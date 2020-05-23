Meclis raporundaki gerçek kız çocuklarını korumak

Tüm partilerin milletvekilleri, çocukların korunması, özellikle kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmemeleri, eğitim sürecinde kalmaları konusunda ortak görüş belirttiler. Özellikle küçücük bedenlerin korunmamasının bilimsel sonuçları, tüm partilerin altında imzası olan raporla kamuoyuna sunuldu.
Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, çocuk ihmal ve istismarıyla çocuk gelinlere ilişkin saptamalar yaptı. Raporda, eğitimli ailelerde çocuk ihmal ve istismarının daha az olduğu belirtilerek, “Ailede en az bir ebeveynin eğitim düzeyinin yüksek olmasının çocuk gelin ihtimalini azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir” denildi.
Umut Erdem’in aktardığına göre toplumun eğitim düzeyinin artması, adolesan (ergenlik) intihar ve cinayetlerine neden olan namus ve töre gibi algıların da değişmesini sağladığı araştırmalarla ortaya çıkmış.
Rapor, diğer ülkelerdeki verilerden de yararlanıyor. Dünyada sosyoekonomik ve kültürel farklılıklara bağlı olarak adolesan gebeliklerin görülme sıklığı yüzde 1-42 arasında değişiyor. Türkiye’de adolesan yaşında evlendirilenlerin oranı yüzde 9.6. Çocukluk çağı evliliklerinde gebeliklerin fiziksel sonuçları bilimsel araştırmalarla gayet açık şekilde şöyle ortaya konulmuş:
“Bu grupta olan gebeler ‘yüksek riskli gebelik’ olarak sınıflandırılmaktadır. Adolesan çağda gerçekleşen gebeliklerde erken doğum, gebelik süresince bebeğin gelişiminin geri kalması, düşük doğum ağırlıklı bebek ve gebelik nedeniyle hipertansiyon, şeker hastalığı, anemi (kansızlık), doğum öncesi membran rüptürü (fetal zarların doğum başlamadan önce yırtılması) gibi risklerin oranlarında artış saptanmıştır. Dünyada adolesan gebelik oranı yüzde 5.4 olup, dünyada her yıl yaklaşık 70 bin adolesan gebenin gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bilinmektedir.”
Bütün bu veriler ortadayken, kız çocuklarıyla ilgili korkunç şeyler söyleyebilen kafalar, “ayrı bir bilimsel çalışmanın” konusu yapılmalı bizce.
KANAL AÇIP ŞİİR OKUYAN BÜROKRAT
ANKARA’nın resmi havasını yansıtan, genellikle de sıkıcı işlerle uğraştıkları düşünülen bürokratların çoğunun, insanı şaşırtacak ilginç uğraşları ve hobileri olabiliyor. Daha önce bu köşede yer verdiğimiz gibi planör kullanan, sporu hayatından çıkarmayan, müzikle ilgilenen bürokratları biliyoruz. Böyle bir isim daha dikkatimizi çekti. Ama onun merakı YouTube kanalı açıp şiir okumak üzerine.
Hacer Boyacıoğlu’nun bildirdiğine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da bu isimlerden biri. Renkli kişiliğiyle tanınan Uzunkaya, son olarak hobisiyle teknolojiyi birleştirdi ve şiirleri için bir YouTube kanalı açtı.
Kanalı, “Değerli dostlarım! Şiir okumalarımı ve paylaşımlarımı daha etkin bir şekilde YouTube kanalıma abone olmak suretiyle takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum” notuyla duyuran Uzunkaya, şimdiden 151 aboneye ulaşmış durumda. Uzunkaya’nın bugüne kadar şiir paylaşımı yaptığı şairler arasında Arif Nihat Asya, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre bulunuyor.
Sadece iş kazaları ve sonuçlarıyla ilgilenmeyen Uzunkaya’nın şiir yelpazesi ne kadar genişleyecek, merak konusu.
SOSYAL MEDYADA 7 SAAT
62 MİLYON İNSAN SANAL ÂLEMDE
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle toplumun büyük bölümü evlere kapanınca, internetle olan ilişki ve sosyal mecralardaki zaman geçirme oranı çılgın şekilde arttı. Tüm sanatsal çalışmalar hatta kamu faaliyetleri bile online yapılmaya başlanınca, bu doğal bir sonuç oldu. Türkiye’nin internet karnesi üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda fikir veriyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İnternet Haftası nedeniyle güzel bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, günlük 7 saat 29 dakikalık internet kullanımı ile dünya ortalamasının üzerinde. Bu araştırmalardan yararlanarak, ilginç verilerle bir tur yapalım.
Ocak 2020’de dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4.54 milyara ulaştı. Aktif sosyal medya kullanıcısı 3.80 milyar olarak belirtildi. Aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.2 oranında artış gösterdi.
Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı 16-64 yaş arasında. Günlük kullanım, 7 saat 29 dakika. Dünya ortalamasının 6 saat 43 dakika olduğunu düşünürseniz, Türkiye’deki kullanıcılar rekor kırıyor.
Türkiye’de mobil internet kullanımı günde 4 saat, bu rakamın dünya ortalaması ise 3 saat 22 dakika.
Türkiye’deki 16-64 yaş kullanıcılarının oyun konsolu başında geçirdiği süre 58 dakika. Özel platformlar aracılığıyla TV içeriği izleyenlerin oranı yüzde 62.
Türkiye’de 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80 bin 553 iken, Ekim 2019 itibarıyla bu sayı 288 bin 310’a yükseldi.
Özellikle içeriklerin gerçeği yansıtmadığı, dezenformasyon yapıldığıyla ilgili kaygılar da bir gerçek. Toplumun yüzde 63’ü algı operasyonundan şikâyetçi. Azımsanmayacak bu endişeyi dikkate almak gerekir.
Meclis raporundaki gerçek kız çocuklarını korumak
Tüm partilerin milletvekilleri, çocukların korunması, özellikle kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmemeleri, eğitim sürecinde kalmaları konusunda ortak görüş belirttiler. Özellikle küçücük bedenlerin korunmamasının bilimsel sonuçları, tüm partilerin altında imzası olan raporla kamuoyuna sunuldu.
Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, çocuk ihmal ve istismarıyla çocuk gelinlere ilişkin saptamalar yaptı. Raporda, eğitimli ailelerde çocuk ihmal ve istismarının daha az olduğu belirtilerek, “Ailede en az bir ebeveynin eğitim düzeyinin yüksek olmasının çocuk gelin ihtimalini azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir” denildi.
Umut Erdem’in aktardığına göre toplumun eğitim düzeyinin artması, adolesan (ergenlik) intihar ve cinayetlerine neden olan namus ve töre gibi algıların da değişmesini sağladığı araştırmalarla ortaya çıkmış.
Rapor, diğer ülkelerdeki verilerden de yararlanıyor. Dünyada sosyoekonomik ve kültürel farklılıklara bağlı olarak adolesan gebeliklerin görülme sıklığı yüzde 1-42 arasında değişiyor. Türkiye’de adolesan yaşında evlendirilenlerin oranı yüzde 9.6. Çocukluk çağı evliliklerinde gebeliklerin fiziksel sonuçları bilimsel araştırmalarla gayet açık şekilde şöyle ortaya konulmuş:
“Bu grupta olan gebeler ‘yüksek riskli gebelik’ olarak sınıflandırılmaktadır. Adolesan çağda gerçekleşen gebeliklerde erken doğum, gebelik süresince bebeğin gelişiminin geri kalması, düşük doğum ağırlıklı bebek ve gebelik nedeniyle hipertansiyon, şeker hastalığı, anemi (kansızlık), doğum öncesi membran rüptürü (fetal zarların doğum başlamadan önce yırtılması) gibi risklerin oranlarında artış saptanmıştır. Dünyada adolesan gebelik oranı yüzde 5.4 olup, dünyada her yıl yaklaşık 70 bin adolesan gebenin gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bilinmektedir.”
Bütün bu veriler ortadayken, kız çocuklarıyla ilgili korkunç şeyler söyleyebilen kafalar, “ayrı bir bilimsel çalışmanın” konusu yapılmalı bizce.
KANAL AÇIP ŞİİR OKUYAN BÜROKRAT
ANKARA’nın resmi havasını yansıtan, genellikle de sıkıcı işlerle uğraştıkları düşünülen bürokratların çoğunun, insanı şaşırtacak ilginç uğraşları ve hobileri olabiliyor. Daha önce bu köşede yer verdiğimiz gibi planör kullanan, sporu hayatından çıkarmayan, müzikle ilgilenen bürokratları biliyoruz. Böyle bir isim daha dikkatimizi çekti. Ama onun merakı YouTube kanalı açıp şiir okumak üzerine.
Hacer Boyacıoğlu’nun bildirdiğine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da bu isimlerden biri. Renkli kişiliğiyle tanınan Uzunkaya, son olarak hobisiyle teknolojiyi birleştirdi ve şiirleri için bir YouTube kanalı açtı.
Kanalı, “Değerli dostlarım! Şiir okumalarımı ve paylaşımlarımı daha etkin bir şekilde YouTube kanalıma abone olmak suretiyle takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum” notuyla duyuran Uzunkaya, şimdiden 151 aboneye ulaşmış durumda. Uzunkaya’nın bugüne kadar şiir paylaşımı yaptığı şairler arasında Arif Nihat Asya, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre bulunuyor.
Sadece iş kazaları ve sonuçlarıyla ilgilenmeyen Uzunkaya’nın şiir yelpazesi ne kadar genişleyecek, merak konusu.
SOSYAL MEDYADA 7 SAAT
62 MİLYON İNSAN SANAL ÂLEMDE
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle toplumun büyük bölümü evlere kapanınca, internetle olan ilişki ve sosyal mecralardaki zaman geçirme oranı çılgın şekilde arttı. Tüm sanatsal çalışmalar hatta kamu faaliyetleri bile online yapılmaya başlanınca, bu doğal bir sonuç oldu. Türkiye’nin internet karnesi üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda fikir veriyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İnternet Haftası nedeniyle güzel bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, günlük 7 saat 29 dakikalık internet kullanımı ile dünya ortalamasının üzerinde. Bu araştırmalardan yararlanarak, ilginç verilerle bir tur yapalım.
Ocak 2020’de dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4.54 milyara ulaştı. Aktif sosyal medya kullanıcısı 3.80 milyar olarak belirtildi. Aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.2 oranında artış gösterdi.
Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı 16-64 yaş arasında. Günlük kullanım, 7 saat 29 dakika. Dünya ortalamasının 6 saat 43 dakika olduğunu düşünürseniz, Türkiye’deki kullanıcılar rekor kırıyor.
Türkiye’de mobil internet kullanımı günde 4 saat, bu rakamın dünya ortalaması ise 3 saat 22 dakika.
Türkiye’deki 16-64 yaş kullanıcılarının oyun konsolu başında geçirdiği süre 58 dakika. Özel platformlar aracılığıyla TV içeriği izleyenlerin oranı yüzde 62.
Türkiye’de 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80 bin 553 iken, Ekim 2019 itibarıyla bu sayı 288 bin 310’a yükseldi.
Özellikle içeriklerin gerçeği yansıtmadığı, dezenformasyon yapıldığıyla ilgili kaygılar da bir gerçek. Toplumun yüzde 63’ü algı operasyonundan şikâyetçi. Azımsanmayacak bu endişeyi dikkate almak gerekir.