İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi koşulları hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitimde de etkili oldu. Yükseköğretimin en önemli unsuru uluslararası etkileşim ise ne yazık ki hâlâ tam anlamıyla uygulanamıyor. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılamıyor.

Eğitim kurumları pandemiye rağmen öğrencilerini eğitim öğretim hayatının içinde tutmaya çalışsa da bu dönem her yaş grubu için farklı zorluklar barındırıyor. Yükseköğretim çağındaki öğrencilere baktığımızda pandeminin neden olduğu eğitim öğretimden yararlanma mahrumiyetinin ilk ve ortaöğretime kıyasla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk ve ortaöğretim kurumları zaman zaman açılıp kapandı ama bu süre boyunca üniversitelerin tamamı kampüslerinin kapısını tamamen kapatmak zorunda kaldı. Bu da başta üniversitelerdeki uluslararası hareketlilik olmak üzere yükseköğretimde birçok alanı olumsuz etkiledi. Şu anda üniversitelerin büyük bölümü pandemi sürecini yüz yüzenin yanı sıra uzaktan eğitimle, yani hibrit yöntemlerle devam ettiriyor. Yükseköğretimin en önemli unsuru uluslararası etkileşim ise ne yazık ki hâlâ tam anlamıyla uygulanamıyor. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılamıyor.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

İşte bu koşullar ışığında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önceki gün 193 üniversiteye ait izleme ve değerlendirme raporunu açıkladı. Üniversitelere ait 2018, 2019 ve 2020 yılı raporları karşılaştırıldığında 2020 yılında bazı verilerde COVID-19 salgının etkisiyle kaçınılmaz düşüşler göze çarpsa da genel olarak yükseliş görülüyor.









4 temel alandaki 43 göstergede üniversitelerin değerlendirildiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması” üniversitelerin yürüttüğü faaliyetleri ele alıyor. Söz konusu çalışma oluşturulurken göstergeler, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk temel alan başlıkları altında toplandı.