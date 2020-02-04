Dyson Lin’i linç ettiler

Deprem tahminleri yapan, bazılarını da öyle ya da böyle tutturan Tayvanlı Dyson Lin’in Twitter hesabı muhtemelen Türk kullanıcıların şikayetleri üzerine askıya alındı.
Kimi “şarlatan” dedi, kimi “korku taciri” dedi, onu dedi, bunu dedi, küfür etti, hakaret etti ve el birliğiyle kapatıldı Lin’in hesabı.
Dyson Lin’i koruyacak değilim ama özgürlükten bahsederken bu sansürcü yaklaşımı da anlamıyorum.
Şarlatan olduğunu düşünüyorsan, inanmıyorsan takip etmezsin olur biter.
Adam bize zorla bir şey satmıyor sonuçta, kendince bilimsel olduğunu savunduğu tahminlerini yazıyor.
Okumak, okumamak, inanmak, inanmamak, ona göre davranmak sizin elinizde. Ciddiye alırsınız ya da almazsınız, küfür etmek, şikayet etmek, hesabı kapattırmak nedir Allah aşkına...
Eda Taşpınar’ın çekirgeleri
Ölümcül ve şimdilik çaresi bulunamamış olan koronavirüsün tüm insanlığı korkuttuğu, tir tir titrettiği, maskelere hücum ettirdiği bugünlerde Eda Taşpınar’ın paylaşımı neydi öyle!
Korona neydi; yılan ya da yarasaları yiyen insanların kaptığı ve diğerlerine geçirdiği bir virüs.
Peki Eda, Meksika tatilinden “Yer miyiz? Yeriz” notuyla ne fotoğrafı paylaştı:
Bir tabak dolusu çekirge.
Eda daha önceleri de timsah eti ve salyangoz yerken fotoğraf paylaşmıştı.
Dünyanın kurtuluşunun hayvanları katledip yemeyi bırakmaktan geçtiğini düşünen biri olarak diyorum ki, Eda Taşpınar bari yarasa, yılan çıkışlı koronanın gündem olduğu bugünlerde çekirgelerden uzak dursaydı.
İsyankar Mustafa
Mustafa Sandal, hayli konuşulan “Beni Ağlatma” adlı kitabının imza günlerini yapadursun, canlı müzik mekanlarında da en çok onun şarkıları cover’lanıyor.
“Suç Bende”, “Aya Benzer” ve “Araba” başı çekerken, benim Mustafa Sandal şarkıları listemin tepesinde ise “İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar, sabırsız kalbim bir tek, aşkına isyankar” diyen “İsyankar” var.
Eskilerden ama eskimeyenlerden.
Tavuklar da rüya görüyor
Amerika’da SuperBowl izlerken en fazla sipariş verilen ürünlerden biri tavuk kanadı oldu.
Peki siz tavukların 100 ayrı insanın yüzünü tanıyabilen, uyuduklarında aynı bizim gibi rüya gören duygusal hayvanlar olduğunu biliyor muydunuz?
Yoksa tavuklar sizin için sadece tabağınızdaki but ya da tavuk kanatlarından mı ibaret?
Tavuklar, şu anda dünyadaki kuş nüfusunun yüzde 70’ini oluşturuyor.
Sayılarının bu kadar çok olmasının nedeni, yumurta ve et tüketimi için üretiliyor olmaları.
Son derece sağlıksız ve vicdansız ortamlarda tabii ki.
Tavuklar, hindilerle birlikte kesilmek üzere üretilen kara hayvanlarının yüzde 99’unu oluşturuyor.
Ve her saniye bin 500 tavuk insanlar tarafından öldürülüyor.
Tavuk budu ya da kanadı yerken sadece bir canı, bir hayatı değil, bir rüyayı da sona erdirdiğinizi unutmayın.
Dyson Lin’i linç ettiler
Deprem tahminleri yapan, bazılarını da öyle ya da böyle tutturan Tayvanlı Dyson Lin’in Twitter hesabı muhtemelen Türk kullanıcıların şikayetleri üzerine askıya alındı.
Kimi “şarlatan” dedi, kimi “korku taciri” dedi, onu dedi, bunu dedi, küfür etti, hakaret etti ve el birliğiyle kapatıldı Lin’in hesabı.
Dyson Lin’i koruyacak değilim ama özgürlükten bahsederken bu sansürcü yaklaşımı da anlamıyorum.
Şarlatan olduğunu düşünüyorsan, inanmıyorsan takip etmezsin olur biter.
Adam bize zorla bir şey satmıyor sonuçta, kendince bilimsel olduğunu savunduğu tahminlerini yazıyor.
Okumak, okumamak, inanmak, inanmamak, ona göre davranmak sizin elinizde. Ciddiye alırsınız ya da almazsınız, küfür etmek, şikayet etmek, hesabı kapattırmak nedir Allah aşkına...
Eda Taşpınar’ın çekirgeleri
Ölümcül ve şimdilik çaresi bulunamamış olan koronavirüsün tüm insanlığı korkuttuğu, tir tir titrettiği, maskelere hücum ettirdiği bugünlerde Eda Taşpınar’ın paylaşımı neydi öyle!
Korona neydi; yılan ya da yarasaları yiyen insanların kaptığı ve diğerlerine geçirdiği bir virüs.
Peki Eda, Meksika tatilinden “Yer miyiz? Yeriz” notuyla ne fotoğrafı paylaştı:
Bir tabak dolusu çekirge.
Eda daha önceleri de timsah eti ve salyangoz yerken fotoğraf paylaşmıştı.
Dünyanın kurtuluşunun hayvanları katledip yemeyi bırakmaktan geçtiğini düşünen biri olarak diyorum ki, Eda Taşpınar bari yarasa, yılan çıkışlı koronanın gündem olduğu bugünlerde çekirgelerden uzak dursaydı.
İsyankar Mustafa
Mustafa Sandal, hayli konuşulan “Beni Ağlatma” adlı kitabının imza günlerini yapadursun, canlı müzik mekanlarında da en çok onun şarkıları cover’lanıyor.
“Suç Bende”, “Aya Benzer” ve “Araba” başı çekerken, benim Mustafa Sandal şarkıları listemin tepesinde ise “İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar, sabırsız kalbim bir tek, aşkına isyankar” diyen “İsyankar” var.
Eskilerden ama eskimeyenlerden.
Tavuklar da rüya görüyor
Amerika’da SuperBowl izlerken en fazla sipariş verilen ürünlerden biri tavuk kanadı oldu.
Peki siz tavukların 100 ayrı insanın yüzünü tanıyabilen, uyuduklarında aynı bizim gibi rüya gören duygusal hayvanlar olduğunu biliyor muydunuz?
Yoksa tavuklar sizin için sadece tabağınızdaki but ya da tavuk kanatlarından mı ibaret?
Tavuklar, şu anda dünyadaki kuş nüfusunun yüzde 70’ini oluşturuyor.
Sayılarının bu kadar çok olmasının nedeni, yumurta ve et tüketimi için üretiliyor olmaları.
Son derece sağlıksız ve vicdansız ortamlarda tabii ki.
Tavuklar, hindilerle birlikte kesilmek üzere üretilen kara hayvanlarının yüzde 99’unu oluşturuyor.
Ve her saniye bin 500 tavuk insanlar tarafından öldürülüyor.
Tavuk budu ya da kanadı yerken sadece bir canı, bir hayatı değil, bir rüyayı da sona erdirdiğinizi unutmayın.