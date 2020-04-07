Korona nedeniyle barınaklara koştular

Amerika’da barınaklar hiç olmadığı kadar boşaldı.
İnsanlar deli gibi hayvan sahipleniyor.
Bu alışılmışın dışındaki durumun sebebi tabii ki korona.
Evcil hayvanlar hem karantina günlerinde yalnızlığa çare oluyor hem de bağışıklığı artırıyor.
Bunlara geleceğim.
Pek çok işyeri gibi özel barınaklar da korona nedeniyle kapatılacaklarını duyurunca, duyarlı Amerikalıların bir kısmı hayvanları kurtarmak adına evcil hayvan sahibi olmaya karar verdiler.
Amerika’da her yıl 6.5 milyon kedi ve köpek barınaklara giriyor ve sahiplenilmeyen 1.5 milyon hayvan uyutularak öldürülüyor.
Neyse ki korona nedeniyle kapanacak barınaklardaki hayvanların çoğu sahiplenildiği için uyutulma söz konusu olmayacak.
Hayvan sahiplenilmesinin artmasındaki bir başka neden de daha önce hiç bu kadar evde oturmak zorunda kalmayan insanların can sıkıntısı ve bu sıkıntıdan kurtulmak için ev hayatlarına bir hayvanı da dahil etmek istemeleri.
Aileler ve özellikle de evde karantinada olan yalnızlar kendilerine bir yol, bir oyun arkadaşı edinmek istiyor ve bir ses, bir nefes diyerek barınaklara koşuyor.
Bir başka neden de evcil hayvanların bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü virüse karşı direnci artırdığının kulaktan kulağa dolaşıyor olması.
Hem eğlendirecek, hem yalnızlığa çare olacak hem de bağışıklığı artıracak. Kim istemez ki böyle bir dost?
Barınaklarda, küçücük kafeslerde sıcak bir yuva bekleyen hayvanların evlere olan yolculuğu sevindirici.
Umarım bu alışkanlık kalıcı olur ve tüm dünyaya virüsten daha hızlı yayılır.
Wuhan normale dönebilecek mi?
Koronavirüsün merkezi olan, ilk vakaların görüldüğü ve ilk karantinanın yaşandığı Wuhan’da yeni vakaların kontrol altına alınmasıyla hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı.
Ya da normale dönmeye çalışıyor diyelim.
Çünkü şehirden gelen haberler; insanların iki aylık karantinanın ardından sokağa çıktıklarında kendilerini tuhaf hissettikleri yönünde.
Online olarak ve evden çalışmaya adapte olanlar evden çıkıp işyerine gitmekte zorlanıyor.
Bir Wuhan’lı iki saat dışarıda dolaştıktan sonra koşa koşa evine döndüğünü yazıyor.
İnsanlar bu kez Çin dışından gelebilecek virüs tehdidi nedeniyle ev dışındaki hayatlarına maskeleriyle devam ediyorlar.
Metro çalışmaya başlasa da seferler eskisi kadar sık değil.
Bu yavaş geçişe rağmen şehrin gürültüsü sessizliğe alışmış insanları rahatsız etmeye yetiyor.
Wuhan’lılar bir yandan normal hayatlarına dönmek istiyor ama bir yandan da geçmişteki günlük koşuşturmalarının yükünün ağır olduğunun farkına varmış durumdalar.
Bir alışkanlığın oturması için geçmesi gereken sürenin 21 gün olduğu söylenir.
Anlaşılan o ki;
2 aylık ev karantinası insanların evde daha sakin bir hayat yaşamaya alışmasına yetmiş de artmış bile.
Şehir hayatının gürültüsü, kalabalıklar ve hava kirliliği pek de özlenen bir şey değilmiş.
81 ilde bayram var
Videolar çektik, yazdık, yazdık, bir daha yazdık, HAÇİKO Derneği olarak resmi başvurumuzu da yaptık.
Hayvansever dediğim herkes konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Sonunda sesimizi duydular. Demek ki
kalabalıkmışız, demek ki sesimiz duyulabiliyormuş.
Darısı yasa değişikliği gibi diğer isteklerimizin başına.
Ama şimdi teşekkür etme zamanı.
İçişleri Bakanlığı şahane bir genelge yayınlayarak 81 ilin valiliğine “Bu dönemde yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılsın” dedi.
Burada “81 il” ve “düzenli” detaylarına dikkat çekmek istiyorum.
Çünkü bu beslemelerin tüm ülke çapında olmasını ve birkaç gün göz boyamak için yapılıp sonra bırakılmamasını sağlamak için gözümüzü açık tutacaklar yine biz hayvanseverler olacağız.
Lütfen yetersiz kalınan iller ve bölgeleri valiliklere bildirmekte ve düzenli olarak mama temin edilmesini sağlamakta gecikmeyelim.
İçişleri Bakanlığı’na ve sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyoruz.
Korona nedeniyle barınaklara koştular
Amerika’da barınaklar hiç olmadığı kadar boşaldı.
İnsanlar deli gibi hayvan sahipleniyor.
Bu alışılmışın dışındaki durumun sebebi tabii ki korona.
Evcil hayvanlar hem karantina günlerinde yalnızlığa çare oluyor hem de bağışıklığı artırıyor.
Bunlara geleceğim.
Pek çok işyeri gibi özel barınaklar da korona nedeniyle kapatılacaklarını duyurunca, duyarlı Amerikalıların bir kısmı hayvanları kurtarmak adına evcil hayvan sahibi olmaya karar verdiler.
Amerika’da her yıl 6.5 milyon kedi ve köpek barınaklara giriyor ve sahiplenilmeyen 1.5 milyon hayvan uyutularak öldürülüyor.
Neyse ki korona nedeniyle kapanacak barınaklardaki hayvanların çoğu sahiplenildiği için uyutulma söz konusu olmayacak.
Hayvan sahiplenilmesinin artmasındaki bir başka neden de daha önce hiç bu kadar evde oturmak zorunda kalmayan insanların can sıkıntısı ve bu sıkıntıdan kurtulmak için ev hayatlarına bir hayvanı da dahil etmek istemeleri.
Aileler ve özellikle de evde karantinada olan yalnızlar kendilerine bir yol, bir oyun arkadaşı edinmek istiyor ve bir ses, bir nefes diyerek barınaklara koşuyor.
Bir başka neden de evcil hayvanların bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü virüse karşı direnci artırdığının kulaktan kulağa dolaşıyor olması.
Hem eğlendirecek, hem yalnızlığa çare olacak hem de bağışıklığı artıracak. Kim istemez ki böyle bir dost?
Barınaklarda, küçücük kafeslerde sıcak bir yuva bekleyen hayvanların evlere olan yolculuğu sevindirici.
Umarım bu alışkanlık kalıcı olur ve tüm dünyaya virüsten daha hızlı yayılır.
Wuhan normale dönebilecek mi?
Koronavirüsün merkezi olan, ilk vakaların görüldüğü ve ilk karantinanın yaşandığı Wuhan’da yeni vakaların kontrol altına alınmasıyla hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı.
Ya da normale dönmeye çalışıyor diyelim.
Çünkü şehirden gelen haberler; insanların iki aylık karantinanın ardından sokağa çıktıklarında kendilerini tuhaf hissettikleri yönünde.
Online olarak ve evden çalışmaya adapte olanlar evden çıkıp işyerine gitmekte zorlanıyor.
Bir Wuhan’lı iki saat dışarıda dolaştıktan sonra koşa koşa evine döndüğünü yazıyor.
İnsanlar bu kez Çin dışından gelebilecek virüs tehdidi nedeniyle ev dışındaki hayatlarına maskeleriyle devam ediyorlar.
Metro çalışmaya başlasa da seferler eskisi kadar sık değil.
Bu yavaş geçişe rağmen şehrin gürültüsü sessizliğe alışmış insanları rahatsız etmeye yetiyor.
Wuhan’lılar bir yandan normal hayatlarına dönmek istiyor ama bir yandan da geçmişteki günlük koşuşturmalarının yükünün ağır olduğunun farkına varmış durumdalar.
Bir alışkanlığın oturması için geçmesi gereken sürenin 21 gün olduğu söylenir.
Anlaşılan o ki;
2 aylık ev karantinası insanların evde daha sakin bir hayat yaşamaya alışmasına yetmiş de artmış bile.
Şehir hayatının gürültüsü, kalabalıklar ve hava kirliliği pek de özlenen bir şey değilmiş.
81 ilde bayram var
Videolar çektik, yazdık, yazdık, bir daha yazdık, HAÇİKO Derneği olarak resmi başvurumuzu da yaptık.
Hayvansever dediğim herkes konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Sonunda sesimizi duydular. Demek ki
kalabalıkmışız, demek ki sesimiz duyulabiliyormuş.
Darısı yasa değişikliği gibi diğer isteklerimizin başına.
Ama şimdi teşekkür etme zamanı.
İçişleri Bakanlığı şahane bir genelge yayınlayarak 81 ilin valiliğine “Bu dönemde yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılsın” dedi.
Burada “81 il” ve “düzenli” detaylarına dikkat çekmek istiyorum.
Çünkü bu beslemelerin tüm ülke çapında olmasını ve birkaç gün göz boyamak için yapılıp sonra bırakılmamasını sağlamak için gözümüzü açık tutacaklar yine biz hayvanseverler olacağız.
Lütfen yetersiz kalınan iller ve bölgeleri valiliklere bildirmekte ve düzenli olarak mama temin edilmesini sağlamakta gecikmeyelim.
İçişleri Bakanlığı’na ve sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyoruz.