Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor?

Popüler plajların çoğu 19-20 Haziran’da açılıyor. Alaçatı’nın ise sakin ve gürültüsüz bir yaz geçireceği yorumları yapılıyor. Hatta “Köyün o ilk ve güzel haline geri döneceğiz” deniliyor. After kulüpler açılamayacağı için ev partilerinin çoğalacağı beklentisi de var. O zaman buyurun Alaçatı’yı bu yaz nelerin beklediğine...
- GRANDE BU YAZ YOK, KÖYE INNO GELİYOR
Kenan Doğulu’nun verdiği yaz konserleriyle hayli sükse yapan Spiaggia Grande bu yaz yok.
Onun yerine yeni bir plaj açılacak, ama henüz ismi net değil.
Bu plajı, yine Grande’den tanıdığımız bir isim işletecek: Kutsi Süer.
Bu arada Süer, Alaçatı içinde açılacak yeni bir restoranın da işletmesini üstlenecek: Inno.
Mekanın menüsü Uzakdoğu ve İtalyan mutfağı karışımı.
Kutsi Süer’in bir iddiası da var. Ona göre bu yaz Alaçatı eski günlerine geri dönecek.
“Eskiden nasıl sadece Fun Beach’e gider, akşam da bir tek Alarga’da sosyalleşirdik. Bu yaz da o sakin ve eski güzel günlere geri dönüş olacak. Çünkü after kulüpler açılamayacağı için herkes daha erken saatlerde sosyalleşecek.”
Süer’in tespiti doğru çıkabilir.
Çünkü söylediği gibi hali hazırda kulüpler için açılma izni hâlâ yok.
Bu nedenle Bedevi, Klein gibi popüler after kulüpler yerine köyün içine geri dönüş yaşaanabilir.
Nitekim köy müdaviminin pek ısınamadığı nargileciler kapalı.
Gece geç saate kadar yüksek sesle müzik yapan meyhaneler de saat kısıtlaması nedeniyle erken kapanacak.
Dolayısıyla Alaçatı bu yaz gerçekten de eski, organik hallerine dönüş yaşayabilir.
- FLY INN’DE METREKARE KİRALAMA DÖNEMİ!
Peki popüler plajlarda durum ne?
En büyük plajlardan biri olan Fly Inn 19 Haziran’da kapılarını açıyor.
2 bin kişilik kapasiteye sahip plaj bu sezon kişi sayısını 700’le sınırlandırıyor.
Şezlong grupları arasındaki mesafeyi de 1.5 metreden 7-8 metreye çıkarıyorlar.
Bu arada isteyene kendi özel plajını yaratma teklifi de sunacak Fly Inn.
Şöyle ki: Maksimum 8 metrekare olmak kaydıyla isteyen gruplar plajdaki bir alanı kendileri için kiralayabilecek.
Kira bedeli ise metrekare başına 15 liradan başlayacak.
Ovacık’taki Before Sunset ve Dalyan’daki Momo’nun açılışı da 19 Haziran hafta sonunda.
Momo’cular kalabalık ‘happy hour’lar yerine bu yaz herkesin olduğu yerden eşlik edeceği günbatımı partileri yapmayı hedefliyor.
Haldun Demirhisar’ın işlettiği, günümüzün ruh haline ismi dolayısıyla ‘cuk’ uyan Plage Isolée ise 20 Haziran’da kapılarını açıyor.
Demirhisar’ın köy içindeki Tek Masa adlı mekanı bu yaz oğlu Demir Demirhisar’a emanet. Floransa’da gastronomi okuyan Demir, uzun İtalyan masaları yapacak bu yaz Tek Masa’da.
- AÇILIŞ SAATİ DAHA DA ERKEN
Ferdi Baba, Kapari, Yek, Kolburano’s gibi sevilen restoranlar da bu yaz kaldıkları yerden devam ediyor.
Köyün klasiklerinden, yazarken bile ağzımı sulandıran yemeklere sahip Asma Yaprağı ise Ovacık yolundaki yeni yerinde açıldı bile.
Ferah feza mekanlarında hizmet verecekler bu yaz müdavimlerine...
Köy içindeki bir diğer popüler restoran bar olan Hammam haziranın sonuna doğru açılacak.
Eğer 22.00 saat kuralı devam ederse mekanı 17.00 gibi açıp eğlenceyi de erken başlatma hedefinde Hammam’ın işletmecisi Serkan Koca.
- EV PARTİLERİ POPÜLER OLACAK
Bayramı Alaçatı’da geçirenlerin en çok söylediği şeylerden biri ev partilerinin çok popüler olduğuydu.
Anlaşılan o ki, bu yaz çoğu ev sahibi evden pek az çıkıp gerekirse eğlencesini de evinde gerçekleştireceği partilerde yaşayacak.
Alaçatı bu yaz eski haline mi dönüyor?
Popüler plajların çoğu 19-20 Haziran’da açılıyor. Alaçatı’nın ise sakin ve gürültüsüz bir yaz geçireceği yorumları yapılıyor. Hatta “Köyün o ilk ve güzel haline geri döneceğiz” deniliyor. After kulüpler açılamayacağı için ev partilerinin çoğalacağı beklentisi de var. O zaman buyurun Alaçatı’yı bu yaz nelerin beklediğine...
Kenan Doğulu’nun verdiği yaz konserleriyle hayli sükse yapan Spiaggia Grande bu yaz yok.
Onun yerine yeni bir plaj açılacak, ama henüz ismi net değil.
Bu plajı, yine Grande’den tanıdığımız bir isim işletecek: Kutsi Süer.
Bu arada Süer, Alaçatı içinde açılacak yeni bir restoranın da işletmesini üstlenecek: Inno.
Mekanın menüsü Uzakdoğu ve İtalyan mutfağı karışımı.
Kutsi Süer’in bir iddiası da var. Ona göre bu yaz Alaçatı eski günlerine geri dönecek.
“Eskiden nasıl sadece Fun Beach’e gider, akşam da bir tek Alarga’da sosyalleşirdik. Bu yaz da o sakin ve eski güzel günlere geri dönüş olacak. Çünkü after kulüpler açılamayacağı için herkes daha erken saatlerde sosyalleşecek.”
Süer’in tespiti doğru çıkabilir.
Çünkü söylediği gibi hali hazırda kulüpler için açılma izni hâlâ yok.
Bu nedenle Bedevi, Klein gibi popüler after kulüpler yerine köyün içine geri dönüş yaşaanabilir.
Nitekim köy müdaviminin pek ısınamadığı nargileciler kapalı.
Gece geç saate kadar yüksek sesle müzik yapan meyhaneler de saat kısıtlaması nedeniyle erken kapanacak.
Dolayısıyla Alaçatı bu yaz gerçekten de eski, organik hallerine dönüş yaşayabilir.
Peki popüler plajlarda durum ne?
En büyük plajlardan biri olan Fly Inn 19 Haziran’da kapılarını açıyor.
2 bin kişilik kapasiteye sahip plaj bu sezon kişi sayısını 700’le sınırlandırıyor.
Şezlong grupları arasındaki mesafeyi de 1.5 metreden 7-8 metreye çıkarıyorlar.
Bu arada isteyene kendi özel plajını yaratma teklifi de sunacak Fly Inn.
Şöyle ki: Maksimum 8 metrekare olmak kaydıyla isteyen gruplar plajdaki bir alanı kendileri için kiralayabilecek.
Kira bedeli ise metrekare başına 15 liradan başlayacak.
Ovacık’taki Before Sunset ve Dalyan’daki Momo’nun açılışı da 19 Haziran hafta sonunda.
Momo’cular kalabalık ‘happy hour’lar yerine bu yaz herkesin olduğu yerden eşlik edeceği günbatımı partileri yapmayı hedefliyor.
Haldun Demirhisar’ın işlettiği, günümüzün ruh haline ismi dolayısıyla ‘cuk’ uyan Plage Isolée ise 20 Haziran’da kapılarını açıyor.
Demirhisar’ın köy içindeki Tek Masa adlı mekanı bu yaz oğlu Demir Demirhisar’a emanet. Floransa’da gastronomi okuyan Demir, uzun İtalyan masaları yapacak bu yaz Tek Masa’da.
Ferdi Baba, Kapari, Yek, Kolburano’s gibi sevilen restoranlar da bu yaz kaldıkları yerden devam ediyor.
Köyün klasiklerinden, yazarken bile ağzımı sulandıran yemeklere sahip Asma Yaprağı ise Ovacık yolundaki yeni yerinde açıldı bile.
Ferah feza mekanlarında hizmet verecekler bu yaz müdavimlerine...
Köy içindeki bir diğer popüler restoran bar olan Hammam haziranın sonuna doğru açılacak.
Eğer 22.00 saat kuralı devam ederse mekanı 17.00 gibi açıp eğlenceyi de erken başlatma hedefinde Hammam’ın işletmecisi Serkan Koca.
Bayramı Alaçatı’da geçirenlerin en çok söylediği şeylerden biri ev partilerinin çok popüler olduğuydu.
Anlaşılan o ki, bu yaz çoğu ev sahibi evden pek az çıkıp gerekirse eğlencesini de evinde gerçekleştireceği partilerde yaşayacak.