’un orta halli, iz bırakmayacak şarkılar seslendirmeyi sevmesi.
Sanki, “Hadi yapalım bitsin” der gibi.
Bu şarkı da öyle bir his uyandırıyor ne yazık ki...

Hit yoksunu bir yaz

Peki bu yazın şarkısı ne olacak?
Ortada herkesin diline düşecek bir şarkı yok gibi.
Dijital listelerde Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Yalın ve Reynmen’in bir remiksi var ama hiçbiri ‘sürükleyen’ o şarkı değil.
Zaten yeni üretim pek az.
Yeni albüm olarak bir tek Sertab Erener’inki var.
Türkçe rap desen, ateşi söndü.
Orada da birbirinin benzeri oldu şarkılar.
Yani: Bu yaz bir son dakika sürprizi olmazsa böyle ‘hit’ yoksunu geçecek gibi.

Abel’ın dünyasında kayboldum

Karantina boyunca dinlediğim, hâlâ da baştan sona dinlemeye devam ettiğim tek bir albüm var.
O da The Weeknd’in, yani Etiyopya kökenli Kanadalı Abel Makkonen Tesfaye’nin “After Hours” albümü.
Albümdeki sound güzelliği bir yana, esas mesele Abel’ın anlatacak bir derdinin, hikâyesinin olması.
Bunu karşı tarafa geçirebilmesi.
Bu yüzden bağlanıyorsun albüme.
Melankolik Abel’ın “Başka birinin hayatını yaşıyorum” diyerek başladığı albüm öyle samimi bir iç döküşe sahip ki, bırakamıyorsun...
Bizimkilerde eksik olan taraf bu işte.

Korkunç

Mersin’deki meşhur Cennet Mağarası’na 10 milyonluk asansör yaptırılması Nusret’in çok tartışılan o son fotoğrafı gibi: Korkunç.

Kolekta geliyor

Yeni mezun sanatçı adaylarını büyük bir sergi yaparak koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşturan BASE, dijital projesi Kolekta’yı haftaya salı açıyor.
Türkiye’nin ilk kapsamlı online sanat platformu ve arşivi olmayı hedefleyen Kolekta’da 3 binden fazla sanat eseri yer alacak.
Merakla bekliyoruz açılışını.

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