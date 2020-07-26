Nerede Türk kadın mühendisler?

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sessiz sedasız, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalara imza atıyor.
Sessiz sedasız dediysem, o kadar da değil. Özellikle İstanbul Sözlemesi’yle ilgili yanlış algının değiştirilmesi için açıktan tavır aldılar. Açıklamalarıyla dikkat çeken AK Partili Canan Kalsın, bu dönem başkan yapılmadı. Bunu da not etmekte yarar var.
Konumuza dönersek, bu komisyon bünyesinde “Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesi” üzerine araştırma yapmak için çalışma yapıldı. Hazırlanan raporda, geçmişten günümüze önemli buluşlar yapan kadın mühendislere örnekler verildi. Gözler tarihdeki Türk kadın mühendisleri aradı ama nafile.
Umut Erdem’in aktardığına göre, tarihte iz bırakan kadın mühendisler kadar erkek mühendislerin de yer aldığı çalışma, önemli bir dökümana dönüştü. Rapora göre, “Ada Lovelace, Emily Waren, Edith Clarke, Stephanie Kwolek, Katharine Burr Blodgett ve Ellen Ochoa.” Altı kadın, dünya mühendislik tarihini değiştirdi.
Lovelace, 1842’de, Notes adında ilk bilgisayar programı olarak kabul edilen bir algoritma yarattı. Warren, hayatını Brooklyn Köprüsü’nü tamamlamaya adadığı için mühendislik literatüründe özel bir yere sahip.
Clarke, 1918’de Massachusetts Institute of Technology’den elektrik mühendisliği derecesi alan ilk kadın oldu. Kwolek de “çelikten beş kat daha sert sentetik malzemeyi bulan” ve binlerce kişinin hayatını değiştiren kişi oldu. Blodgett, Cambridge Üniversitesi’nden fizik doktorası alan ilk kadın ünvanını kazandı. Ochoa ise “Üç icat olarak bilinen icatların ortak yaratıcısı, dünyadaki ilk İspanyol kadın astronot” olarak yer aldı listede.
Bugün durum daha farklı da olsa, tarihi değiştiren kadın mühendisler arasında Türkler yer alamadı. Kadınların elini kolunu bağlama çabaları olmasa, daha hızlı yol alınacağını bilmeyen yok sanırım.
AMELİYATIN REKLAMI OLMAZ
Obez yakınları olan, ameliyatla zayıflamak isterken hayatını kaybedenlerin hikâyeleri, TBMM’ye kadar ulaştı. Aralarında milletvekili yakınlarının da olduğu bu mağduriyet, Meclis’te önemli bir oturum yapılmasını sağladı. Artık, önceden diyet uygulaması yapmayan kimse ameliyat edilmeyecek. Yakın bir tarihte de obezite ameliyatları için özel bir sertifika istenecek.
TBMM Dilekçe Komisyonu, “Bariatrik cerrahi” diye adlandırılan kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonları sonrası yakınları vefat edenlerin taleplerini görüşmek için alt komisyon kurdu. Bu komisyon, konuyla ilgili uzmanları bir araya topladı ve yol haritası oluşturmaya çalıştı.
AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, bir yakınının bu ameliyat sonrasında vefat ettiğini, internet üzerinden yapılan bu tür reklamların yasaklanması gerektiğini anlattı komisyona. Toplantıda, gençlerin ve kadınların bu tür ameliyatlara daha çok başvurduğu, bu konudaki şikayetlerin sık sık dava konusu yapıldığı, bunun için özel ihtisas mahkemelerinin kurulmasının gerektiği dile getirildi.
Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Kağan Zengin ise obezite cerrahisinin yılda 20 bine yakın yapıldığını, ölüm oranının ise binde 1 civarında olduğunu belirterek, “22 vaka ölümle sonuçlanarak kurula geldi, bunlardan yüzde 77’sinde kusur bulundu” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın, Meclis’e kadar ulaşan bu şikayetler nedeniyle harekete geçtiği, toplantıda anlaşıldı. Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanı Yusuf Yavuz, aldıkları bir dizi kararı açıkladı. Vücut kitle endeksi belli oranın altına inmeyen hastalara, obezite merkezlerine gitmeden, kesinlikle cerrahi müdahale yapılamayacağını anlattı. Yavuz, obezite hastalarına 6 ay özel beslenme ve hareket programı uygulanacağını söyledi.
Böylece, obeziteye kaynaklık eden beslenme şekliyle mücadeleyi kapsayan, ameliyatların ölümcül sonuçlarını ortadan kaldırmayı da içeren, bütüncül bir eylem planına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.
Nerede Türk kadın mühendisler?
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sessiz sedasız, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalara imza atıyor.
Sessiz sedasız dediysem, o kadar da değil. Özellikle İstanbul Sözlemesi’yle ilgili yanlış algının değiştirilmesi için açıktan tavır aldılar. Açıklamalarıyla dikkat çeken AK Partili Canan Kalsın, bu dönem başkan yapılmadı. Bunu da not etmekte yarar var.
Konumuza dönersek, bu komisyon bünyesinde “Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesi” üzerine araştırma yapmak için çalışma yapıldı. Hazırlanan raporda, geçmişten günümüze önemli buluşlar yapan kadın mühendislere örnekler verildi. Gözler tarihdeki Türk kadın mühendisleri aradı ama nafile.
Umut Erdem’in aktardığına göre, tarihte iz bırakan kadın mühendisler kadar erkek mühendislerin de yer aldığı çalışma, önemli bir dökümana dönüştü. Rapora göre, “Ada Lovelace, Emily Waren, Edith Clarke, Stephanie Kwolek, Katharine Burr Blodgett ve Ellen Ochoa.” Altı kadın, dünya mühendislik tarihini değiştirdi.
Lovelace, 1842’de, Notes adında ilk bilgisayar programı olarak kabul edilen bir algoritma yarattı. Warren, hayatını Brooklyn Köprüsü’nü tamamlamaya adadığı için mühendislik literatüründe özel bir yere sahip.
Clarke, 1918’de Massachusetts Institute of Technology’den elektrik mühendisliği derecesi alan ilk kadın oldu. Kwolek de “çelikten beş kat daha sert sentetik malzemeyi bulan” ve binlerce kişinin hayatını değiştiren kişi oldu. Blodgett, Cambridge Üniversitesi’nden fizik doktorası alan ilk kadın ünvanını kazandı. Ochoa ise “Üç icat olarak bilinen icatların ortak yaratıcısı, dünyadaki ilk İspanyol kadın astronot” olarak yer aldı listede.
Bugün durum daha farklı da olsa, tarihi değiştiren kadın mühendisler arasında Türkler yer alamadı. Kadınların elini kolunu bağlama çabaları olmasa, daha hızlı yol alınacağını bilmeyen yok sanırım.
AMELİYATIN REKLAMI OLMAZ
Obez yakınları olan, ameliyatla zayıflamak isterken hayatını kaybedenlerin hikâyeleri, TBMM’ye kadar ulaştı. Aralarında milletvekili yakınlarının da olduğu bu mağduriyet, Meclis’te önemli bir oturum yapılmasını sağladı. Artık, önceden diyet uygulaması yapmayan kimse ameliyat edilmeyecek. Yakın bir tarihte de obezite ameliyatları için özel bir sertifika istenecek.
TBMM Dilekçe Komisyonu, “Bariatrik cerrahi” diye adlandırılan kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonları sonrası yakınları vefat edenlerin taleplerini görüşmek için alt komisyon kurdu. Bu komisyon, konuyla ilgili uzmanları bir araya topladı ve yol haritası oluşturmaya çalıştı.
AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, bir yakınının bu ameliyat sonrasında vefat ettiğini, internet üzerinden yapılan bu tür reklamların yasaklanması gerektiğini anlattı komisyona. Toplantıda, gençlerin ve kadınların bu tür ameliyatlara daha çok başvurduğu, bu konudaki şikayetlerin sık sık dava konusu yapıldığı, bunun için özel ihtisas mahkemelerinin kurulmasının gerektiği dile getirildi.
Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Kağan Zengin ise obezite cerrahisinin yılda 20 bine yakın yapıldığını, ölüm oranının ise binde 1 civarında olduğunu belirterek, “22 vaka ölümle sonuçlanarak kurula geldi, bunlardan yüzde 77’sinde kusur bulundu” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın, Meclis’e kadar ulaşan bu şikayetler nedeniyle harekete geçtiği, toplantıda anlaşıldı. Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanı Yusuf Yavuz, aldıkları bir dizi kararı açıkladı. Vücut kitle endeksi belli oranın altına inmeyen hastalara, obezite merkezlerine gitmeden, kesinlikle cerrahi müdahale yapılamayacağını anlattı. Yavuz, obezite hastalarına 6 ay özel beslenme ve hareket programı uygulanacağını söyledi.
Böylece, obeziteye kaynaklık eden beslenme şekliyle mücadeleyi kapsayan, ameliyatların ölümcül sonuçlarını ortadan kaldırmayı da içeren, bütüncül bir eylem planına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.