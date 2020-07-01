Çeşme’de mutlaka…

Instagramcı ağzıyla konuşursam eğer: “Çok soran oldu, o yüzden bu listeyi yaptım.” İşte benim gözümden, Çeşme diyarına gidince “Yapılsa keyif alınır, gün güzel geçer” önerileri...
◊ Bom Dia’da uzun bir kahvaltı seansı yap. Meksika tarzı Siesta’yı deneyerek kendini Mexico City’de bir kafedeymişsin gibi hisset.
◊ Before Sunset’in Elefante adını verdiği kumsal restoranında günbatımına karşı yemek ye. Menüsü çok başarılı. Bir de gözde oyuncuların çoğu orada takılıyor.
Misal: Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç.
◊ Biblos Resort’un botaniğini gör ve akşam Amante adlı restoranında tuzda levreği paylaşımlık olarak sipariş et.
◊ Isoole Plajı’ndaki Balıkçı Niyazi’de atom tatmadan dönme.
◊ Sota’nın menüsünden ıstakozlu sandviçi dene.
◊ Momo’nun kayalıklarına oturup güneşin batışını izle.
◊ Fahri’nin Yeri’ne uğra, dostlarınla saatlerce otur.
◊ Asma Yaprağı’nın yeni yerinde bir akşam takıl.
◊ Hatta Asma Yaprağı’nın iki adım ötesindeki Yeni Yer’in barına da bak, sezonu yeni açtı.
◊ Tarladan sofraya yemeklerinin takipçisi ol. Mesela bir tanesi bu cumartesi gecesi Selda Güleç’in Alachi Otel’de yapacağı yemek...
◊ Alaçatı’nın kaosu içinde şık bir vaha olan Alavya’da soluklan. Orada kalan Eda Taşpınar’a bronz bir selam çak.
◊ Botanist’te bir kokteyl iç.
◊ Bernadet Otel’in zevkli tasarıma sahip bahçesini ve iç detaylarını gör.
◊ Kolburano’s’ta pizza keyfi yap.
◊ Yıldızburnu’ndaki Mazi’nin beğendili ahtapotunu dene.
◊ Ve tabii şef Kemal Demirasal’ın kendisi Londra’da olsa da, aynen yoluna devam eden Yek’te yemek ye.
Mega tasarım çılgınlığına son örnek
Sınırları zorlayan mimari yapıların sonu yok.
Çünkü bu yapılar hem turist çekmeye yarıyor hem de bulundukları şehrin daha popüler olmasını.
Buna son örneklerden biri de yıl sonu tamamlanacak Crystal Skybridge.
Çin’in mega şehirlerinden Chongqing’de yer alan bu ilginç yatay mimari yapı, sekiz gökdelenli bir kompleks olan Raffles City’nin tepesinde.
Aslında Singapur’daki Marina Bay Sands Oteli’nin üzerindeki yapının daha büyük versiyonu gibi.
Orada üç gökdelenin üzerine oturtulmuş bir yapı vardı.
Çin’deki versiyonda ise dört gökdelenin üzerine düşmüş gibi duran bir tasarım yapılmış.
Peki bu dev yatay cam yapının içinde ne var?
Tıpkı Singapur’daki örneğinde olduğu gibi bir sonsuzluk havuzu var, olmazsa olmaz.
Bir de açıkhava parkı.
Bu da yakın geleceğin garip bir trend hadisesi olacak:
Yerde park yapacak alan kalmadı, madem öyle gökdelenler üzerine park konduralım...
Crystal Skybridge’de ayrıca restoranlar, barlar olacakmış tabii.
Bu arada ana fikirlemeden olmaz:
Takip ettiğim birçok mimarlık ve tasarım yayınında söylenen şey Çin’in mega şehirlerinin önümüzdeki 10 yılda daha çok yükseleceği, konuşulacağı.
Virüse rağmen üstelik...
Çeşme’de mutlaka…
Instagramcı ağzıyla konuşursam eğer: “Çok soran oldu, o yüzden bu listeyi yaptım.” İşte benim gözümden, Çeşme diyarına gidince “Yapılsa keyif alınır, gün güzel geçer” önerileri...
◊ Bom Dia’da uzun bir kahvaltı seansı yap. Meksika tarzı Siesta’yı deneyerek kendini Mexico City’de bir kafedeymişsin gibi hisset.
◊ Before Sunset’in Elefante adını verdiği kumsal restoranında günbatımına karşı yemek ye. Menüsü çok başarılı. Bir de gözde oyuncuların çoğu orada takılıyor.
Misal: Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç.
◊ Biblos Resort’un botaniğini gör ve akşam Amante adlı restoranında tuzda levreği paylaşımlık olarak sipariş et.
◊ Isoole Plajı’ndaki Balıkçı Niyazi’de atom tatmadan dönme.
◊ Sota’nın menüsünden ıstakozlu sandviçi dene.
◊ Momo’nun kayalıklarına oturup güneşin batışını izle.
◊ Fahri’nin Yeri’ne uğra, dostlarınla saatlerce otur.
◊ Asma Yaprağı’nın yeni yerinde bir akşam takıl.
◊ Hatta Asma Yaprağı’nın iki adım ötesindeki Yeni Yer’in barına da bak, sezonu yeni açtı.
◊ Tarladan sofraya yemeklerinin takipçisi ol. Mesela bir tanesi bu cumartesi gecesi Selda Güleç’in Alachi Otel’de yapacağı yemek...
◊ Alaçatı’nın kaosu içinde şık bir vaha olan Alavya’da soluklan. Orada kalan Eda Taşpınar’a bronz bir selam çak.
◊ Botanist’te bir kokteyl iç.
◊ Bernadet Otel’in zevkli tasarıma sahip bahçesini ve iç detaylarını gör.
◊ Kolburano’s’ta pizza keyfi yap.
◊ Yıldızburnu’ndaki Mazi’nin beğendili ahtapotunu dene.
◊ Ve tabii şef Kemal Demirasal’ın kendisi Londra’da olsa da, aynen yoluna devam eden Yek’te yemek ye.
Mega tasarım çılgınlığına son örnek
Sınırları zorlayan mimari yapıların sonu yok.
Çünkü bu yapılar hem turist çekmeye yarıyor hem de bulundukları şehrin daha popüler olmasını.
Buna son örneklerden biri de yıl sonu tamamlanacak Crystal Skybridge.
Çin’in mega şehirlerinden Chongqing’de yer alan bu ilginç yatay mimari yapı, sekiz gökdelenli bir kompleks olan Raffles City’nin tepesinde.
Aslında Singapur’daki Marina Bay Sands Oteli’nin üzerindeki yapının daha büyük versiyonu gibi.
Orada üç gökdelenin üzerine oturtulmuş bir yapı vardı.
Çin’deki versiyonda ise dört gökdelenin üzerine düşmüş gibi duran bir tasarım yapılmış.
Peki bu dev yatay cam yapının içinde ne var?
Tıpkı Singapur’daki örneğinde olduğu gibi bir sonsuzluk havuzu var, olmazsa olmaz.
Bir de açıkhava parkı.
Bu da yakın geleceğin garip bir trend hadisesi olacak:
Yerde park yapacak alan kalmadı, madem öyle gökdelenler üzerine park konduralım...
Crystal Skybridge’de ayrıca restoranlar, barlar olacakmış tabii.
Bu arada ana fikirlemeden olmaz:
Takip ettiğim birçok mimarlık ve tasarım yayınında söylenen şey Çin’in mega şehirlerinin önümüzdeki 10 yılda daha çok yükseleceği, konuşulacağı.
Virüse rağmen üstelik...