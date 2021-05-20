4 bin adım atarız artık

Kediyi bayıltana kadar döven çocuklar” başlıklı videoyu bu tarz pek çok video gibi sonuna kadar izleyemedim.



Benim ve benim gibi pek çok insanın izlemeye bile dayanamadığı zulme maruz kalan kedicik.

Ve bu işkenceyi hiç çekinmeden, acımadan büyük bir keyifle yapan çocuklar.

Çocuk demeye dilim varmıyor aslında.

Biz çocukken elimizde yiyecekle kedi, köpek, kuş besler, severdik.

Çocuk olmak masumiyet, çocuk olmak sevmek, çocuk olmak iyi olmak demekti.

Yetişkinler gibi çocukların da iyisi, kötüsü var.

