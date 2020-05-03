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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Bu yaz hangi topluluğa dahil olacaksın?

3 Mayıs 2020

Son bir haftadır yaptığım konuşmalarda, yazışmalarda en çok dikkatimi çeken soru cümlesi buydu: “Bu yaz kimlerlesin?”


Önce anlayamadım, hatta soruyu tuhaf buldum.
Çünkü geçen yazlarda böyle bir soru duyduğumu pek anımsamıyorum.
Muhabbetlerin popüler sorusu en fazla şuydu:
“Bu yaz neredesin? Nereye gideceksin?”
Sorunun yön değiştirmesinin nedeni elbette korona.
Çünkü insanlar bu yaz kimlerle sosyalleşeceğine hiç olmadığı kadar önem vermeye başladı.
Şu lafı bile duydum:
“Onunla görüşmem, o tanımadığım başka bir zincirle (arkadaş grubu) fazla sosyalleşiyor.”
İyi de, kimin kiminle görüştüğü nasıl denetlenebilir ki?
Elbette bu mümkün değil.
Sanırım orada karşılıklı güven devreye girecek.
Bu yüzden birbirine güvenen, aynı kafadaki insanlar rahat bir şekilde sosyalleşmek için kendi topluluklarıyla yazı geçirmeye çalışacak.
Yazın gidişatını bu yeni eğilimin sloganı belirleyecek yani:
“Topluluğunu seç, yazın daha iyi geçsin!”

Bonjuk’çular ve yeniler

Topluluklara en iyi örnekler:
Mesela Bonjuk Bay’in topluluğu.
Şu sıra Bonjuk’çular İstanbul içinde bir yemek zinciri de oluşturmuş durumda.
Aşçılarının yaptığı yemekleri sadece kendi topluluklarından isteyen kişilere ulaştırıyorlar.
Sail Loft’un sahibi Arda Önen ve Akyaka’daki No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman’ın da benzer bir topluluk oluşturma projesi var.
Onlarınki yaza özel değil. Her dönem aktivite içinde olacak bir topluluk.
İkilinin hedefi, oluşturdukları toplulukla yemekler düzenleyip seyahatlere gitmek.

Bi’ kahve içelim mi?

Gündelik hayatta sormaya alıştığımız ama bir süreliğine ertelediğimiz sorular...
En sık kullandığımız soru kalıplarını grafik tasarımcı Ulaş Eryavuz bir seri haline getirmiş.
Hepsine bayıldım!
İşte o sorulardan bazıları:
∆ Evde misin?
∆ Gelirken simit alayım mı?
∆ Akşam topuklu mu giyeceksin?
∆ Bu şezlong boş mu?
∆ Bi’ kahve içelim mi?
∆ Sabah pazara gidelim mi?
∆ Vizen var mı?
∆ Köprü boş mu?
∆ Akşam sinemaya gidelim mi?
∆ Dün akşam konserde kim kimdiniz?

 Bu yaz hangi topluluğa dahil olacaksın

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