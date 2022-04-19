Vegan Burger’ın lezzeti

Olur efendim, bal gibi olur, hem de çok güzel olur.
Burger King denemelere başladı bile.
Londra Leicester Square’deki Burger King geçtiğimiz ay boyunca sadece vegan burger satışı yaptı.
Ve ne oldu biliyor musunuz?
Satışlar arttı.
Vegan Whopper Burger ve vegan nugget’lar büyük bir iştahla tüketildi.
Tadanlar bu menülerin etli versiyonlarından lezzet olarak hiç farklı olmadığını söylediler ve sosyal medyalarında da paylaştılar.
Bu 1 aylık deneme sonucunda en çok beğenilen vegan menüler bundan sonra tüm Burger King’lerde satışta olacak.
Fast food zincirleri vegan beslenmeyi yaygınlaştırmak ve sevdirmek için en doğru adres.
Hayvan sömürüsünün en büyük sorumlusu olan bu büyük zincirlerin bitkisel burger’lara geçişi hem hayvan hakları hem de iklim krizi konusunda büyük bir adım olacak.
Burger King, çok değil 7 yıl sonra menüsünün yarısının etsiz seçeneklerden oluşmasını hedeflediğini açıkladı.
Şahane bir haber, öyle değil mi?
Vegan mutfağı yükselişte ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.
Coachella modası
Pandemi bitti ve 25 bin kişi Kaliforniya’ya, merakla beklenen Coachella Müzik Festivali’ne akın etti.
Bu festival, konserleri kadar, hatta bazen konserlerinden de daha fazla moda ve kıyafetler ile konuşuluyor.
Pek çok markanın gözü de bu festivaldeydi.
Coachella’ya katılan sosyal medya influencer’ları markalardan post atmak için sağlam paralar alıyorlar.
150-200 bin bandında takipçisi olanlar, post başına 2 bin dolardan başlayan ödemeler istiyor.
Paylaşımlarda modeller, şarkıcılar, oyuncular söz konusu olduğunda yüz bin dolarlar telaffuz edilmeye başlıyor.
Bu sene 90’ların vintage temalı kıyafetleri, tül etekler, streç tulumlar, dantel detaylar ve hasır şapkalar ön planda.
Bu arada YouTube Originals’da festivalin 20 yılını kapsayan bir belgesel yayınlandı.
Bu 20 yıl içinde Coachella’nın dünyanın en çok gelir elde edilen festivaline nasıl dönüştüğünü izlemek isteyenler kaçırmasın.
Sen de mi Brad Pitt!
Amazon’un yeni dizilerinden “Outer Range” için biri “Dizide rodeo bile var, hem de çekimler enfes” diye yazmış.
Tabii tabii!
Peki sen o çekimlerde hayvanların çektiği işkenceyi biliyor musun?
Rodeolarda olayın daha hareketli ve kovboyların daha cesur görünmesi için vahşi atlar ve boğalar çivili sopalarla canları yakılmak suretiyle iyice çileden çıkarılıyor.
Western’lerden, atların, boğaların kullandığı dönem dizilerinden nefret etmemin sebebi, içinde bol hayvan sömürüsü bulundurmaları zaten.
Brad Pitt’in yapımcıları arasında olduğu “Outer Range” adlı diziyi de bu nedenle asla izlemeyeceğim.
Ve galiba hayatımda ilk kez hayranı olduğum Brad Pitt’ten hoşlanmadığımı hissediyorum.
O sahnelerin çekimleri için yapılanları bilmiyor olmasına imkan yok.
Keşke hem çevre hem de hayvan hakları konularında biraz Leonardo DiCaprio’yu örnek alabilse.
Unutulmaz bir film repliği
“Tüm dünyada insandan başka hiçbir yaratık kendini övmez.” (Constantine)
Vegan Burger’ın lezzeti
Etsiz fast food olur mu?
Olur efendim, bal gibi olur, hem de çok güzel olur.
Burger King denemelere başladı bile.
Londra Leicester Square’deki Burger King geçtiğimiz ay boyunca sadece vegan burger satışı yaptı.
Ve ne oldu biliyor musunuz?
Satışlar arttı.
Vegan Whopper Burger ve vegan nugget’lar büyük bir iştahla tüketildi.
Tadanlar bu menülerin etli versiyonlarından lezzet olarak hiç farklı olmadığını söylediler ve sosyal medyalarında da paylaştılar.
Bu 1 aylık deneme sonucunda en çok beğenilen vegan menüler bundan sonra tüm Burger King’lerde satışta olacak.
Fast food zincirleri vegan beslenmeyi yaygınlaştırmak ve sevdirmek için en doğru adres.
Hayvan sömürüsünün en büyük sorumlusu olan bu büyük zincirlerin bitkisel burger’lara geçişi hem hayvan hakları hem de iklim krizi konusunda büyük bir adım olacak.
Burger King, çok değil 7 yıl sonra menüsünün yarısının etsiz seçeneklerden oluşmasını hedeflediğini açıkladı.
Şahane bir haber, öyle değil mi?
Vegan mutfağı yükselişte ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.
Coachella modası
Pandemi bitti ve 25 bin kişi Kaliforniya’ya, merakla beklenen Coachella Müzik Festivali’ne akın etti.
Bu festival, konserleri kadar, hatta bazen konserlerinden de daha fazla moda ve kıyafetler ile konuşuluyor.
Pek çok markanın gözü de bu festivaldeydi.
Coachella’ya katılan sosyal medya influencer’ları markalardan post atmak için sağlam paralar alıyorlar.
150-200 bin bandında takipçisi olanlar, post başına 2 bin dolardan başlayan ödemeler istiyor.
Paylaşımlarda modeller, şarkıcılar, oyuncular söz konusu olduğunda yüz bin dolarlar telaffuz edilmeye başlıyor.
Bu sene 90’ların vintage temalı kıyafetleri, tül etekler, streç tulumlar, dantel detaylar ve hasır şapkalar ön planda.
Bu arada YouTube Originals’da festivalin 20 yılını kapsayan bir belgesel yayınlandı.
Bu 20 yıl içinde Coachella’nın dünyanın en çok gelir elde edilen festivaline nasıl dönüştüğünü izlemek isteyenler kaçırmasın.
Sen de mi Brad Pitt!
Amazon’un yeni dizilerinden “Outer Range” için biri “Dizide rodeo bile var, hem de çekimler enfes” diye yazmış.
Tabii tabii!
Peki sen o çekimlerde hayvanların çektiği işkenceyi biliyor musun?
Rodeolarda olayın daha hareketli ve kovboyların daha cesur görünmesi için vahşi atlar ve boğalar çivili sopalarla canları yakılmak suretiyle iyice çileden çıkarılıyor.
Western’lerden, atların, boğaların kullandığı dönem dizilerinden nefret etmemin sebebi, içinde bol hayvan sömürüsü bulundurmaları zaten.
Brad Pitt’in yapımcıları arasında olduğu “Outer Range” adlı diziyi de bu nedenle asla izlemeyeceğim.
Ve galiba hayatımda ilk kez hayranı olduğum Brad Pitt’ten hoşlanmadığımı hissediyorum.
O sahnelerin çekimleri için yapılanları bilmiyor olmasına imkan yok.
Keşke hem çevre hem de hayvan hakları konularında biraz Leonardo DiCaprio’yu örnek alabilse.
Unutulmaz bir film repliği
“Tüm dünyada insandan başka hiçbir yaratık kendini övmez.” (Constantine)