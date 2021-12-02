Köpek görünce ağaç ol

Adam (Fehmi Bey!) karısını aldatıyor, Esra Erol söz hakkını kullanması için kendisini yayına bağlıyor.
Adamın ilk cümlesi “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” oluyor.
Pes yani!
Biz diyoruz “karını aldatmışsın”, o diyor “kestane balı”!
Bu nasıl bir pişkinlik!
Şimdiden geyikleri başladı bile.
Caps’lere konu oldu.
Kendisiyle evlenme nedeni erkeklere güvenmemesiydi.
Boşanma nedeni ise âşık olmasıymış.
Yani ben hayatımda gündem olmak, haber olmak için bu kadar insanları enayi yerine koyan birini daha görmedim.
Bu konuda iddialı olduğunu düşündüğüm yurdum ünlülerini de geçenler varmış demek ki.
Yazık olmuş
Amerika’da aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor korona olmuş.
Allah’ın sopası yok. Üstelik bunlara iki kat daha fazla bozuluyorum.
Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.
Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.
Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:
Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?
Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?
Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?
Üzerinde de #heforshe yazan tişört vardı.
Cinsiyet eşitliğini savunan erkeklerin desteklediği #heforshe kampanyasına dikkat çekti böylece.
Çok da iyi yaptı.
“Alt tarafı şaka” deyip geçmeyin lütfen.
O abuk sabuk şakaların, küfürlerin sonu kadına şiddete, tecavüze, cinayete kadar uzanıyor.
Kadın düşmanı olan, kadını aşağılayan dilin sonunda canı yanan kadınlar oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor.
Ortalık karışık, durumlar fena.
Vaka sayılarında ciddi bir artış var.
Bu artışın nedeni başta aşısızlar ve de ilk aşıların üzerinden geçen zamanla birlikte antikorları azalan, hatta sıfırlanan ve aşısızlar kadar risk altında olan aşılılar.
Bu ikinci grup için aynı bizde olduğu gibi üçüncü aşılar yapılıyor.
Aşısızlar ise neredeyse kara listeye alındı, onlar için sert önlemler hafta başından itibaren uygulanmaya başladı.
Avusturya tamamen 2G dönemine geçti.
2G şu demek; ya aşılı ya da korona geçirmiş olacaksınız, aksi halde neredeyse evden dışarı çıkmanıza bile izin verilmiyor.
PCR testi de kurtarmıyor. Test yaptırıp negatif olduğunuzu ispatlasanız bile ne konsere, ne tiyatroya, ne de restorana gidebiliyorsunuz; hiçbir yere adım atamıyorsunuz.
Bir yakışıklı gelip kız arkadaşını bir anlığına da olsa senden alabiliyor.
Dünya şu sıralar Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez’in Leonardo DiCaprio’ya bakışını konuşuyor.
Hem de ne bakış, hayranlık, şehvet, cilve ne ararsanız var.
Sosyal medyada “Dünyanın en yakışıklısı mı, en zengini mi” anketleri başladı bile.
Cevap herkese göre değişiyor tabii ama Lauren Sanchez’in aklı zenginden yakışıklıya kaymış.
Başkası dese yerden yere vururuz, Uğur Yücel’i de görmezden gelmememiz lazım.
Kadınlarla ilgili son derece talihsiz açıklamalar yapmış kendisi. İnanamadım, tekrar tekrar okudum.
Ne yazık ki demiş bunların hepsini.
Hakan Gence’ye verdiği röportajda 35 yaş üstü kadınlarla ilgilenmediğini, 45 yaşındaki bir kadına burun kıvırdığını söylemiş! Seçiyormuş ve 35 yaş altını tercih ediyormuş.
Kadınları yaşlarıyla kategorize etmesini hiç yakıştıramadım kendisine.
Yazık gerçekten de!
Aşılama konusunda hayli geride kalan Romanya, 591 ölümle üzücü bir rekor kırdı.
Yunanistan, artan vakalar karşısında aşısızlar üzerindeki kısıtlama ve yasakları artıracağını açıkladı. Aşı olmamış kişiler bu cumartesiden itibaren resmi kurumlara, dükkanlara ve bankalara girebilmek için PCR testi olmak ve negatif olduklarını kanıtlamak zorundalar.
Resmi kurumlarda çalışan aşısızlar ise haftada iki kez PCR olacak ve bunun masrafını kendileri karşılayacak.
İrlanda sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana vakaların en yüksek seviyeye geldiğini açıkladı.
Vakalar bir önceki haftadan yüzde 70 fazla.
Eylül ayında tüm yasakları ve kısıtlamaları kaldıran Hollanda, artan vakalar karşısında başta maske zorunluluğu olmak üzere pek çok kısıtlamayı geri getirdi. Bundan sonra müze, spor salonları ve açık alanlardaki teraslarda da Covid pasaportu zorunlu olacak.
Her şey çocuklar için
Muhabirlik yaptığım yıllarda Çocuk Esirgeme Yurtları ile ilgili bir haber yapmamı istemişlerdi.
Yeni verilere göre; aşılı kişilerin dış mekanlarda sadece konserler ve maçlar gibi çok kalabalık etkinliklerde maske takması öneriliyor.
Açık alanda farklı evlerde yaşayan kişilerin bir araya geldiği restoranlarda ya da davetlerde aşılıların maske takmasına gerek yok ama aşısız iseniz maske takmanız gerekli.
Aşısız iseniz maske taksanız da açık havadaki davetlerde risk almış oluyorsunuz.
Kapalı ortamlarda herkesin maske takması öneriliyor.
Aşılılar kapalı yerlerde maskeyle güvenli ama aşısızlar maske takmış olsa da kapalı ortamlarda çok güvenli sayılmıyor.
Neden tasarruf ettiniz?
Geçtiğimiz pazar Dünya Tasarruf Günü’ydü.
İşte bu nedenle, bu yıl yapılacak olan ACE of M.I.C.E. büyük önem taşıyor ve geçmişe göre hayli kalabalık olacak.
O nedir diyenler için, ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, sektör faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön verme, bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratma hedefiyle gerçekleştirilen bir organizasyon.
Sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen ilk ve tek ödül programı.
Bu yıl Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E., turizm cenneti olan ve etkinliklerin çoğunun kalbinin attığı Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde yapılacak. 7-9 Kasım arasında ulusal ve uluslararası 400’ün üzerinde kurumsal firma ile 3 gün boyunca bire bir, yüz yüze görüşme sağlanacak.
Buna pandemi ve turizmi olumsuz etkileyen yangın ve sel felaketleri sonrası sektörün ilk büyük buluşması diyebiliriz.
Bu 3 gün içinde 7 bine yakın iş kontağının bire bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiltere, Kanada, Amerika, Moskova, Dubai’de kurumsal etkinlik organizasyonu yapan operatör ve acenteler de Antalya’da olacak.
Bu aralarda da korona olup koku ve tat kaybı yaşayanların sayıları da arttığı için tekrar etmekte fayda var.
Bu iki duyunun geri gelmesini kolaylaştırdığı söylenen iki tüyo vereceğim size.
Yılmadan, bol egzersiz yapacaksınız.
Kokudan örnek vereyim, benzer metodu tat için de uygularsınız.
Önce keskin kokusu olan dört uçucu yağ belirleyeceksiniz.
Gül, mentol, limon ve karanfil kokuları olabilir deniliyor genelde.
İngiltere, günde 44 bin küsur vaka ve 223 ölümle son 7 ayın en yüksek ölüm sayısını bildirdi.
Bir de Hindistan’dan adaya gelen yeni bir varyanttan bahsediliyor.
Ve artık uzmanlar, B planına geçme zamanının geldiğini söylüyorlar.
Kapalı yerlerde maske zorunluluğu, hatırlatma aşılar, öğrencilerin aşılanması, aşı pasaportu ve evden çalışmaya geri dönülmesi bunların başında gelmekte.
Okullardaki virüs yükü düşünüldüğünde, çift aşılı olanların bile koronaya yakalanması muhtemel.
İnsanlar ikinci, hatta üçüncü kez korona olmaya başladılar.
Ben bunu emek, reklam, para basma, influencer satın alma gibi bilinen nedenlerden sonra tamamen sürü psikolojisine bağlıyorum.
Herkes sosyal medyasında bu diziyle ilgili paylaşım yapınca, arkadaş sohbetlerinde tartışınca sürüden ayrı kalmamak için tek çare kalıyor; açıp izlemek.
Hikayenin yarışma havasında geçmesi
tabii ki izleyenleri de ister istemez senaryonun içine sokuyor.
Nasıl ki futbol maçları kalabalıklar halinde izleniyor ya da “Survivor” gibi yarışmalar reyting rekorları kırıyor, bu dizideki oyunlar da öyle işte.
İzliyor, merak ediyor, bir sonrakini de kaçırmamak istiyorsunuz.
Kulakları küpeli, patileri tozlu, çamurlu, tüyleri bazen bakımsız ama gözlerinin içi sevgi dolu sokak köpeklerine ve kedilerine...
Evi, başını okşayacak bir eli olmayanlara, ormanda yaşam savaşı verenlere, barınaklarda kafesler ardında çaresiz sahiplenilmeyi bekleyenlere...
“Durum böyleyken senin bu kadar cins köpekle ne işin var” diye soranlar olacağı için baştan söyleyeyim: Bahsedeceğim etkinlikteki cins köpeklerin hepsi, sokaklardaki arkadaşlarına yardım için bizimleydiler.
Onlar için satılan çantaların gelirinin bir kısmı, sokak hayvanlarına tedavi ve mama olarak kullanılacak.
Şimdi geleyim sevgili Selin Bozkurt sayesinde bir araya geldiğim Emre Ertürk’e.
Kendisi New York merkezli Emre New York kedi köpek çantalarının yaratıcısı.
Markayı ortağı Dalya Sulaiman ile birlikte lanse ediyorlar. Dalya da müthiş enerjisiyle, verdiğimiz davetin ev sahiplerindendi.
Ellerim falan da titremeye başlamış olabilir.
Trend uzmanları ya da markaların stratejicileri yeni dönemde en çok “kucaklaşma” temasını kullanacakmış!
Pandemiden sıkılan kitlelere yeniden kucaklaşma mesajı verilecekmiş!
Eyvahlar olsun...
Ben bu saatten sonra öpüşen, sarılan insanlara hayretle bakarım.
Pandemi endemiye evrilse de virüslerin insanları hasta etmeye devam edeceğini biliyoruz çünkü.
Aldığımız önlemlerle sadece korona değil gripten de korunduğumuzu öğrendik.
5 dönüm araziye kurulan merkezde ameliyathaneler, operasyon öncesi ve sonrası üniteleri, görüntüleme ünitesi ve yerden ısıtmalı bölmeler bulunuyor.
Kısa bir süre sonra içinde kanatlıların tedavisinin yapılacağı yeni binanın açılışı da gerçekleşecek.
HAÇİKO Derneği olarak en büyük hayalimiz, böyle merkezlerin tüm il ve ilçe belediyelerine yayılması.
Zaten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da açtıkları hastane ve bakım evinin örnek bir proje olduğunu ve amaçlarının bunu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.
Projede danışmanlık vermeye de hazırlar üstelik.
Bu yazıyı okuyan belediyelerin aklında olsun.
“Her gün ama her gün aynı şeyi yazacağım; sokaklara çöp atamazsınız. Çöp kutusu bulamayınca çöpünü elinde taşıyanlar bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Elindeki çöpü çöp kovasına atan kaç kişiyiz?” diye yazdı. O kadar haklı ki.
Bu çabasına sonuna kadar ben de destek veriyorum.
İnsan çöpe atacağı şeyi neden yere atar gerçekten de?
Dünyayı temizlemeye kendi kapımızın önünden başlamalıyız.
Normal olan, olması gereken yere çöp atmamak zaten.
Yere çöp atanlara keşke çok ağır cezalar gelse.
Ve keşke yere çöp atanı görenler kafasını çevirmese, uyarmadan geçmese.
Ve bir de
Sanırım Seda bile beklemiyordu böyle bir dansı, kenara çekilip o da izlemeye başladı.
TV programlarına çıkan doktorların bu fırsatı, tanınmak ve PR için yaptığını, o dakikaları çok iyi değerlendirmek zorunda hissettiklerini biliyoruz.
Sosyal medyalarında da aynı şekilde davranıyorlar
ve fenomen olmak için türlü yöntemlere başvuruyorlar.
Hatta bazen oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerden daha fazla çaba harcadıklarını görüyoruz.
Bunun kendi aralarında farklı açıklamaları var.
Sevinerek yanıldığınızı söylemek zorundayım.
Tam tersine evlere, içimize kapandığımız bu dönemde geleneksele, nostaljik ve duygulara yakın olana dönüş gerçekleşti.
Plan International UK tarafından yapılan araştırmaya göre karantina döneminde her 5 İngiliz’den 2’si mektup yazmaya başlamış.
Mektup yazmak, kağıda kaleme sarılmak yeni dünyaya biraz uzak kavramlar, kabul ediyorum.
Yazı yazmayı umutmuşum gibi geliyor bana da... Bilgisayarda kısa sürede yazdığım bir paragrafı kağıda dökemeyecek gibi hissediyorum.
Ama tersi doğru.
Köpek görünce ağaç ol
Günlerdir saldırgan sokak köpekleri konuşuluyor.
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Arabayı bilmez.
Trafiği bilmez.
Havai fişeği bilmez.
İtilir.
Kakılır.
Aç bırakılır.
Birileri sevip beslerken, aynı türden başkaları taşlar, döver.
Kime güveneceğini bilemez.
Bilinmezlerin, tehlikenin çok olduğu yerde sürekli stres vardır.
Sokak hayvanı olmak böyledir.
Tüm bunlara rağmen severler, korurlar onlar insanları. Arada nadiren de olsa strese girip saldırma eğiliminde olan köpekler olabilir.
Burada nasıl davrandığınız çok önemli.
Saldırma eğilimli bir sokak köpeğinden asla kaçmayın. Hem başarılı olamazsınız, hem de saldırıyı tetiklemiş olursunuz.
Av gibi hareket etmeyin.
Korkan insanın gösterdiği panik davranışı, sürü halindeki köpekleri tetikler.
Tam tersine ağaç olun.
Ellerinizi vücudunuzda birleştirin, sağa sola sallamayın.
Göz temasından kaçının.
Sonrasında yavaş hareketlerle, onlarla hiçbir ilginiz yokmuş gibi oradan uzaklaşın. Sokak köpekleri bölgelerinden çıktığınızda arkanızdan gelmeyecektir.
Ve son bir rica...
Hep diyoruz, hayvan ve doğa ile ilgili dersler müfredata girsin diye.
Tüm bunlar okullarda okutulmalı.
Ben ve HAÇİKO Derneği olarak biz, bu dersler müfredata girene dek okullara, şirketlere gidip bu eğitimleri vermeye, tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.
Emirates’ten ürküten açıklama
İlk ürkütücü açıklama Emirates Havayolları Başkanı Tim Clark’tan geldi: “Omicron varyantı havacılık sektörüne büyük travma yaşatacak.”
3 dakikada bir uçak içi havanın yenilendiğini ve uçakların güvenli olduğunu söyleyen sektörden gelen bu açıklama tehlikenin kapıda olduğunu söylüyor.
Avrupa’da ülkelerin birbiri ardına kapanması da “geliyor gelmekte olan” diyor gibi.
Ama bakıyorum da bizde sarılmalar, öpüşmeler başladı bile.
Bırakın öpüşmeyi, tokalaşmamaya çalışan ben uzaylı gibi algılanıyorum.
Çünkü biliyorum ki henüz bitmedi.
Rahatlamayalım, önlem ve tedbirlere devam edelim.
Yerli aşımız umut kaynağı
Yeni varyant Omicron ile aşılar da yeniden sorgulanmaya başladı.
Hatırlatma dozları hızlandırılırken, aşılar teker teker masaya yatırılıyor şimdilerde.
Ülkemizde ilk kullanılan aşı olan ve özellikle sağlık sektöründe hastane yatışlarını ve ölümleri ciddi anlamda düşüren Sinovac’ın Omicron üzerinde diğer aşılara göre daha avantajlı olduğu konuşuluyor.
Omicron’daki mutasyon daha çok Spike protein üzerinde ve bu mutasyon halihazırda oluşan Spike antikorundan kaçma eğilimi gösteriyor.
Biontech gibi MRNA aşıları sadece Spike protein antikoru oluşturuyor, Sinovac gibi inaktif aşılar ise hem Spike hem de M ve N proteinlerine karşı antikor üretimi sağlıyor.
Yani yeni varyanta karşı daha fazla koruma sağlıyorlar.
Uzun lafın kısası inaktif aşıların popülaritesi artmış durumda.
Sinovac gibi inaktif bir aşı olan yerli aşımız Turkovac da tam da bu nedenle tercih sebebi olacaktır diye düşünüyorum.