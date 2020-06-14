‘Bay Soho House’un son yeniliği: House Connect

Benzer yaşam tarzına sahip insanları bir araya getirip topluluk kurmak son zamanların popüler akımlarından biri.
Soho House’un kurucusu ve CEO’su Nick Jones ise bu akımı çok önceden görenlerden.
Jones, 1995 yılında Londra’da Soho House’u açarak kendi topluluğunu oluşturma yolunda ilk adımı atmıştı.
Yıllar içinde kulüplerin sayısı arttı ve şu anda farklı ülkelerde 27 tane Soho House var. Tüm kulüplerin toplam üye sayısı ise 110 bin.
Soho House’un farklı şehirlerde açılmayı bekleyen yeni kulüpleri sıraya dizilmişken, Nick Jones başka bir yenilikle çıktı topluluğunun karşısına:
House Connect uygulaması.
İSTER İŞ KONUŞ İSTER EĞLEN
Karantina sürecindeki yoğun dijital etkileşimin bir yansıması aslında House Connect.
Soho House aplikasyonunda üyelerin birbirleriyle dijital bağlantı kurabilmesi için yapılmış, henüz test aşamasında olan bir video konferans uygulaması.
Olay şu: İstediğiniz sayıda, konuşmak istediğiniz konuyu seçiyorsunuz ve dünyanın her yanından üyeyle bir araya getiriliyorsunuz.
1 saat boyunca seçtiğiniz konularda sohbet edebiliyorsunuz.
Nick Jones şu ana kadar aldıkları tepkilerin olumlu olduğunu söylüyor:
“İşle ilgili öneriler isteyebilir, dünya gündemini tartışabilir ya da sadece birlikte eğlenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Gelecek aylarda Connect’i daha çok geliştireceğiz.”
HERKESE AÇILABİLİR Mİ?
Peki Soho House topluluğu dışındaki insanlara da açılabilir mi House Connect?
Jones bu konuda ılımlı:
“Soho House App. ya da Connect’in içinde olduğu farklı erişim ve avantajlara sahip yeni üyelik seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Ama şu anki 1 numaralı öncelik, var olan üyelerin deneyimini geliştirmek.”
SOHO ROC HOUSE HAZİRAN SONU
Jones’u yakalamışken, bu yıl içinde farklı şehirlerde açılmayı bekleyen kulüplerde salgın nedeniyle bir erteleme olup olmadığını da soruyorum.
“Mykonos’taki Soho Roc House’u haziran sonunda açıyoruz.
Londra’daki 180 House The Strand’i temmuzda ve Soho House Tel Aviv’i ise yılın devamında açmayı planlıyoruz.
Evet, karantina dönemi nedeniyle inşaatlarda ve hazırlıklarda gecikmeler oldu ama işleri yoluna koymak için çalışmalara başladık ve açılışlar için sabırsızlanıyoruz.
Soho House Paris ise 2021’de açılacak.”
MAAŞLARIMIZIN YÜZDE 40’INI BAĞIŞLADIK
Laf dönüp dolaşıp 3.5 aylık karantina dönemine geliyor tabii.
Normalde de yerinde duramayan hiperaktif bir yönetici olan Nick Jones, bu dönemde yine boş durmamış elbette. Soluksuz anlatıyor:
“Bu süreçte Soho Impact Support Fund’ı kurduk. Üst yönetimimiz maaşlarının yüzde 40’ını bu fona bağışladı. Bu fon Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren çalışanlarımıza maddi destek sağladı.”
OPEN HOUSE’U HERKESE AÇTIK
Bir de Open House deneyimi var. Jones onu da anlatıyor:
“Karantina döneminde dijital üyelik deneyimini geliştirdik aslında.
Kulüplerde yapılanları mobil üyelik uygulamasıyla evlere taşıdık.
Ayrıca Open House ile ilk defa Soho House etkinliklerini herkese açtık.”
‘Bay Soho House’un son yeniliği: House Connect
Benzer yaşam tarzına sahip insanları bir araya getirip topluluk kurmak son zamanların popüler akımlarından biri.
Soho House’un kurucusu ve CEO’su Nick Jones ise bu akımı çok önceden görenlerden.
Jones, 1995 yılında Londra’da Soho House’u açarak kendi topluluğunu oluşturma yolunda ilk adımı atmıştı.
Yıllar içinde kulüplerin sayısı arttı ve şu anda farklı ülkelerde 27 tane Soho House var. Tüm kulüplerin toplam üye sayısı ise 110 bin.
Soho House’un farklı şehirlerde açılmayı bekleyen yeni kulüpleri sıraya dizilmişken, Nick Jones başka bir yenilikle çıktı topluluğunun karşısına:
House Connect uygulaması.
İSTER İŞ KONUŞ İSTER EĞLEN
Karantina sürecindeki yoğun dijital etkileşimin bir yansıması aslında House Connect.
Soho House aplikasyonunda üyelerin birbirleriyle dijital bağlantı kurabilmesi için yapılmış, henüz test aşamasında olan bir video konferans uygulaması.
Olay şu: İstediğiniz sayıda, konuşmak istediğiniz konuyu seçiyorsunuz ve dünyanın her yanından üyeyle bir araya getiriliyorsunuz.
1 saat boyunca seçtiğiniz konularda sohbet edebiliyorsunuz.
Nick Jones şu ana kadar aldıkları tepkilerin olumlu olduğunu söylüyor:
“İşle ilgili öneriler isteyebilir, dünya gündemini tartışabilir ya da sadece birlikte eğlenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Gelecek aylarda Connect’i daha çok geliştireceğiz.”
HERKESE AÇILABİLİR Mİ?
Peki Soho House topluluğu dışındaki insanlara da açılabilir mi House Connect?
Jones bu konuda ılımlı:
“Soho House App. ya da Connect’in içinde olduğu farklı erişim ve avantajlara sahip yeni üyelik seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Ama şu anki 1 numaralı öncelik, var olan üyelerin deneyimini geliştirmek.”
SOHO ROC HOUSE HAZİRAN SONU
Jones’u yakalamışken, bu yıl içinde farklı şehirlerde açılmayı bekleyen kulüplerde salgın nedeniyle bir erteleme olup olmadığını da soruyorum.
“Mykonos’taki Soho Roc House’u haziran sonunda açıyoruz.
Londra’daki 180 House The Strand’i temmuzda ve Soho House Tel Aviv’i ise yılın devamında açmayı planlıyoruz.
Evet, karantina dönemi nedeniyle inşaatlarda ve hazırlıklarda gecikmeler oldu ama işleri yoluna koymak için çalışmalara başladık ve açılışlar için sabırsızlanıyoruz.
Soho House Paris ise 2021’de açılacak.”
MAAŞLARIMIZIN YÜZDE 40’INI BAĞIŞLADIK
Laf dönüp dolaşıp 3.5 aylık karantina dönemine geliyor tabii.
Normalde de yerinde duramayan hiperaktif bir yönetici olan Nick Jones, bu dönemde yine boş durmamış elbette. Soluksuz anlatıyor:
“Bu süreçte Soho Impact Support Fund’ı kurduk. Üst yönetimimiz maaşlarının yüzde 40’ını bu fona bağışladı. Bu fon Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren çalışanlarımıza maddi destek sağladı.”
OPEN HOUSE’U HERKESE AÇTIK
Bir de Open House deneyimi var. Jones onu da anlatıyor:
“Karantina döneminde dijital üyelik deneyimini geliştirdik aslında.
Kulüplerde yapılanları mobil üyelik uygulamasıyla evlere taşıdık.
Ayrıca Open House ile ilk defa Soho House etkinliklerini herkese açtık.”