Boyunda Atatürk dövmesi

Estetik değil, düşünce gücü.
Farklı ülkelerde, farklı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, gençlik iksirinin düşünce gücünde saklı olduğunu ortaya koydu.
Yaş almayı güçsüzlük, zayıflık ve elden ayaktan düşme ile özdeşleştirenlerin sonu yaşlılık oluyor.
Hâlâ genç hissedip öyle yaşayanlar ise yaşlanmayı hem mental hem de hücresel anlamda durduruyorlar.
Eklenen yılları hayatta yeni şeyler öğrenme ve tecrübeyi artırma fırsatı olarak görenler, geçen yıllara öfkeyle değil severek bakıyorlar.
Düşüncelerimiz, hayata bağlılığımız yaşlanma hızımızı yavaşlatıyor.
İşte buna kanıt teşkil eden deneylerden biri...
70-80 yaşlarındaki insanlardan oluşan iki deney grubuna mental ve fiziksel testler yapıldıktan sonra ilk grup 1 haftalığına gençlik yıllarının tarzında dekore edilmiş bir otele gönderiliyor.
Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.
Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.
Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.
Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.
MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.
Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.
Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.
Kalmaya da devam ediyor.
Çünkü onlar bizim dostumuz, çünkü onlar da bizim kadar bu dünyanın, doğanın, çimenin, gökyüzünün sahibi.
Kuyruklarını sallayarak yanımıza gelip bize güvenmişken zulmü, korkunç koşullardaki barınaklara hapsedilmeyi, yaşam haklarının ellerinden alınmasını hiç hak etmiyorlar. Sokak hayvanlarının toplanmasına, daha doğrusu göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayan herkese bu canlar adına binlerce teşekkür ediyorum.
Sorunun saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerinde olduğunu, asıl cezanın tedbir almadan bu hayvanları uluorta dolaştıran insanlara verilmesi gerektiğini biliyoruz.
Sokak köpeklerinin çoğunun insanlarla yaşamaya alışkın, iyi huylu hayvanlar olduğu da ortada. Bu hayvanların yeri yetersiz barınaklar değil.
Biz bu hayvanların sokaklarda da açlık, soğuk, tekme, tecavüz ve pek çok zorlukla yaşama savaşı verdiğini biliyoruz.
Keşke hayvanseverlerin ve hayvan hakları derneklerinin yalnız bırakmadığı, sürekli ellerinin üzerinde olduğu doğal yaşam alanı tarzında yerler kurulsa ve bizler bu hayvanlara hak ettikleri ortamlarda sevgimizi, ilgimizi daha çok verebilsek.
Biz de isteriz ama şu andaki mevcut barınaklar bu koşullardan çok çok uzak.
Yalnızlığın pek çok nedeni var. J. Newton, “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar” diyor.
Bukowski “Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir” diyerek yalnızların gönlünü okşasa da bilim insanları bu konuda o kadar da iyimser değil.
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa; yalnızlık tehlikeli. O kadar tehlikeli ki; insanı öldürüyor.
Bilim insanları yalnızlığın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını söyledi.
Bu da yalnızlığın hava kirliliği, obezite ya da alkolün verdiği zarardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.
En fazla yalnız hissettiğimiz yerler kuşkusuz şehirdeki kalabalıklar.
Hediye, çiçek, mesaj hiçbir şey istemiyorum.
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Kişisel bağışlar 20 TL’den başlıyor.
Bizim için önemli olan ‘aylık düzenli bağışçı’ seçeneğini tıklamanız.
Bizimle mail adresinizi ve doğum gününüzü de paylaşırsanız hem aylık bültenlerimizi iletmemize imkan vermiş hem de doğum günlerinizde size teşekkür etmemize olanak sağlamış olursunuz.
Bir aile oluruz yani.
Böylelikle Türkiye’den özellikle sağlık alanında diploma sahibi gençler, mesleki kariyerlerini Almanya’da sürdürebiliyor.
Ben bunları Boğaziçi Üniversi-tesi’nden arkadaşım Volkan Gücer’den öğrendim.
Volkan uzun süredir Almanya’da yaşıyordu ve pandemi sürecinde buradan gidecek gençlerin Alman bürokrasisinin zorluklarına takılmadan iş sahibi olabilmelerini sağlayan GetACare adlı şirketi kurdu.
Şirket Almanya’da kariyer peşinde koşacaklara yardım ediyor.
Almanca dil eğitimi, diploma denkliği, eksik olan eğitim ve stajların tamamlanması, çalışma, oturma izni, iş sözleşmesinin incelenmesi ve konaklanacak yerin sağlanmasına kadar ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.
Uyanın çocuklar piyanist geldi
Kim Kardashian, aralık ayı boyunca her sabah çocuklarına canlı canlı Noel şarkıları çalması için Grammy ödüllü Philip Cornish ile anlaşmış.
Yeni yasa gereği köpeklerinizin sizinle yaşamaya devam edebilmesi için onları kısırlaştırıp çip taktırmanız ve Tarım Bakanlığı’nın belirlediği birimlere kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Bu işlemler için son 1 ay kaldı, süre 14 Ocak 2022’de doluyor.
Yasaklı ırk kapsamına giren cinsler şöyle: Pittbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier.
Bu cinslerin üretimi, tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi ve ticareti yasak.
Ama üretmemek ve çip takarak kayıt yaptırmak koşuluyla onları ailenizin bir parçası olarak tutabiliyorsunuz.
Kısırlaştırma, çip taktırıp kayıt ettirme işlemlerini yapmayanları ise ağır para cezası bekliyor.
Daha da kötüsü köpekleri ellerinden alınıyor.
Ve tabii unutmadan;
Lazım da ne kadarını yapıyoruz, o da ayrı bir konu.
Bizde gün geçmeden karşımıza çıkan bu saldırı haberlerinin bir benzeri Avusturya’da gerçekleşti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının akrabaları, ölüm haberini veren doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı.
Üstelik sağlık personelinden biri de ağır yaralandı.
İlk aşamada polis, Türk kimlikli kişilere ev hapsi cezası vermiş.
Yargıya intikal eden olayda bakalım nasıl bir ceza gelecek...
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Adam (Fehmi Bey!) karısını aldatıyor, Esra Erol söz hakkını kullanması için kendisini yayına bağlıyor.
Adamın ilk cümlesi “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” oluyor.
Pes yani!
Biz diyoruz “karını aldatmışsın”, o diyor “kestane balı”!
Bu nasıl bir pişkinlik!
Şimdiden geyikleri başladı bile.
Caps’lere konu oldu.
Kendisiyle evlenme nedeni erkeklere güvenmemesiydi.
Boşanma nedeni ise âşık olmasıymış.
Yani ben hayatımda gündem olmak, haber olmak için bu kadar insanları enayi yerine koyan birini daha görmedim.
Bu konuda iddialı olduğunu düşündüğüm yurdum ünlülerini de geçenler varmış demek ki.
Yazık olmuş
Amerika’da aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor korona olmuş.
Allah’ın sopası yok. Üstelik bunlara iki kat daha fazla bozuluyorum.
Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.
Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.
Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:
Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?
Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?
Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?
Üzerinde de #heforshe yazan tişört vardı.
Cinsiyet eşitliğini savunan erkeklerin desteklediği #heforshe kampanyasına dikkat çekti böylece.
Çok da iyi yaptı.
“Alt tarafı şaka” deyip geçmeyin lütfen.
O abuk sabuk şakaların, küfürlerin sonu kadına şiddete, tecavüze, cinayete kadar uzanıyor.
Kadın düşmanı olan, kadını aşağılayan dilin sonunda canı yanan kadınlar oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor.
Ortalık karışık, durumlar fena.
Vaka sayılarında ciddi bir artış var.
Bu artışın nedeni başta aşısızlar ve de ilk aşıların üzerinden geçen zamanla birlikte antikorları azalan, hatta sıfırlanan ve aşısızlar kadar risk altında olan aşılılar.
Bu ikinci grup için aynı bizde olduğu gibi üçüncü aşılar yapılıyor.
Aşısızlar ise neredeyse kara listeye alındı, onlar için sert önlemler hafta başından itibaren uygulanmaya başladı.
Avusturya tamamen 2G dönemine geçti.
2G şu demek; ya aşılı ya da korona geçirmiş olacaksınız, aksi halde neredeyse evden dışarı çıkmanıza bile izin verilmiyor.
PCR testi de kurtarmıyor. Test yaptırıp negatif olduğunuzu ispatlasanız bile ne konsere, ne tiyatroya, ne de restorana gidebiliyorsunuz; hiçbir yere adım atamıyorsunuz.
Bir yakışıklı gelip kız arkadaşını bir anlığına da olsa senden alabiliyor.
Dünya şu sıralar Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez’in Leonardo DiCaprio’ya bakışını konuşuyor.
Hem de ne bakış, hayranlık, şehvet, cilve ne ararsanız var.
Sosyal medyada “Dünyanın en yakışıklısı mı, en zengini mi” anketleri başladı bile.
Cevap herkese göre değişiyor tabii ama Lauren Sanchez’in aklı zenginden yakışıklıya kaymış.
Başkası dese yerden yere vururuz, Uğur Yücel’i de görmezden gelmememiz lazım.
Kadınlarla ilgili son derece talihsiz açıklamalar yapmış kendisi. İnanamadım, tekrar tekrar okudum.
Ne yazık ki demiş bunların hepsini.
Hakan Gence’ye verdiği röportajda 35 yaş üstü kadınlarla ilgilenmediğini, 45 yaşındaki bir kadına burun kıvırdığını söylemiş! Seçiyormuş ve 35 yaş altını tercih ediyormuş.
Kadınları yaşlarıyla kategorize etmesini hiç yakıştıramadım kendisine.
Yazık gerçekten de!
Aşılama konusunda hayli geride kalan Romanya, 591 ölümle üzücü bir rekor kırdı.
Yunanistan, artan vakalar karşısında aşısızlar üzerindeki kısıtlama ve yasakları artıracağını açıkladı. Aşı olmamış kişiler bu cumartesiden itibaren resmi kurumlara, dükkanlara ve bankalara girebilmek için PCR testi olmak ve negatif olduklarını kanıtlamak zorundalar.
Resmi kurumlarda çalışan aşısızlar ise haftada iki kez PCR olacak ve bunun masrafını kendileri karşılayacak.
İrlanda sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana vakaların en yüksek seviyeye geldiğini açıkladı.
Vakalar bir önceki haftadan yüzde 70 fazla.
Eylül ayında tüm yasakları ve kısıtlamaları kaldıran Hollanda, artan vakalar karşısında başta maske zorunluluğu olmak üzere pek çok kısıtlamayı geri getirdi. Bundan sonra müze, spor salonları ve açık alanlardaki teraslarda da Covid pasaportu zorunlu olacak.
Her şey çocuklar için
Muhabirlik yaptığım yıllarda Çocuk Esirgeme Yurtları ile ilgili bir haber yapmamı istemişlerdi.
Yeni verilere göre; aşılı kişilerin dış mekanlarda sadece konserler ve maçlar gibi çok kalabalık etkinliklerde maske takması öneriliyor.
Açık alanda farklı evlerde yaşayan kişilerin bir araya geldiği restoranlarda ya da davetlerde aşılıların maske takmasına gerek yok ama aşısız iseniz maske takmanız gerekli.
Aşısız iseniz maske taksanız da açık havadaki davetlerde risk almış oluyorsunuz.
Kapalı ortamlarda herkesin maske takması öneriliyor.
Aşılılar kapalı yerlerde maskeyle güvenli ama aşısızlar maske takmış olsa da kapalı ortamlarda çok güvenli sayılmıyor.
Neden tasarruf ettiniz?
Geçtiğimiz pazar Dünya Tasarruf Günü’ydü.
İşte bu nedenle, bu yıl yapılacak olan ACE of M.I.C.E. büyük önem taşıyor ve geçmişe göre hayli kalabalık olacak.
O nedir diyenler için, ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, sektör faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön verme, bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratma hedefiyle gerçekleştirilen bir organizasyon.
Sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen ilk ve tek ödül programı.
Bu yıl Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E., turizm cenneti olan ve etkinliklerin çoğunun kalbinin attığı Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde yapılacak. 7-9 Kasım arasında ulusal ve uluslararası 400’ün üzerinde kurumsal firma ile 3 gün boyunca bire bir, yüz yüze görüşme sağlanacak.
Buna pandemi ve turizmi olumsuz etkileyen yangın ve sel felaketleri sonrası sektörün ilk büyük buluşması diyebiliriz.
Bu 3 gün içinde 7 bine yakın iş kontağının bire bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiltere, Kanada, Amerika, Moskova, Dubai’de kurumsal etkinlik organizasyonu yapan operatör ve acenteler de Antalya’da olacak.
Boyunda Atatürk dövmesi
Gençler arasında giderek yayılan ‘sevdikleri sanatçıyı dövme yaptırma’ modasına anlam verebilen var mı?
Reynmen ile başladı, Çakal, Mero derken sıra Hadise ve en son da Enes Batur dövmesine kadar uzandı.
Kimsenin tercihine, dövmesine karışacak halimiz yok ama şahsi fikrim şu; eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor
Tata bulundu ama
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın köpekleri Tata’nın yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden korkarak demirlerin üzerinden atlayarak kaçtığını ve kayıp olduğunu yazmıştım. Hamdi bir ara bölgeyi drone ile taramayı bile düşünüyordu.
Ve nihayet Tata bulundu.
Ormanlık alanda kendine yeni arkadaşlar edinmiş, takılıyormuş.
Bu tatsız olay mutlu sonla bitti neyse ki.
Ama havai fişekler halen bütün kötülüğü ile gerçeğimiz olmaya devam ediyor.
Bahar ve yaz aylarında kutlamalar, festivaller, düğünler derken yine havai fişek konuşuyor olmak istemiyorum.
Bir çözüm olsa keşke...
Mesela sanatçılar havai fişek atılacak organizasyonlara katılmayacaklarını açıklasalar ve bunu uygulasalar. Olmaz mı?
Kış Olimpiyatları öncesi yeni kapanmalar
Artan vaklar sonucunda Avustralya’daki hastanelerde personel sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda.
Hemşireler korona pozitif olsalar bile hastalığı hafif geçirdikleri takdirde işlerine devam etmek zorunda.
Dünya, Omicron varyantı nedeniyle tek kelimeyle kırılıyor.
Diğer yanda ise tam tersi bir tavırla sıfır vaka politikası izleyebilen Çin var. Kış Olimpiyatları’na hazırlanan ülkede görülen üç asemptomatik vaka nedeniyle yine toplu karantina kararı alındı. Xi’an’da karantinada olan 13 milyon kişiye, üç vakayla Yuzhou’daki 1.2 milyon daha eklendi.
Kış Olimpiyatları öncesinde Pekin ise halen sıfır vakada kalmayı sürdürüyor.
Dünyanın geri kalanında herkes korona ile tanışmışken Çin’de virüsü insanlardan uzak tutma yönündeki ısrar ilginç tabii.
Onlar mı doğru yapıyor, bizler mi, işte onu, koronanın uzun zaman etkileriyle birlikte zaman gösterecek.
Çabuk Covid testi
Evde yapılan çabuk Covid testleri tüm dünyaya yayılmaya başladı.
Bana da çok mantıklı geliyor.
Bu testler Omicron gibi yeni varyantları tespit etmekte biraz daha zorlansa da, insanların kendilerini izole etmelerini sağlayacak hızlı sonuçlara ulaşabilmeleri açısından kıymetli.
Aşılanma ve hızlı test kitlerinin kullanımının yaygınlaşması ile insanlar aile içinde bulaşmayı da kolaylıkla önleyebiliyor.
Evde 20 dakika içinde alınan sonuçlarla boğaz ağrınızın ya da burun akıntınızın korona olup olmadığını anlamak büyük konfor.
Sonuca göre önlemini alıyorsunuz.
Hem Omicron varyantının hızlı yayılımı sayesinde gelecek olan sürü bağışıklığı hem de bu ev testleri sayesinde ve eğer yeni varyantlar çıkmaz ise bahar aylarından itibaren pandemiden en azından bir süreliğine kurtulacağız diye düşünüyorum.