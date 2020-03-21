Korona savaşçısının bir günü

Son haftalarda, konuşmaya başlayınca herkesin susup pür dikkat dinlediği tek kişi var, o da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bakan, koronavirüs Türkiye’de görünmeden önce başlattığı önlemleri katlayarak devam ettiriyor. Biz de son dönemlerin en dikkat çeken bakanının ‘korona günleri’nde işini nasıl yaptığını ve nasıl ayakta durduğunu merak ettik.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın koronalı bu günlerde bir gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili öğrendiklerimizin başında, gece-gündüz çalışma geliyor. Günde 4 saat uyuyor. Sadece uyumak için eve gidiyor. Evde özel bir çalışma düzeneği yok ama telefonu 24 saat açık, her an ulaşılabiliyor.
Fahrettin Koca, neredeyse tüm gününü bakanlıkta çalışma ekibiyle ve uzmanlarla toplantı yaparak geçiriyor. Korona önlemleri konusunda tüm ilgili bakanlarla temas halinde. Bununla da kalmıyor. Bilim Kurulu dışında olan ancak enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlığıyla tanınan isimlerle de temas halinde. Aldıkları kararları paylaştığını ve teyit aldığını da biliyoruz.
Bireysel olarak korunmak için ne yaptığına gelince... Sürekli bitki çayı içiyor ve sıvı tüketiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. En düzenli yaptığı önlem, ellerini yıkamak ve dezenfekte etmek. Kimseyle öpüşmüyor, tokalaşmıyor. Ayrıca bir metre kuralına, görüşmeleri dahil özen gösteriyor.
Bakan Bey, “Önce kuralı koyan uymalı” anlayışına inananlardan anlaşılan.
AK PARTİ’NİN ‘BİR DAKİKA’CISI
DUAYEN milletvekilleri iyi bilirler, Meclis’te her istediğinde söz almak kolay olmayabilir. Bazen grup yöneticileriyle samimiyet etkili olur, bazen taktik adımlar, bazen de içtüzük uygulamalarına hâkimiyet.
Genel Kurul’da istikrarla “bir dakikalık” söz almak, ayrı bir beceri gerektirir. Meclis’e girdiğinden bu yana neredeyse her oturumda bu hakkı kullanmayı başaran AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “profesyonel bir dakikacı” olarak vekil arkadaşlarınca bile gıptayla takip ediliyor.
Bülent Sarıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Kılıç, kimi zaman kıssadan hisselerle, kimi zaman şiirler, manilerle süslediği konuşmasını her zaman gündeme bağlamayı başarıyor ve en önemlisi de mutlaka bir dakikada toparlıyor. Kılıç, son konuşmalarından birini doğal olarak güncel salgın mücadelesine bağladı. “Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olmaz” diyen Kılıç, 60 saniyeye şu vecizeleri sığdırdı:
En büyük nimet, sıhhat ve afiyettir. (Hadisi şerif)
İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kadrine hakkıyla takdir edememektedirler: Onların biri sıhhat, diğeri de boş vakit. (Hadis)
Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığıdır. (Curtis)
Başın sağlığı, dünyanın varlığı. (Atasözü)
Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. (Cervantes)
Sağlık bir beden meselesi olmaktan öte bir kafa meselesidir. (Baker)
Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur. (Beydeba)
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni)
AYDA BİR NEW YORK’TA TOPLANSAK
BENİ ÖDEMELİ ARAYIN LÜTFEN
BİLİNDİĞİ gibi, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı kesinleşti.
ABD’den Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan’a, İsrail’den Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya kadar 27 ülkenin üyesi olduğu Batı Grubu’ndan adayı olan Bozkır, haziran ayında başkanlığının BM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından eylül ayında bir yıl süreyle yeni görevine başlayacak.
Bozkır, görev süresi boyunca da BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’a taşınacak. Bu yeni görevi, Bozkır’ın milletvekilliğine engel oluşturmuyor. Bu süre içinde milletvekilliği devam edecek. Ancak uzun süredir sürdürdüğü Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
Turan Yılmaz’ın aktardığına göre komisyonun bu haftaki son toplantısında, gündem başlıklarından birini de Bozkır’ın bu yeni görevi oluşturdu. Bozkır komisyona, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’la arasında geçen eğlenceli diyalogla veda etti:
Ünal Çeviköz: Umarım sizi özlemememiz için hiç olmazsa ayda bir Dışişleri Komisyonu’nun New York’ta toplanması için gerekli tedbirleri alırsınız.
Volkan Bozkır: Tabii ki, neden olmasın. Ama aramaları ödemeli yaparsanız memnuniyet duyarım.
Korona savaşçısının bir günü
Son haftalarda, konuşmaya başlayınca herkesin susup pür dikkat dinlediği tek kişi var, o da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bakan, koronavirüs Türkiye’de görünmeden önce başlattığı önlemleri katlayarak devam ettiriyor. Biz de son dönemlerin en dikkat çeken bakanının ‘korona günleri’nde işini nasıl yaptığını ve nasıl ayakta durduğunu merak ettik.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın koronalı bu günlerde bir gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili öğrendiklerimizin başında, gece-gündüz çalışma geliyor. Günde 4 saat uyuyor. Sadece uyumak için eve gidiyor. Evde özel bir çalışma düzeneği yok ama telefonu 24 saat açık, her an ulaşılabiliyor.
Fahrettin Koca, neredeyse tüm gününü bakanlıkta çalışma ekibiyle ve uzmanlarla toplantı yaparak geçiriyor. Korona önlemleri konusunda tüm ilgili bakanlarla temas halinde. Bununla da kalmıyor. Bilim Kurulu dışında olan ancak enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlığıyla tanınan isimlerle de temas halinde. Aldıkları kararları paylaştığını ve teyit aldığını da biliyoruz.
Bireysel olarak korunmak için ne yaptığına gelince... Sürekli bitki çayı içiyor ve sıvı tüketiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. En düzenli yaptığı önlem, ellerini yıkamak ve dezenfekte etmek. Kimseyle öpüşmüyor, tokalaşmıyor. Ayrıca bir metre kuralına, görüşmeleri dahil özen gösteriyor.
Bakan Bey, “Önce kuralı koyan uymalı” anlayışına inananlardan anlaşılan.
AK PARTİ’NİN ‘BİR DAKİKA’CISI
DUAYEN milletvekilleri iyi bilirler, Meclis’te her istediğinde söz almak kolay olmayabilir. Bazen grup yöneticileriyle samimiyet etkili olur, bazen taktik adımlar, bazen de içtüzük uygulamalarına hâkimiyet.
Genel Kurul’da istikrarla “bir dakikalık” söz almak, ayrı bir beceri gerektirir. Meclis’e girdiğinden bu yana neredeyse her oturumda bu hakkı kullanmayı başaran AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “profesyonel bir dakikacı” olarak vekil arkadaşlarınca bile gıptayla takip ediliyor.
Bülent Sarıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Kılıç, kimi zaman kıssadan hisselerle, kimi zaman şiirler, manilerle süslediği konuşmasını her zaman gündeme bağlamayı başarıyor ve en önemlisi de mutlaka bir dakikada toparlıyor. Kılıç, son konuşmalarından birini doğal olarak güncel salgın mücadelesine bağladı. “Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olmaz” diyen Kılıç, 60 saniyeye şu vecizeleri sığdırdı:
En büyük nimet, sıhhat ve afiyettir. (Hadisi şerif)
İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kadrine hakkıyla takdir edememektedirler: Onların biri sıhhat, diğeri de boş vakit. (Hadis)
Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığıdır. (Curtis)
Başın sağlığı, dünyanın varlığı. (Atasözü)
Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. (Cervantes)
Sağlık bir beden meselesi olmaktan öte bir kafa meselesidir. (Baker)
Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur. (Beydeba)
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni)
AYDA BİR NEW YORK’TA TOPLANSAK
BENİ ÖDEMELİ ARAYIN LÜTFEN
BİLİNDİĞİ gibi, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı kesinleşti.
ABD’den Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan’a, İsrail’den Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya kadar 27 ülkenin üyesi olduğu Batı Grubu’ndan adayı olan Bozkır, haziran ayında başkanlığının BM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından eylül ayında bir yıl süreyle yeni görevine başlayacak.
Bozkır, görev süresi boyunca da BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’a taşınacak. Bu yeni görevi, Bozkır’ın milletvekilliğine engel oluşturmuyor. Bu süre içinde milletvekilliği devam edecek. Ancak uzun süredir sürdürdüğü Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
Turan Yılmaz’ın aktardığına göre komisyonun bu haftaki son toplantısında, gündem başlıklarından birini de Bozkır’ın bu yeni görevi oluşturdu. Bozkır komisyona, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’la arasında geçen eğlenceli diyalogla veda etti:
Ünal Çeviköz: Umarım sizi özlemememiz için hiç olmazsa ayda bir Dışişleri Komisyonu’nun New York’ta toplanması için gerekli tedbirleri alırsınız.
Volkan Bozkır: Tabii ki, neden olmasın. Ama aramaları ödemeli yaparsanız memnuniyet duyarım.