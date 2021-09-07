Nohut oda bakla sofa karşınızda Ankara

Tık Sokağı’nda bu hafta, her telden Ankaralı soru işaretleri var. Kimi ‘Bir Ankaralı’yı en çok ne mutlu eder’ diye soruyor, kimiyse neden koronavirüs öncesinde AŞTİ’de maske takılmadığını sorguluyor. İşte o cevapsız sorular:

@ankyranos Bir Ankaralı olarak anlayamadığım bir şeyi sormak istiyorum; İstanbul’da neden taksiler müşteri almıyor?

@samettekbas7 Korona bittikten sonra ülkenin her yerinde, eş zamanlı Ankara’nın Bağları çalıp oynamamız yok mu peki? Herkesin buna ihtiyacı varmış gibi hissediyorum.

@cerbozkurt Biz zaten neden normal zamanlarda AŞTİ’de maske takmıyorduk ki?

@onurhanersoy Ben Ankara’ya hiç gitmedim. Şimdi bu Ankara Barış Bıçakçı’nın falan anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ankaralı Namık’ın anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ezhel’in anlattığı gibi bir yer mi?

@twiitankara BİR ANKARALIYI EN ÇOK NE MUTLU EDER?

1-Ankara’ya dönüş yolculuğu.

2-Gurbetteyken Ankara’dan getirilen yiyecekler.

