Hapiste yaşamın bilinmeyenleri

İletişim için özel santral kurduran, ekmek mayasından alkol üreten mahkûmlar var.
KORONA günlerinin en önemli tartışma konularından olan “infaz” düzenlemesi, daha çok tahliyeler ve koşullu salıverme hükümleriyle gündeme geldi. Oysa teklifin parlamento sürecinde tartışılan bazı ilginç ayrıntıları da vardı. Yeni düzenlemeyle, infaz yasasının hücre cezasıyla ilgili maddesine sürpriz bir ekleme yapıldı. Buna göre hapishanelere alkol sokan, alkol bulunduran veya kullananlara hücre cezası verilecek. Hem de cezanın süresi bir günden 10 güne kadar olacak. Aslında bu ceza, mevcut yasada cezaevinden kaçmak amacıyla tünel kazan veya isyan çıkaran mahkûmlar için öngörülüyor. Peki alkol girişinin yasak olduğu hapishanelerde alkol nasıl bulunduruluyor?
Milletvekilleri de bunu merak ettiler ve Adalet Bakanlığı bürokratlarından yanıt istediler. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, muhalefet milletvekilleri ısrarla “Cezaevine alkolü kim nasıl sokacak? Alkol bulunmasıyla tünel kazmasını eş tutmak akıl tutulması” dediler.
Tartışma uzayınca Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da “Hükümlü dışarıdan alkolü nasıl sokuyor içeriye?” diye sordu. Bunun üzerine Cezaevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz yöntemi şöyle açıkladı: “Kendileri yapabiliyor, ekmek ve meyve suyuyla mayalamak çok basit. Bunlar cezaevlerinde olan şeyler. Bazı mahkûmların mesela, telefonla ilgili örnek veriyorum, özel santral kurdurup dışarıyla konuşan mahkûmlarımız bile oluyor. Alkole ilişkin de karşılaştığımız sorunlar var, disipline ilişkin ciddi sıkıntılar oluyor.”
Anlatılanları dinleyen Tunç, “Evet, sarhoş olup yanındakilere zarar verebilir” deyip geçti ama tünel kazanla alkol yapanın cezasının neden aynı olduğunu açıklamadı.
VEKİLLERİN MASKEYLE SINAVI
TBMM Genel Kurulu’ndaki yasa çalışmalarında maske takmak zorunlu olunca, milletvekillerinin maskeli anlarını gözlemlemek epey ilginç oldu.
Milletvekilleri, bir süre sonra nefes almanın zorlaştığı ve konuşmanın güçleştiği cerrahi maskelerle zor anlar yaşadı. Kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın maskesi hitabı sırasında sık sık yüzünden aşağı kayarken, HDP Grup Başkanvekili Meral Tanış Beştaş da kendisini bunaltan maskesini kısa süre açarak su içti.
Genel Kurul’da oturum sürerken bazı vekiller de maskelerini aralıklarla çıkararak rahat nefes almaya çalıştı. Mert Gökhan Koç’un karelerine yansıdığı gibi, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, siyah maskesiyle Genel Kurul’da dikkat çeken isimlerden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise yanında getirdiği N95 maskesinin üstüne cerrahi maske takarak çalıştı. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin maskelerini burun kısmını açıkta bırakarak takmaları gözden kaçmadı.
Hapiste yaşamın bilinmeyenleri
İletişim için özel santral kurduran, ekmek mayasından alkol üreten mahkûmlar var.
KORONA günlerinin en önemli tartışma konularından olan “infaz” düzenlemesi, daha çok tahliyeler ve koşullu salıverme hükümleriyle gündeme geldi. Oysa teklifin parlamento sürecinde tartışılan bazı ilginç ayrıntıları da vardı. Yeni düzenlemeyle, infaz yasasının hücre cezasıyla ilgili maddesine sürpriz bir ekleme yapıldı. Buna göre hapishanelere alkol sokan, alkol bulunduran veya kullananlara hücre cezası verilecek. Hem de cezanın süresi bir günden 10 güne kadar olacak. Aslında bu ceza, mevcut yasada cezaevinden kaçmak amacıyla tünel kazan veya isyan çıkaran mahkûmlar için öngörülüyor. Peki alkol girişinin yasak olduğu hapishanelerde alkol nasıl bulunduruluyor?
Milletvekilleri de bunu merak ettiler ve Adalet Bakanlığı bürokratlarından yanıt istediler. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, muhalefet milletvekilleri ısrarla “Cezaevine alkolü kim nasıl sokacak? Alkol bulunmasıyla tünel kazmasını eş tutmak akıl tutulması” dediler.
Tartışma uzayınca Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da “Hükümlü dışarıdan alkolü nasıl sokuyor içeriye?” diye sordu. Bunun üzerine Cezaevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz yöntemi şöyle açıkladı: “Kendileri yapabiliyor, ekmek ve meyve suyuyla mayalamak çok basit. Bunlar cezaevlerinde olan şeyler. Bazı mahkûmların mesela, telefonla ilgili örnek veriyorum, özel santral kurdurup dışarıyla konuşan mahkûmlarımız bile oluyor. Alkole ilişkin de karşılaştığımız sorunlar var, disipline ilişkin ciddi sıkıntılar oluyor.”
Anlatılanları dinleyen Tunç, “Evet, sarhoş olup yanındakilere zarar verebilir” deyip geçti ama tünel kazanla alkol yapanın cezasının neden aynı olduğunu açıklamadı.
VEKİLLERİN MASKEYLE SINAVI
TBMM Genel Kurulu’ndaki yasa çalışmalarında maske takmak zorunlu olunca, milletvekillerinin maskeli anlarını gözlemlemek epey ilginç oldu.
Milletvekilleri, bir süre sonra nefes almanın zorlaştığı ve konuşmanın güçleştiği cerrahi maskelerle zor anlar yaşadı. Kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın maskesi hitabı sırasında sık sık yüzünden aşağı kayarken, HDP Grup Başkanvekili Meral Tanış Beştaş da kendisini bunaltan maskesini kısa süre açarak su içti.
Genel Kurul’da oturum sürerken bazı vekiller de maskelerini aralıklarla çıkararak rahat nefes almaya çalıştı. Mert Gökhan Koç’un karelerine yansıdığı gibi, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, siyah maskesiyle Genel Kurul’da dikkat çeken isimlerden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise yanında getirdiği N95 maskesinin üstüne cerrahi maske takarak çalıştı. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin maskelerini burun kısmını açıkta bırakarak takmaları gözden kaçmadı.