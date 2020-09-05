Pratik zekâ için bulmaca ve mantık oyunları

Sadece ders çalışıp sınavlarda başarılı olamayan çocukları suçlamak yersiz. Türk Beyin Takım Kaptanı Ferhat Çalapkulu ve mantık oyunları yazarı Ümit Abacıoğlu başarıda bulmaca çözmenin ve mantık oyunlarının da önemli olduğunu söylüyor.
Zekâ oyunlarını ve bulmacaları neden öneriyorsunuz?
Ferhat Çalapkulu: Ünlü psikolog Jena Piaget zekâyı ‘uyum becerisi’ olarak tanımlıyor. Hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için zekâmıza daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zekâ oyunları sayesinde size öğretilen kalıpların dışında düşünmeye başlarsınız. Bu da yaratıcı düşünme becerisini geliştirerek gerçek hayattaki problemlere farklı açılardan bakmamızı sağlar.
Ümit Abacıoğlu: Zekâ oyunlarıyla uğraşmak etkin düşünme yetinizi geliştirir. Uzun süreli konsantrasyon odaklanma becerisini güçlendirir. Detaylara da büyük resme de hâkim olmanızı sağlar. Çoklu algı ve dikkat güçlenir, parça-bütün ilişkisi kurma öğrenilir.
Çocuğun okul başarısına nasıl bir etkisi var?
Ferhat Çalapkulu: Zekâ oyunları kişiye sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır, hayatın her alanında problem çözme becerisinin gelişmesini sağlar. Dolayısıyla olayların sebep-sonuç ilişkisini kavramak ve çözüm üretmek kolaylaşır.
Ümit Abacıoğlu: Nasıl düzenli spor yaptığımızda forma giriyor, fiziki sağlığımıza kavuşuyorsak beynimizin formda olması, sağlıklı kalması için de düzenli olarak beyin cimnastiği yapmamız gerekiyor.
Hangi bulmacaları öneriyorsunuz?
Ferhat Çalapkulu: Kare bulmaca çözmenin sözcük dağarcığını geliştirdiği, sudoku ve benzeri zekâ oyunlarınınsa alzheimer’ı önlediği veya başlamasını geciktirdiği yönünde çalışmalar var. Okulöncesi çocuklar için dahi Renklerle Sudoku gibi zekâ oyunları var.
Kaç yaşında başlanmalı?
Ümit Abacıoğlu: Ne kadar erken yaşta başlanırsa ne kadar düzenli ve sık tekrar edilirse düşünme ve problem çözme becerileri de o kadar güçlenir. Zekâ oyunlarına başlamak için hiçbir zaman geç değil. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de bulmaca çözmeli ve bu ritüele yaşam boyu devam etmeli.
HEM ZEVKLİ HEM DE YARARLI OLDUĞUNU KAVRARSA...
Cevher Sönmez, Uzman Psikolog
Anne-babalar çocuklarını mutlaka bulmacalar ve zekâ oyunlarıyla tanıştırsın. Bu oyunların çocuğun bilişsel gelişiminde önemli rol oynadığı, dikkat ve odaklanma konusunda büyük yararlarının olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Ayrıca strateji geliştirme, problem çözme becerileri kazandırma, parça-bütün ilişkisini geliştirme ve hafızayı kuvvetlendirme konusunda da yararları var.
DERS BAŞARISINDA ETKİLİ
Dikkat, istek, uyum ve odaklanma süreçleri bu oyunlara yönelmede önemli. Yani ortamda fazla uyaran olmamalı. Çocuk onun için yararlı olacak içeriklerin farkında olmalı ve teşvik edilmeli. Çocuk oyun oynamaktan zevk alır. Bu oyunların da hem zevkli hem de yararlı olduğunu kavrarsa bunu yaşamının bir parçası haline getirecektir.
Üstelik bu durum okul ve ders başarısını da olumlu etkiler. Çocuğun etkili çalışmayı ve hızlı çözüm bulmayı öğrenmesi için ona mantık oyunları oynatmak, bulmaca çözdürmek gerekiyor. İspanya’da yapılan araştırmalarda sanal oyunla doğal oyun arasındaki fark tespit edilmiş. Sanal oyunlar yaratıcı düşünme becerisini körleştirirken yapboz ve akıl oyunları gibi doğal oyunlar yaratıcı düşünme becerisine katkı sağlıyor.
HADİ GİDELİM
Pedagog onaylı çocuk oyunu ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ COVID-19 önlemleri alınarak sınırlı sayıda izleyiciyle sahnelenecek.
Yer: İstanbul, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 45 lira
Telefon: (0216) 336 12 00
HAFTANIN KİTABI
‘Kitabevi Güncesi’ sadece kitapları değil, kitapçıda vakit geçiren birbirinden farklı insanları eğlenceli bir dille anlatıyor.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Burcu Ural Kopan-Gökçe Akgül
Tür: Çizgi roman
Sayfa: 56
Fiyatı: 38 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Ferda Serbest’in kızı Derin.
Pratik zekâ için bulmaca ve mantık oyunları
Sadece ders çalışıp sınavlarda başarılı olamayan çocukları suçlamak yersiz. Türk Beyin Takım Kaptanı Ferhat Çalapkulu ve mantık oyunları yazarı Ümit Abacıoğlu başarıda bulmaca çözmenin ve mantık oyunlarının da önemli olduğunu söylüyor.
Zekâ oyunlarını ve bulmacaları neden öneriyorsunuz?
Ferhat Çalapkulu: Ünlü psikolog Jena Piaget zekâyı ‘uyum becerisi’ olarak tanımlıyor. Hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için zekâmıza daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zekâ oyunları sayesinde size öğretilen kalıpların dışında düşünmeye başlarsınız. Bu da yaratıcı düşünme becerisini geliştirerek gerçek hayattaki problemlere farklı açılardan bakmamızı sağlar.
Ümit Abacıoğlu: Zekâ oyunlarıyla uğraşmak etkin düşünme yetinizi geliştirir. Uzun süreli konsantrasyon odaklanma becerisini güçlendirir. Detaylara da büyük resme de hâkim olmanızı sağlar. Çoklu algı ve dikkat güçlenir, parça-bütün ilişkisi kurma öğrenilir.
Çocuğun okul başarısına nasıl bir etkisi var?
Ferhat Çalapkulu: Zekâ oyunları kişiye sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır, hayatın her alanında problem çözme becerisinin gelişmesini sağlar. Dolayısıyla olayların sebep-sonuç ilişkisini kavramak ve çözüm üretmek kolaylaşır.
Ümit Abacıoğlu: Nasıl düzenli spor yaptığımızda forma giriyor, fiziki sağlığımıza kavuşuyorsak beynimizin formda olması, sağlıklı kalması için de düzenli olarak beyin cimnastiği yapmamız gerekiyor.
Hangi bulmacaları öneriyorsunuz?
Ferhat Çalapkulu: Kare bulmaca çözmenin sözcük dağarcığını geliştirdiği, sudoku ve benzeri zekâ oyunlarınınsa alzheimer’ı önlediği veya başlamasını geciktirdiği yönünde çalışmalar var. Okulöncesi çocuklar için dahi Renklerle Sudoku gibi zekâ oyunları var.
Kaç yaşında başlanmalı?
Ümit Abacıoğlu: Ne kadar erken yaşta başlanırsa ne kadar düzenli ve sık tekrar edilirse düşünme ve problem çözme becerileri de o kadar güçlenir. Zekâ oyunlarına başlamak için hiçbir zaman geç değil. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de bulmaca çözmeli ve bu ritüele yaşam boyu devam etmeli.
HEM ZEVKLİ HEM DE YARARLI OLDUĞUNU KAVRARSA...
Cevher Sönmez, Uzman Psikolog
Anne-babalar çocuklarını mutlaka bulmacalar ve zekâ oyunlarıyla tanıştırsın. Bu oyunların çocuğun bilişsel gelişiminde önemli rol oynadığı, dikkat ve odaklanma konusunda büyük yararlarının olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Ayrıca strateji geliştirme, problem çözme becerileri kazandırma, parça-bütün ilişkisini geliştirme ve hafızayı kuvvetlendirme konusunda da yararları var.
DERS BAŞARISINDA ETKİLİ
Dikkat, istek, uyum ve odaklanma süreçleri bu oyunlara yönelmede önemli. Yani ortamda fazla uyaran olmamalı. Çocuk onun için yararlı olacak içeriklerin farkında olmalı ve teşvik edilmeli. Çocuk oyun oynamaktan zevk alır. Bu oyunların da hem zevkli hem de yararlı olduğunu kavrarsa bunu yaşamının bir parçası haline getirecektir.
Üstelik bu durum okul ve ders başarısını da olumlu etkiler. Çocuğun etkili çalışmayı ve hızlı çözüm bulmayı öğrenmesi için ona mantık oyunları oynatmak, bulmaca çözdürmek gerekiyor. İspanya’da yapılan araştırmalarda sanal oyunla doğal oyun arasındaki fark tespit edilmiş. Sanal oyunlar yaratıcı düşünme becerisini körleştirirken yapboz ve akıl oyunları gibi doğal oyunlar yaratıcı düşünme becerisine katkı sağlıyor.
HADİ GİDELİM
Pedagog onaylı çocuk oyunu ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ COVID-19 önlemleri alınarak sınırlı sayıda izleyiciyle sahnelenecek.
Yer: İstanbul, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 45 lira
Telefon: (0216) 336 12 00
HAFTANIN KİTABI
‘Kitabevi Güncesi’ sadece kitapları değil, kitapçıda vakit geçiren birbirinden farklı insanları eğlenceli bir dille anlatıyor.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Burcu Ural Kopan-Gökçe Akgül
Tür: Çizgi roman
Sayfa: 56
Fiyatı: 38 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Ferda Serbest’in kızı Derin.