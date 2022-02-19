‘Gakkoş’ dayanışması

Aralık ayında, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen teklifin içine konulan bir önerge heyecan yaratmıştı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzeltmek için hazırlanan önergede o kadar eksik çıktı ki, AK Parti kurmaylarının adaletsizlik yaratacağı itirazı üzerine geri çekildi. Metnin tüm sağlıkçıları kapsayacak şekilde yeniden hazırlanarak TBMM’ye gönderileceğinin söylenmesinin üzerinden 10 hafta geçti.

Bu süreçte, Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı bir araştırma, sağlık çalışanlarının yüzde 45’inin aylık gelirinin yetmediğini, yüzde 76’sının ek ödenek alamadığını ortaya koydu. TTB verilerine göre, 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti. Yurtdışına başvurular 10 yıl içinde yaklaşık 24 kat arttı. Son 10 yılda toplam yaklaşık 5 bin genç doktor yurtdışına gitti.

İşin bir de şiddet ve tazminat boyutu var. Doktor hatası nedeniyle açılan tazminat davalarında son yıllarda patlama olduğu belirtiliyor. Bazı hukuk bürolarının hasta yakınlarına doğrudan giderek, dava açmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nda hem tazminat davaları hem de sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yasal değişiklik yapılması için çalışma başlatıldığını biliyoruz.

Sağlık çalışanları ise tüm bu sorunlara karşı seslerini duyurmak için harekete geçti. 14 Mart Sağlık Haftası’na kadar eylemler düzenleyerek, taleplerini gündemde tutma kararı aldılar.

Aralık ayının başında verilen sözlerin yerine getirilip, 14 Mart müjdesine dönüştürülmesi çok mu zor?

YERELDEN BAKINCA

AK Parti milletvekilleri, partide yapılan toplantılarda seçim bölgelerindeki sorunları masaya getirerek politikalar belirlenirken, bunların dikkate alınmasını isterler. Bu mekanizma bildik bileli böyle işler.