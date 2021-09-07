Nohut oda bakla sofa karşınızda Ankara

@ankyranos Bir Ankaralı olarak anlayamadığım bir şeyi sormak istiyorum; İstanbul’da neden taksiler müşteri almıyor?
@samettekbas7 Korona bittikten sonra ülkenin her yerinde, eş zamanlı Ankara’nın Bağları çalıp oynamamız yok mu peki? Herkesin buna ihtiyacı varmış gibi hissediyorum.
@cerbozkurt Biz zaten neden normal zamanlarda AŞTİ’de maske takmıyorduk ki?
@onurhanersoy Ben Ankara’ya hiç gitmedim. Şimdi bu Ankara Barış Bıçakçı’nın falan anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ankaralı Namık’ın anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ezhel’in anlattığı gibi bir yer mi?
@twiitankara BİR ANKARALIYI EN ÇOK NE MUTLU EDER?
1-Ankara’ya dönüş yolculuğu.
2-Gurbetteyken Ankara’dan getirilen yiyecekler.
En çok kafa karıştıran ise ‘Hocam’ hitabı oldu. Genç dimağlar hoca sanıldığını sanarak şok yaşadı. İşte yorumlar:
@psychoavni Sıraya girmek için bile sıraya girdiğimiz zaman.
@Keleesssss Tuvalete gitmek için 2 kat inip 1 kat çıkmam gerektiği an anlamıştım bu okulun neler çektireceğini.
@pandispanya99 Yaya geçidinde birkaç kez üst üste yol verilmişti.
@ozgeaakar Okul tanıtımında dağıttıkları haritayla nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyorduk. Tam bulduk, emin bir şekilde sağa döndük gidiyoruz, arkadan bir ses, ‘Hocam orası KKTC kampüsü.’
HOCA SANILDIĞINI SANANLAR
@cerenyalcin Taksiye otostop çekince taksinin durması.
@ssinem06 Mis gibi şehirdir Ankara. Tunalı’da keyifle yürürsün, Kuğulu Park’ta vakit geçirirsin, Ankara Kalesi’ne gidersin, Beşevler’de alışveriş yaparsın. Tanısan çok seversin aslında.
@abozkurt06 Soğuksu’da piknik, Eymir’de yürüyüş ve bisiklet, Rahmi Koç Müzesi ziyareti.
@aquavit0642 Kızılcahamam tarafında doğa gezisi ve kamp yapabilirsin, Beypazarı gezilebilir.
@yazIverdim Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Nallıhan, Beypazarı ziyaret edilebilir.
@MelisKarakas3 Sadece Anıtkabir bile 3 seçeneğe yeterli bence.
@kuguvaga ‘Amerika’da’ diye okudum. Anlık bi tadım kaçtı ama şu an çok iyiyim.
@fatma65ekici Anıtkabir, Hamamönü, Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankara Kalesi, Eymir ve Mogan Gölü ilk aklıma gelen yerler.
Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, kimi “Simitte marka Ordu’dur” dedi, kimi Samsun simidinin Ankara’yı geçeceğini iddia etti. Yorumlarda pek çok kentin adı geçti. Anlaşılan o ki her kentin simidi kendi sakinlerine güzel. Tabi ki Ankara simidinden sonra... İşte “Bu dünyada sıcak simitten daha güzel bir şey var mı” paylaşımına gelen yorumlar:
@berilKarabulut Var; Ankara simidi.
@uhtred_fb Sıcak 2 simit.
@metinsolmaz Ankara dışında yapılanlara mesela gevrek denebilir. Simit dünyada bir tek Ankara’da yapılıyor.
@tsselma Ankara sokak simidi diyeceksiniz.
Paylaşımlardan ilki @BurakBoysan2’ye aitti. Sophia Loren’in neredeyse yarım asır önceki Ankara ziyaretini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @BurakBoysan2, paylaşıma, “Sophia Loren gelmiş 47 sene önce. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretinden kareler.(1974)” notunu düşmüş. Merak edip gazetemizin arşivini karıştırdığımda, Kelebek ekinde yer alan ve günlerce devam eden yazı dizisini buldum. Olgunlaşma Enstitüsü’nden bir karede, şu bilgiye yer verilmiş:
“Sophia Loren’in Ankara’daki günleri hayli hareketli geçti. Kokteyller, resepsiyonlar, basın toplantıları, film galaları... Olgunlaşma Enstitüsü de Sophia için bir defile düzenledi. Ünlü yıldız hayran kaldı kıyafetlere. “Bu elbiselerin yanında Christian Dior’unki bile solda sıfır kalır” dedi. Defileden sonra da mankenleri ayrı ayrı tebrik etti, bu hatıra fotoğrafını çektirdi.”
Öte yandan, “Evimizin yeni üyesiyle tanışın” notuyla @bebe06_’nın fotoğrafını paylaşan @06khaleesi, paylaşımın ardından, “Tiviti zorla attırdılar haberiniz olsun çaktırmayın hiç sevmedim bu pisiyi” dedi.
MİSAFİR DEĞİLMİŞ
Ailenin bir diğer üyesi ise @SkyAnkara. Mart ayında sosyal medyada boy göstermeye başlayan @SkyAnkara, Game of Thrones’tan ilhamla kendini şöyle tanımlıyor: “Hrrgil Hanesi’nden İsminin Birincisi, Bozkırın Sky’ı, Andallar’ın ve İlk İnsanların Kralı, Bizim Krallık’ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu.” Twitter’da sık sık ev arkadaşı @06khaleesi ile atışan @SkyAnkara, futbolla yakından ilgileniyor. Bir süre önce @bebe06_’nın fotoğrafını “Bugün çok yoğunum misafir var evde” notuyla paylaşan @SkyAnkara’, ardından, “Misafir değilmiş” açıklamasıyla şaşkınlığını dile getirdi.
@06khaleesi: Arkadaşıma yarın saat fotoğrafımı çek diye yalvardıktan sonra verdiğim poz.
23 Nisan yaklaşırken, yurt dışından çocukları misafir edebileceğimizi öğrenip, çok heyecanlanıyoruz. Ailelerse ikiye ayrılıyor: -Misafir olacak çocukla çat pat da olsa ortak bir dili bile konuşamamayı ve daha bir dolu imkânsızlığı mesele etmeyenler. -Emanet çocuğu Ankara’da tropikal örümcek sokabilme ihtimali dahil pek çok kötü olasılık aklına üşüşenler. Benim ailem ikinci gruba dahildi. Yaptığım hiçbir duygu sömürüsü işe yaramadı. Mavi elbiseli, saçları Afrika örgülü, siyahi bir kız hatırlıyorum. Hatta bu satırları yazarken aradığım fotoğrafını da buldum. Solda ben, arkada kıymetli öğretmenim Leman Özveren. O kızı misafir eden arkadaşım, vedalaşırken saçlarından bir örgüyü kendisine bıraktığını söylemiş, tüm ısrarlarımıza rağmen getirip göstermemişti. Bu tatlı misafirlik hepimizin hayaliydi. Anlattığı hikâye de öyle heyecan vericiydi ki yalan söylemiş olma ihtimalini düşünmedik bile... İşte bizim ağırlamadığımız, sadece 23 Nisan’da İltekin İlkokulu’nun bahçesinde bir araya geldiğimiz bir çocuk, benim anılarımda böyle yer etti. Tüm bunları hatırlamama ise @inantemelkuran’ın “80’lerde Ankara’da oturup, evlerine yurt dışından 23 Nisan gösterileri için gelen çocukları misafir eden arkadaşlar anlatabilir mi anılarını. Kulağımızın pası gitsin biraz” tweet’i vesile oldu. İşte yanıtlar:
BAHÇELİ BEBESİ TANIŞTIRMADI
@birnefeslikgun Çok istemiştim, ilkokulum Çinçin Mahallesi’nde olduğu için bizim okula vermemişlerdi. Bahçeli’de oturan bir akrabamıza vermişlerdi. Çok istememe hatta ağlamama rağmen tanıştırmadı Bahçeli bebesi bizi. Hâlâ sevmem o akrabamı. Sınıf farkını o 23 nisanda öğrendim.
@LeydiDapanvil Daniela. Moldovalıydı. Misafir etmiştik bir ay kadar. Ortak dil yok denecek kadar azdı ama biz çok iyi anlaşmıştık. Çok anı var ama en güzeli birbirimizin düğünlerine gitmemizdi. Onca yıl sonra birbirimizi ilk gördüğümüz an direkt gözyaşları pıt pıt.
@birdelimelodi Her gün iş çıkışı önünden geçiyorum ve aklımda sadece bu düşünce oluyor. Yalnız değilmişim teșekkürler.
@nurccicek Tüm Ankara’nın hayali.
@slothwr Bu şehre her gittiğimde sıkılmaktan benim de aklıma denemek geliyor eğlenirim belki diye.
@seek_there Ceki çen abimiz yaptı o işi yıllar önce.
@Atreyuna Jackie Chan misiniz acaba?
Cemrelerin koronavirüs karantinasında olduğu iddia edildi. Güneşe ateş ettikleri efsanesi dilden dile dolaşan hemşehrilerinin yöntemini Ankara ayazı üzerinde denemek isteyen Adanalı bir vatandaş, “Ankara’da soğuğa ateş eden ilk Adanalı olarak tarihe geçeceğim ama ateşli silahlara karşı olduğum için sadece hayal ediyorum” dedi. İkinci olarak, Ankaralının kullandığı ‘la’ ile popüler kültür ‘la’sının bir olup olmayacağı masaya yatırıldı. Popüler kültür ‘la’sı kulağı tırmalarken, ‘Ankara’nın kadim notası la’nın kentli tarafından kullanıldığında cümleye yedirildiği, var mı yok mu anlaşılmadığı tespiti yapıldı. Üçüncü soru ise; Başkent’in, ‘İllere Göre Risk Haritası’nda ‘çok yüksek riskli(kırmızı)’ iller arasında yer alması nedeniyle soruldu: ‘Gri diyenler utanıyor mu?’
DÜŞEN CEMRELERİN AKIBETİ NE OLDU
Kent, sabahtan akşama dört mevsimi yaşatan hava durumuyla kendine sosyal medyada yine geniş yer buldu. @ince_named, ‘D vitamini almak için harika bir yer. OSTİM sanayi’ notunu düşerken, daha D vitaminin vücuttaki emilim süreci tamamlanmadan gelen kar yağışı, kentliyi bir kez daha şaşırttı. İşte Twitter’daki paylaşımlar:
@duayenn06 Ankara takıntılı eski sevgili gibi inatla kıştan çıkmak istemiyor.
@Ankaragibiyizz Ankara’nın hava durumu ruh halimden daha dengesiz resmen kış ile yaz kavga ediyor gibi.
@kilicogluali Ankara’ya düşen cemrelerin akıbetini bilen var mı? Korona karantinasındalar sanırım. Bu ne soğuk bir hava böyle.
@sheyda2 #Ankara aralıksız kar yağıyor. Ben kış uykusuna giriyorum. Yaz gelince uyandırırsınız.
National Geographic Türkiye resmi hesabı @natgeotvturkiye, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “@fdilekuyar’ın objektifinden / Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfeksiyon çalışmalarından bir kare. National Geographic Your Shot fotoğrafçısı Dilek Uyar, pandemi süreci boyunca gece gündüz toplu taşımaları ilaçlayan ekipleri fotoğrafladı.” Gönderiyi retweet’leyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06 ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk kadınının başarı karesinde yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
GÜZEL OLDUĞU KADAR ÜRKÜTÜCÜ
İşte Dilek’in başarısına sosyal medyadan gelen yorumlar:
Belki siz de kentin bir köşesinde karşılaşmışsınızdır bu ilginç ilanlarla. Görenleri şaşırtan ve gülümseten ilanların sahibi, Instagram hesabından takip edebileceğiniz @hikmeti_tabiyeci. Kentli de yavaş yavaş onu tanımaya ve sevmeye başladı. İşte aldığı yorumlardan bazıları:
DİREKLERE BAKARAK YÜRÜYORUM
@serdarsurucu68
Darmadağın bir evi dip köşe temizleyip düzenlemek gibidir. Akıl karışıklığına iyi gelir, ruhu ferahlatır. Sorunları çözmese de kişinin üzerindeki etkisini azaltır. Tunalı’dan Kızılay’a tabanvayla gitmek de güzeldir ama aynı tadı vermez. Tunalı’dan Kızılay’a yürünen yol günübirlik bir seyahatse, Cebeci-Kızılay yürüyüşü bir haftalık yaz tatilidir. Her bahsi geçtiğinde bana ilk gençliğimin geçtiği Talatpaşa Bulvarı’ndaki Biberci Apartmanı’nı, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki İnek Bayramı’nı, sahnedeki Yeni Türkü’yü hatırlatır... Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 kilometrelik bir yolda hayatınızı sorguladınız mı hiç” sorusuyla başlayan bir gönderi paylaştı ve bana o günleri hatırlattı. @ankarabbld’nin paylaşımını Twitter hesabından okuyabilirsiniz. Özetle şunlar ifade edilmiş:
YÖN VEREN DÜZLÜK
“Yokuşu bol olan şehrin öyle bir düzlüğü var ki, binlerce kişinin yaşamına yön verdi. Bunların büyük bir kısmı Ankara’ya okumaya gelmişti. Gelin Cebeci’den Kızılay’a yürüyelim... Kızılay’da yapılacak bir şey mutlaka bulunur diye düşünmüşsündür, hele bir yola koyulayım da... Cebeci’nin ara sokaklarından usul usul yürüyerek Cemal Gürsel’e çıkmış, o defalarca yürüdüğün güzergâhı yeniden adımlamaya başlamışsındır. Bu yolu belki beş yüzüncü kez yürüyorsundur; kaç insanın yanından geçmişsindir, aklındakiler kaçıncı kez gelişmiştir, kararların gene değişmiştir ama yol hep aynı yoldur. Seni sana bağlamıştır yeniden Cebeci’den Kızılay’a yürümek.”
2017 yılında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 1512 Teknogirişim desteği ile Bioladybug şirketini kuran, ‘Gelin böceğinin yapay besinde kitle üretimi’ projesini başarılı bir şekilde tamamlayan Ayık, hem çocuklara hem sürdürülebilir tarıma dokunan mesleğinin hikâyesini anlattı:
“Tarımın ana hedefi, sadece birim alandan çok ürün almak olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı ürünler yetiştirmektir. Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden en ümit verici, çevre dostu, ucuz ve en sürdürülebilir olanı ise ‘Biyolojik mücadele’dir. Uğur böceği, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de biyolojik mücadelenin simgesi durumundadır. Ülkemizde örtü altı, tarla ve bahçe tarımında ana zararlılardan olan kırmızı örümcekler, yaprak pireleri, beyaz sinekler, yaprak bitleri, kabuklu bitler, unlu bitler gibi birçok türün biyolojik mücadelesinde uğur böceğine ihtiyaç duyulur.
@shivarezaei1997 Çok ağladım o gün. O zaman Ankara’yı hiç sevmedim. Ama şu an Ankara’ya aşığım.
@hebahkaya 3/9/2017 Hayatımın en kötü günü.
@d.maskovki 15 Kasım 2015. Tişört giyiyordum ve cehennem gibi kar yağıyordu.
@shabnamh8881 En güzel gündü ama işler ve yapılacaklar listesi ile dolu ve tabii ki çok soğuk bir gün.
Kimi “Ankara’da her yasak günü hava nasıl bu kadar güzel olabiliyor” diye sorarken, büyük bir çoğunluksa ekmek almaya gitti. İşte eviyle fırın, bakkal, market arasında mekik dokuyanların tweet’leri:
@twiitankara Hava süper bugün 7-8 kere ekmek alınır.
@banufidann Ekmek almak için çıkmıştım, 2 km yürüyüp #cemalsüreyaparkı’na kadar gelmişim. #ankara
@Ayssr3 Hava öyle güzel ki Ankaralıların en az 5 kere ekmek almaya gittiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam.
@Bozkurttcann5 Ulan Ankara yasak var diye bu kadar güzelsin ama en az 10 kez ekmek almaya gönderir bu hava.
@gorbagoy Ankara’da yaz havası var. Tam ekmek almaya gitmelik hava.
@ankarageddo Abi bu hava şaka mı?
İş makinesi izlemeye meftun insanımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan uygulamayı, ilk 24 saatte 205 bin kişinin takip ettiği açıklandı. Kar takip uygulaması sosyal medyada masaya yatırılırken, ortak tepki ‘Fena sarıyor’ oldu. Kimi izlerken yemek için mısır patlatacağını söyledi, kimiyse ‘Terapi gibi’ benzetmesi yaptı. İşte yorumlar:
@Nihatefeisik Abonelik sistemi ücretli yayına geçmeyin siz de.
@coffee1ord Ankara kar takip izliyorum, fena sarıyor.
@yenilenicel Ankara’yı özlemiştim. İyi geldi, sürekli belediyenin kar küreme araçlarını takip ediyorum.
GEL DE İZLEME
@delititan Tam ders çalışıyordum gel de izleme şimdi.
Profiline ‘Ciddiye alınması gereken son Atakule hesabıdır. Resmi değil, aslını yaşatan bir taklittir’ notunu düşen @kentinsimgesi, bir de kuleacildimi.com web sitesini eklemiş. Siteye girdiğinizde ‘Hayır’ yanıtıyla karşılaşıyorsunuz. İlk paylaşımına “Şimdiden söyleyeyim, kule ne zaman açılacak bilmiyorum” notunu düşen @kentinsimgesi, Atakule’yi Super Mario ile birleştirdiği bir başka çalışmasını ise “Üzgünüm Mario! Prensese kavuşamazsın çünkü kule daha açılmadı” notuyla paylaşmış.
SAURON’UN GÖZÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Twitter hesabından paylaştığı videoya, ‘Ankara’nın tanıtım filmi gibi olmuş’ benzetmesi yapıldı. İşte Zeynep’in kamerasından Ankara’ya gelen yorumlar:
@Gökyüzü Sanki Ankara diye bir film çıkacakmış da bu da fragmanı gibi olmuş.
Kaldırımların buzunun aylarca çözülmediği, bir yerlerde mahsur kaldığımız, dolmuşların çıkmadığı Dikmen yokuşlarında yuvarlandığımız günleri birer birer gençlik anılarımızın durduğu sandığa kaldırdık. Bu kış şehrimizde kar, perhiz yemeğine atılan tuz kadar göründü. Yağmurlar terk-i diyar eyledi. Kentin meşhur ayazından da bir süredir haber alınamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Ankara’da 1927-2019 yılları arası ocak ayı istatistikleri şöyle:
-Ortalama sıcaklık 0.1 derece.
-Ortalama en yüksek sıcaklık 4.1 derece.
-Ortalama en düşük sıcaklık -3.2 derece
-Ortalama yağışlı gün sayısı 12.3
Aynı yıllar arasında görülen en düşük sıcaklık -24.9 dereceyle 5 Ocak 1942’ye ait. Bu satırları yazdığım yılın ilk pazar günü ise 10 dereceyle sokağa çıkma yasağına veryansın ettiriyor.
Nohut oda bakla sofa karşınızda Ankara
Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, Twitter hesabından bir soru sordu ve yolu Ankara’dan geçenlerin duygu seli, sosyal medyayı etkisi altına aldı. @lavarlaa’nın “Tercih sonuçları açıklandı, Ankara’da üniversite kazananlar için eskilere soralım: Ankara’da öğrenci olmak nasıldı” tweet’ine çok sayıda yorum geldi. İşte, Ankara’ya gelmeye hazırlanan çiçeği burnunda öğrencilere yakın gelecekteki olası hissiyatlarıyla ilgili ışık olacak o paylaşımlar:
@kkivirciiik Ankara koskoca bir sevdadır. Her şeyiyle seversin bu şehri. Hepsinden de öte, sevgine neden bulamazsın. İçine alır, sarıp sarmalar. Daha kıymetlisi var mı yahu!
@DoganAtes Ankara’yı gönlünüzün haritasından çıkaramazsınız.
@rmmysa Okul bitince kalsan olmuyor, gitsen gönül razı değil... Bir süre sonra kendinizi tekrar Ankara’da yaşarken buluyorsunuz.
@nilflovver Ankara’da öğrenci olmaya gelinir ve Ankaralı olunur. Öyle güzeldi. Bir geldim 18 yıldır Ankara’dayım.
@burakktekerek Küfür ede ede gelip, ağlaya ağlaya dönmektir. Sonra dayanamayıp Ankara’ya yerleşmektir.
@erginilufer Ankara’da öğrenci olmak o kadar güzeldi ki Ankara’da öğrenci olmaya devam etmek için yüksek lisans yapıyorum.
@mertodabas Girdin mi çıkamıyorsun.
@lahardbassian Bu simülasyonda kalmaya devam ederseniz dünyaya açılamıyorsunuz bir an önce okuyup gidin.
@evrn_tan Üniversite icin geldim Ankara’ya, bir daha da ayrılamadım. Ayrıca, her gittiğim yerde de söylüyorum, bence günümüz standartlarına göre de en yaşanabilir şehir Ankara.
AYAZI ÜŞÜTÜR GÜNEŞİ YAKAR
@zeynepinr İlk dönem “Nereye düştüm ben” şeklinde hayatı sorguladım. Çok soğuktu. Bir akşam “Nefes alırken ciğerlerim üşüyor” diye ağlayarak otobüs beklediğimi bilirim. Sonra harika anılar biriktirdim. Ankara’da kalmak ve yaşamaya devam etmek isterdim. Bir sevince tam seviyorsunuz.
@ankayra Bir bakmışsınız bitecek o yüzden tadını çıkarın. Ayazı üşütür, güneşi yakar ha bu arada AŞTi gitmek için de dönmek için de en sevdiğiniz yer olacak.
@mbthnht Şu hayata bir daha gelsem yine Ankara’da okumak isterdim.
@edaakpinaar Hep söylerim, mecaz ve gerçek anlamda yürümeyi öğrenmekti.
@kurtulusparki Yaptığım en iyi şeylerden biri. Ben 17 yaşımda Hacettepe’yi kazanınca geldim Ankara’ya. Burada reşit oldum, burada yürümeyi öğrendim (ciddiyim), burada tek başıma vakit geçirmenin keyifli olabileceğini öğrendim, çok yeşil bir kentmiş, gri diyenlere sinirlendim.
@fotrsaapka Eğer isterseniz Ankara size çok iyi bir arkadaş olur.
@lenininkedisii Ankara çok garip bir yer, gezilecek fazla bir yeri olmasa da her sokağı anı defteri gibi.
KOCAMAN BİR MÜDAVİM ŞEHRİ
Son olarak Ankara’nın, herkesin bir şekilde tanış çıktığı, nohut oda, bakla sofa hali mevzubahis oldu. İşte yorumlar:
@hammurabla Ankara’da herkes birbirinin eski sevgilisi çıkıyor. Garip.
@selinyildiz__ 19 yaşımda geldim Ankara’ya, 31 yaşımdayım ve hala buradayım. Kocaman bir müdavim şehri. İnsan hep tanıdığına denk geliyor Ankara’da. İyi ki gelmişim.
@ulasdemirbas2 Ankara’yla ilgili en garip şey bence Türkiye’nin en büyük 2. şehri olmasına rağmen her gittiğin mekânda 1-2 tanıdıkla karşılaşmanız ya da yeni tanıştığınız biriyle kesinlikle bir sürü ortak arkadaşınızın çıkması. 5.5 milyonluk küçücük bir şehir gibi her sokak bir tanıdığa çıkıyor.
@nazim_ozgun: Bugün ilk kez Hacettepe Beytepe kampüsüme gittim, çok beğendim. Yemyeşil, kocaman ağaçlar var, çok huzurlu geldi bana. Çok çalışacağım, söz.
YOLUN AÇIK OLSUN NÂZIM
Son günlerde sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir Nâzım Özgün ve annesi İrem Afşin’in mücadele dolu yaşamına. Nâzım, Twitter hesabından “Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim” diyerek başladı anlatmaya. Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz’ün, annesine, “Çok çocuk okuttum, otizm bilmem ama anlatırsan okuturum” cümlesiyle başlamış okul hayatı. Hem de sekiz okuldan geri çevrildikten sonra. “Otizmli ve hiperaktiftim, az konuşuyor ama okuyup yazabiliyordum. Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annemle ev ablam dışında kimse dokunamazdı bana. ‘Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim’ dedi, HİÇ unutmadım” diye anlatıyor Nâzım o günleri.
YETER Kİ ENGEL OLMAYIN
Okulların kabul etmediği, velilerin sınıftan atılmasını istediği, öğrencilerin dalga geçtiği Nâzım, bu yıl Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünü kazandı. Küçük yaşından bugüne verdiği büyük mücadele, muhteşem annesi ve velilerin karşısına dikilip, “Hepsi benim çocuğum, burası benim sınıfım, siz anca kapının dışında beklersiniz” diyen öğretmeni sayesinde. Nâzım’ın satırlarıyla, “Bugün Hacettepe kazanmış otizmli/Aspergerli Nâzım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim ‘Ben seni okuturum çocuğum’ dedi, hepsi bu. Yeter ki ENGEL olmayın!”
Nâzım yazısını, “Okullar açılırken paylaşıp, özellikle ilkokul öğretmenleri ile ‘Çocuğumun sınıfında otistik olamaz’ diyerek çocuklarına yanlış örnek olan velilerin sayfalarına düşürürseniz, şahane olur” diyerek bitirmiş. Dilerim anlattıkları, bir yerlerde, birilerinin kulağına küpe olur ve otizmli çocukların hayatını biraz olsun kolaylaştırır. Çok yaşa Nâzım. Yolun açık olsun. Hiçbir çocuk, ailesi ve öğretmeni böyle mücadele etmek zorunda kalmayana kadar, hikâyen umudumuz olacak...
@iremafsin: Benim böyle bir üniversite kampüsüm olmadı, değişiklik olsun diye(!) gururla ağladım. Delikanlımı eylül sonu kocaman ağaçlara, hocalarına ve Angaralı dostlara emanet edeceğim. Hayat, sen nelere kadirsin.
GURURUM, NEFESİM VE CESARETİMSİN
Bu mücadelenin baş kahramanlarından anne @iremafsin ise duygularını özetle şöyle anlatmış:
“Bana artık ‘Hacettepeli Nâzım’ın annesi diyeceksiniz dostlar, yoldaşlar. Kazandı! En çok okumak istediği bölümlerden birini, ilk tercihi Hacettepe Antropoloji bölümünü kazandı! Sen benim gururum, nefesim, cesaretimsin, yolun açık olsun.
Eskiden çok mutlu olunca, korkardım. Bu hafta görüp öğrendiğim bir dolu şeyin içinde fark ettim ki mutluluk da insana güç veriyormuş. İnsanın hayatında bir nokta var, oraya gelince diyorsun ki, artık ne olsa hallederiz. Delikanlım bana o noktayı elimden tutup gösterdi. Yüreğim o kadar rahat ve ferah ki, yazıp paylaşıp not etmek istedim. Yurt vs işlerini halledip onu bırakıp eve dönerken de aynı hisse sahip olacağıma dair kendime söz verdim: O kocaman ağaçların altında güler yüzlü bir insan bırakacağım, görevim buraya kadar tamam.”