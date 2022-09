Columbia’da Türk gururu

Haberin Devamı

ABD’deki Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki 552 öğrenci arasından sıyrılarak birincilikle mezun olan, derslerdeki yüksek başarısı nedeniyle en yüksek başarı limitini aşarak 4 üzerinden 4.2 not ortalamasına ulaşan Ahmet Cem Karadeniz, şimdi New York’ta BofA Securities’te (eski adı ile Bank of America Merrill Lynch’te) çalışmaya başladı. Amerika’da yatarım bankacılığı alanında iyi bir yere geldikten sonra Türkiye’ye dönmek isteyen Karadeniz, “2 ile 4 sene çalıştıktan sonra Columbia Business School’da MBA Programı için kabulüm var, bir süre New York’ta kalmaya devam edeceğim. Orada olduğum müddetçe yurt dışında okumaya giden küçüklerime ve Columbia’da okuyan Türklere abilik ve mentorluk yapmaya devam etmeyi çok istiyorum. Bir süre sonra geri dönüp, ülkeme katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeyi hedefliyorum. Türk öğrenci olarak gerçekten çok gururlu ve mutluyum. Umarım benim yaptıklarım küçüklerime örnek olur ve benden daha büyük başarılara imza atarak, Türkiye’yi dünyanın en iyi okullarında en güzel şekilde temsil ederler” diyor.

Haberin Devamı

‘ATATÜRK’ÜN SAYESİNDE’

Başarısında ailesinin kendisini ders dışı yapıcı aktivitelere yönlendirmesinin, maddi ve manevi açıdan destekçi olmasının ve mezun olduğu Hisar Okulları’nın da önemli katkılarının olduğunu söyleyen Ahmet Cem Karadeniz, aile ve okul desteğinin kendisine girişimcilik, sorumluluk almave zamanı iyi yönetme gibi beceriler kazandırdığını belirterek duygularını şöyle aktarıyor: “Okulum ve ülkem adına duyduğum gururu üniversite mezuniyeti sırasında yaptığım konuşmada; göğsümde kalbimin üzerinde taşıdığım Atatürk ve Hisar okullarının rozetleri ile dünyanın dört bir yanından öğrencilere ve onların misafirlerine sergileyebilmek benim için çok büyük bir mutluluk ve gururdu. Bir Türk olarak ülkem adına gurur duyuyorum. Biz burada güzel şeyler başardıkça ülkemizi en güzel şekilde temsil etmiş oluyoruz. Atatürk’ün sayesinde bu noktalara geldiğimizi unutmuyorum. Dünyada çok büyük imkânlar var. Yurtdışındaki Türkler olarak birbirimize destek olursak en iyi yerlere geliriz.”

Haberin Devamı

ALMADIĞI ÖDÜL KALMADI

- ColumbIa Mühendislik Okulu’nun en yüksek onuru olan ve okul birincisine verilen “Illig Madalyası”nı alan Ahmet Cem Karadeniz, COVID sırasında üniversitede yaptığı çalışmalar nedeniyle de ödül kazandı. Karadeniz, online eğitim sırasında her öğrencinin aynı imkânlara sahip olmadığını ve kampusta aynı şartlar altında yaşamadığını belirterek okul yönetimine bir dizi öneride bulundu. İnsanların aynı olanaklara sahip olmadığından hareketle öğrenci etkinliklerinden kalan parayla ihtiyaçların karşılanması için harekete geçti.

ÇALIŞKAN VE AZİMLİ

Öğrencilerin evlerine masa, sandalye, bilgisayar alınmasını sağlayacak fonu oluşturdu. İşte bu nedenle de ahlaki ve eşitlikçi girişimlerde bulunan öğrencilere verilen “Principled Action King’s Crown Leadership Excellence ödülünü kazanan öğrenci oldu. Ayrıca, çalışkan, azimli öğrencilere verilen ve makine mühendisliği departmanının en prestijli ödülü sayılan “William A. Hadley Ödülü”nü alarak adını mühendislik binasına astırdı. 1973’te kurulan okulun 2001 yılından itibaren verilen ödülünü alan ilk Türk öğrencisi olan Karadeniz, makine mühendisliği fakültesinde profesörler ile araştırmada üstün başarı gösteren öğrencilere verilen Mechanical Engineering Excellence in Undergraduate Research ödülünü aldı.

ÜSTÜN BAŞARI

Haberin Devamı

Derslerinde ve ders dışı aktivitelerinde üstün başarı gösteren öğrencilere verilen Mechanical Engineering Certificate of Merit ödülünü de kazandı. Ayrıca eğitim hayatı süresince sosyal başarıları sayesinde Senior Marshall ödülüne sınıf arkadaşları tarafından aday gösterilerek seçildi ve mezuniyette altın rengi kordon ile onurlandırıldı. Bu ödüllerin yanı sıra, üstün akademik başarı gösteren öğrencilerin girdiği Dean’s List’te her dönem yer aldı. Summa Cum Laude Latin onurunu aldı ve Tau Beta Pi onur cemiyetine girdi.

TÜRKİYE’YE DESTEK

Akademik başarılarının yanı sıra, ders dışı aktivitelerde de bulunan Karadeniz, Columbia Türk Öğrenciler Derneği Eş Başkanı olarak yönetim kurulu ile Türkiye’deki deprem ve yangın afetlerine yönelik Columbia Üniversitesi öğrencilerinin katkılarını sağladığı bağış kampanyaları organize etti. Ümit Boyner, Zülfü Livaneli ve Sadettin Saran’ı öğrencilerle buluşturan etkinlikler düzenledi.

Haberin Devamı

LİSEDE DE BAŞARILIYDI

- 2000 yılında İstanbul’da doğan Karadeniz ilk, orta ve lise eğitimini Hisar Okulları’nda tamamladı. Liseyi üçüncülük ile bitirdi ve mezuniyetinde Ayfer Yeniçağ Onur Ödülü’ne layık görüldü. 2018’de liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Columbia Üniversitesi’nde devam etti ve Makine Mühendisliği ana dalı ve Girişimcilik ve İnovasyon yan dalı ile mezun oldu. Sanat eserleri müzayedeleri yapan bir şirketinin sahibi olan Aziz Karadeniz ile finans alanında çalışan Didem Karadeniz’in üç çocuğundan biri olan Ahmet Cem Karadeniz’in ablası Zeynep Karadeniz Amerika’da yatırım danışmanlığı ve para yönetimi yapıyor. Küçük kardeşi Ali Karadeniz ise İngiltere’de University of Surrey’de okuyor.

Haberin Devamı

NASA YARIŞMASINDA

- Ahmet Cem Karadeniz, sınıf arkadaşları ile Columbia Space Initiative kulübündeki çalışmalarıyla NASA’nın Student Payload Opportunity with Citizen Science (SPOCS) yarışmasına seçilen 5 üniversite takımından birinin parçası olup, mikro yerçekimi ortamında bakteri üremesinin karakteristiklerini araştıran uzay seyahatine dayanıklı deney tasarladı ve Space-X roketi ile Aralık 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolladı. Makine Mühendisliği Departmanı altında Prof. Sinisa Vukelic’in ‘laser destekli noninvaziv kalıcı vizyon düzeltmesi’ araştırması bünyesinde Brookhaven National Laboratory’de kullanılmaya başlanan parça tasarladı. Bunların yanı sıra Columbia Erkek Su Topu Kulüp Takımı’nda oyunculuk ve kulübün başkan vekilliğini yaptı.