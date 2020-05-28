Bayramda çok güzel bir iyilik hareketine imza attık. Yönetim kurulunda yer aldığım POPSAV ve YouTube Türkiye işbirliği ile; YouTube #evdekal ve NetD kanallarında canlı yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali aracılığıyla hayatını müzikten kazanan ve Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan müzik emekçilerine ciddi bir destek sağlandı.
Festivale şarkılarıyla, sohbetleriyle katılan tüm şarkıcı ve oyunculara POPSAV ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına buradan da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.
Müzik emekçilerine katkı sağlayan P&G’nin (Procter & Gamble) bir başka sosyal sorumluluk projesini daha destekledik festival sırasında ve #UmutlaYarına dedik.
Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım markalarının üreticisi olan P&G, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuz şartları düzeltebilmek için, Kızılay ile işbirliği yaparak “Aynı Çatı Altında Umutla Yarına” projesini başlattı.
Bu proje kapsamında hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan Umut 2020 Hijyen Paketleri, 40 bin aileye gönderilecek.
Markanın Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu bu paketle birlikte haziran sonuna kadar ailelere toplamda 7.5 milyon liralık destek sağlamış olacaklarını açıkladı.
Ki bunların içinde ramazan ayı boyunca 10 bin aileye gönderilen temel ihtiyaç maddelerinin olduğu erzak paketi de var. Temizlik ve hijyenin sağlığımız için ne kadar önem taşıdığı tartışılmaz.
Büyük şirketler bu yardımlar ve sosyal sorumluluk hareketleriyle daha da büyüyor.
Hep birlikte #UmutlaYarına dediğimiz bugünlerin yarınlarının aydınlık olması dileğiyle.
Venedik’ten sonra gözler Antalya ve Adana’da
Koronanın en ağır darbeyi vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya, 3 Haziran itibarıyla normalleşmeye başlayacağını duyurdu.
Bu normalleşmeye en büyük destek ise ülkenin önde gelen kültürel faaliyetlerinden biri olan Venedik Film Festivali’nden geldi.
Festival yetkilileri bu yıl online bir festival yapma yoluna gitmeyeceklerini açıklamıştı.
Venedik Film Festivali’nin bu sonbaharda, planlandığı gibi düzenleneceği açıklandı.
Mimarlık Bienali’ni erteleyen İtalya, 2-12 Eylül tarihleri arasında Venedik Film Festivali’ni yapıyor.
Film festivali devam edecek ama muhtemelen bu yıl daha az film yer alacak.
Halk ve katılanların sağlığı göz önüne alındığında 40 bine yakın ölümün gerçekleştiği ülkedeki festivalin ve kırmızı halının nasıl bir hâl alacağı tabii ki merak konusu.
Jüri başkanı olacak Cate Blanchett ve diğer konukların şehre nasıl geleceği, nasıl konaklayacağı, film gösterimlerinin yapılacağı salonlarda nasıl tedbirler alınacağı henüz bilinmiyor. Ve tabii bize dönersek; sonbaharda yapılması beklenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali için erteleme, iptal ya da tedbirli devam konularında bakalım ne kararlar alacaklar.
Festivallerle ilgili haberler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
Sağlık mı, kulak mı?
Karantina dönemi bitti, yavaştan da olsa normalleşme başladı.
Ama belli ki maske uzun süre hayatımızın bir parçası olacak.
Takın, takmayanları da hiç çekinmeden, hakkınızı savunarak uyarın.
O şekilde size yaklaşıyor olmaları bildiğiniz psikolojik şiddet.
Hatta bir noktada ölümle tehdide kadar gider.
Maskesiz birinden kapacağınız koronavirüsün sizi ne kadar hasta edeceğini, nelere yol açabileceğini nereden bileceksiniz?
Ya da sizi hayalet taşıyıcı haline getirerek çevrenizdekilerin hayatını tehdit etmeyeceğini?
Maskeye karşı en fazla direnenlerin erkekler olduğu biliniyor.
Maske takmayı havalı bulmuyorlar, zayıflık göstergesi olarak algılıyorlar.
Ne tuhaftır ki koronanın erkeklere kadınlardan daha fazla bulaştığı da biliniyor.
Buna rağmen nedir bu saçma direnç anlamıyorum doğrusu.
Bırakın şekle, havalı olmaya takılmayı.
Sağlıklı olmaya bakın.
“Kulaklarım maske takmaktan kepçe olacak” diyenler de bir zahmet geceleri yan yatsınlar, düzelir o kulaklar.
Yatakta hasta yatmaktan iyidir.
Sağlıcakla kalın.
Umutla Yarına
Bayramda çok güzel bir iyilik hareketine imza attık. Yönetim kurulunda yer aldığım POPSAV ve YouTube Türkiye işbirliği ile; YouTube #evdekal ve NetD kanallarında canlı yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali aracılığıyla hayatını müzikten kazanan ve Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan müzik emekçilerine ciddi bir destek sağlandı.
Festivale şarkılarıyla, sohbetleriyle katılan tüm şarkıcı ve oyunculara POPSAV ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına buradan da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.
Müzik emekçilerine katkı sağlayan P&G’nin (Procter & Gamble) bir başka sosyal sorumluluk projesini daha destekledik festival sırasında ve #UmutlaYarına dedik.
Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım markalarının üreticisi olan P&G, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuz şartları düzeltebilmek için, Kızılay ile işbirliği yaparak “Aynı Çatı Altında Umutla Yarına” projesini başlattı.
Bu proje kapsamında hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan Umut 2020 Hijyen Paketleri, 40 bin aileye gönderilecek.
Markanın Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu bu paketle birlikte haziran sonuna kadar ailelere toplamda 7.5 milyon liralık destek sağlamış olacaklarını açıkladı.
Ki bunların içinde ramazan ayı boyunca 10 bin aileye gönderilen temel ihtiyaç maddelerinin olduğu erzak paketi de var. Temizlik ve hijyenin sağlığımız için ne kadar önem taşıdığı tartışılmaz.
Büyük şirketler bu yardımlar ve sosyal sorumluluk hareketleriyle daha da büyüyor.
Hep birlikte #UmutlaYarına dediğimiz bugünlerin yarınlarının aydınlık olması dileğiyle.
Venedik’ten sonra gözler Antalya ve Adana’da
Koronanın en ağır darbeyi vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya, 3 Haziran itibarıyla normalleşmeye başlayacağını duyurdu.
Bu normalleşmeye en büyük destek ise ülkenin önde gelen kültürel faaliyetlerinden biri olan Venedik Film Festivali’nden geldi.
Festival yetkilileri bu yıl online bir festival yapma yoluna gitmeyeceklerini açıklamıştı.
Venedik Film Festivali’nin bu sonbaharda, planlandığı gibi düzenleneceği açıklandı.
Mimarlık Bienali’ni erteleyen İtalya, 2-12 Eylül tarihleri arasında Venedik Film Festivali’ni yapıyor.
Film festivali devam edecek ama muhtemelen bu yıl daha az film yer alacak.
Halk ve katılanların sağlığı göz önüne alındığında 40 bine yakın ölümün gerçekleştiği ülkedeki festivalin ve kırmızı halının nasıl bir hâl alacağı tabii ki merak konusu.
Jüri başkanı olacak Cate Blanchett ve diğer konukların şehre nasıl geleceği, nasıl konaklayacağı, film gösterimlerinin yapılacağı salonlarda nasıl tedbirler alınacağı henüz bilinmiyor. Ve tabii bize dönersek; sonbaharda yapılması beklenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali için erteleme, iptal ya da tedbirli devam konularında bakalım ne kararlar alacaklar.
Festivallerle ilgili haberler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
Sağlık mı, kulak mı?
Karantina dönemi bitti, yavaştan da olsa normalleşme başladı.
Ama belli ki maske uzun süre hayatımızın bir parçası olacak.
Takın, takmayanları da hiç çekinmeden, hakkınızı savunarak uyarın.
O şekilde size yaklaşıyor olmaları bildiğiniz psikolojik şiddet.
Hatta bir noktada ölümle tehdide kadar gider.
Maskesiz birinden kapacağınız koronavirüsün sizi ne kadar hasta edeceğini, nelere yol açabileceğini nereden bileceksiniz?
Ya da sizi hayalet taşıyıcı haline getirerek çevrenizdekilerin hayatını tehdit etmeyeceğini?
Maskeye karşı en fazla direnenlerin erkekler olduğu biliniyor.
Maske takmayı havalı bulmuyorlar, zayıflık göstergesi olarak algılıyorlar.
Ne tuhaftır ki koronanın erkeklere kadınlardan daha fazla bulaştığı da biliniyor.
Buna rağmen nedir bu saçma direnç anlamıyorum doğrusu.
Bırakın şekle, havalı olmaya takılmayı.
Sağlıklı olmaya bakın.
“Kulaklarım maske takmaktan kepçe olacak” diyenler de bir zahmet geceleri yan yatsınlar, düzelir o kulaklar.
Yatakta hasta yatmaktan iyidir.
Sağlıcakla kalın.