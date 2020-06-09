Misafirlik bitti özgürlüğe uçtu

Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer @birddetectiveTR geçtiğimiz günlerde hasta halde bulduğu kukumavı Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
“Şunlara uğursuz diyen var hâlâ bu devirde. Bu hasta kukumavı umuyoruz ki bir an önce iyileştirip yaşadığı doğasına geri bırakalım. Yarın röntgen çektireceğiz. Umarım kötü bir şeyi yoktur” diyen Yoğurtcuoğlu, kukumavın iyileşip evine dönme hikâyesini günbegün sosyal medyada anlattı. Ayakları tutmayan ve uçamayan kukumavı iyileşene kadar misafir eden @birddetectiveTR, paylaşımlarında şunları söyledi:
İKRAMIMI KABUL EDİYOR
“Bizden ilk başlarda aşırı çekiniyordu. Eşler birbirini severken, gagalarını dokunduruyor ve birbirlerine masaj hareketleri yapıyor doğada. Ondan çok büyük olduğum için benden çekiniyordu ama dost olduğuma bu şekilde ikna ettim. Başlarda şırıngayla beslerken şimdi tavuk ikramımı hemen kabul ediyor. Başlarda hiç uçamıyorken günler sonra uçmayı başardı. Ayaklarını da kullanmaya başladı.”
Röntgen ve kan tahlili sonuçları temiz çıkan kukumavın iyileşmesinin ardından gitmek istediğini, tutsaklığı anlamlandıramadığını belirten Yoğurtcuoğlu, şunları söyledi:
“Bacağında ufak bir yara gözüme çarptı. Belki önceki sorunu buydu, emin değilim. Ancak ayaklarını kullanabiliyor. 22 yıllık gözlem hayatımda ilk kez bir baykuşla bu kadar yakın bir diyaloğum oldu. Bu kuşlar, bütün kuşlar gibi muazzamlar.”
BİRLİKTE AVLANMAYA GİTTİLER
Kukumavın özgürlüğe dönme anında, hava kararınca yanına eşinin geldiğini belirten Yoğurtcuoğlu, “Tartışıp kavga ettiler ama bir saat sonra araları düzeldi. Birlikte avlanmaya gittiler” derken, bu anları @birddetective Instagram adresindeki IGTV üzerinden izleyebilirsiniz. Son olarak 5 Haziran’da kukumavı ziyaret eden Yoğurtcuoğlu, “Keyifleri yerinde. Tahmin ettiğim gibi pek umursamadı beni. Hatta hişt, pişt demesem bakmıyordu bile” dedi.
#hergunebirkussesi
Yoğurtcuoğlu, “Hasta ve yaralı bir kuş ya da yavru bir kuş bulduğunuzda WWF İlk Yardım Hattı’nı arayabilirsiniz. Not edin aklınızda bulunsun. 0850 203 09 93” diyor. Öte yandan, #hergunebirkussesi etiketiyle Twitter’da arzıendam eden @birddetectiveTR, şu çağrıda bulundu: “Duyması sizden, tanımlaması bizden. #hergunebirkussesi ile etrafınızdaki doğada duyduğunuz kuşların seslerini dedektifinize sorabilirsiniz. Karşılık beklemiyorum. Tek arzum etrafınızdaki doğayı fark etmeniz. O muhteşem sesleri duyup, sahiplerini tanımanız.”
Kukumavın özgürlüğe uçmadan önceki son günlerini anlatan Yoğurtcuoğlu, paylaştığı fotoğrafa, “Oldukça iyi durumda. Gece çok aktifti, sabah dörde kadar nöbet tutmak zorunda kaldım. Camların farkında olmasına rağmen birkaç kez çarptı. Büyük gözler çizerek çarpmasına engel olmaya çalıştım ben de. İşe yaradı muhtemelen” notunu düştü.
50 TL İLE NE YAPILIR
Mevzubahis Ankara olduğunda sık sık söylenen bir cümle vardır; ‘Burada yapacak hiçbir şey yok.’ Büyük bir kesim bu düşüncedeyken, çemberi iyice daraltan @ankarageddo, Twitter hesabından “50 TL ile Ankara’da neler yapılabilir” diye sormuş. En çok gelen yanıt ‘Aspava’ya gitmek’ olurken, bir kesim ise tercih hakkını parkta dostlarıyla çekirdek çitleyip kola içmekten yana kullanmış. Öte yandan erzak alışverişi yapacağını ya da maske alacağını söyleyenler de yok değil... İşte o yanıtlar:
@ekshegiz 10 lira daha eklenip abonman yapılır ve Ankara turuna çıkılır.
@goksucetin_ Aspava SSK.
@hissiz29 Kızılay’a git gel bitiyor zaten.
@ardacadagli Ankara’dan gidilir.
@koyunlu06 Valelere yetmiyor.
@denizlerin_dalg En iyisini söyleyeyim, Şahin’e 50 liralık gaz atıp bebelerle yanlarsın.
@dilekolaay Şu an parkta dostlarla çekirdek kola yeter başka bir şeye gerek yok.
2-3 ADIM ATILABİLİR
@TurkThoR Aspava’da 1 buçuk et döner yenir mesela.
@at_gedik 6 saat pes oynanır.
@Mehmetkamcii Kızılay Metropol’de iki kişi sinema yapılır ama bil bakalım ne eksik? Konur 2’de karaokeye 2 saat gidilir ama bil bakalım ne eksik? Öyle işte.
@2ireemm Valla anca dolmuşa binip Kızılay’a gidip çay simit yerim, geri dönerim. Başka bir şey sanmıyorum.
@sametayd006 15 TL çekirdek, 7.5 TL kola, 2.5 TL plastik bardak, yakın arkadaşlar ve semtteki parkta kola çekirdek. Al sana 2 günlük aktivite.
@AsalerMM Aspava’da ziyafet çekilebilir.
@lunarmagicc Tunalı’daki küçük pasajlar gezilip, kimsenin bilmediği gizli dükkânlardan çok güzel kıyafetler, takılar alınabilir.
@omerguzeel1 Sokağa çıkıp hemen eve dönülebilir.
@zge37207882 Annem diyor ki 44 TL bir teneke yağ alırım. Bir kıvırcık 3 TL, onu alırım. Bir dereotu, bir de maydanoz alırım.
@Dogukanuca Kızılay’da iki ya da üç adım atılabilir. İki mi üç mü tam emin değilim ama.
BİR KUTU MASKE ALINIR
@mimkaf4 Ancak EGO kartı doldurulur.
@Kaaneyma1 Bir kutu maske alabiliriz.
@muhammedgngr0 Nefes alırsın ve biter.
@06giizem Ne 50 lirası ya, 20 TL neyine yetmiyor? Al şu 10 lirayı, 5 lirayı geri getir.
@sincanstayla 50 TL’nin Ankara’da en iyi kullanılabileceği yer Aspava’dır.
@hayalig1 Kaleye çıkarken boncuk taşlı kolyelerden seçip, cam taşlardan da aldıktan sonra antikacılar ve el işi oyuncak, kukla, resim sergileri arasında şansın varsa müzik başlar. Hanın bir köşesinde patatesli gözleme yer, kalenin surlarında herhangi bir hayale kapılıp gidersin işte...
@AygormezEmine Altınköy’de kahvaltı yapılır.
@birgaripsudecik Bir film izlenir. Yemek yenir. Bir de yol parasına yeter işte.
@TCemreunal Sütçüden 5 litre süt, bir koli yumurta alınabilir.
@06Muttalip06 Ne yapılır bilmiyorum ama bozulduğu an biter onu çok iyi biliyorum.
SOKAKLARDAKİ ANTİKA HARFLER
Kimselerin dikkatini celbetmeyen bazı şeyler vardır. Bin kişiden belki bir kişi bakar onlara, hatta kimi zaman biriktirir. @bebes.neue de o kişilerden. Ankara sokaklarında bulduğu harfleri, bazen bir apartman, bazen bir sokak adını Instagram hesabında arşivliyor. Bu harflerin yer aldığı tabelalardan yaşını başını almış, görmüş geçirmiş olanlar, zarifliğiyle kendini hemen belli ediyor. Siz de başınızı kaldırıp eski günlerden kalan bir harfe göz kırpmaya ne dersiniz...
Misafirlik bitti özgürlüğe uçtu
Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer @birddetectiveTR geçtiğimiz günlerde hasta halde bulduğu kukumavı Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
“Şunlara uğursuz diyen var hâlâ bu devirde. Bu hasta kukumavı umuyoruz ki bir an önce iyileştirip yaşadığı doğasına geri bırakalım. Yarın röntgen çektireceğiz. Umarım kötü bir şeyi yoktur” diyen Yoğurtcuoğlu, kukumavın iyileşip evine dönme hikâyesini günbegün sosyal medyada anlattı. Ayakları tutmayan ve uçamayan kukumavı iyileşene kadar misafir eden @birddetectiveTR, paylaşımlarında şunları söyledi:
İKRAMIMI KABUL EDİYOR
“Bizden ilk başlarda aşırı çekiniyordu. Eşler birbirini severken, gagalarını dokunduruyor ve birbirlerine masaj hareketleri yapıyor doğada. Ondan çok büyük olduğum için benden çekiniyordu ama dost olduğuma bu şekilde ikna ettim. Başlarda şırıngayla beslerken şimdi tavuk ikramımı hemen kabul ediyor. Başlarda hiç uçamıyorken günler sonra uçmayı başardı. Ayaklarını da kullanmaya başladı.”
Röntgen ve kan tahlili sonuçları temiz çıkan kukumavın iyileşmesinin ardından gitmek istediğini, tutsaklığı anlamlandıramadığını belirten Yoğurtcuoğlu, şunları söyledi:
“Bacağında ufak bir yara gözüme çarptı. Belki önceki sorunu buydu, emin değilim. Ancak ayaklarını kullanabiliyor. 22 yıllık gözlem hayatımda ilk kez bir baykuşla bu kadar yakın bir diyaloğum oldu. Bu kuşlar, bütün kuşlar gibi muazzamlar.”
BİRLİKTE AVLANMAYA GİTTİLER
Kukumavın özgürlüğe dönme anında, hava kararınca yanına eşinin geldiğini belirten Yoğurtcuoğlu, “Tartışıp kavga ettiler ama bir saat sonra araları düzeldi. Birlikte avlanmaya gittiler” derken, bu anları @birddetective Instagram adresindeki IGTV üzerinden izleyebilirsiniz. Son olarak 5 Haziran’da kukumavı ziyaret eden Yoğurtcuoğlu, “Keyifleri yerinde. Tahmin ettiğim gibi pek umursamadı beni. Hatta hişt, pişt demesem bakmıyordu bile” dedi.
#hergunebirkussesi
Yoğurtcuoğlu, “Hasta ve yaralı bir kuş ya da yavru bir kuş bulduğunuzda WWF İlk Yardım Hattı’nı arayabilirsiniz. Not edin aklınızda bulunsun. 0850 203 09 93” diyor. Öte yandan, #hergunebirkussesi etiketiyle Twitter’da arzıendam eden @birddetectiveTR, şu çağrıda bulundu: “Duyması sizden, tanımlaması bizden. #hergunebirkussesi ile etrafınızdaki doğada duyduğunuz kuşların seslerini dedektifinize sorabilirsiniz. Karşılık beklemiyorum. Tek arzum etrafınızdaki doğayı fark etmeniz. O muhteşem sesleri duyup, sahiplerini tanımanız.”
Kukumavın özgürlüğe uçmadan önceki son günlerini anlatan Yoğurtcuoğlu, paylaştığı fotoğrafa, “Oldukça iyi durumda. Gece çok aktifti, sabah dörde kadar nöbet tutmak zorunda kaldım. Camların farkında olmasına rağmen birkaç kez çarptı. Büyük gözler çizerek çarpmasına engel olmaya çalıştım ben de. İşe yaradı muhtemelen” notunu düştü.
50 TL İLE NE YAPILIR
Mevzubahis Ankara olduğunda sık sık söylenen bir cümle vardır; ‘Burada yapacak hiçbir şey yok.’ Büyük bir kesim bu düşüncedeyken, çemberi iyice daraltan @ankarageddo, Twitter hesabından “50 TL ile Ankara’da neler yapılabilir” diye sormuş. En çok gelen yanıt ‘Aspava’ya gitmek’ olurken, bir kesim ise tercih hakkını parkta dostlarıyla çekirdek çitleyip kola içmekten yana kullanmış. Öte yandan erzak alışverişi yapacağını ya da maske alacağını söyleyenler de yok değil... İşte o yanıtlar:
@ekshegiz 10 lira daha eklenip abonman yapılır ve Ankara turuna çıkılır.
@goksucetin_ Aspava SSK.
@hissiz29 Kızılay’a git gel bitiyor zaten.
@ardacadagli Ankara’dan gidilir.
@koyunlu06 Valelere yetmiyor.
@denizlerin_dalg En iyisini söyleyeyim, Şahin’e 50 liralık gaz atıp bebelerle yanlarsın.
@dilekolaay Şu an parkta dostlarla çekirdek kola yeter başka bir şeye gerek yok.
2-3 ADIM ATILABİLİR
@TurkThoR Aspava’da 1 buçuk et döner yenir mesela.
@at_gedik 6 saat pes oynanır.
@Mehmetkamcii Kızılay Metropol’de iki kişi sinema yapılır ama bil bakalım ne eksik? Konur 2’de karaokeye 2 saat gidilir ama bil bakalım ne eksik? Öyle işte.
@2ireemm Valla anca dolmuşa binip Kızılay’a gidip çay simit yerim, geri dönerim. Başka bir şey sanmıyorum.
@sametayd006 15 TL çekirdek, 7.5 TL kola, 2.5 TL plastik bardak, yakın arkadaşlar ve semtteki parkta kola çekirdek. Al sana 2 günlük aktivite.
@AsalerMM Aspava’da ziyafet çekilebilir.
@lunarmagicc Tunalı’daki küçük pasajlar gezilip, kimsenin bilmediği gizli dükkânlardan çok güzel kıyafetler, takılar alınabilir.
@omerguzeel1 Sokağa çıkıp hemen eve dönülebilir.
@zge37207882 Annem diyor ki 44 TL bir teneke yağ alırım. Bir kıvırcık 3 TL, onu alırım. Bir dereotu, bir de maydanoz alırım.
@Dogukanuca Kızılay’da iki ya da üç adım atılabilir. İki mi üç mü tam emin değilim ama.
BİR KUTU MASKE ALINIR
@mimkaf4 Ancak EGO kartı doldurulur.
@Kaaneyma1 Bir kutu maske alabiliriz.
@muhammedgngr0 Nefes alırsın ve biter.
@06giizem Ne 50 lirası ya, 20 TL neyine yetmiyor? Al şu 10 lirayı, 5 lirayı geri getir.
@sincanstayla 50 TL’nin Ankara’da en iyi kullanılabileceği yer Aspava’dır.
@hayalig1 Kaleye çıkarken boncuk taşlı kolyelerden seçip, cam taşlardan da aldıktan sonra antikacılar ve el işi oyuncak, kukla, resim sergileri arasında şansın varsa müzik başlar. Hanın bir köşesinde patatesli gözleme yer, kalenin surlarında herhangi bir hayale kapılıp gidersin işte...
@AygormezEmine Altınköy’de kahvaltı yapılır.
@birgaripsudecik Bir film izlenir. Yemek yenir. Bir de yol parasına yeter işte.
@TCemreunal Sütçüden 5 litre süt, bir koli yumurta alınabilir.
@06Muttalip06 Ne yapılır bilmiyorum ama bozulduğu an biter onu çok iyi biliyorum.
SOKAKLARDAKİ ANTİKA HARFLER
Kimselerin dikkatini celbetmeyen bazı şeyler vardır. Bin kişiden belki bir kişi bakar onlara, hatta kimi zaman biriktirir. @bebes.neue de o kişilerden. Ankara sokaklarında bulduğu harfleri, bazen bir apartman, bazen bir sokak adını Instagram hesabında arşivliyor. Bu harflerin yer aldığı tabelalardan yaşını başını almış, görmüş geçirmiş olanlar, zarifliğiyle kendini hemen belli ediyor. Siz de başınızı kaldırıp eski günlerden kalan bir harfe göz kırpmaya ne dersiniz...