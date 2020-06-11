Nusret’i sevmeye başladım

Nusret’e son paylaşımından ötürü teşekkür ediyorum. Lütfen bundan sonra böyle devam etsin.
Sağım merkezinde yan yana dizilmiş, küçücük kafeslere sıkıştırılmış onlarca ineğin ortasındaki fotoğrafından sonra “Bunu da gördüm ya uzun süre et yemem, süt içmem” diyen o kadar çok kişi duydum ki. Vallahi içimin yağları eridi.
İnsanları hayvansal gıdalardan soğutmak için daha iyi bir yöntem olamaz.
Böyle pozlara devam Nusret.
Korona ve erkekler
Koronanın erkeklere daha fazla bulaştığı ve onlarda daha fazla hasara yol açtığı, daha ölümcül olduğu biliniyor.
Etrafımdaki erkekleri gördükçe buna hiç şaşırmıyorum.
Sanki korona diye bir şey yok, sanki onlar 2019’da yaşıyorlar!
Sorsan bahaneleri de hep hazır.
“Maske tak” diyorsun, “Arabada unuttum” diyor.
“Yanındakine fazla yaklaşma” diyorsun, “Farkında değilim bu kadar yakınıma geldiğinin” diyor.
“Asansörde birileri varsa bekle boş olduğunda binersin” diyorsun, bakmışsın milletin ortasına, kabinin içine atlamış bile.
“İnsanlarla kapalı ortamlarda toplantı yapma, bir araya gelme, en kötü açık havada buluş” diyorsun,
“Onlar benim arkadaşlarım, onlarda korona yok” diyor.
Yahu nereden biliyorsun kimin senden önce kiminle görüştüğünü, kimden ne kaptığını, ne kapmadığını?
Korona olanlar da birilerinin arkadaşı değil mi?
Arkadaş olunca koronadan muaf mı olunuyor!
Ben bu rahatlığa, bu vurdumduymazlığa gelemiyorum.
Çevremdeki pek çok kadın da eşlerinden, erkek arkadaşlarından, erkek kardeşlerinden ve babalarından aynı nedenlerle yakınıyor, aynı sancıları çekiyor.
Ey erkekler, kendinize acımıyorsanız bize acıyın, biraz daha özen, lütfen.
Evde Hav Türkiye
Mart ayından sonraki üç ayda karantinaya giren Türkiye’nin ilk salgın filmi geliyor.
Ve başrolde bir köpek var.
Nisan Uğur’un yazıp yönettiği “Evde Hav Türkiye” adlı kısa film, evlere kapanma sürecini Alex adlı köpeğin gözünden anlatıyor.
Henüz 12 yaşındayken çektiği “Zinko” adlı filmle Rotary Kısa Film Yarışması’nda ödül
alan 16 yaşındaki
Uğur, bu ikinci kısa filmiyle de hayli ilgi çekecek gibi.
Biz karantinada ne yaşadığımızı biliyoruz.
Bakalım evdeki can dostlarımız bu süreçte neler yaşadı, neler hissetti...
Merakla bekliyoruz.
Nusret’i sevmeye başladım
Nusret’e son paylaşımından ötürü teşekkür ediyorum. Lütfen bundan sonra böyle devam etsin.
Sağım merkezinde yan yana dizilmiş, küçücük kafeslere sıkıştırılmış onlarca ineğin ortasındaki fotoğrafından sonra “Bunu da gördüm ya uzun süre et yemem, süt içmem” diyen o kadar çok kişi duydum ki. Vallahi içimin yağları eridi.
İnsanları hayvansal gıdalardan soğutmak için daha iyi bir yöntem olamaz.
Böyle pozlara devam Nusret.
Korona ve erkekler
Koronanın erkeklere daha fazla bulaştığı ve onlarda daha fazla hasara yol açtığı, daha ölümcül olduğu biliniyor.
Etrafımdaki erkekleri gördükçe buna hiç şaşırmıyorum.
Sanki korona diye bir şey yok, sanki onlar 2019’da yaşıyorlar!
Sorsan bahaneleri de hep hazır.
“Maske tak” diyorsun, “Arabada unuttum” diyor.
“Yanındakine fazla yaklaşma” diyorsun, “Farkında değilim bu kadar yakınıma geldiğinin” diyor.
“Asansörde birileri varsa bekle boş olduğunda binersin” diyorsun, bakmışsın milletin ortasına, kabinin içine atlamış bile.
“İnsanlarla kapalı ortamlarda toplantı yapma, bir araya gelme, en kötü açık havada buluş” diyorsun,
“Onlar benim arkadaşlarım, onlarda korona yok” diyor.
Yahu nereden biliyorsun kimin senden önce kiminle görüştüğünü, kimden ne kaptığını, ne kapmadığını?
Korona olanlar da birilerinin arkadaşı değil mi?
Arkadaş olunca koronadan muaf mı olunuyor!
Ben bu rahatlığa, bu vurdumduymazlığa gelemiyorum.
Çevremdeki pek çok kadın da eşlerinden, erkek arkadaşlarından, erkek kardeşlerinden ve babalarından aynı nedenlerle yakınıyor, aynı sancıları çekiyor.
Ey erkekler, kendinize acımıyorsanız bize acıyın, biraz daha özen, lütfen.
Evde Hav Türkiye
Mart ayından sonraki üç ayda karantinaya giren Türkiye’nin ilk salgın filmi geliyor.
Ve başrolde bir köpek var.
Nisan Uğur’un yazıp yönettiği “Evde Hav Türkiye” adlı kısa film, evlere kapanma sürecini Alex adlı köpeğin gözünden anlatıyor.
Henüz 12 yaşındayken çektiği “Zinko” adlı filmle Rotary Kısa Film Yarışması’nda ödül
alan 16 yaşındaki
Uğur, bu ikinci kısa filmiyle de hayli ilgi çekecek gibi.
Biz karantinada ne yaşadığımızı biliyoruz.
Bakalım evdeki can dostlarımız bu süreçte neler yaşadı, neler hissetti...
Merakla bekliyoruz.