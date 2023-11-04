Karsız şehrin milli kayakçısı

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Ama azmiyle kayak pistlerinde başarıdan başarıya koşuyor. Farklı şampiyonalardan bugüne kadar 40 madalya kazanan ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli kayakçının hedefi kış olimpiyat oyunlarında zirveye çıkmak.

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli kayakçı Lal Öktem, uluslararası yarışlara 2016 yılında ailesiyle birlikte babasının işi nedeniyle taşındığı İzmir’den katılmaya başladı. Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğa imza atan milli sporcu, İzmir’in kayak ve kış sporlarına uzak olması nedeniyle antrenmanlarını Erzurum’da yapıyor. Lal Öktem, “İstanbul’da iken Uludağ’da pek yarış olmuyordu. İzmir’e gelince lig yarışlarına katılmak için Erzurum’a geçiyorum” diyor.

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Yarışmalara şimdi Fransa’da hazırlanan Öktem’in hedefi, 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyatları Oyunları’na katılmak.



Lal Öktem’in çok sayıda madalyası var..

FRANSA’DA HAZIRLANIYOR

Ailesiyle 2016’da İstanbul’dan İzmir’e yerleşti. Yarışlara ve antrenmanlara buradan gitmeye başladı. İzmir’deki ilk yılında Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak ilk madalyasını alan milli sporcu, ardından Türkiye Şampiyonası’nda ilk birinciliğini aldı. 2016’da yapılan milli takım seçmelerinde kadroya girdi, yurtdışındaki yarışlarda ülkemizi temsil ederek, pek çok kez kürsüye çıktı. Genç yetenek, 2019’da, Uluslararası Çocuk Kupası’nda ayrı kategorilerde birincilik ve ikincilik kazandı. Ardından milli takımla, Fransa Val d’Isere’de gerçekleştirilen Çocuk Kupası’na katıldı. 2020’de yeniden milli takıma davet edildi. Aynı yıl Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda birinci, yine aynı yıl Uluslararası Çocuk Kupası’nda ikinci oldu. Spor kariyerine başarıyla devam eden milli kayakçı, 2021’de lig yarışlarının tamamında ise birinci oldu. Öktem, aynı yıl Dünya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası’nda ve 2022’deki Avrupa Olimpik Kış Festivali’nde ülkemizi temsil etti. Öktem, bu yıl büyük slalom branşında Türkiye Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Kayak Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu, bu yıl yapılacak yarışlara bireysel olarak Fransa’da Grenoble şehrinde hazırlanıyor. Aralık ayında Türkiye’ye dönecek. Lal Öktem, kasım ortasında Avusturya’ya gidecek milli takıma katılacak.

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Anne Didem Öktem, kızıyla gurur duyuyor.

KAYMAK BENİ ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

- Genç sporcu, “Kayarken, kendimle baş başa kalıyorum. Dış dünyaya kendimi kapatıyorum, sadece o anın tadını çıkarıyorum, tüm sıkıntılarımı unutuyorum. Rüzgârın yüzüme çarpması ve hızla kayıyor olmak beni özgür hissettiriyor. Kendimi en iyi pistte ifade ediyorum” diyor. Hedefi ise İtalya’da yapılacak 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil ederek altın madalya almak: “Yoğun antrenman programım ve yarışların Erzurum’da olması nedeniyle kışın İzmir’de olamıyordum. Okulum aksıyordu, bu nedenle derslerime hep uzaktan çalışmak zorunda kaldım. Sınav senemde elimden geldiğince ikisini beraber yürütmeye çalıştım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘Milli Sporcu Bursu’ ile Yaşar Üniversitesi’ne girdim, üniversitem de bana hep destek oldu, şu anda antrenmanlarımı yurtdışında sürdürüyorum.”

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5 YAŞINDA BAŞLADI

- İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tam burslu hazırlık sınıfı öğrencisi Lal Öktem, aslında İstanbul’da doğup büyüdü. Kendisinden 3 yaş büyük olan ağabeyi Kaan’ın okul takımıyla kayak kamplarına gitmesi sayesinde 5 yaşında kış sporlarıyla tanıştı. Ailesiyle birlikte ağabeyini kayarken izleyen Öktem, İstanbul’da okuduğu okulun yarıyıl tatilinde düzenlediği bir haftalık kamp ile kayak macerasına başladı. Başlarda hem üşüdüğü hem de çok yorucu olduğu için kayak sporuna devam etmek istemedi. Ancak, tekniğini geliştirip daha hızlı kaydı. Uludağ’da 2012’de 8 yaşında ilk kez yarışmaya katıldı. 2013’te okulun yarış takımına girdi. Yetenekleriyle antrenörlerini etkileyen Öktem, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda yarışmada derece aldı.