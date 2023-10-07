Zanzibar Devlet Başkanı’nın vefası... Ben yarı Türk sayılırım

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Zanzibar Devlet Başkanı Hussein Ali Mwinyi uzun yıllar önce üniversite tahsili için Türkiye’ye gelmiş ve burada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu. Tıp fakültesinde İslam Kalkınma Bankası bursuyla 1985-1991 yılları arasında okuyan genç Mwinyi diplomasını aynı zamanda hocası olan o dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz’un elinden almıştı. Aradan yıllar geçse de İstanbul’da geçirdiği öğrencilik yıllarını hiç unutmadı. Yıllar sonra Türkiye’ye geldiğinde de aklında yine tıp fakültesinde okurken biriktirdiği anılar ve 2021 yılında hayata veda eden hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz vardı.

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ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİ

Mwinyi, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz’a öğrencilik anılarını anlattı.

Başkan Mwinyi, Prof. Dr. Oğuz’un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz’u ziyaret ederek, üniversite yıllarındaki anılarını paylaştı ve Türkiye’de okumaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Türkiye’de bulunduğu yıllar boyunca çok güzel zaman geçirdiğini Prof. Dr. Oğuz’a aktaran Mwiyni, eski hocasının kızıyla kendi eşi ve kızını da tanıştırdı.



Mwinyi, 2020 yılında Zanzibar Devlet Başkanı oldu.

‘ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR’

Şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Sedefhan Oğuz o anları şöyle anlattı:



Hussein Ali Mwinyi, eşi ve kızını da Prof. Dr. Oğuz’la tanıştırdı.

“Devlet Başkanı Mwinyi, babam Prof. Dr. Orhan Oğuz döneminde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyup diplomasını babamdan almış. Kadirbilirlik örneği gösterip benimle görüştü ve ailesini tanıştırdı. Çok sıcaktı. Duygulandım. Üniversite yıllarını çok iyi hatırlıyor ve babamla ilgili çok güzel duygu ve düşünceleri var. Artık Türkçe konuşamadığını ama konuşulanları hâlâ anlayabildiğini söyledi. Daha sonra eşi aramıza katıldı. 4 çocukları olmuş. Onları anlattı. Mütevazı kişiliği ve ailecek samimiyetleri beni çok etkiledi. Tüm aile çok mütevazı idi. Kendisine nazik ziyaretinin anısına mezuniyetine ilişkin haberin kupürünü ve babamla ilgili olan resimli kitapçığı verdim. Ailecek İstanbul’u çok sevdiklerini söylediler. Varolsunlar inşallah tekrar görüşeceğiz. Beni Zanzibar’a davet ettiler. Hepsi güleryüzlü ve sıcakkanlıydı. Türkiye ile ilgili çok güzel anıları olduğunu söyledi. Ben de ‘Çocuklarınızın da Türkiye’de okumasını ister misiniz?’ diye sordum. Onlar da ‘Çocuklar isterse tabii ki düşünürüz’ dediler.”

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Hussein Ali Mwinyi’nin tıp fakültesinden mezuniyeti de 1991 yılında Hürriyet’te haber yapılmıştı.

TÜRKİYE DESTEKÇİSİ

Üniversitede okuduğu yıllarda Tanzanya Cumhurbaşkanı Ali Hasan Mwinyi’nin oğlu olan Hussein Mwiyni diplomasını ülkesinden mezuniyet töreni için gelen annesi Sitti Mwnyi ile üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz’un elinden almıştı. 3 Kasım 2020’den beri, Tanzanya’ya bağlı özerk Zanzibar’ın 8’inci Devlet Başkanı olarak görevine devam eden Mwinyi, Türkiye’deki üniversite öğretiminin ardından doktorasını Londra’da yaptı ve ülkesine döndü. 2000 yılında Tanzanya Parlamentosu’na girdi. 2012-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Türkiye-Tanzanya arasında yakın ilişkilerin sağlanmasında önemli roller üstlendi. 2014-2020 yıllarında da Savunma Bakanı olarak görev yaptı. “Kendisini yarı Türk olarak tanımladığını” her fırsatta dile getiren Hussein Ali Mwinyi, Türkiye menşeili yatırımların her zaman destekçisi oldu.