2026 model Açlık Oyunları

Haberin Devamı

E ne de olsa önemli bir seriden bahsediyoruz, bir zahmet planlı, programlı gitsinler de diyebiliriz aslında.

Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisinin yazarı Suzanne Collins, 18 Mart 2025’te, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” adlı yeni bir kitap yayımlayacağını açıkladı.

“Açlık Oyunları” üçlemesini ve “Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı” (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) kitaplarını sinemaya uyarlayan Lionsgate de yazarın açıklamasının hemen ardından kitabın film haklarını aldıklarını ve beyazperdeye aktaracaklarını duyurdu.

Hatta tarih bile verdiler. Filmi yaklaşık 2.5 yıl sonra, 20 Kasım 2026’da izleyeceğiz. Collins’in çok satan serisinin beşinci romanı olacak “Kuşların ve Yılanların Şarkısı”, “Açlık Oyunları”ndan otuz yıl önce geçecek.

Açlık Oyunları” serisinde Woody Harrelson tarafından canlandırılan Haymitch, Abernathy’nin kazandığı İkinci Çeyrek Asır Oyunlarını konu alacak. Haymitch’in daha genç bir versiyonunu kimin oynayacağı henüz belli değil.

Haberin Devamı

Şebnem Ferah özlemi bitiyor

Şebnem Ferah geçen gün ne de güzel bir haber verdi...

4 yıldır uzak kaldığı sahnelere dönüyormuş.

Yayınlanan röportajda makyajsız ve şahane görünen bir Şebnem Ferah vardı.

Açıklayacağı konserin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz yok satacağını öngörmek hiç de zor değil.

Çünkü çok özlendi.

Nascar pilotu zincire karşı

Meksika’daki çocukluk yıllarında babası yardıma muhtaç sokak köpeklerini alır eve getirirmiş.

Ne güzel bir baba gerçekten de.

Hayvan sevgisi ile küçük yaşta tanışan Nascar pilotu Daniel Suarez, şimdi bir hayvan hakları savunucusu.

PETA sözcüsü olan Suarez, bahçede zincire bağlı köpeklerin aile bireyi olarak eve alınmaları ve zincirden kurtulmaları için kampanya başlattı.

Amerika’da Kuzey Carolina gibi bazı geri kalmış eyaletlerde, diğerlerinin aksine, köpekleri zincire bağlı tutmanın ne yazık ki bir cezası yok.

Kanunun eksik olduğu bu bölgelerde merhamet, Suarez gibi hayvan hakları savunucularının çabalarıyla sağlanmaya çalışılıyor.

Kışın soğuktan donarak, yazın ise sıcakta kalp krizinden ölen zincire bağlı köpeklerin haklarını koruyacak yasaların tüm eyalet ve ülkeleri kapsaması dileğiyle.