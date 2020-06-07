Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor?
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor?

7 Haziran 2020

Popüler plajların çoğu 19-20 Haziran’da açılıyor. Alaçatı’nın ise sakin ve gürültüsüz bir yaz geçireceği yorumları yapılıyor. Hatta “Köyün o ilk ve güzel haline geri döneceğiz” deniliyor. After kulüpler açılamayacağı için ev partilerinin çoğalacağı beklentisi de var. O zaman buyurun Alaçatı’yı bu yaz nelerin beklediğine...

Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor

 

  • GRANDE BU YAZ YOK, KÖYE INNO GELİYOR

Kenan Doğulu’nun verdiği yaz konserleriyle hayli sükse yapan Spiaggia Grande bu yaz yok.

Onun yerine yeni bir plaj açılacak, ama henüz ismi net değil.

Bu plajı, yine Grande’den tanıdığımız bir isim işletecek: Kutsi Süer.

Bu arada Süer, Alaçatı içinde açılacak yeni bir restoranın da işletmesini üstlenecek: Inno.

Mekanın menüsü Uzakdoğu ve İtalyan mutfağı karışımı.

Kutsi Süer’in bir iddiası da var. Ona göre bu yaz Alaçatı eski günlerine geri dönecek.

“Eskiden nasıl sadece Fun Beach’e gider, akşam da bir tek Alarga’da sosyalleşirdik. Bu yaz da o sakin ve eski güzel günlere geri dönüş olacak. Çünkü after kulüpler açılamayacağı için herkes daha erken saatlerde sosyalleşecek.”

Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor

  • AFTER KULÜPLER BELİRSİZ

Süer’in tespiti doğru çıkabilir.

Çünkü söylediği gibi hali hazırda kulüpler için açılma izni hâlâ yok.

Bu nedenle Bedevi, Klein gibi popüler after kulüpler yerine köyün içine geri dönüş yaşaanabilir.

Nitekim köy müdaviminin pek ısınamadığı nargileciler kapalı.

Gece geç saate kadar yüksek sesle müzik yapan meyhaneler de saat kısıtlaması nedeniyle erken kapanacak.

Dolayısıyla Alaçatı bu yaz gerçekten de eski, organik hallerine dönüş yaşayabilir.

Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor

  • FLY INN’DE METREKARE KİRALAMA DÖNEMİ!

Peki popüler plajlarda durum ne?

En büyük plajlardan biri olan Fly Inn 19 Haziran’da kapılarını açıyor.

2 bin kişilik kapasiteye sahip plaj bu sezon kişi sayısını 700’le sınırlandırıyor.

Şezlong grupları arasındaki mesafeyi de 1.5 metreden 7-8 metreye çıkarıyorlar.

Bu arada isteyene kendi özel plajını yaratma teklifi de sunacak Fly Inn.

Şöyle ki: Maksimum 8 metrekare olmak kaydıyla isteyen gruplar plajdaki bir alanı kendileri için kiralayabilecek.

Kira bedeli ise metrekare başına 15 liradan başlayacak.

  • MOMO VE ISOLEE

Ovacık’taki Before Sunset ve Dalyan’daki Momo’nun açılışı da 19 Haziran hafta sonunda. 

Momo’cular kalabalık ‘happy hour’lar yerine bu yaz herkesin olduğu yerden eşlik edeceği günbatımı partileri yapmayı hedefliyor.

Haldun Demirhisar’ın işlettiği, günümüzün ruh haline ismi dolayısıyla ‘cuk’ uyan Plage Isolée ise 20 Haziran’da kapılarını açıyor.

Demirhisar’ın köy içindeki Tek Masa adlı mekanı bu yaz oğlu Demir Demirhisar’a emanet. Floransa’da gastronomi okuyan Demir, uzun İtalyan masaları yapacak bu yaz Tek Masa’da.

Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor

  • AÇILIŞ SAATİ DAHA DA ERKEN

Ferdi Baba, Kapari, Yek, Kolburano’s gibi sevilen restoranlar da bu yaz kaldıkları yerden devam ediyor.

Köyün klasiklerinden, yazarken bile ağzımı sulandıran yemeklere sahip Asma Yaprağı ise Ovacık yolundaki yeni yerinde açıldı bile.

Ferah feza mekanlarında hizmet verecekler bu yaz müdavimlerine...

Köy içindeki bir diğer popüler restoran bar olan Hammam haziranın sonuna doğru açılacak.

Eğer 22.00 saat kuralı devam ederse mekanı 17.00 gibi açıp eğlenceyi de erken başlatma hedefinde Hammam’ın işletmecisi Serkan Koca.

  • EV PARTİLERİ POPÜLER OLACAK

Bayramı Alaçatı’da geçirenlerin en çok söylediği şeylerden biri ev partilerinin çok popüler olduğuydu.

Anlaşılan o ki, bu yaz çoğu ev sahibi evden pek az çıkıp gerekirse eğlencesini de evinde gerçekleştireceği partilerde yaşayacak.

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Evet ama eksikRauf TAMEREvet ama eksik07.06.2020
Caruso’yu dinlerken düşündüklerimDoğan HIZLANCaruso’yu dinlerken düşündüklerim 07.06.2020
ABDnin geleceğiİlber OrtaylıABD'nin geleceği07.06.2020
CHP’liler korkmasınlar da ne yapsınlar Sırrı SakıkAhmet HAKANCHP’liler korkmasınlar da ne yapsınlar Sırrı Sakık?07.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.