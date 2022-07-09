Afganlar böyle geliyor... Kaçak göçün üç merkezi

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TBMM raporlarına da konu olan bu üç şehir, istihbarat birimleri tarafından düzensiz göçün önlenmesi için yakından izleniyor. Yapılan araştırmalar, göçmenlerin kaçakçılarının yardımı olmaksızın kendi olanaklarıyla sınırı geçmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun, Afganistan’ın farklı şehirlerinden İran’da aynı güzergâhı kullanarak, ortalama bir aylık yolculuk sonucunda Türkiye sınırına ulaştığı belirtiliyor.

İran’a 800-1000 kişilik kalabalık gruplar halinde ulaşan göçmenler, İran’ın Seravan, İranşehr ve Bandar Abbas şehirlerinde kaçakçılık şebekesinin buradaki bağlantılarıyla buluşuyor. Bu şehirlerden İran içlerine ve Türkiye sınırına küçük gruplar halinde hareket ettiriliyorlar. Bundan sonrası ilginç. Göçmenler, Türkiye sınırına yakın bölgelerde tekrar birleştiriliyor ve sınırda 10-70 kişilik gruplar halinde geçmeye çalışıyorlar.

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Taliban yönetiminin dehşeti, bir aylık sıkıntılı ve korkulu bir yolculukla Türkiye’ye ulaşmaya çalışan Afganların, İran’daki organize çete ve suç örgütleri tarafından sömürüldüğünü gösteriyor. Hedefe ulaşsa da ulaşamasa da tam bir trajedi yaşanıyor.



Van’dan 408 Afgan daha uçakla ülkelerine gönderildi.

SÜNGER BOB MODELİ RESTORASYON

İSTANBUL’un Şile ilçesinde 2000 yıllık tarihi Ocaklı Ada Kalesi, AK Partili belediye tarafından restore edildikten sonra ünlü çizgi film kahramanı Sünger Bob’a benzemiş ve günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda başka bir restorasyon krizi TBMM’de gündem oldu. Bu kez AK Parti gündeme getirdi, CHP’li belediye eleştirildi.



Çeşmeköy Camii

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Datça Cumalı Mahallesi’nde 700 yüz yıllık tarihi Çeşmeköy Camii’nin belediye tarafından yapılan restorasyonunu eleştirerek, tarihi binanın adeta yıkılıp yeniden yapıldığını, beyaza boyandığını anlattı. Sürekli belediyelerinin yaptığı “sorunlu restorasyonlar” eleştirilen AK Partili vekiller, bu konuşmayı sevdiler.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, söz alarak eleştirileri yanıtladı. Torun, çalışmanın üç yıl önce başladığını, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alındığını, bu kurumun AK Parti’nin yönetiminde olduğunu ve sürecin valilik tarafından da takip edildiğini anlattı.



Ocaklı Ada Kalesi

Ancak Gökcan, bütün bunların restorasyonun kötü yapıldığı gerçeğini değiştirmediğini anlatmaya çalışırken, CHP’liler, kurulun restorasyonu durdurma yetkisi olduğu halde bunu yapmadığını söyledi. Çeşmeköy Camii bir anda tüm Genel Kurul’u heyecanlandırdı. Geçmişteki restorasyonlara gönderme yapan CHP’liler, “Sünger Bob’u unutmadık, Sünger Bob’u...” diye laf attı.

2015 yılındaki Ocaklı Ada Kalesi restorasyon skandalı yeniden hatırlatıldı.