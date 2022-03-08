Nuruosmaniye Camii Mahzen sizi bekliyor

İstanbul’un yedi tepesinden bir tanesinin Çamlıca, bir diğerinin Kayışdağı olduğunu mu sanıyorsunuz?
Eğer öyleyse fena halde yanıldınız.
Yedi tepe üzerine kurulu olan İstanbul’un yedi tepesi de Fatih’te, eski İstanbul’da.
Çünkü o dönemde sur dışında kalan yerler İstanbul olarak kabul edilmiyordu.
Birinci tepede Topkapı Sarayı, ikinci tepede Nuruosmaniye Camii, üçüncü tepede Süleymaniye Camii, dördüncü tepede Fatih Camii, beşinci tepede Yavuz Sultan Selim Camii, altıncı tepede Mihrimah Sultan Camii, yedinci tepede de Haseki Külliyesi yer alıyor.
Şu sıralar bu yedi tepeden biri olan, içindeki ışık ve nurdan bu ismi aldığı da söylenen Nuruosmaniye Camii altındaki mahzende muhteşem bir sanat olayı var: Yeditepe Bienali.
Klasik Türk sanatları üzerine düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından 226 sanatçıyı ağırlayan Yeditepe Bienali’nin dört mekanından biri olan Nuruosmaniye Camii Mahzen’deki görkemli sanat olayını Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ile birlikte gezdim.
Normalde ziyarete açık olmayan ve sadece bianel için açılan mahzene Kapalıçarşı’nın ana kapısının hemen ötesinde küçücük bir kapıdan giriliyor.
Bambaşka bir dünyaya açılan bu kapıdan içeri girer girmez karanlık, ışık, su ve sanat eserlerinin dansına şahit oluyorsunuz.
Arada kafanıza düşen su damlaları, bazen ayaklarınızın ya da sanat eserlerinin altına serili gölcükleri oluşturuyor.
Mahzendeki 16 sanat eserinin hepsi de mekanla bütünleşmiş eserler.
Hem bulundukları mekanla hem de gezen sanatseverlerle interaktif bir ilişki içindeler.
Ziyaret eden herkese kendi deneyimini yaşatıyorlar.
Işık ve termal kameraların yer aldığı sergide, bağımsız deneysel çalışmalar ile video ve fotoğraf teknikleriyle oluşturulmuş kolajlar da var.
Gerçekten inanılmaz bir mekanla bütünleşen keyifli bir sergi ve muhteşem bir küratörlük başarısıyla karşılaştığımı söylemem gerek.
Beni şaşırtan şahane bir deneyim yaşadığımın altını çizerek Yeditepe Bienali’ni herkese tavsiye ediyorum.
Bir sonraki bienal için kolların sıvandığını da şimdiden söyleyeyim.
Üstelik bu kez İstanbul sınırları da aşılacak ve bu deneyim farklı illere de yayılacak.
2 yıl sonraki etkinlikte klasik Türk sanatlarının yurtdışına da taşınacağını müjdeleyeyim.
NOT: 7 Mart’ta sona ereceği açıklanan sergi yoğun talep üzerine 13 Mart’a kadar uzatıldı. Ve merak edenler olacaktır; Mahzen’deki sergiyi gezmek için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Kadın yöneticiler önde
Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.
Hepimize kutlu olsun.
Bugüne özel bir haberi kadınların gücü adına sizlerle paylaşmak istiyorum.
İngiltere’de pandemi sonrasında House of Commons tarafından yapılan araştırmada, ekonomik iyileşme sürecinde kadın yöneticilerin erkeklerin önüne geçtiği ve daha etkin bir rol oynadığı anlaşıldı.
Buna göre güçlü bir ekonomi için kadın gücü kilit bir rol oynuyor.
Gerekli yatırımların yapılmaması ve çocuk büyütme yükünün paylaşılmaması, kadınların iş gücüne vurulan en büyük darbeler.
CEO pozisyonlarında kadınların çalıştığı şirketlerin ekonomik büyüme ve yeniliklere açık olma konularında daha avantajlı olduğu da araştırma sonuçları arasında.
Unutulmaz bir film repliği
Unutulmaz bir film repliği “Sen özür diledin diye benim çektiğim acılar yok olmuyor.” (Casablanca)
Nuruosmaniye Camii Mahzen sizi bekliyor
İstanbul’un yedi tepesinden bir tanesinin Çamlıca, bir diğerinin Kayışdağı olduğunu mu sanıyorsunuz?
Eğer öyleyse fena halde yanıldınız.
Yedi tepe üzerine kurulu olan İstanbul’un yedi tepesi de Fatih’te, eski İstanbul’da.
Çünkü o dönemde sur dışında kalan yerler İstanbul olarak kabul edilmiyordu.
Birinci tepede Topkapı Sarayı, ikinci tepede Nuruosmaniye Camii, üçüncü tepede Süleymaniye Camii, dördüncü tepede Fatih Camii, beşinci tepede Yavuz Sultan Selim Camii, altıncı tepede Mihrimah Sultan Camii, yedinci tepede de Haseki Külliyesi yer alıyor.
Şu sıralar bu yedi tepeden biri olan, içindeki ışık ve nurdan bu ismi aldığı da söylenen Nuruosmaniye Camii altındaki mahzende muhteşem bir sanat olayı var: Yeditepe Bienali.
Klasik Türk sanatları üzerine düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından 226 sanatçıyı ağırlayan Yeditepe Bienali’nin dört mekanından biri olan Nuruosmaniye Camii Mahzen’deki görkemli sanat olayını Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ile birlikte gezdim.
Normalde ziyarete açık olmayan ve sadece bianel için açılan mahzene Kapalıçarşı’nın ana kapısının hemen ötesinde küçücük bir kapıdan giriliyor.
Bambaşka bir dünyaya açılan bu kapıdan içeri girer girmez karanlık, ışık, su ve sanat eserlerinin dansına şahit oluyorsunuz.
Arada kafanıza düşen su damlaları, bazen ayaklarınızın ya da sanat eserlerinin altına serili gölcükleri oluşturuyor.
Mahzendeki 16 sanat eserinin hepsi de mekanla bütünleşmiş eserler.
Hem bulundukları mekanla hem de gezen sanatseverlerle interaktif bir ilişki içindeler.
Ziyaret eden herkese kendi deneyimini yaşatıyorlar.
Işık ve termal kameraların yer aldığı sergide, bağımsız deneysel çalışmalar ile video ve fotoğraf teknikleriyle oluşturulmuş kolajlar da var.
Gerçekten inanılmaz bir mekanla bütünleşen keyifli bir sergi ve muhteşem bir küratörlük başarısıyla karşılaştığımı söylemem gerek.
Beni şaşırtan şahane bir deneyim yaşadığımın altını çizerek Yeditepe Bienali’ni herkese tavsiye ediyorum.
Bir sonraki bienal için kolların sıvandığını da şimdiden söyleyeyim.
Üstelik bu kez İstanbul sınırları da aşılacak ve bu deneyim farklı illere de yayılacak.
2 yıl sonraki etkinlikte klasik Türk sanatlarının yurtdışına da taşınacağını müjdeleyeyim.
NOT: 7 Mart’ta sona ereceği açıklanan sergi yoğun talep üzerine 13 Mart’a kadar uzatıldı. Ve merak edenler olacaktır; Mahzen’deki sergiyi gezmek için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Kadın yöneticiler önde
Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.
Hepimize kutlu olsun.
Bugüne özel bir haberi kadınların gücü adına sizlerle paylaşmak istiyorum.
İngiltere’de pandemi sonrasında House of Commons tarafından yapılan araştırmada, ekonomik iyileşme sürecinde kadın yöneticilerin erkeklerin önüne geçtiği ve daha etkin bir rol oynadığı anlaşıldı.
Buna göre güçlü bir ekonomi için kadın gücü kilit bir rol oynuyor.
Gerekli yatırımların yapılmaması ve çocuk büyütme yükünün paylaşılmaması, kadınların iş gücüne vurulan en büyük darbeler.
CEO pozisyonlarında kadınların çalıştığı şirketlerin ekonomik büyüme ve yeniliklere açık olma konularında daha avantajlı olduğu da araştırma sonuçları arasında.
Unutulmaz bir film repliği
Unutulmaz bir film repliği “Sen özür diledin diye benim çektiğim acılar yok olmuyor.” (Casablanca)