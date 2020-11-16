Bir saatliğine rezervasyon yaptıran var

Şu sıra yerli dizilerde psikiyatristlerin terapi hikayelerinden geliştirilen hikâyeler revaçta. Yakında bunlara yeni bir dalga daha eklenecek: Avukatların hikâyeleri.

Bir yapım şirketi ünlü bir avukatla bu konuda çalışmaya başlamış bile. Anlaşılan o ki, bu “gerçek hayat hikâyesi” akımından dalga dalga tüm meslek dalları nasibini alacak...

‘Ben fiyat konuşmam’

Pazartesi pazartesi herkese Bülent Ersoy coşması diliyorum.

Malum, divalar divası Bodrum’da 40 milyon liraya iki villa aldı ve şöyle konuştu:

“Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok. Çok beğendim ve iki villayı da aldım.”

Sadece Bülent Ersoy’a özgü bir şey değil bu aslında.

Bazı insanların sürekli dilindedir bu “Ben fiyat konuşmam” klişesi.

