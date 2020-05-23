Ev işi yapmak çocukları geliştiriyor

Ev işleri rutinine çocukları dahil etmenin önemini çocuk gelişimi konusunda uzman Prof. Dr. Şehnaz Ceylan ile konuştuk. “Çamaşır asma özbakım, toz alma koordinasyon becerilerini geliştiriyor” diyen Ceylan, motivasyonu arttırmak için ‘oyunlaştırmayı’ öneriyor.
Çocukların ev işlerine dahil olması neden önemli?
Çünkü bu, onlara karşılaştıkları zorluklarla ve engellerle başa çıkmayı öğretir. Günlük ev işleri sayesinde sorumluluktan koordinasyona birçok beceri kazanır. Ayrıca kendilerini ailelerinin bir parçası olarak hissetmeleri açısından da önemli.
Ebeveynini gözlemleyip taklit ederek öğrenir
◊ TÜİK 2019 verilerine göre 5-17 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 60’ı, kız çocukların yüzde 49.7’si ev işlerine yardım etmiyor. Oğlanlar neden daha geride?
Geleneksel aile yapısının hâkim olduğu toplumlarda kızların oğlanlardan daha fazla ev işi yapması beklenebiliyor. Erkeklerin ev geçindirme, kariyer yapma gibi sorumlulukları olduğu da düşünülüyor ve erken yaşlardan itibaren etütler, sosyalleşme faaliyetleri, spor gibi alanlara daha fazla zaman ayırması destekleniyor. Kızlarınsa anneye yardım ve ev işlerini destekleme görevi üstlenmesi isteniyor.
◊ Bu nasıl değiştirilebilir peki?
Anne-babanın tutum, davranış ve bakış açıları belirleyici bu konuda. Ailede, ev içi faaliyetlerde eşitlikçi bir dağılım olmalı. Çünkü çocuklar ebeveynini gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir.
◊ “Anne-babalar, çocuklarına görev vermeli” diyoruz. Hangi işleri, nasıl yapmalılar?
Özellikle pandemi döneminde çocuğun ev işi rutininin bir parçası olması çok önemli. Örneğin, sabah güne başlarken yatağını toplamak, kahvaltıyı hazırlamak, kıyafetlerini giymek, evi temizlemek gibi rutinlerin hepsinde çocuklar da yer almalıdır.
◊ İstekli olmaları da önemli...
Öncelikle çocukların ev işlerine katılımı için fırsat verilmeli. İkincisi, çocuk cesaretlendirilmeli. En küçük girişimleri bile gözden kaçmamalı. Örneğin; o gün çocuğunuz yemek masasına kaşıkları ya da peçeteleri götürmek istiyorsa onun bu konudaki girişimini destekleyin. “Kaşıkları yerleştirmene çok sevindim”, “Yemekte bir yardımcıya her zaman ihtiyaç duyarım, teşekkür ederim” gibi cümleler kurabilirsiniz.
◊ Çocuklar hangi işi yaptığında ne tür beceriler kazanır?
Şu sıralarda örneğin, yazlık kıyafetleri yerleştirme işini birlikte yapmak düzen alışkanlığı edinmesini sağlar. Masa hazırlama, yerleştirme ve estetik görünmesini sağlama yaratıcılığını geliştirir. Süpürme, yıkama, toz alma, kurulama gibi aktiviteler koordinasyon ve yoğunlaşma becerisini arttırır. Ayakkabı boyama, çamaşır yıkama, asma, ütüleme gibi etkinlikler özbakım becerilerini destekler.
Teklifini reddetmeyin, işe yarar hissetsin
◊ Sözel uyarılar dışında çocuklar nasıl harekete geçirilebilir?
Önemli bir ayrıntı, davranışı eğlenceli hale getirmektir. Çocuk oyuna asla hayır demez. Kendisini değerli, önemli, işe yarar hissettiği her süreçte ebeveynin yanında ve işin bir parçası olur. Örneğin, üç yaşındaki bir çocuk kendiliğinden size gelip masa hazırlama, bulaşık makinesini boşaltma işleri için teklifte bulunabilir. Eğer geri çevrilmez ve olumsuz bir tutumla karşılaşmazsa keşif ve araştırma yapması için büyük fırsat sunmuş olursunuz.
#EvdeKal etkinlikleri
Kaplumbağayı hareket ettir
Çocukların tablette yararlı zaman geçirmesi için üretilen uygulamalardan ‘Move the Turtle’ onların desen ve tasarımın temel mantığını anlamasını sağlıyor. Uygulama sayesinde çocuklar kendi özgün dijital tasarımlarını yapabiliyorlar. iOS mağazasından indirilebilir.
Eğlenceli resim çizme teknikleri
Birbirinden eğlenceli tekniklerle, kolay resim yapma becerileri kazandıran videolar ‘Çizelim Boyayalım’ adlı YouTube kanalında. Çocuklar çok sevecek.
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Semih ve Çağla Esendemir’in oğlu Çınar.
Ev işi yapmak çocukları geliştiriyor
Ev işleri rutinine çocukları dahil etmenin önemini çocuk gelişimi konusunda uzman Prof. Dr. Şehnaz Ceylan ile konuştuk. “Çamaşır asma özbakım, toz alma koordinasyon becerilerini geliştiriyor” diyen Ceylan, motivasyonu arttırmak için ‘oyunlaştırmayı’ öneriyor.
Çocukların ev işlerine dahil olması neden önemli?
Çünkü bu, onlara karşılaştıkları zorluklarla ve engellerle başa çıkmayı öğretir. Günlük ev işleri sayesinde sorumluluktan koordinasyona birçok beceri kazanır. Ayrıca kendilerini ailelerinin bir parçası olarak hissetmeleri açısından da önemli.
Ebeveynini gözlemleyip taklit ederek öğrenir
◊ TÜİK 2019 verilerine göre 5-17 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 60’ı, kız çocukların yüzde 49.7’si ev işlerine yardım etmiyor. Oğlanlar neden daha geride?
Geleneksel aile yapısının hâkim olduğu toplumlarda kızların oğlanlardan daha fazla ev işi yapması beklenebiliyor. Erkeklerin ev geçindirme, kariyer yapma gibi sorumlulukları olduğu da düşünülüyor ve erken yaşlardan itibaren etütler, sosyalleşme faaliyetleri, spor gibi alanlara daha fazla zaman ayırması destekleniyor. Kızlarınsa anneye yardım ve ev işlerini destekleme görevi üstlenmesi isteniyor.
◊ Bu nasıl değiştirilebilir peki?
Anne-babanın tutum, davranış ve bakış açıları belirleyici bu konuda. Ailede, ev içi faaliyetlerde eşitlikçi bir dağılım olmalı. Çünkü çocuklar ebeveynini gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir.
◊ “Anne-babalar, çocuklarına görev vermeli” diyoruz. Hangi işleri, nasıl yapmalılar?
Özellikle pandemi döneminde çocuğun ev işi rutininin bir parçası olması çok önemli. Örneğin, sabah güne başlarken yatağını toplamak, kahvaltıyı hazırlamak, kıyafetlerini giymek, evi temizlemek gibi rutinlerin hepsinde çocuklar da yer almalıdır.
◊ İstekli olmaları da önemli...
Öncelikle çocukların ev işlerine katılımı için fırsat verilmeli. İkincisi, çocuk cesaretlendirilmeli. En küçük girişimleri bile gözden kaçmamalı. Örneğin; o gün çocuğunuz yemek masasına kaşıkları ya da peçeteleri götürmek istiyorsa onun bu konudaki girişimini destekleyin. “Kaşıkları yerleştirmene çok sevindim”, “Yemekte bir yardımcıya her zaman ihtiyaç duyarım, teşekkür ederim” gibi cümleler kurabilirsiniz.
◊ Çocuklar hangi işi yaptığında ne tür beceriler kazanır?
Şu sıralarda örneğin, yazlık kıyafetleri yerleştirme işini birlikte yapmak düzen alışkanlığı edinmesini sağlar. Masa hazırlama, yerleştirme ve estetik görünmesini sağlama yaratıcılığını geliştirir. Süpürme, yıkama, toz alma, kurulama gibi aktiviteler koordinasyon ve yoğunlaşma becerisini arttırır. Ayakkabı boyama, çamaşır yıkama, asma, ütüleme gibi etkinlikler özbakım becerilerini destekler.
Teklifini reddetmeyin, işe yarar hissetsin
◊ Sözel uyarılar dışında çocuklar nasıl harekete geçirilebilir?
Önemli bir ayrıntı, davranışı eğlenceli hale getirmektir. Çocuk oyuna asla hayır demez. Kendisini değerli, önemli, işe yarar hissettiği her süreçte ebeveynin yanında ve işin bir parçası olur. Örneğin, üç yaşındaki bir çocuk kendiliğinden size gelip masa hazırlama, bulaşık makinesini boşaltma işleri için teklifte bulunabilir. Eğer geri çevrilmez ve olumsuz bir tutumla karşılaşmazsa keşif ve araştırma yapması için büyük fırsat sunmuş olursunuz.
#EvdeKal etkinlikleri
Kaplumbağayı hareket ettir
Çocukların tablette yararlı zaman geçirmesi için üretilen uygulamalardan ‘Move the Turtle’ onların desen ve tasarımın temel mantığını anlamasını sağlıyor. Uygulama sayesinde çocuklar kendi özgün dijital tasarımlarını yapabiliyorlar. iOS mağazasından indirilebilir.
Eğlenceli resim çizme teknikleri
Birbirinden eğlenceli tekniklerle, kolay resim yapma becerileri kazandıran videolar ‘Çizelim Boyayalım’ adlı YouTube kanalında. Çocuklar çok sevecek.
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Semih ve Çağla Esendemir’in oğlu Çınar.