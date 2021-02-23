Uçuç böceği harika sana gözü gibi bakacak

@shivarezaei1997 Çok ağladım o gün. O zaman Ankara’yı hiç sevmedim. Ama şu an Ankara’ya aşığım.
@hebahkaya 3/9/2017 Hayatımın en kötü günü.
@d.maskovki 15 Kasım 2015. Tişört giyiyordum ve cehennem gibi kar yağıyordu.
@shabnamh8881 En güzel gündü ama işler ve yapılacaklar listesi ile dolu ve tabii ki çok soğuk bir gün.
Kimi “Ankara’da her yasak günü hava nasıl bu kadar güzel olabiliyor” diye sorarken, büyük bir çoğunluksa ekmek almaya gitti. İşte eviyle fırın, bakkal, market arasında mekik dokuyanların tweet’leri:
@twiitankara Hava süper bugün 7-8 kere ekmek alınır.
@banufidann Ekmek almak için çıkmıştım, 2 km yürüyüp #cemalsüreyaparkı’na kadar gelmişim. #ankara
@Ayssr3 Hava öyle güzel ki Ankaralıların en az 5 kere ekmek almaya gittiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam.
@Bozkurttcann5 Ulan Ankara yasak var diye bu kadar güzelsin ama en az 10 kez ekmek almaya gönderir bu hava.
@gorbagoy Ankara’da yaz havası var. Tam ekmek almaya gitmelik hava.
@ankarageddo Abi bu hava şaka mı?
İş makinesi izlemeye meftun insanımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan uygulamayı, ilk 24 saatte 205 bin kişinin takip ettiği açıklandı. Kar takip uygulaması sosyal medyada masaya yatırılırken, ortak tepki ‘Fena sarıyor’ oldu. Kimi izlerken yemek için mısır patlatacağını söyledi, kimiyse ‘Terapi gibi’ benzetmesi yaptı. İşte yorumlar:
@Nihatefeisik Abonelik sistemi ücretli yayına geçmeyin siz de.
@coffee1ord Ankara kar takip izliyorum, fena sarıyor.
@yenilenicel Ankara’yı özlemiştim. İyi geldi, sürekli belediyenin kar küreme araçlarını takip ediyorum.
GEL DE İZLEME
@delititan Tam ders çalışıyordum gel de izleme şimdi.
Profiline ‘Ciddiye alınması gereken son Atakule hesabıdır. Resmi değil, aslını yaşatan bir taklittir’ notunu düşen @kentinsimgesi, bir de kuleacildimi.com web sitesini eklemiş. Siteye girdiğinizde ‘Hayır’ yanıtıyla karşılaşıyorsunuz. İlk paylaşımına “Şimdiden söyleyeyim, kule ne zaman açılacak bilmiyorum” notunu düşen @kentinsimgesi, Atakule’yi Super Mario ile birleştirdiği bir başka çalışmasını ise “Üzgünüm Mario! Prensese kavuşamazsın çünkü kule daha açılmadı” notuyla paylaşmış.
SAURON’UN GÖZÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Twitter hesabından paylaştığı videoya, ‘Ankara’nın tanıtım filmi gibi olmuş’ benzetmesi yapıldı. İşte Zeynep’in kamerasından Ankara’ya gelen yorumlar:
@Gökyüzü Sanki Ankara diye bir film çıkacakmış da bu da fragmanı gibi olmuş.
Kaldırımların buzunun aylarca çözülmediği, bir yerlerde mahsur kaldığımız, dolmuşların çıkmadığı Dikmen yokuşlarında yuvarlandığımız günleri birer birer gençlik anılarımızın durduğu sandığa kaldırdık. Bu kış şehrimizde kar, perhiz yemeğine atılan tuz kadar göründü. Yağmurlar terk-i diyar eyledi. Kentin meşhur ayazından da bir süredir haber alınamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Ankara’da 1927-2019 yılları arası ocak ayı istatistikleri şöyle:
-Ortalama sıcaklık 0.1 derece.
-Ortalama en yüksek sıcaklık 4.1 derece.
-Ortalama en düşük sıcaklık -3.2 derece
-Ortalama yağışlı gün sayısı 12.3
Aynı yıllar arasında görülen en düşük sıcaklık -24.9 dereceyle 5 Ocak 1942’ye ait. Bu satırları yazdığım yılın ilk pazar günü ise 10 dereceyle sokağa çıkma yasağına veryansın ettiriyor.
‘Evde kal’dığımız bu uzun süreçte ‘Al gözüm seyreyle’ dedik ve hayatı internet deryasında, alargadan izledik. Her zamankinden fazla takip ettiğimiz sosyal medyanın gündemini, bu yıl da sayfalarımıza taşıdık. Maskeli dolmuştan Amsterdam’daki 06 plakalı arabaya, Freddie Mercury’nin mikrofonundan Ankara’nın ‘Dalgacı Mahmut’una, kum fırtınasından çevrim içi sınav aynasına yıl boyu Tık Sokağı’nda yer alan envaiçeşit garipliği sizin için derledim. 2020’nin ilk gününde sayfalarımızda yer alan temennim pek işe yaramadı. Bir kez daha herkese neşeli, zahmetsiz, güzel bir yıl dilerim.
YORGUN VE GURURLU
Yılın ilk ayına, Ankara’da yaşanan ve kentliyi korkutan depremlerin ardından Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem damga vurdu. 5 yaşındaki Azize Çelik’i enkazdan çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Ömer İpek, Twitter hesabından, “Şükürler olsun halimize yorgunuz ama gururluyuz” dedi. Sosyal medyada ise yürekleri ısıtan bir dayanışma vardı.
Öğrencilerden @jjustselay, “Bilkent ayna kutu açılımı videosu” notuyla, çektiği görüntüleri, aynası kırık çıkanlarsa üzüntüsünü paylaştı. Konu sosyal medyada tartışılırken, üniversite bu kez de öğrencilerin sınavda kopya çekmediklerine emin olmak için el yazısıyla bir ‘onur yemini’ kaleme alıp göndermelerini istedi. İşte yorumlar:
@oykuileri Öğrencileri finallerde kopya çekmesin diye ayna gönderen okul gibi okul be, var mı senin gibisi Bilkent.
@seymiyavvv Bilkent Üniversitesi kuzenime final sınavlarında kullansın diye bi ayna göndermiş şok geciriyoruz.
@Blanket_flowers Bilkent’in ayna olayını şaka sanmıştım. Bayağı 11 bin kişiye ayna göndermişler. 10 kamera, 2 drone, bir ayna ile sınava girecekler.
@tropikananas Canım okulum makyaj yapayım diye ayna göndermiş.
@ipekindahaus Bilkent Üniversitesi kopya çekmesinler diye öğrencilerine ayna göndermiş. Bu şey galiba; aynaya bak ve ben böyle bir insan mıyım? diye kendini sorgula. Felsefede yeni bir çığır.
@merveakyldiz Bilkent’in sıradaki hamlesi kopya çekenin anası babası ölsün.
@uklulknh Ankara’da hava günlük güneşlik. #SOKAĞACIKMAYASAĞI var diye mi böylesin hain? Yasak yokken fırtına çıkmadığı kalıyor.
@ufuksarikaya_4 Yasak var diye bu kadar güzelsin dimi Ankara? Başka açıklaması olamaz, yoksa şu an kasırga, yağmur, çamur yağması lazımdı.
@5xkare Ankara’da aralık ayında bir hafta sonunda böyle güzel bir havaya denk geliyorsun ama çıkamıyorsun.
@kesmesekerii Bundan 10 sene öncesine kadar Ankara’da bu zamanlar kar yağar, okullar bile tatil olurdu. Şimdi ne kar yağıyor ne yağmur, hava da sokağa çıkma yasağının olduğu bugün aksine öyle güzel ki Ankara’da. Yine gelir o güzel günler inşallah, hayırlısı.
@bilgeytzz Devletimizin verdiği market hakkını kullanmak üzere sokağa çıktım. Ankara’da son ayların en mükemmel havası var ve sokaklar aşırı güzel.
@nurluamanursuz1 Ne zaman sokağa çıkma yasağı olsa Ankara’da hava çok güzel oluyor kadere bak.
@emelfd Ankara’da hava o kadar güzel ki... Kulaklığı takıp ne güzel yürünürdü ama yasak.
Belki çalışmak için şehirden göçerken, yeni bir hayat için Ankara’ya gelirken, üniversiteye başlarken, mezun olup kentteki son anlarını yaşarken, hiç unutulmayacak bir tatile giderken yahut bir sevdadan kaçarken... Soğuktur. ‘Hadisene’ deyip duran bir tez canlı gibidir. Uzun süre oturamazsınız. Sanki eğimiyle sizi harekete geçmeye iter... AŞTİ’nin demir banklarından söz ediyorum. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir ‘AŞTİ duygusallığı’ hakimdi. Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’deki bankın ağzından, Tık Sokağı’na yaraşır bir açıklama yaptı. @ankarabbld Twitter hesabından yapılan açıklamada, AŞTİ’nin ve bankların yenileneceği belirtildi. Kentlinin eski dostu demir bankların duygusal paylaşımı özetle şöyleydi:
“Beni hatırladınız mı? Ben buz gibi Ankara ayazında soğuğu içine çekip sizi tir tir titreten ama vazgeçemediğiniz o demir bankım. Kimi zaman uyumak isteyenlere sıcak bir yatak kimi zaman da dinlenmek isteyenlere rahat bir koltuk oldum. Ne kavuşmalar gördüm. Hasretle yol gözleyenler, özlemler, vuslatlar... Ben nerede miyim? Her Ankaralı zaten bilir, AŞTİ’deyim! AŞTİ’nin demirbaşıyım ben. Herkes yolcu, ben hancıyım. Ah o kalabalıklar yok mu? Kimi asker ocağına gider havaya 3 kere atılır 2 kere tutulur; kimi yavrusuna kimi de sevdasına sarılır... Uğurlamalar genelde hüzünlüdür. Geliş sevinçlerinin ise gözünü seveyim. Fakat ben ve arkadaşlarım artık yorulduk, eskidik. Bizim şöyle baştan aşağı güzel bir yenilenmeye ihtiyacımız var.”
EMEĞİN VAR BENDE
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Kimi “Bir gece sende sabahladım. Hakkını helal et” dedi, kimiyse banklardan birini anı olarak almak istedi. İşte o yorumlar:
Şehir yaşamında, pandemiyle birlikte insanlar üçe ayrılır oldu: -Maske takmayanlar. -Maske takıp burnunu açıkta bırakanlar. -Maske takmayanlara ve burnunu açıkta bırakanlara bugüne kadar piyasada kalmayı başaran mucizevi bir ürün olan plastik sivrisinek tokatlayıcıyla vurmak isteyenler. Vaziyet böyleyken, Ankaralılar için maskenin bir faydası daha ortaya çıktı; ayaza karşı koruma özelliği. Dilerim bu fayda, maskenin doğru kullanımını arttırır. Öte yandan soğuk havada maske takmakta zorlananlar da var. Hem maske hem gözlük takmak zorunda kalan bir kentliyse, bunun Ankara ayazında imkânsız olduğunu söylüyor. İşte soğukla ve koronavirüsle mücadele eden Ankaralıların tespitleri:
ÇOK İYİ İKİLİ OLDULAR
@dmrlenda
Fotoğraf, ‘Pirinçhan, Ahi Elvan Camii ve Arslanhane aynı karede’ notuyla paylaşılmış.
Hollanda Rijksmuseum’dan ödünç alınan, 18’inci yüzyıla ait tablo, yaklaşık iki yıldır müzede misafir. Önceleri ‘Halep Manzarası’ olarak bilinen eserin, Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’ya ait olduğu tescillenmiş. Kentin kültür ve ticaret hayatıyla ilgili görsel bir belge niteliğindeki tabloyu gördükten sonraysa, @ankaramanzarasi Instagram hesabını yeniden inceledim. Hesapta, kentin tarihi ve kültürel hafızası, Ankara Manzarası tablosu ile belgeselinin detayları, şehre dair paylaşımlar ve Ankara Sözlüğü gönderileri yer alıyor.
Muhammed Murat Arslan’ın kaleme aldığı; zıtlar mecmuası, su perileri, entekke, sof, hemhüm, sergah, belde-i mamure gibi Ankara’ya dair pek çok detayın bulunduğu sözlük ilgimi çekti. Bunun üzerine konuştuğum @muhmuratarslan, şu bilgileri verdi:
“Hem tarihi hem güncel paylaşımlar yapıyoruz. Hikâyemiz belgesel yapım süreci ile başladı. Belgeselle aynı isimdeki sosyal medya hesaplarını açtık. Ankara Sözlüğü ise yeni bir girişim. Kent belleğine ait unsurları kısa tanımlarla popüler platformlarda paylaşıyoruz. Beklentimizin üstünde ilgi gördü. 100 adet kelime veya kelime öbeği hedefliyoruz. Hatta bir kitapçık olarak bastırmayı planlıyoruz bunları.”
Köprünün ayağındaki iki dükkân yerli yerindeydi. Kırtasiyeye uğrayıp, sadece anı olsun diye hiç ihtiyacım olmayan bir şeyler aldım, sohbet ettim. Binanın yıkılıp yenileneceğini, kırtasiyenin de kapanacağını öğrendiğimde üzülmüştüm. 90’ların başında, okul ihtiyaçları genellikle bu kırtasiyeden karşılanır, Cebeci Köprüsü’nden geçilip Soysal Sokak’taki İltekin İlkokulu’na ulaşılırdı pürtelaş. Bazen de kırtasiyenin tam karşısındaki yufkacıdan alınan yufkayla, davul fırında börek yapılırdı... Bizim ‘Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı” diyen bir atasözümüz bile var. Eski dükkânların, işletmelerin de çoğunluğun gözünde bir önemi yok haliyle. Oysa, çocukluğunda simit aldığın fırından çocuğunun da simit almasının bir değeri yok mu? Ya da o fırının kendine has, değişmeyen bir lezzetinin keyfine torununla birlikte varmanın... Var elbet.
DİLERİM HEP YAŞASINLAR
Instagram hesabından takip edebileceğiniz
Kuğulu Park’ta vegan çorba dağıtan @vegan_sanat, ‘Yaşamdan yana ol. Vegan ol’ çağrısında bulunuyor, ‘Vegan Soru Bank’ ve ‘Vegan Merdiven’ olarak isimlendirdikleri etkinliklerle, kimi zaman bir bankta, kimi zamansa yol üstünde bir merdivende veganlığı anlatıyordu. Onur Sunal ve Alper Uzuncan’dan oluşan @vegan_sanat, son olarak ‘Veganize İşler’ Youtube kanalında da arzıendam etmeye başladı. Bilgilendirici pek çok içeriğin yer aldığı kanalda ilk göze çarpan yemek tarifleri. Bu tarifler, vegan olmanın sıkıcı beslenmek anlamına gelmediğinin en güzel kanıtı. Kanalda, pastadan baklavaya, tel kadayıftan mantıya, yoğurttan kaymaklı ekmek kadayıfına çok sayıda lezzetin vegan reçeteleri yer alıyor. Veganize İşler kanalı, vegan olma hikâyelerine de ev sahipliği yapıyor. Neden ve nasıl vegan olduğunu anlatan isimler, izleyiciye ilham veriyor. Öte yandan, veganlar kahvaltıda ne yer, tatilde ne yapar, vegan yoğurt nasıl mayalanır, veganlar kalsiyumu ve B12 vitaminini nereden alır gibi sorular da, ‘Veganize İşler’in videolarında cevap buluyor.
BASİT, UCUZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
“Biz etik veganız” diyen Onur ve Alper’le kısa bir görüşme yaptım. Mesajları şöyle: “Şiddetsiz ve saygılı iletişim biçimlerini kullanıyoruz. Sokakta veganlık anlatırken gerçekleşen diyalogları paylaşmak istiyorduk. Bu amaçla yola çıkıp, kanalımızı vegan etkinlik adına akla gelebilecek her türlü etkinliği yayınlamak için kurduk. Asıl amacımız vegan anlatımının tabana ulaşması, veganlığın basit, ucuz ve sürdürülebilir olduğunu göstermek ve tüm toplumun vegan olmasına katkıda bulunmak.”
@birumutkara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, “Ankara’ya hasret gezdiğim bir gün daha. Öyle susuyorum bazen şehre. En Ankara’da olduğumu hissettiren yer Selanik’in Sakarya’da olan kısmı. Hele Ziya Gökalp’ten o köşeyi dönmek. Çiçekçisi dönercisi lostrası” dedi ve “Acaba kimlere neresi en çok Ankara geliyor, Ankara’da hissettiriyor” diye sordu. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama şehirler arasında hasretlerin en büyüğü genellikle Ankara’ya duyuluyor. Paylaşıma gelen yorumlarda da özlem göze çarpıyor:
RÜZGÂRI ESTİ SANKİ
@sonfecigudubet En Ankara’da hissettiğim yer Karanfil Yüksel kesişimindeki Limon Bazaar önü. Burası sanki Ankara’yı ilk gördüğüm yer. Seni çok özledim güzel Ankara.
@hocaagnim Ahh ben de, bazen ben de çok özlüyorum.
@denizamuk Ankara’ya o kadar hasret kaldım ki...
@zehraacetnn 7. Cadde’den 3. Cadde’ye amaçsız bir şekilde yürümek, canım akşam akşam bunu çekti. Ankara bir insan olsan sana aşık olurdum.
Bu hafta size takip ettiğim bazı çizerlerden bahsetmek istiyorum. İlki @arch.antares. Bir tabure, bir çanta dolusu kalem ve bir çizim defteriyle Botanik Park’ı atölyeye dönüştürmüş ve Atakule’yi resimlemiş. Bu kare bana, Clarissa Pinkola Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ kitabındaki şu cümleyi anımsattı: “Benim için yalnızlık daha çok kendimle birlikte her yere taşıdığım ve ihtiyaç duyduğumda etrafıma açtığım katlanmış bir orman gibidir.”
ANKARALI OLMAK FARKLIDIR
@polibunny ise sevilen, özlenen mekânları çizerek her hafta takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak Atakule’yi resimleyen sanatçı, kentin meşhur ‘Buraya bakarlar’ tabelasını da unutmamış ve paylaşıma şu notu düşmüş:
“İlk Ankara gönderisiyle karşınızdayım! (sonunda) İstanbul’da İstanbullu olmakla Ankara’da Ankaralı olmak farklıdır. İstanbul’daki İstanbullu’nun şehirdeki turistik ve tarihi mekânlara gitme alışkanlığı yoktur, ancak bir misafirini gezdirmeye gider. Ancak Ankaralı benimsemiştir buraları. Atakule’nin tepesinin dönüp dönmediğini kontrol etmek için sık sık çıkar en yukarı. Oradan gördüğü manzara karşısında unutur bu uğraşın sebebini. Kulenin ayaklarındaki Botanik Parkı’na girer, yaz kış nefistir ağaçlar, kuşlar, sincaplar.
‘How I Met Your Mother’ dizisini izleyenler hatırlayacaktır, kahramanlarımız ne zaman bir eşyadan kurtulmak isteseler, apartmanın önündeki ‘Bermuda Üçgeni’ diye adlandırdıkları noktaya bırakırlar ve arkalarını döndükleri anda eşyanın çoktan yok olduğunu fark ederler. Kentli de bir çeşit ‘Bermuda Üçgeni’ne inanıyor olmalı ki, her gün dolaptan sandalyeye, koltuktan yatağa, eski kıyafetten televizyona, aklımıza gelebilecek ve hiç ummayacağımız her şeyle çöp kenarlarında karşılaşıyoruz. Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde, çöpe atılan binlerce kitapla bir kütüphane bile kuruldu. Geçtiğimiz günlerde yukarıda bahsettiklerimi özetleyen bir fotoğraf paylaşan @cankayabelediye, şu uyarıda bulundu:
“Sevgili Çankayalılar, evinizde istemediğiniz eşyalarınız çöp kamyonlarımıza sığamayacak kadar büyük. Onları çöpe atmak yerine Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği hafriyat döküm alanlarına götürmeniz gerekmektedir. Unutmayın ki cezai işlem en son uygulanacak yoldur.” Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. İşte yorumlardan bazıları:
OLGUNLAŞMAMIŞ KENT BİLİNCİ
@_oguzmehmet Hem görüntü hem de karşılık bulduğu dil, henüz olgunlaşmamış bir kent bilincini işaret ediyor. Şimdilik, farklı bir başkent hayali ile yetineceğiz demek...
Hatmi çiçekleri çoktan boynunu bükmüş, şıpıdıkların içineyse çorap giyme ihtiyacı hasıl olmuştu. Bugünlerde geleceğini biliyorduk aslında ama yaşamın hayhuyu arasında düşünmeye fırsatımız olmamıştı. Geleceğini unuttuğumuz güzel konuğumuzu, evden çıkarken üstümüze aldığımız hırkayla karşıladık.
Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ankara’da sonbahar, akşam vakti evde hazır yemek olmayınca, Ankara simidinin yanında yapılan çayın içinizi ısıtan şefkati demektir” notunu düşen ve “Ankara’da sonbahar ne demektir” diye soran @lavarlaa, Duygu Seyman’ın ‘Sonbaharda Ankara’da Olmak Üzerine’ başlıklı yazısını da takipçilerinin beğenisine sundu.
AKŞAM ÇORABI MEVSİMİ
Paylaşımın ardından, @beydca Dönem başında yeniden bir araya gelinen ev arkadaşlarıyla Papazın Bağı’nda Uno oynamak” derken, @basakbasaky’nin yorumu “Yıllar sonra diyeceğim ki: iyi ki gençliğimi Ankara’daki yaşamışım” oldu. @CEMoKA006, “Ankara’da sonbahar hayal kırıklıklarının bütünleme sınavıdır” dedi. @serenciyas ise Ankara’nın sonbaharını şöyle tanımladı:
Uçuç böceği harika sana gözü gibi bakacak
Geçtiğimiz günlerde ‘tık’larım, Ziraat Mühendisi Harika Ayık’ın ilgi çekici Instagram hesabını çıkardı karşıma. Ayık’ın mesleği, uğur böceği üreticiliği. İnsanın aklına bir çocuk kitabındaki renkli kahramanın sihirli ormandaki gizemli fabrikasını getirse de işin aslı öyle değil. Ayık, Ankara’da, tarım ve eğitim alanlarında kullanılmak üzere uğur böceği üretiyor, insanları uğur böceğiyle ilgili bilgilendiriyor, yürüyen bir canlının uçan bir canlıya dönüşümünü (metamorfoz) gözler önüne seriyor.
2017 yılında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 1512 Teknogirişim desteği ile Bioladybug şirketini kuran, ‘Gelin böceğinin yapay besinde kitle üretimi’ projesini başarılı bir şekilde tamamlayan Ayık, hem çocuklara hem sürdürülebilir tarıma dokunan mesleğinin hikâyesini anlattı:
“Tarımın ana hedefi, sadece birim alandan çok ürün almak olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı ürünler yetiştirmektir. Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden en ümit verici, çevre dostu, ucuz ve en sürdürülebilir olanı ise ‘Biyolojik mücadele’dir. Uğur böceği, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de biyolojik mücadelenin simgesi durumundadır. Ülkemizde örtü altı, tarla ve bahçe tarımında ana zararlılardan olan kırmızı örümcekler, yaprak pireleri, beyaz sinekler, yaprak bitleri, kabuklu bitler, unlu bitler gibi birçok türün biyolojik mücadelesinde uğur böceğine ihtiyaç duyulur.
ANKARA’DAN TÜM TÜRKİYE’YE
Organik tarım, iyi tarım uygulanan üretim yerleri, orman arazileri, park ve bahçe alanları, hobi bahçeleri, hatta evlerdeki saksı çiçekleri gibi zararlısı olan birçok kullanım alanına uğur böceği tedarik ediyoruz. Ankara’nın yanı sıra tüm Türkiye’ye de uğur böceği gönderiyoruz.
Çocukların böceklere olan ilgisini ve bilgi eksikliklerini fark ettikten sonra bazı ürünler hazırlamaya başladım. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik ‘Bilimin Ev Hali’ adını verdiğimiz proje kapsamında, evde uğur böceğinin yaşam döngüsünün izlenebileceği gözlem kiti üretmeye başladık. Gözlem kitiyle, uğur böceği larvasının mumya pupa dönemine dönüşümü ve pupadan da ergin uğur böceğinin doğuşu izlenebiliyor. Ardından, ergin uğur böcekleri doğaya bırakılıyor. Öte yandan, avcı etçil böcekler olan uğur böceklerinin besinleri haricinde gelişimlerini sağlayabilecekleri suni besin de geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum.”
FAYDALI BÖCEKLERİN GÖNÜLLÜ DESTEKÇİSİ
2015 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda faydalı böcek üretimi üzerine gönüllü olarak çalışmaya başlayan Ayık, faydalı böcekler arasında öncelikle uğur böceğini üretmek istediğine karar vermiş. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Böcek Şenlik Okulu’nda gönüllü eğitmen olarak görev alan Ayık, bilim şenlikleri ile dezavantajlı bölgelerde okullara böcek ekolojisi, uğur böceği yaşam döngüsü, topraksız tarım, faydalı ve zararlı böcek, biyoçeşitlilik gibi konularda eğitimler vermiş ve bu eğitimlere devam ediyor.
BOL OLDUĞU SENE VERİMLİ GEÇİYOR
-Yedi noktalı gelin böceği, hanım böceği, uçuç böceği gibi güzelliği ve uğuru ifade eden adlarla bilinen uğur böceği, tarladaki bitlerle beslenir. Uğur böceğinin bol olduğu sene verimli geçen senedir. Bu nedenle çiftçiler ona uğur böceği demiştir.
-Bir uğur böceği ömründe 5 bin yaprak biti yiyebilir.
-Bir uğur böceği bir günde 10-50 adet, ömrü boyunca bine yakın yumurta bırakabilir.
Paylaşılan kareye, “Yapay besinde toplu beslenme” notu düşülmüş.
Harika Ayık’ın çalışmalarını, @ugur_bocegi__bioladybug Instagram hesabı ile www.bocekyetistiriyorum.com internet sitesinden inceleyebilirsiniz.