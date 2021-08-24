Daire 16’ya ödül

Dünyanın her yanı sinyal veriyor.
Buzulların erimesi sonucu İsveç’teki Kebnekaise Dağı, bu yıl 2 metre daha küçülerek 1990’dan bu yana yüksekliğinden 20 metre kaybetti.
Haiti’deki depremin ardından vuran tropikal fırtına Grace, depremzedelere bir felaket daha getirdi. İngiltere’nin kuzeyinde bulunan, her yıl 16 milyon ziyaretçi alan muhteşem dağ ve göl manzaralı milli park Lake District’te yaşanan toprak kayması sonucu hem yürüyüş yolları hem de bölgedeki vahşi yaşam tehlike altında.
Ne yazık ki devamı gelecek...
Adını Bozkurt koyduk
HAÇİKO Derneği ekipleri yorgun.
Bir yanımızı sıcaklar kavururken, bir yanımızı sel alabiliyor işte...
Ve ne yazık ki gelecek yıllar da farklı olmayacak. Hatta belki daha da kötüsü olacak.
Sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli bu yazdıklarım.
Doğal afetler yolda.
Su kenarlarına kurulmuş şehirlerin alması gereken önlemler arasında su yolunun doğal yollarla düzeltilmesi ve tehdit olmaktan çıkması başta geliyor.
2009 yılında Singapur’da bir kanalın beton görüntüsünden çıkarılıp doğal nehir haline getirilmesi buna güzel bir örnek.
Bu yeni su yolu, biyoçeşitliliği artırdı, şehrin yeşiline katkı sağladı ve su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.
Betonun güneşin ışınlarını çekerek sıcaklığı artırdığını ve küresel ısınmaya neden olduğunu da hepimiz biliyoruz.
Ben de kendi kafamdan değil, uzmanlara danışarak aldığım cevabı size iletiyorum.
Aşı olmayanlar hastalandıklarında vücutlarında daha fazla virüs yükü taşıyorlar, daha çok ve daha uzun süre bulaştırıcı oluyorlar.
İşte tam da bu nedenle aşılı kişilerin aşısızlarla aynı ortamlarda bulunmak istememesi çok normal.
Eski normalimize ve maskesiz hayatımıza dönmek istiyorsak herkesin aşılanması gerekiyor.
Aşısız kişiler nedeniyle virüs zayıflamıyor, aksine mutasyona uğrayarak salgının devam etmesine yol açan varyantlar ortaya çıkıyor.
In & Out
Daha güzel bir dünya için olması gereken yeni düzeni yazıyorum.
Tatilciler tatillerini bırakıp döndüler, gideceklerin bir kısmı iptal etti.
Bir kısmımız bırakın tatili, işi gücü bırakıp kendimizi yangın bölgelerine yardım götürmeye adadık.
Yangınlar sona erdi belki ama saracak çok yaramız oldu.
Acıları uzun yıllar sürecek, kolay kapanmayacak yaralar bunlar.
Ama diğer yanda da hayat devam ediyor.
Özellikle turizm bölgelerinde yetkililer ve esnaf halka tatillerinden vazgeçmemeleri için çağrıda bulunuyor.
Geçen yaz pandemi, bu yıl yangınlar derken zaten kısa olan yaz sezonundan bir darbe daha yemek istemiyorlar haliyle.
Herkesin ruh hali kendine tabii ama benimkinin eskisi gibi olma ihtimalı pek yok gibi.
İbrahim ormanı, vahşi doğayı, ağacı, hayvanları hepinizden çok daha iyi bilir.
HAÇİKO’nun en değerli destekçilerindendir, sporcudur ve yaşamının büyük bir kısmını zaten hayvanlarla birlikte doğada geçirmektedir.
Ve eminim yangına müdahalesiyle fark yaratmış, ağaç ve hayvanların kurtulmasını sağlamıştır.
Yangında en önde korkusuzca mücadele eden herkesle birlikte kendisine de teşekkür ediyorum.
Helal olsun İbrahim!
Konsere aşı zorunluluğu
İlgi odağımızın, konsantrasyonumuzun koronadan ülkemizi yakan yangınlara kaydığını yazmıştım.
Kendimden vazgeçtiğimin resmidir bu.
Eminim hepiniz benim gibi hissettiniz, aynı duygu halini yaşadınız.
Ormanlarımız, yeşilimiz, ağacımız, hayvanlarımız, insanlarımız, köylerimiz, evlerimiz yanarken başka ne olabilirdi ki?
Parmağımızın ucu yandığında çektiğiniz acıyı düşünün.
Canlılar yandı, yanarak öldü, kül oldu.
Bize düşen görev ise sahaya inip kurtarabildiklerimizi hayatta tutmaktı.
HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlikten Koruma Derneği) olarak sahadaydık.
Antalya, Manavgat, Bodrum, Muğla ve Silifke’deki temsilcilerimiz gece gündüz demeden, canları pahasına yangından hayvan kurtarmaya çalıştılar.
“Sol şeritte 120 ile gidiyorken arkadan tampona yapışana yol vermek zorunda mıyım?” diye sordum Twitter hesabımdan.
Son baktığımda 808 RT ve 1335
yanıt vardı.
Alıntı yapanlarla birlikte binlerce
“evet” cevabı yani.
Trafik dersi verenlere teşekkür ediyor, anladıklarımı yazıyorum.
Görüşmeler sürüyordu.
Ama Beşiktaşlı taraftarlar onlardan önce imzayı attı.
Alex’in eşi Thais Christina’nın Instagram’da paylaştığı son fotoğrafa, sıkı durun, ben baktığımda “Come to Beşiktaş yenge” (Beşiktaş’a gel yenge) diyen 105 bin yorum vardı.
Sonradan kim bilir kaç tane daha eklenmiştir...
Başka hiçbir takımda bu birlik, beraberlik, bu azim, bu tutkuyu bulamazsınız.
Ben şimdi bu taraftara âşık olmayayım da kime olayım?
Aşı karşıtlarına karşıyım
Aşılananlar, aşılanmayanlar, aşıyı savunanlar, aşı karşıtları...
Uzun bayram tatilinde barınaklarında ve rehabilitasyon merkezlerinde yeterli personel bulunduran, bu bilgiyi bizimle paylaşan ve paylaşmayan belediyelerle ilgili yazımın ilk bölümünü salı günü burada yayınlamıştım.
Çağrımıza cevap veren ve vermeyen belediyelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyorum.
Bu arada herkesten ricam, bağlı oldukları belediyelerin barınaklarını arayarak ya da ziyaret ederek kafeslerdeki canların bakımlarının yapıldığına, mama ve su ihtiyaçlarının giderildiğine emin olmaları.
İşte HAÇİKO belediye listesinin devamı...
Antalya Büyükşehir Belediyesi:
Bu uzun tatil onlar için bayram değil açlık, susuzluk, bakımsızlık oluyor.
Biz de HAÇİKO Derneği olarak bayramlarda ve uzun tatillerde belediyelerden barınak personelleri, veteriner hekimler ve teknisyenlerden kaçının nöbetçi kalacağını, veterinerlik, besleme ve bakım hizmetlerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor, kamu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz.
İl temsilcilerimiz bulundukları yerdeki barınakları, biz ise İstanbul’daki belediyeleri arıyor, mail atıyoruz, sosyal medyadan yazıyoruz.
Ben bugünkü yazımda cevap aldığımız belediyeler ve aldıkları, alamadıkları önlemleri sıralayacağım.
Bugünkü listede olmayıp, tatildeki önlemlerini, nöbetçi personel sayılarını söylemek isteyen belediyeler omurgedik@gmail.com adresine yazabilir.
Perşembe günü de onları yazmış olurum.
Çok uzağa gitmeyelim, geçen yıl toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. Bunların 150 bin 275’i maalesef ölümlü, yaralanmalı kazalar.
Büyük şehirlerden tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkacakların akıllarında tutması gereken bir gerçek var:
Yol hipnozu.
Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı bir fiziksel durum.
Kontağı çevirip gaza bastıktan 2.5 saat sonra yol hipnozu başlıyor.
Gözlerinizin açık olması bir şey fark ettirmiyor o andan itibaren.
Gözün gördüğünü beyin kaydetmiyor, analiz de edemiyor. Yol hipnozunun neden olduğu kazaların başında yol kenarında duran araca veya önde giden TIR’a arkadan çarpma geliyor.
12 yıllık yolculuğumuzda evlat oldu, arkadaş oldu, dost oldu, sırdaş oldu.
Bu dünyada melek kimdi derseniz oydu işte.
1 yıl önce yakalandığı kanserle, ameliyatlarla, kemoterapi ile mücadele ederken hep güçlü durdu.
Veteriner hekimleri Murat Özhavala ve Ateş Barut abilerine, bizlere ameliyatlarında ve sonrasında hiç zorluk çıkarmadı.
Çok agresif bir kanser türü olan hemanjiosarkomla sağlam bir mücadele verdi.
Hemanjiosarkom kan damarı kaynaklı tümörlerin kötü olanlarına verilen isim.
Önce dalağı kanadı Oğlum’un.
20 Şubat 2011’de, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yine hayvan hakları için buluşmamızın üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş.
10 yıl içinde Hayvan Hakları Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği hep konuşuldu. Ankara’yı kapı komşusu yaptık.
Ve artık sona doğru iyice yaklaştık.
Ama çekincelerimiz var!
Kırmızı çizgilerimiz var!
Kendi çıkarımız için değil, dünyayı paylaştığımız, hatta paylaşırken haklarından bolca çaldığımız canlılar adına bu ‘ama’lar. Ben bu yazıyı yazarken görüşmeler henüz bitmemişti.
Yasa tartışmalarla, çekişmelerle birlikte son haline doğru ilerlemeye devam ediyordu.
Meclise oylamaya gidecek yasa tasarısını şekillendirip, altına imza atacak ve oylamaya katılacak milletvekillerimizden tek ricam, her şeyi bir kenara bırakıp, bu tarihe not düşecek yasada insanlığa,
Geçen yaz Bodrum, Çeşme konserlerime hep arabayla gittim.
Abarttım, Gaziantep’e de arabayla gittim bu kış.
Geçen hafta Bodrum’a yine arabayla gitmeyi tercih ettim.
Ama bir yere kadar, ben de pes ettim sonunda ve cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nın yolunu tuttum.
Neredeyse 1.5 yıl sonra ilk kez uçağa bindim.
Özlemiş miyim?
Bu haberi görünce de gözlerim ışıldadı, dudağımda bir gülümseme beliriverdi.
Kanada’dan sonra Amerikan hükümeti de yüzlerce maske üreticisi arasından en güvenilir maskenin bir Türk markasına ait olduğuna karar verdi.
TT, bildiğimiz bir marka. GS Mağazacılık Yönetim Kurulu’nda da bulunan Tarhan Telli’nin TT Motors ile başlayan serüveni, TT Medikal markasıyla devam etti.
Ve en güvenilir maske ile dünya çapında tanınır oldu.
Amerika siparişi verdi bile. Artık hastanelerde ve askeri tesislerde yüzde 99 filtrasyona sahip TT Medikal maskeleri kullanılacak.
Aşıyı bir Türk bulmuştu, en güvenilir maske markası olarak da yine Türkiye’den bir firma seçildi.
İstersek yapıyoruz gerçekten de...
Delta var Delta!
Faz çalışmalarında başarıyla 3’üncü safhaya geçen aşının adı, Turkovac olarak duyuruldu.
1998 yılından beri aşı üretmeyen Türkiye’nin ilk korona aşısını bulan kişinin kim olduğuyla ilgili bilgi ise beni havalara uçurdu, çok sevindirdi ve hayli gururlandırdı.
Sevgili Murat Özhavala’yla sohbet ederken öğrendim, yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli bir veteriner hekim.
Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doktorasını viroloji üzerine yapmış. ABD’de ise 3 yıl sadece koronavirüs üzerine çalışmış.
25 yıldır viroloji üzerine çalışmalar yapan, yerli aşıyı bularak yüz akımız olan virolog Özdarendeli’nin aynı zamanda veteriner hekim olmasından yola çıkarak birkaç sitemimi de dile getirmek isterim.
“Şuram ağrıyor, buramda sancı var, midem bulanıyor, başım dönüyor, gözlerim az görüyor” vs. diyemeyen, hastalıklarını anlatamayan dilsiz dostlarımızın dertlerini anlayıp, çare olmak için canla başla çalışan veteriner hekimler ne yazık ki hak ettikleri değeri göremiyor.
Bir kere “Sağlıkta Şiddet” yasa düzenlemesine dahil edilmediler. Hasta sahipleri tarafından saldırıya uğrayan pek çok veteriner hekim varken bu yasada yok sayılmaları kabul edilir gibi değil.
Benzer bir yanlış korona aşısı hakkında da yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyasından paylaştı bu videoyu. Şener Şen’e hayranlığım bir kez daha arttı. Aşılanmanın hem kendimiz, hem yakın çevremiz hem de tüm dünya için önemli ve gerekli olduğunu ne kadar çok kişi söyler, gösterir ve anlatırsa bu pandemiden işte o zaman hep birlikte kurtulacağız.
Aşı karşıtlarını, aşılanmaya şüpheyle yaklaşanları hep birlikte aşıya doğru döndürmeliyiz.
Bu konuda takipçilerini, hayranlarını, onları sevenleri ikna etmeye çalışan, örnek olan bütün tanınmış kişiler hem ülke hem dünya sağlığı için en doğru olanı yapıyorlar.
Hayata, normale, sinemalara, konserlere, tiyatrolara ağzımızın tadıyla dönebilmek için herkesin aşı olması şart.
Korona günlüğü
◊ Polonya, bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yoğun olarak görülmeye başladığı İngiltere’den gelen aşısız yolcuların tamamına 7 gün karantina uygulama kararı aldı. Yolcular uçağa binmeden önce testleri negatif çıksa bile 1 hafta karantinada kalacak ve o 1 haftanın sonunda ikinci kez PCR testi yaptırmadan sokağa çıkamayacaklar.
Ki bence bir yönetici, bir başkan için en önemli özellikler bunlar.
BODER (Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği) başkan adayı Itır Köylü’nün beni çok mutlu eden bir başka sıfatı da kadın olması tabii.
Hem de aileden turizmci, gencecik, pırıl pırıl bir kadın.
Yarınki seçim öncesinde kendisiyle Bodrum’da, yeni açılan Door’a Otel’de buluştuk, sohbet ettik.
Planlarını, yol haritasını anlattı.
Bodrum için koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla ekibiyle birlikte canla başla çalışırken kimseyi kırmayacağına, haksızlık yapmadan ilerleyeceğine hiç şüphem kalmadı.
Sağlam, çok değerli isimlerden oluşan bir yönetim kurulu ile birlikte Itır.
Canlı müzik mekanlarına ve müzisyenlere rehber olacak çalışma da yayınlandı.
Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği ile Profesyonel Ses Derneği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan pandemi sürecinde sahneye dönüş standartları raporundan bölümleri zaman zaman paylaşacağım.
Bugün konuşma, telefonla konuşma, bağırma, şarkı söyleme arasındaki farklardan ve sosyal mesafenin öneminden bahsedeyim.
Rapora göre konuşma sırasında üretilen küçük damlacık miktarı, sesin şiddetiyle doğrudan ilişkili.
Konuşmanın düşük veya yüksek ses şiddetinde yapılmasına göre saniyede yaklaşık 1 ila 50 arasında değişen sayıda partikül (0,06 ila 3 parçacık/ cm3) üretilmekte, ses şiddeti arttıkça damlacık oluşum hızı da artmakta.
Aynı ortamda aynı kişi tarafından yapılan konuşmanın, yüksek ses şiddetinde yapılması durumunda, yaklaşık 10 kat daha fazla damlacık üretimine neden olduğu rapor edilmiş.
Dolayısıyla telefonda konuşulması, yüksek sesle veya bağırarak konuşulması gibi faaliyetlerin yapılması, daha fazla damlacık ve bulaşa neden oluyor.
Daire 16’ya ödül
Bir apartmana taşınırsam, 16 no’lu daireye gönlüm kayabilir.
Ama bu apartman, kesinlikle Özay Kaya’nın yaşadığı apartman olmayacaktır.
Çünkü o apartmanda oturan, karda kışta konforlu evlerinde rahatça yaşayan o insanlar, sokaklarını bir köpeğe çok görmüşlerdir.
O köpeğe gösterilen sevgiye, şefkate katlanamamışlardır.
Bir insan evinde hayvan istemeyebilir, dört duvarıdır.
Ama sokaktaki hayvanı niye istemez, neden “alın bunu barınağa atın” der?
Gece olunca nasıl rahat uyur?
İşte tüm bunlara, isyanımıza tercüman oldu Daire 16’da yaşayan Özay Kaya.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi, olayın geçtiği yer.
Özay Kaya’nın bakıp iyileştirdiği Köpük adlı köpek, apartmana giriyor diye apartman sakinleri tarafından şikayet edilmiş.
Barınağa alınması istenmiş.
Ki aslında bu da ayrı bir yazı konusu. Zararı olmayan hiçbir sokak canı birileri istemiyor diye barınağa alınmaz.
Kısırlaştırma, varsa hastalığının tedavisi yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakılır.
Neyse, dönelim olaya.
Özay Kaya, Köpük’ü şikayet eden komşularına isyan ederken kendi kızı çekti ve paylaştı videoyu.
Sonra bildiğiniz gibi o video viral oldu, herkes izledi.
“Bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada” diyen Özay Kaya’yı HAÇİKO olarak bu yıl yapılacak olan Altın Pati ödül törenimize davet ettik.
Kendisine HAÇİKO Altın Pati ödülünü takdim edeceğiz.
Sokak hayvanlarının sesi olanlarımızın çoğalması dileğiyle.
Otobüste maske kavgası
16 numarada bir şeyler var bu ara.
Kadıköy Pendik hattındaki 16 numaralı İETT otobüsü, maskesini çenesinin altına takan bir yolcu yüzünden karıştı.
Maskeyi düzgün takması konusunda kendisini uyaran kişilerle ağız dalaşına giren yolcunun videosunu izledim.
Maskesini doğru takmayan adamın savunulur tarafı yok tabii.
Ama otobüsteki bazı kadın yolcuların üslupları da gerçekten çok fenaydı.
İnsanımız karşısındakini doğru dürüst uyarmayı ne zaman öğrenecek acaba?
Maske takmayanlara, takıyor gibi yapıp çenesinde gezdirenlere ben de çok kızıyorum.
Ama uyarırken de sınırları zorlamamaya özen gösteriyorum.
Üstelik sakince anlatmanın daha etkili olduğunu düşünüyorum.
Yangınlara isim verilsin mi?
Kasırgalara isim verildiğini hepimiz biliyoruz.
Şimdi sıra sıcaklık dalgalarında ve yangınlarda.
Yunanistan, yangınlar konusunda farkındalığı artırmak için onlara isim verilmesini önerdi.
Aslına bakarsanız sıcaklıklar, kasırgalara göre çok daha tahmin edilebilir hava olayları.
Bu nedenle isimlendirme, sıcaklık artışlarının hayli öncesinde yapılabilecek.
Bilim insanları, sıcaklıklar 1 hafta boyunca 40 derecenin üzerinde olduğunda yangın riskinin arttığını ve artık buna bir isim verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Böylece hem halk hem de yetkililer önceden uyarılmış ve tedbirlerini almış olacaklar.
Bu yaz yaşanan yangınlar göz önüne alındığında sıcaklık dalgalarının isimlendirilmesi ve bu şekilde dikkat çekilmesi fikrini ben beğendim.
Yangın riskine karşı hazırlıklı olursak pek çoğunu önleyebilir ya da daha erken söndürebiliriz.
Keklik yemezsen ölmezsin ama!
Antalya’daki doktor arkadaşım Gökmen Güzel gönderdi bu bilgiyi.
Kendisine teşekkür ederek paylaşıyorum:
“Keklik, insan için önemli bir kuş türüdür. Çünkü bir keklik hayatı boyunca 1 milyon kene yer. Keklik yemezsen ölmezsin ama keklik olmazsa kırım kongodan ölebilirsin. Avcılara duyurulur.”
Zaten bu aralar hepimiz şu cümleyi tekrarlamalı ve sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşmalıyız:
“Önce yangın, sonra avcı. Tüm Türkiye’de avcılık yasaklansın!”