İdeal akademisyen kriteri... Gözlerindeki aşkı görmek

Türkiye’de yabancılara yapılan taşınmaz satışları her zaman tartışma konusu olmuştur.

“Araplar en güzel yerleri satın aldı” başlıklı eleştiriler sık duyulur. Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının yaptığı alımlar ilk 5’e girince, bu iddialar doğru kabul edilebilir. Ancak Türkiye’ye ilgi duyanlar sadece onlar değil, Seyşeller ve Norfolk adalarının vatandaşları da listede görünüyor. Hatta Haitililer de var tek tük de olsa.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002-2020 tarihleri arasında yabancılara yapılan taşınmaz satışlarının rakamlarını açıkladı. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in soru önergesine yanıt veren bakanın verileri, dünyanın öbür ucundan Türkiye’ye ilgi duyanlar olduğunu da gösterdi.

Umut Erdem’in aktardığına göre, bu sürede 172 ülkeden vatandaş taşınmaz edinirken, en çok ilgiyi gösteren ülkelerin başında Irak geldi. En çok taşınmazın alındığı iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla ve Ankara oldu. En çok taşınmaz alan 10 ülke vatandaşı Irak, Rusya Federasyonu, İran, Suudi Arabistan, İngiltere, Kuveyt, Almanya, Afganistan, Azerbaycan ve Ürdün olarak sıralandı.

Bizim dikkatimizi çeken, adını bile bilmediğimiz, bazıları turistik cennet olan ülkelerden de Türkiye’de konut, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe alanlar olması. Sayıları sınırlı da olsa, listede, Saint Kitts ve Nevis, Eritre, Komor Adaları, Antigua ve Barbuda, Vanuatu, Seyşeller, Mauritius, Batı Samoa, Benin, Haiti, Norfolk Adaları, Reunyon, Sierra Leone, Trinidad ve Tobago gibi ismi az duyulan ülke vatandaşlarının da olduğu görüldü.

Liste böyle uzayıp gidiyor. Tabii bu ilginin ticari ve siyasi boyutuna ayrıca bakmak gerekir.



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