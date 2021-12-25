AÇEV’den 28 yılda 1 milyon dokunuş

Diyarbakırlı Pir Servan Tutşi dünyanın en iyi, Amerika’nın en eski üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldı. Üstelik üniversite, “Diğer tüm başvurularınızı çekin, bizi seçin” dedi.

Doğma büyüme Diyarbakırlı olan Pir Servan Tutşi’nin annesi Tarım İlçe Müdürlüğü’nde, babası ise Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapıyor. 19 yaşındaki Pir Servan’ın kabul aldığı Brown Üniversitesi’ni tercih etmesinin en önemli nedeni ise üniversitenin ‘Open Curriculum’ müfredatı, yani öğrenciye istediği bölümde okuyabilme imkanı vermesi oldu.

‘ERKEN KABUL’LE GİRDİ

Amerikan üniversitelerinin başarılı bulduğu ve kaçırmak istemediği öğrencileri ‘erken kabul’ sistemine dahil ettiği bu dönemde okula kabul edildiğini öğrenen Tutşi, farklı lider üniversitelerde de aynı koşullarla okuyabilecekken neden Brown Üniversitesi’ni seçtiğini şöyle anlattı: “Ekonomi okumak istiyorum. Brown Üniversitesi’ni seçmemin en büyük sebebi tam kafamdaki müfredata sahip olmasıydı. Çünkü ekonomi okurken, bir yandan da matematik, bilgisayar bilimleri, felsefe ve edebiyat, özellikle Yunan edebiyatı ile ilgili dersler de almak istiyorum. Lise hayatım boyunca, beni bu sürece hazırlayan bir dizi etkinliklerde bulundum. Robotik, Model Birleşmiş Milletler konferansları, makale yarışmaları bunlardan sadece birkaçı.

‘ÇOK ÜMİTLİ DEĞİLDİM’

Yurt dışına hazırlanma düşüncem aslında vardı ama çok ümitli değildim. Geçen sene, üst sınıftan arkadaşlarımız olan Seyit, Nehir ve Dicle Ezgi’nin Harvard ve Brown’a kabul almaları cesaretimi arttırdı. Ne yapmam gerektiğini artık biliyordum. Uluslararası sınavlara girecek, araştırma yapacak ve çok daha yoğun okuyacaktım. Uzun süren, çok yoğun bu süreç boyunca, sınav sonuçlarımın iyi olması, katıldığım yarışmalardan ödüller almam beni daha da motive etti. Bu işi doğru yaptığımı anladım. Çünkü ilgimi çeken alanların peşinden koşmak, dersleri ve bilgiyi nerede kullanmam gerektiğini öğretti bana. Mesela, şu an burslu kabul aldığım bir araştırma programında Cambridge ve Harvard çıkışlı hocalardan dersler alıyorum ve projemin danışmanı ile düzenli olarak görüşüyorum. Ayrıca, asıl ilgi alanım ekonomi ama ben ekonomiyi; matematik, felsefe ve edebiyatı da işin içine katarak anlamaya çalışıyorum. Mesela aldığım Felsefe Gümüş Madalyası için yazımı yazarken konuya her açıdan yaklaşmaya çalıştım.”

AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYORUM

Pir Servan’ın hedefi ekonomi okuyup, akademisyen olmak: “Brown’a gideceğim için çok mutluyum. Akademisyen olmak, ekonomi alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Ekonomi disiplinlerarası bilim ve yaklaşım, ele aldığı konular hepimizin hayatına dokunabilecek konular. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan etkilendim, ekonomiyi tercih ettim.