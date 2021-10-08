Bu okul gururumuz olacak

Öğretmen anne Burcu Genco Büyükburç, önce 2 çocuğunu ‘ekran’dan uzak tutmak için evde deneyler hazırlayıp, ‘icat’ geliştirmeye başladı, ardından da internet üzerinden ‘İnteraktif Aile Saati’ uygulamasıyla başka anne-babalara ulaştı. Burcu öğretmen şimdi, 19 branştan meslektaşıyla ‘filozof çocuk’ yetiştirmenin püf noktalarını anlatan atölye çalışmaları yapıyor....

Burcu Genco Büyükburç, 35 yaşında 6 yıllık fen bilgisi öğretmeni. Hatay İskenderun’da özel bir okulda görev yapıyor. Burcu öğretmenin, biri 1.5 diğeri 4 yaşında iki oğlu var. O da pek çok anne gibi çocuklarının ekran maruziyetinden mümkün olduğunca uzak kalmasını istiyor. Bu yüzden büyük oğlu Murat Atlas çocukluğunun ilk yıllarını bilgisayar, tablet ve televizyondan uzak geçirsin diye 2.5 yaşından itibaren evde onun için deney ve oyunlar hazırlamaya başladı. Mesela geri dönüşüm malzemelerinden bir oyun icat etti. Pandemi öncesi başladığı bu deneysel oyunlarla çocuğu ile daha etkili vakit geçirip, onu keşfeden, üreten bir birey haline getirmek istiyordu. Oğlunun yaparak, yaşayarak öğrenmesi için geliştirdiği “İyi ki Varsın Çocuk” projesini sosyal medyada duyurdu. Hatta farklı branşlarda meslektaşları ile ücretsiz etkinlikler düzenleyerek ailelerin katılımına açtı. Geçen sene 1 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında her akşam meslektaşları ile bir etkinlik düzenleyen Burcu öğretmen, ailelerin icat ettiği oyunları sanal sergide yayınladı. Ebeveynlerin gerek zaman, gerek maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarına veremediği eğitimleri evlerinde ücretsiz bir şekilde yapabilmeyi hedefleyen Burcu öğretmenin başlattığı etkinliklere psikolojik danışman, ilk yardım eğitmeni, anlayarak hızlı okuma uzmanı, yaşam koçu, nefes koçu, keman ve piyano eğitmeni ile birçok gönüllü öğretmenler de destek veriyor.

İNTERAKTİF ‘AİLE SAATİ’

Pandemide çocukların evde çok fazla sıkıldığını her zamankinden daha çok ilgiye ve oyun oynamaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Burcu Genco Büyükburç, “İyi ki Varsın Çocuk” projesini kendi evinden çıkarıp başka çocukların, başka anne babaların evlerine sokup, “İnteraktif Aile Saati” adında bir uygulama başlattı. Ailelerin evde çocuklarla zaman geçirerek geri dönüşüm malzemeleri ile kendi oyunlarını hazırlayıp oynamalarını sağlamayı amaçladığını belirten Büyükburç, “Bu sayede çocuklarımızı televizyon, telefon ve tablet ekranlarından uzak tutacağımızı düşündüm” diyor. Eşi de matematik öğretmeni olan Burcu öğretmen, yeni projeleri olduğunu da söylüyor: “Mutlu, üreten, keşfeden, özgür çocuklar yetiştiren, bilinçli anne baba vizyonu ile hareket eden, bununla birlikte çocuklarımızla eğlenerek etkileşimli zaman geçirmeyi ilke edinen ebeveynler olmak bizim ilk hedefimizdi. Ve sonrasında bu hedefimiz projelerimiz için çıkış noktası oldu. Büyükburç Ailesi olarak eğitim alanında birçok yeni projemiz var.”

AİLELERLE İCAT SERGİSİ AÇTI

"Oğlumla evde etkinlik ve deneylere başladığımda ilk amacım onun el becerilerinin, motor ve kaslarının gelişmesiydi. Çocuğumun fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığım bu etkinlikler evde deneylerle devam etti. İlk etapta kendim yaptım, sonra oğluma yaptırmaya başladım. Sonra bunu sosyal medyada duyurdum. Türkiye’nin farklı illerinden farklı branşlardan öğretmenler de bana eşlik etti. Bunun üzerine ailelerin icatlarıyla bir sergi açtık. Şimdi de ekim ayı boyunca her gün farklı atölyelerde sanat terapisinden ev kazalarına karşı ilk yardıma, sayılarla karikatür yapmadan filozof çocuk nasıl yetiştirilire kadar birçok etkinlik düzenliyoruz. Ücretsiz olan bu etkinlikler online herkese açık olacak. 19 branştan öğretmenimiz 28 farklı atölye ile aile ve çocuklara ulaşacak."

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