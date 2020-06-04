Şezlonga karşı karavan

Bodrum’da bu yaz plaj girişleri 300 ila 500 TL arasında değişecek.
Localar 3 bin liraya kadar çıkıyor.
Türkbükü’nde bir otelin aylık üyeliğe 24 bin lira istediğini duymayan kalmadı.
24 bin liralık şezlonglar 20 Haziran’da kullanıma açılıyormuş.
O şezlonglara kimlerin kurulacağını magazinden takip ederiz artık.
Param var vurgusu yapıp hava atmak, haber olmak isteyecekler şimdiden ödemişlerdir bu dudak uçuklatan ücreti.
Tatilini gözlerden, haberlerden ve plajdaki olası virüslerden uzakta yapmak isteyenlerin tercihi ise tekneler olacak tabii.
Ve bir de karavan tatili turizmi var.
Karavanlar eskiden daha çok erkek tarafının isteğiydi, kadınlar pek yanaşmazdı.
Ne var ki Covid-19 sonrası güvenli tatil için kadın-erkek herkes karavana yöneldi.
Ama kamp yerlerinin sayılı ve kısıtlı olması büyük sıkıntı olacak gibi duruyor.
Bir yanda 24 bin liralık şezlonglar, diğer yanda korona salgınının sonucu olarak ortaya çıkan karavan tatili...
Bu yaz ilginç geçecek gibi duruyor.
Yine şiddet, yasa hâlâ neyi bekliyor!
Üzgünüm, mutsuzum, bıktım, yoruldum, usandım bu haberleri yazmaktan.
Masumların acı çığlıkları kulaklarımda. Gözüme uyku girmiyor düşünmekten.
Ama meclisimiz hâlâ uykuda.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaldırımda yatan masum köpeği sopayla döven mobilyacı ceza almadı.
Acıdan ağlayan köpeğin sesini duyunca sokağa fırlayan çevre esnafına da bıçakla kafa tuttu üstelik. Yasa olsa bu uyarılar, kavgalar ve bıçaklı saldırı da olmayacaktı, polis gelip hayvana şiddetten tutuklayacaktı kendisini.
Ama yok, yasa yok!
Hiç yoktan, yolun kenarında uyuyan, sokakta yaşamaya çalışan masum hayvanlar suçsuzken dayak yiyor, şiddete maruz kalıyor.
Masumları sudan bahanelerle, sebepsiz dövenler cezasız.
Adaletin bu mu dünya?
Adaletin bu mu Türk Ceza Kanunu?
TBMM üyelerimize soruyorum, neden susuyorsunuz, vicdanınız sızlamıyor mu, geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?
Bu yasa hâlâ neyi bekliyor!
Beşiktaş’tan anlamlı çağrı
Yeni normalimiz gereği radyo programlarını da stüdyodan değil evden Instagram ve YouTube ortak canlı yayınında yapmaya başladım.
Salı geceleri Hayatta Beşiktaş Radyo’daki “Kartal Pençesi” programının Instagram yayınında böylece taraftarlarla da yüz yüze konuşabiliyoruz.
Bu salı konumuz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Türk Futbol Federasyonu’na yaptığı o akıl ve vicdan yüklü çağrıydı.
Bilenler vardır; Beşiktaş Kulübü, 2020-21 Süper Lig sezonuna “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu” isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Taşçıoğlu, salgının başlarında ülkemizde görülen ilk vakalara bakan kişi olmuştu.
Ön cephede savaşan pek çok diğer sağlık emekçisi gibi koronaya yakalandı ve aramızdan ayrıldı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık savaşçılarının sembolü olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verilmişti.
Ve şimdi bu önemli ismin 2020-21 futbol sezonunda yaşatılması gündemde.
Beşiktaş Kulübü’nün bu anlamlı çağrısını gönülden destekliyor ve “Bu hayatı bir kez yaşayacaksınız. Öyle büyük hayaller kurun ki gerçekleştirmek için tüm gücünüzü verin. Öyle âşık olun ki, tüm dünyayı karşınıza alabilin. Öyle arkadaşlıklar edinin ki gerçek ve samimi olsun” sözleriyle hatırlayacağımız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu rahmetle anıyorum.
Sihirli sayı 6
Koronanın yeni normalleri kapsamında pek çok ülkede kapalı olmayan mekanlarda 6 kişiye kadar olan buluşmalara izin verilmeye başladı. Peki neden 6?
6 sayısının sihri, özelliği nedir?
Şöyle; 6 kişi bir araya geldiğinde iki kişi arasındaki 2 metrelik mesafeyi korumak mümkün olabiliyor.
Grubun sayısı 6’yı geçince bölünmeler, sıkışmalar ve gruplaşmalar başlıyor.
Ve koronanın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan sosyal mesafe tamamen ortadan kalkıyor. Virüslerle yaşamda fazla samimiyet iyi değil ve ileride de iyi olmayacak.
Allah korusun diyerek yeni dünya düzenini en iyi anlatan cümleyle son noktayı koyayım: “Fazla samimiyet tez ayrılık getirir...”
Şezlonga karşı karavan
Bodrum’da bu yaz plaj girişleri 300 ila 500 TL arasında değişecek.
Localar 3 bin liraya kadar çıkıyor.
Türkbükü’nde bir otelin aylık üyeliğe 24 bin lira istediğini duymayan kalmadı.
24 bin liralık şezlonglar 20 Haziran’da kullanıma açılıyormuş.
O şezlonglara kimlerin kurulacağını magazinden takip ederiz artık.
Param var vurgusu yapıp hava atmak, haber olmak isteyecekler şimdiden ödemişlerdir bu dudak uçuklatan ücreti.
Tatilini gözlerden, haberlerden ve plajdaki olası virüslerden uzakta yapmak isteyenlerin tercihi ise tekneler olacak tabii.
Ve bir de karavan tatili turizmi var.
Karavanlar eskiden daha çok erkek tarafının isteğiydi, kadınlar pek yanaşmazdı.
Ne var ki Covid-19 sonrası güvenli tatil için kadın-erkek herkes karavana yöneldi.
Ama kamp yerlerinin sayılı ve kısıtlı olması büyük sıkıntı olacak gibi duruyor.
Bir yanda 24 bin liralık şezlonglar, diğer yanda korona salgınının sonucu olarak ortaya çıkan karavan tatili...
Bu yaz ilginç geçecek gibi duruyor.
Yine şiddet, yasa hâlâ neyi bekliyor!
Üzgünüm, mutsuzum, bıktım, yoruldum, usandım bu haberleri yazmaktan.
Masumların acı çığlıkları kulaklarımda. Gözüme uyku girmiyor düşünmekten.
Ama meclisimiz hâlâ uykuda.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaldırımda yatan masum köpeği sopayla döven mobilyacı ceza almadı.
Acıdan ağlayan köpeğin sesini duyunca sokağa fırlayan çevre esnafına da bıçakla kafa tuttu üstelik. Yasa olsa bu uyarılar, kavgalar ve bıçaklı saldırı da olmayacaktı, polis gelip hayvana şiddetten tutuklayacaktı kendisini.
Ama yok, yasa yok!
Hiç yoktan, yolun kenarında uyuyan, sokakta yaşamaya çalışan masum hayvanlar suçsuzken dayak yiyor, şiddete maruz kalıyor.
Masumları sudan bahanelerle, sebepsiz dövenler cezasız.
Adaletin bu mu dünya?
Adaletin bu mu Türk Ceza Kanunu?
TBMM üyelerimize soruyorum, neden susuyorsunuz, vicdanınız sızlamıyor mu, geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?
Bu yasa hâlâ neyi bekliyor!
Beşiktaş’tan anlamlı çağrı
Yeni normalimiz gereği radyo programlarını da stüdyodan değil evden Instagram ve YouTube ortak canlı yayınında yapmaya başladım.
Salı geceleri Hayatta Beşiktaş Radyo’daki “Kartal Pençesi” programının Instagram yayınında böylece taraftarlarla da yüz yüze konuşabiliyoruz.
Bu salı konumuz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Türk Futbol Federasyonu’na yaptığı o akıl ve vicdan yüklü çağrıydı.
Bilenler vardır; Beşiktaş Kulübü, 2020-21 Süper Lig sezonuna “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu” isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Taşçıoğlu, salgının başlarında ülkemizde görülen ilk vakalara bakan kişi olmuştu.
Ön cephede savaşan pek çok diğer sağlık emekçisi gibi koronaya yakalandı ve aramızdan ayrıldı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık savaşçılarının sembolü olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verilmişti.
Ve şimdi bu önemli ismin 2020-21 futbol sezonunda yaşatılması gündemde.
Beşiktaş Kulübü’nün bu anlamlı çağrısını gönülden destekliyor ve “Bu hayatı bir kez yaşayacaksınız. Öyle büyük hayaller kurun ki gerçekleştirmek için tüm gücünüzü verin. Öyle âşık olun ki, tüm dünyayı karşınıza alabilin. Öyle arkadaşlıklar edinin ki gerçek ve samimi olsun” sözleriyle hatırlayacağımız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu rahmetle anıyorum.
Sihirli sayı 6
Koronanın yeni normalleri kapsamında pek çok ülkede kapalı olmayan mekanlarda 6 kişiye kadar olan buluşmalara izin verilmeye başladı. Peki neden 6?
6 sayısının sihri, özelliği nedir?
Şöyle; 6 kişi bir araya geldiğinde iki kişi arasındaki 2 metrelik mesafeyi korumak mümkün olabiliyor.
Grubun sayısı 6’yı geçince bölünmeler, sıkışmalar ve gruplaşmalar başlıyor.
Ve koronanın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan sosyal mesafe tamamen ortadan kalkıyor. Virüslerle yaşamda fazla samimiyet iyi değil ve ileride de iyi olmayacak.
Allah korusun diyerek yeni dünya düzenini en iyi anlatan cümleyle son noktayı koyayım: “Fazla samimiyet tez ayrılık getirir...”